Grandi discussioni ha creato negli USA un video ‘rubato’ realizzato durante un party nel quale il Presidente americano Trump ha dichiarato senza mezzi termini di sentirsi pentito di aver proclamato il proprio endorsement a favore della legalizzazione della cannabis a livello federale, anzi, ha rincarato la dose affermando che questo è uno dei motivi dell’abbassamento del quoziente intellettivo e dell’aumentato numero di incidenti automobilistici in Colorado. Il mondo della produzione delle cartucce per sigarette elettroniche sta fortemente ripensando e riflettendo al proprio interno, dopo i numerosi casi di decessi e per evitare che si replichi un clima da panico diffuso. A New York, il Governatore Cuomo conferma di voler legalizzare la cannabis entro il 2020 ma -allo stesso tempo- molte associazioni favorevoli alla legalizzazione in quel territorio si chiedono se saranno rispettati anche i criteri maggiore equity e che nessuno sia discriminato. In Canada ampia e popolare difesa a favore di un famoso punto vendita che metteva a disposizione prodotti derivati dalla lavorazione della cannabis sebbene lo facesse da anni ma risultante privo delle opportune autorizzazioni. Lo Stato di Washington ripristina progressivamente regole e regimi sempre più stringenti sui prodotti derivati da cannabis e che superino livelli già ristretti e regolamentati di THC.

Stati Uniti

Trump in castrato da un video dove ammette di aver rivisto la sua idea di endorsement della liberalizzazione della cannabis

Un video registrato nel mese di aprile 2018 durante un pranzo cerimoniale incastrerebbe il Presidente USA Trump, quando afferma in modo netto che ha rivisto profondamente la sua idea a proposito della liberalizzazione della cannabis, sia perché -a suo parere- il ‘caso’ degli aumenti degli incidenti automobilistici in Colorado dimostrerebbe la connessione tra l’aumentato e liberalizzato uso della cannabis alla guida e gli incidenti automobilistici stessi e -in secondo luogo- perché -sempre a suo modo di dire- l’ampliato uso della cannabis contribuisce all’abbassamento degli indici del quoziente intellettivo. Per inciso, due mesi dopo il video, lo stesso Trump ha espresso il proprio endorsement ad un pezzo di legislazione -noto con la sigla STATI Act che-sostanzialmente- amplifica ed estende la legalizzazione dell’uso della marijuana.

A parte tutti i rumors sul fatto, considerando che gli Stati Uniti sono schiacciati all’interno di un periodo di un anno dalle elezioni, alcuni sostenitori della cannabis, anche quelli che non hanno votato per Trump prima, sono oggi un po’ sul filo del rasoio su che cosa fare successivamente quando quest’anno si arriverà al momento di dare un senso ai sondaggi. È un accordo in cui si ritrova la maggior parte dei Democratici –che questa volta sostengono la legalizzazione federale della cannabis– tranne l’unico candidato, Joe Biden, che però sembra avere più probabilità di ottenere la nomina. Allo stato attuale, molte persone che utilizzano variamente la cannabis, soprattutto nell’ambito ludico, si trovano in una scena politica per la quale non sopportano né sostengono Trump ma -nel momento in cui la ufficializzazione dell’endorsement di Trump a favore della cannabis legalizzata a livello federale fosse confermata- si ritroverebbero comunque a doverlo appoggiare.

Stati Uniti

Uno studio di settore sui timori derivati dall’uso di sigarette elettroniche mostra come evitare che tutto si ripeta

Emessi nuovi numeri, cifre e dati da CDC dove si mostra che 60 persone sono decedute a seguito di incidenti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche. Un report di NCIA fornisce una linea guida su come l’industria della cannabis possa evitare che si possano replicare sia gli incidenti sia i timori oggi sempre più diffusi a livello sociale. Mentre l’esplosione di problemi nella salute e decessi correlati all’uso della sigaretta elettronica continua in tutto il Paese, la National Cannabis Industry Association ha pubblicato una nuova relazione che riassume ciò che gli esperti attualmente hanno conosciuto e verificato circa le paure sull’uso di sigarette elettroniche, compresi i suggerimenti su come i produttori, i politici e i legislatori possono contrastare quelle paure circa i rischi della salute e le radici della loro insorgenza nel mercato legale della cannabis.

Il rapporto NCIA è stato rilasciato lo scorso 28 gennaio, lo stesso giorno nel quale i Centri per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione hanno rilasciato i loro numeri più recenti sulla malattia che stanno chiamando con la sigla EVALI abbreviazione per ‘sigaretta elettronica o uso del prodotto associato lesioni polmonari‘.

A partire dal 21 gennaio 2020, la CDC ha conteggiato 2.711 casi di EVALI in tutti i 50 Stati. Delle persone afflitte da problemi di salute connessi con l’uso di sigarette elettroniche, 60 persone sono morte in 27 Stati. Dopo mesi di analisi da parte di esperti e il crescente interesse dei media per l’epidemia, il rapporto dell’NCIA ha scoperto che le morti provocate dalle sigarette elettroniche non sono imputabili all’industria legale della cannabis.

In una dichiarazione contenuta all’interno della pubblicazione della relazione, l’NCIA ha impuntato la colpa alla CDC perché si è verificato che sono stati effettuati “Raggruppamenti imprecisi di aziende regolamentate operanti nel settore cannabis associati con attività non regolamentate come l’estensione di pop-up illegali e di negozi senza licenza come fonti per il 16% dei prodotti della cannabis associati ai casi EVALI”.

La relazione finale è il risultato della operatività del Consiglio Politico dell’NCIA che istituisce una Task Force sul Safe Vaping per fornire una risposta coerente a nome dei membri interessati del l’industria regolamentata della cannabis.

Stati Uniti

Il Governatore di New York, Cuomo, prevede la legalizzazione della cannabis nel suo Stato entro il 2020 ma non tutto è chiaro, soprattutto in termini di equità

Secondo quanto si evidenzia dal budget ufficializzato ai media da parte del Governatore di New York, Andrew Cuomo, risulta essere inclusa la sua promessa relativa alla legalizzazione della cannabis. Ma gli attivisti dello Stato hanno chiarito di voler seguire molto da vicino la materia, in quanto vogliono capirci di più, in quanto a materia attinente la equità correlata alle etnìe di appartenenza.

I sostenitori della cannabis dello Stato di New York sono stati amaramente delusi l’anno scorso, quando due misure di legalizzazione rivali non sono riuscite a passare alla fine della Sessione legislativa dello Stato nel mese di giugno. Una di queste misure -spinta dal Governatore Andrew Cuomo e generalmente non accettata dagli attivisti- è stata appena rivista e reintrodotta.Ora un po’ tutta la comunità dello Stato sta analizzando i dettagli del provvedimento. Ma c’è un certo scetticismo circa la possibilità che il disegno di legge regga fino alla realizzazione delle promesse di Cuomo sulla creazione di un modello di legalizzazione con un senso di equità sociale.

Per il secondo anno di fila, Cