Lo sbarco dei prodotti a base di CBD sul mercato internazionale, dall’abbigliamento, alla pasta dentifricia, dalle supposte antidolorifiche agli stuzzicadenti, agli inalatori per passare da balsamo e shampoo. Il settore CBD sta sempre più diversificandosi, tra canapa e cannabis, per rispondere sempre meglio alle esigenze del mercato globale. Nuove opportunità che travalicano il solo ambito industriale o farmaceutico-medicale. Il che potrebbe essere una buona risposta per immaginare con meno cupezza il futuro recente dopo l’Era del Coronavirus. Stati Uniti sempre in subbuglio in ambito normativo. Nel Maine, i parlamentari che si occupano della legislazione riguardante la cannabis, spinti dalle pressioni attuate dagli operatori del settore, hanno rimosso i requisiti della residenza obbligatoria dell’industria per la propria operatività produttiva nel settore cannabis. I parlamentari del Missouri nella Casa delle Rappresentanze hanno approvato una legge che rimuove i limiti alla concessione di licenze per quel che riguarda la cannabis medicale nello Stato e potrebbe sostanzialmente concedere ad ogni titolare di attività economica di ottenere una concessione purché raggiungano limiti minimali di requisiti stabiliti a livello statale. Aumentano le cause intentate da parte di coltivatori di canapa industriale, i quali lamentano di aver subito gravi danni a causa di operazioni delle Forze di Polizia che -attraverso i sequestri prima e le distruzioni di prodotto successivamente- hanno applicato normative parecchio contrastanti in materia di coltivazione della canapa industriale a livello federale. In aumento anche i procedimenti intentati da varie parti a causa di inadempienze e irregolarità riscontrate in conteggi e pagamenti da parte di società anche di notevole livello sul piano mondiale, come le più note società che coltivano, trattano e commercializzano canapa industriale negli USA e in Canada.

Stati Uniti

Sette nuovi modi in cui le società vogliono che si consumi CBD

L’industria della canapa si è ormai allontanata ben oltre la tintura di CBD standard.

Solo pochi anni fa, gli agricoltori negli Stati Uniti coltivavano solo poco più di 9.000 acri di canapa all’anno. Ma nel 2019, quel numero era salito alle stelle fino ad oltre 500.000 acri e gran parte di quella crescita è stata alimentata dalla domanda di un cannabinoide: il cannabidiolo (CBD) .

Sempre più persone stanno rifiutando il concetto obsoleto per il quale la cannabis è malvagia e stanno iniziando a vedere quanto la pianta può realmente aiutare. E dato che la canapa è legale a livello nazionale e definita come la pianta di cannabis sativa con meno dello 0,3% di THC, le persone sono spesso in grado di accedere più facilmente alla cannabis medicale attraverso i prodotti a base di CBD derivati ​​dalla canapa.

Mentre il mercato del CBD è attualmente dominato da tinture e gomme da masticare, alcune aziende stanno cercando di espandere i tipi di modi in cui le persone possono usare il CBD. E alcune di queste idee sono piuttosto uniche (si pensi all’hamburger al CBD di Carl Jr.). Se il loro scopo è distinguersi e iniziare una conversazione, funziona.

La tendenza ai prodotti CBD unici non è venuta fuori dal nulla. È stata una risposta diretta alla domanda sempre crescente di varietà nel consumo di CBD. Mentre sempre più persone iniziano a prendere il CBD per le sue capacità terapeutiche, ancora più persone vorranno provare i prodotti CBD e vogliono usarlo in nuovi modi.

E per questo motivo, si sostiene che sia le aziende che i consumatori considerino i metodi migliori e più sicuri per consumare CBD prima di commercializzare o acquistare un prodotto, rispettivamente. Esistono un numero apparentemente infinito di modi in cui l’isolato puro di CBD – il CBD nella sua forma grezza e molecolare – può essere acquistato e aggiunto ad altrettanto differenti metodi di consumo. Tuttavia, solo perché il CBD può essere aggiunto a qualcosa, non significa che dovrebbe sempre. Sebbene lo stigma intorno alla pianta di cannabis si stia erodendo, persiste ancora e impedisce al CBD di raggiungere il suo pieno potenziale. Prodotti CBD etichettati o fuorvianti in modo improprio che lasciano i consumatori scoraggiati fanno solo del male al settore in generale.

Sebbene molti dei prodotti in questo elenco possano essere infusi con CBD e testati in laboratorio, non possiamo confermare che lo siano tutti. I prodotti CBD rimangono non regolamentati dalla FDA e spesso sono questi prodotti CBD particolarmente insoliti che corrono il maggior rischio di essere inefficaci. Ad esempio, un recente studio di Leafly ha scoperto che tre prodotti idrici al CBD su quattro contenevano assolutamente zero CBD.

Come sempre, si consiglia di usare il proprio miglior giudizio quando si acquista CBD: si cerchino i prodotti CBD attraverso i distributori autorizzati, si cerchino i risultati dei test di laboratorio di terze parti e si cerchino i prodotti di aziende esperte.

Creatività e innovazione sono ciò che guida qualsiasi mercato. Poiché il CBD è ancora nelle sue fasi iniziali, possiamo solo supporre che prodotti più unici colpiranno gli scaffali del negozio col passare del tempo.

Ecco un elenco dei 7 nuovi modi più insoliti in cui il CBD è stato incorporato in prodotti che oggi girano sul mercato.

1- Inalatori CBD

Quando si tratta di sviluppare prodotti unici a base di CBD, è vitale per un’azienda comprendere l’importanza della relatività. Pensa alle gomme da masticare al CBD, che sono diventate così popolari principalmente per il fatto che i consumatori sono abituati a vedere e mangiare gomme vitaminiche.

Una società, la CBD Luxe, prende l’idea di creare un prodotto affidabile in una direzione diversa con il suo CBD Oil Inhaler. L’inalazione di CBD è rapida ed efficace ma lo svapare non è per tutti e in particolare nel mezzo di una grande paura sviluppatasi intorno alle sigarette elettroniche, i consumatori sono diffidenti nei confronti dei vaporizzatori.

Quindi, hanno sviluppato un inalatore che imita quelli usati dalle persone che lottano con l’asma. L’obiettivo è quello di sviluppare qualcosa di correlabile che fornisca ancora il sollievo ad azione rapida per inalazione.

2- Abbigliamento a base di CBD

Una società di nome Acabada ProActiveWear ha compiuto un netto ulteriore passo avanti quando ha progettato abbigliamento che afferma rilasci CBD mentre lo si indossa. Sebbene si tratti diun concetto molto interessante, difficile essere del tutto sicuri che tutto questo funzioni così come accade nell’utilizzo standard di CBD, soprattutto, considerando che questi capi di abbigliamento contengono solo 25 mg di CBD mentre la maggior parte dei prodotti topici avrà un contenuto ben oltre 100 mg.

Questo non sarebbe un grosso problema se non fosse per il prezzo. Un paio di leggings sul sito Web di Acabada possono costare $ 180 e una tuta $ 275. Considerando che il CBD dura solo circa 40 lavaggi (secondo il sito Web), questo è un prezzo pesante da pagare per alleviare il dolore.

Tuttavia, a parte le critiche, dobbiamo dare atto ad Acabada di aver progettato uno dei prodotti CBD più accattivanti che sia mai capitato di incontrar. Ha sicuramente attirato l’attenzione della stampa aziendale, da parte di artisti del calibro di Allure, Slate e della sezione sullo Stile della rivista di New York, The Cut.

3- Supposte al CBD

Il CBD sembra essere un antinfiammatorio che può anche rilassare naturalmente i muscoli. Per questo motivo sono emersi numerosi prodotti che pubblicizzano esplicitamente queste proprietà. La supposta mestruale di base di Foria Wellness è una di queste e potrebbe essere solo il prodotto CBD più conosciuto nel suo genere, in quanto ha acquisito una copertura stampa nel Guardian, anche se la pubblicazione si riferiva a loro come “tamponi a base di cannabis“.

Con 100 mg di CBD ad ampio spettro che può essere utilizzato per via vaginale o rettale, Foria Wellness spera di alleviare e sciogliere la tensione che le donne sperimentano durante il loro ciclo mestruale.

4- Shampoo e Balsamo al CBD

Per anni, le aziende hanno aggiunto l’olio di semi di canapa (un prodotto alimentare che non contiene cannabinoidi) ai prodotti di bellezza, sia per le sue qualità nutrienti che per la novità di poter vendere prodotti con canapa.

Ma in un recente sviluppo, alcune aziende hanno iniziato ad aggiungere CBD a prodotti di bellezza come shampoo e balsamo. Ad esempio, EMERA ha sviluppato uno shampoo e un balsamo per capelli che spera di utilizzare le proprietà del CBD per alleviare i capelli secchi. Per andare oltre, l’azienda ritiene anche che le proprietà naturali della pianta di canapa possano offrire capelli più sani e levigati.

5- Cerotti a base di CBD

Uno dei maggiori punti pubblicitari per gli argomenti di CBD è la loro capacità di indirizzare il sollievo dal dolore specifico, in particolare i dolori muscolari e articolari. La maggior parte delle aziende di CBD non si allontana molto dalle lozioni standard ma una manciata di esse ha seguito il modello dei prodotti antidolorifici standard e ha rilasciato cerotti transdermici.

Per citarne alcuni, i cerotti ad ampio spettro di Go Green Hemp, il cerotto per il dolore di 96 ore di Pure Ratio e il cerotto transdermico organico di Palmetto Harmony sostengono di aiutare a resistere a infiammazioni e combattere dolori e stiramenti. Tutto quello che devi fare è applicare il cerotto come un normale adesivo dermico e continuare la giornata.

6- Pasta dentifricia al CBD

È un’idea intelligente aggiungere CBD a un prodotto che ogni persona (almeno ogni persona che tenga all’igiene) usa più volte al giorno. Un’idea del genere: dentifricio al CBD.

Il CBD Technology Center ha un dentifricio al CBD. Anche ORL Labs. E così fa la New York Hemp Company. Potrebbe sembrare folle ma la ricerca preliminare sui ratti dimostra che il CBD può effettivamente aiutare a combattere la malattia gengivale, la carie e l’alitosi, quindi questa idea potrebbe avere una capacità di creare resistenza.

7- Stuzzicadenti al CBD

Quando abbiamo visto per la prima volta confezioni di stuzzicadenti infuse con CBD, da aziende come Ignite e PureKana, non abbiamo potuto fare a meno di chiedere perché?

Certo, sembra un po’ inutile, anche se sembra ispirato a prodotti come gli stuzzicadenti infusi con olio dell’albero del tè, che affermano di avere benefici antisettici. Se si vuole usare il CBD in modo discreto, gli stuzzicadenti possono essere un’opzione ideale, specialmente se i tuoi amici e la tua famiglia sono abituati a vederti con uno stecchino che ti pende dalla bocca. Non abbiamo mai pensato di masticare un bastoncino per ottenere la nostra dose di cannabidiolo.

Stati Uniti

Il Maine rimuove il requisito della residenza dell’industria

I parlamentari che si occupano della legislazione riguardante la cannabis, spinti dalle pressioni attuate dagli operatori del settore, hanno rimosso i requisiti della residenza obbligatoria dell’industria per la propria operatività produttiva nel settore cannabis .

Lo Stato del Maine e il Wellness Connection del Maine hanno raggiunto un accordo legale che impedirà all’Office of Marijuana Policy di far rispettare il requisito di residenza di quattro anni per i titolari di licenza dell’industria della cannabis, riporta il Portland Press Herald.

La Wellness Connection e la Wellness and Pain Managemenet Connection del Delaware, filiali di High Street Capital Partnersdel Delaware, hanno presentato la causa contro lo stato il mese scorso sostenendo che il requisito di residenza viola la clausola commerciale della Costituzione degli Stati Uniti che proibisce le normative commerciali restrittive e discriminatorie tra gli Stati.

La decisione consentirà agli investitori extra-statali di entrare nel settore dell’industria della cannabis ricreativa , sebbene con un certo ritardo. L’attuale legge del Maine richiede che tutti i funzionari, i direttori e i dirigenti di un’azienda di cannabis per uso per adulti e la maggior parte della sua proprietà, vivano e depositino tasse nel Maine per almeno quattro anni. Tale mandato avrebbe avuto il tramonto nel giugno del 2021, ma avrebbe dato alla gente del posto un vantaggio all’inizio del nuovo mercato.

Il rappresentante legale di Wellness, Matt Warner, ha dichiarato al Press Herald che l’accesso al capitale non è solo cruciale per il benessere «ma anche per il settore più in generale». Il benessere appartiene al 51% dei residenti del Maine. È probabile che la società chieda al Consiglio comunale di Portland di soddisfare i suoi requisiti di residenza, afferma il rapporto.

«Il requisito della residenza era il principale ostacolo per far decollare l’industria in modo rapido ed efficiente», ha aggiunto Warner al Press Herald.

Il direttore dell’OMP Erik Gundersen ha dichiarato che l’agenzia ha intrapreso l’azione su consiglio dell’Ufficio del Procuratore Generale, il che ha determinato che è improbabile che lo Stato abbia battuto la causa del benessere in tribunale in quanto ha abbattuto i requisiti di residenza in passato. Gunderson ha detto al Press Herald che l’ufficio introdurrà una legislazione per rimuovere la preferenza e modificare le regole di base.

Mark Barnett, fondatore della Maine Craft Cannabis Association, ha affermato che la decisione lascia gli elettori “con quasi nulla” per cui hanno votato nel 2016. Ha definito Wellness un «bullo fuori dallo Stato che ha fatto causa allo Stato stesso quando non ha ottenuto quello che chiedeva».

«I cittadini del Maine non volevano la marijuana frutto di operatività aziendale ma è esattamente quello che otterremo ora», ha dichiarato Barnett nell’intervista con la testata Press Herald. «Sarà una corsa a perdifiato».

Stati Uniti

Il Parlamento del Missouri approva una legge che elimina i limiti alle concessioni per la cannabis medicale

I parlamentari del Missouri nella Casa delle Rappresentanze hanno approvato una legge che rimuove i limiti alla concessione di licenze per quel che riguarda la cannabis medicale nello Stato e potrebbe sostanzialmente concedere ad ogni titolare di attività economica di ottenere una concessione purché raggiungano limiti minimali di requisiti stabiliti a livello statale, come riporta la testata KSHB. La misura giuridico-legale giunge dopo le indagini effettuate sul sistema delle concessioni e delle licenze riguardanti l’industria di settore.

L’emendamento è stato introdotto dal rappresentante dello Stato Ben Baker (Repubblicano) dopo aver ascoltato le audizioni investigative della Commissione Speciale della Camera. Baker non ha votato per legalizzare la cannabis medica nello Stato ma ha detto a KSHB di aver presentato la proposta perché non supporta i monopoli.

«Era chiaro fin da subito che non si trattava di un processo equo, non è stato trasparente e sicuramente non è stato un processo competitivo. Andrà meglio in molti modi successivamente. Riduce i costi e aiuta a sopprimere il mercato nero. E soprattutto in un’epoca in cui le persone si affrettano a cercare lavoro, è un generatore di posti di lavoro», ha affermato Baker a KSHB.

KC Stark, un sostenitore locale della cannabis e CEO di Cannabis Startup Incubator, ha dichiarato che l’emendamento potrebbe giungere troppo tardi perché i licenziatari respinti avevano già speso migliaia di dollari sperando di ottenere una licenza. Stark ha affermato che molti di quegli imprenditori fiduciosi potrebbero aver già perso i loro diritti sul contratto di locazione e sul personale .

«Le persone non si limiteranno a sedersi lì e aggrapparsi a un edificio vuoto o non aspettare un lavoro quando hai detto che potresti averne uno», ha detto Stark nel rapporto.

L’indagine della Missouri House si concentra su segnalazioni di irregolarità nel modo in cui le domande di licenza sono state classificate e afferma che le regole sono state modificate nel mezzo del processo. Una recensione del Post-Dispatch di St. Louis ha scoperto che circa due dozzine di gruppi, ognuno dei quali ha ottenuto cinque o più licenze, avevano legami con imprese di commercio al di fuori dello stato o con la Missouri Medical Cannabis Trade Association.

Il lobbista dell’associazione di categoria nella capitale è Steve Tilley, un lobbista di lunga data e consigliere del governatore Mike Parson (Repubblicano), che ha ulteriormente messo in discussione la legittimità del processo.

Oltre a Tilley, il comitato della Camera sta cercando documenti da parte del capo del personale e dal direttore operativo del Governatore.

La sessione legislativa del Missouri termina venerdì. La misura di riforma delle licenze si dirige al punto da porsi accanto al Senato.

Stati Uniti

Una Società della canapa dell’Oregon denuncia due Uffici dello Sceriffo a causa di raid effettuati nei campi di coltura

La Oregonized Hemp Co. ha presentato due differenti denunce nei confronti di due Uffici dello Sceriffo poiché afferma che sono state condotte operazioni di sequestro e distruzione del raccolto in modo illegale per un controvalore di due milioni di Dollari in termini di danno arrecato alla società coinvolta nella lavorazione della canapa industriale.

Una società di canapa dell’Oregon sta citando in giudizio i Dipartimenti dello Sceriffo di due Contee affermando di aver sequestrato e distrutto illegalmente oltre 2 milioni di dollari del suo raccolto, come riporta la Capital Press. La compagnia afferma che le forze dell’ordine hanno affermato che il raccolto era cannabis ricca di THC e che il mandato di ricerca utilizzato nel raid conteneva “dichiarazioni false“.

La denuncia è presentata contro i dipartimenti dello sceriffo delle contee di Josephine e Jackson e sostiene che le forze dell’ordine hanno eseguito un mandato “non valido per de visu” per la ricerca di cannabis coltivata illegalmente il 22 aprile in una proprietà a Williams affittata dall’Oregonized Hemp Co. e dal suo proprietario, Justin Pitts, afferma il rapporto.

Nonostante gli sia stato detto che il raccolto era canapa industriale legale , la denuncia afferma che gli ufficiali hanno «esplicitamente respinto»gli avvertimenti e sequestrato 5.000 sterline dei raccolti dell’azienda. Secondo la stampa, non sono state presentate accuse civili o penali contro Pitts per produzione illegale di cannabis. La denuncia sostiene che le colture sono state regolarmente testate dal Dipartimento di Stato dell’Agricoltura e che erano al di sotto della soglia legale dello 0,3 per cento.

La denuncia sostiene inoltre che «un modello e una pratica» di intimidazione e molestie da parte delle autorità di contrasto delle Contee nei confronti della società e di Pitts e sostiene che gli è stata negata la stessa protezione ai sensi della legge, secondo quanto afferma il rapporto.

Nella causa si richiede un risarcimento di $ 2,5 milioni dalle Contee per sequestro illegale, sequestro illegale e violazioni del giusto processo perché il mandato di ricerca non era supportato da una probabile causa. La causa sostiene che i Dipartimenti dello Sceriffo hanno distrutto la canapa «per nascondere il fatto» di aver confiscato illegalmente le piante nell’azione iniziale.

Stati Uniti

Pena di morte, gomma da masticare, una proprietà in Giamaica: le cause legali vanno di pari passo

Nell’autunno 2018, gli investitori hanno iniziato ad accumulare in India Globalization Capital, Inc. (IGC), con sede negli Stati Uniti, che aveva annunciato nel settembre dello stesso anno l’avvio di una bevanda al CBD chiamata Nitro G. La società aveva promosso un accordo di distribuzione con un partner in Malesia che farebbe andare gli affari. La IGC alla fine raccolse $ 30 milioni in un’offerta secondaria alla Borsa di New York .

Diligenza dovuta

Entro il 29 ottobre dello stesso anno, il NYSE aveva cancellato le azioni ordinarie della IGC, segnalando alla società la promozione di iniziative «il cui successo è problematico» dopo che gli analisti avevano indicato un difetto nei piani della società. Mentre una causa legale avviata contro la CIG nel novembre 2018 descriveva la debolezza strategica: «I querelanti hanno affermato che la società non ha rivelato agli investitori che la cannabis era illegale e punibile con la morte in Malesia».

Questa è solo una delle più colorite tra le class action in corso a livello federale contro le imprese della cannabis nei tribunali statunitensi in cui gli investitori stanno piangendo per i soldi che hanno perso un po’ alla cieca inseguendo azioni rischiose.

Nel frattempo, mentre l’industria della canapa vacilla come qualsiasi altro bambino, tutti, dagli agricoltori indipendenti alle grandi e grandi aziende pubbliche, si trovano davanti al giudice in questi giorni.

Tariffa standard

Le affermazioni come quelle nei confronti della CIG sono tariffe standard nei mercati pubblici, in particolare quelle società scambiate come penny stocks. In genere rientrano nella categoria delle «dichiarazioni materialmente false e fuorvianti», con le aziende e i loro dirigenti citati in giudizio per aver presumibilmente mentito su questo o quello, o aver dimenticato di rivelare qualche problema fondamentale, causando il calo dei prezzi delle azioni. Ecco alcuni altri casi legali nei settori della canapa e del CBD, la maggior parte dei quali continua a farsi strada attraverso i tribunali federali ai sensi delle leggi sui titoli statunitensi:

Enigma della gomma da masticare: i querelanti sostengono che il produttore statunitense di CBD CV Sciences ha rilasciato dichiarazioni pubbliche fuorvianti sullo stato della domanda di brevetto per una gomma da masticare al CBD. Il brevetto è stato successivamente respinto, colpendo il prezzo delle azioni di CV (Archiviato agosto 2018).

Alcune proprietà in Giamaica: gli investitori sostengono che Aphria, Inc., con sede in Canada, ha pagato 193 milioni di dollari (137 milioni di dollari) per un pacchetto di attività in Giamaica, Argentina e Colombia che hanno “praticamente zero valore”. I querelanti affermano che il vero scopo dell’affare era aiutare i dirigenti a sottrarre denaro dall’azienda attraverso una rete di altri affari. (Archiviato dicembre 2018)

Pumpin ‘it: Querelanti sostengono che 22nd Century Group, che afferma di produrre prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC, ha utilizzato una campagna promozionale aggressiva per spingere il prezzo delle azioni della società senza riuscire a ottenere l’approvazione della Food & Drug Administration degli Stati Uniti per qualsiasi nuovo prodotto. Le azioni della società sono crollate dopo che il CEO di 22nd Century si è dimesso tra le voci sul presunto programma di aumento dei prezzi. (Archiviato gennaio 2019).

Quali licenze? Un gruppo di querelanti ha presentato denuncia per un controvalore fino a $ 4 milioni dal produttore di cannabis Sundial Growers, Inc. del Canada attraverso una causa sostenendo che la società li ha indotti in errore riguardo al potenziale delle vendite di CBD attraverso l’acquisizione di Bridge Farm, una società con sede nel Regno Unito. I querelanti sostengono che Sundial affermò che la società britannica possedeva licenze di coltivazione e esportazione di canapa, mentre in realtà non lo era.Sundial sta affrontando anche una serie di cause nel settore della marijuana.

Puff Puff-ery: Greenlane Holdings, Inc. è stata oggetto di una causa per presunta mancata divulgazione del fatto che la città di San Francisco stava pianificando di vietare le sigarette elettroniche, dopo aver denunciato il suo rapporto con JUUL, un produttore di sigarette elettroniche con sede a San Francisco, causando un calo del prezzo delle azioni di Greenlane.(Archiviato a settembre 2019).

Ka-ching! Paragon Coin, Inc. degli Stati Uniti, che afferma che sta incorporando la tecnologia blockchain nell’industria della cannabis, si presume abbia venduto gettoni che non sono stati registrati come titoli. La causa non è ancora stata risolta ma nel frattempo la SEC ha regolato altri addebiti contro Paragon sulle sue offerte di gettoni iniziali, imponendo un’ammenda di $ 250.000 e ordinando agli investitori una compensazione. (Archiviato gennaio 2018).

Come ti senti ora? Gli investitori sostengono che Zynerba Pharmaceuticals, un produttore di CBD, ha espresso erroneamente i risultati degli studi clinici su un gel transdermico di CBD, Zygel, causando sofferenze alle azioni. I querelanti sostengono che la società ha riferito che il gel era ben tollerato tra i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione, mentre in verità quasi tutti i pazienti nella sperimentazione hanno riportato effetti avversi da lievi a gravi e otto pazienti hanno interrotto del tutto la sperimentazione. (Archiviato ottobre 2019)

Perdite autentiche: i firmatari sostengono che il gigante canadese della cannabis Tilray ha violato le leggi federali sui titoli gonfiando il potenziale di un accordo di compartecipazione alle entrate firmato con Authentic Brands Group (ABG) nel marzo 2019. I querelanti sostengono che i risultati del 4° trimestre del 2019 in seguito mostrarono addebiti per 112,1 milioni di dollari relativi alla perdita di valore dell’accordo ABG. Tilray ha riportato perdite nette per il 2019 di $ 321,2 milioni, o $ 3,20 per azione. (Archiviato aprile 2020)

Gelatinoso: gli azionisti affermano che Canopy Growth, anche del Canada, li ha ingannati sul potenziale di una linea di gel e oli morbidi, affermando in una teleconferenza che la domanda per i prodotti era forte fino a novembre 2019. Ciò alla fine ha portato a un costo di ristrutturazione di Dollari canadesi CA$ 32,7 milioni (US$ 23,2 milioni di Dollari americani) a causa di scarse vendite, rendimenti eccessivi e un inventario falsamente gonfiato. (Archiviato novembre 2019)

Una maratona di 5 anni consecutivi: Hemp Inc. è il bersaglio di un caso federale in corso da parte della Securities & Exchange Commission (SEC) statunitense in cui è accusato di violare le leggi sui titoli. La denuncia originale della SEC del 2016 contro la società e tre dirigenti li accusava di aver commesso una frode di lunga data e di aver avviato un piano illegale per vendere azioni non registrate. Un giudice federale del Nevada nell’aprile 2020 ha confermato le sanzioni contro i tre dirigenti.

Semi cattivi, poliziotti stupidi e guai nel Kentucky

Mentre le società pubbliche hanno avuto la loro parte di problemi legali, anche le imprese private si stanno trovando a far valere i reclami delle parti interessate mentre proliferano i contenziosi nei settori della cannabis, del CBD e della canapa. I casi riflettono l’ampia gamma di potenziali insidie ​​in questa fase formativa del settore:

Quella è muffa? Industrial Hemp Manufacturing LLC (una sussidiaria di Hemp Inc. – vedi sopra) con sede in Nevada ha citato in giudizio American Hemp Seed Genetics LLC (AHSG), una società dell’Oregon per $700.000 per un contratto di acquisto di semi firmato nell’aprile 2018, sostenendo che una spedizione iniziale per la quale pagato $ 70.000 contenevano semi morti e ammuffiti, mentre altri avevano un tasso di germinazione del solo 24%. IHM doveva vendere 700.000 dollari di semi di genetica della canapa americana secondo un accordo tra le due società. AHSG nel marzo 2020 ha perso un appello per archiviare la causa per motivi giurisdizionali, quindi il caso continua.

Di nuovo in fumo: l’Oregonized Hemp Co. LLC e il proprietario Justin Pitts hanno intentato una causa da 2,5 milioni di dollari contro le Contee di Josephine e Jackson in Oregon, sostenendo che la Polizia ha sequestrato più di due tonnellate di canapa industriale legale dal suo magazzino, poi ha distrutto il raccolto pensando che fosse marijuana. Almeno 5.000 libbre di materiale vegetale sono state sequestrate dalla serra durante il raid, che secondo Pitts era canapa industriale legale con concentrazioni di THC pari o inferiori allo 0,3 percento. La causa, presentata nell’aprile 2020, addebita i diritti civili e le dovute violazioni dei processi.

Forniture per animali domestici: il fornitore di CBD Sage Fulfillment ha citato in giudizio il distributore di prodotti per animali terrestri Earth Animal Ventures nel Connecticut per presunta rinegoziazione di un accordo di acquisto, sostenendo perdite di ricavi di $4,8 milioni in un affare totale di $5,95 milioni. Nella causa, depositata nell’aprile 2020, Sage afferma che Earth Animal non è stata all’altezza del suo impegno di acquistare un minimo di 400.000 unità del suo gel e applicatore di CBD dopo aver acquistato solo 75.000 unità.

Affrontare lo sceriffo: Apothio LLC, produttore di canapa californiano autorizzato, ha intentato una causa federale contro lo sceriffo della contea di Kern, Donny Youngblood, il direttore del Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica Charles Bonham, le loro agenzie e altri funzionari statali e statali per la distruzione di quasi 500 acri di piante di canapa, il coltivatore dice che valgono $1 miliardo, secondo la causa. La causa federale, presentata in aprile, definiva le azioni delle autorità «una delle maggiori distruzioni all’ingrosso di proprietà personali da parte di entità governative nella storia degli Stati Uniti».

Problemi nel Kentucky: il fallito processatore di canapa GenCanna deve affrontare una serie di azioni legali dopo che la società del Kentucky è crollata alla fine dell’anno scorso:

– Integrità/architettura, Lexington, Kentucky; appaltatori generali Pinnacle Inc., Benton, Kentucky; e Crawford Sales, un produttore di porte con sede a Evansville, Indiana, dicono che GenCanna deve loro un totale di $50.000

– La società di contabilità pubblica certificata Lexington Dean Dorton afferma che GenCanna deve più di $ 500.000.

– La ditta Agro Furnwood Farms è in arbitrato con GenCannadopo aver intentato una causa che ha richiesto $5 milioni lo scorso ottobre a causa delle perdite derivanti dalla consegna tardiva e della discutibile qualità dei semi di coltivazione, nonché dai cambiamenti nella formulazione degli accordi stipulati da GenCanna.

L’accordo sui semi non riesce a germogliare: il venditore di semi di canapa del Wisconsin Legacy Hemp LLC sta facendo causa alla società canadese di canapa Terramax dopo aver tentato di chiudere un accordo di distribuzione per semi di canapa industriale negli Stati Uniti, sostenendo che Terramax sta cercando di trasferire i diritti di distribuzione a un’altra società di canapa. Il conflitto comporta domande su quale lega di Stati abbia ottenuto i diritti per la distribuzione dei semi di canapa X-59 di Terramax. La causa è stata depositata nel marzo 2020.

Questione organizzativa: in un altro caso in Kentucky, un gruppo di agricoltori ad aprile ha intentato un’azione legale di $69 milioni nei tribunali federali statunitensi, sostenendo che Bluegrass Bio-Extracts, Owensboro, Kentucky, e i proprietari Gerald Edds e Bruce Peters, hanno commesso una frode e violato la Racketeer Influenced Corrupt Organizations (RICO) degli Stati Uniti e che agiscono violando un contratto per acquistare le loro colture di canapa del 2019.

Affare di calunnie: la società americana di ricerca sulla cannabis New Frontier Data ha citato in giudizio il gruppo di ricerca britannico Prohibition Partners (PP Intelligence Ltd) e l’investitore nel settore cannabis Andy Defrancesco nel 2019 per “ricorso alla diffamazione e calunnia” in una disputa riguardante diritti di ricerca e analisi scritta in un rapporto sulla cannabis investimenti. Il caso viene segnalato chiuso ma nessun dettaglio è disponibile al pubblico.

Problema sin dall’inizio: GX Farms of California ha citato in giudizio H.E.M.P. Gruppo del Colorado per $17 milioni nel gennaio 2020 per un lotto di semi di canapa che non è riuscito a germogliare come promesso. GX ha dichiarato di aver pagato $364.000 per 520.000 semi nella primavera del 2019. Secondo la causa, GX Farms ha pagato altri $25.000 a un broker che ha promesso un tasso di germinazione del 99%. GX Farms sostiene di aver perso $3,5 milioni a $17 milioni di entrate potenziali.

Alla fine resterà uno: l’agro-azienda Jefferson State Farmsdell’Oregon ha fatto causa a una cooperativa per $11 milioni, sostenendo che il gruppo non è riuscito a raccogliere i raccolti come promesso. Jefferson State sostiene pratiche commerciali illegali e violazione del contratto contro Palex Enterprises, Hemp Warehouse e Great Horizons LLC e quattro persone. La società agricola ha dichiarato di aver pagato $136.000 in cooperativa come acconto per programmare il suo raccolto di canapa, cosa che non è mai avvenuta. Jefferson State afferma che $86.000 di tale acconto non sono ancora stati restituiti.

Aralo a fondo: il produttore di CBD Elemental Processing del Kentucky ha intentato una causa da $44 milioni contro HP Farms of Oregon, sostenendo che HP gli ha venduto un lotto di 6 milioni di semi che erano principalmente maschi, causando un grave fallimento nel 2019 come agricoltori a cui Elemental ha distribuito il i semi dovevano arare i loro campi di canapa sotto. Elementalafferma di aver pagato circa $352.000 in anticipo per i semi e di aver accettato di pagare $3,5 milioni in più o il 15% dei suoi profitti dai fiori raccolti. (Archiviato a settembre 2019).

Heavy metal: un gruppo di querelanti sta intentando una classaction contro l’American Shaman LLC del Missouri, sostenendo che il CBD acquistato dalla società conteneva piombo e altri contaminanti. La denuncia accusa American Shaman di pubblicizzare falsamente i suoi prodotti a base di CBD come privi di metalli pesanti e insetticidi. (Archiviato nel maggio 2020)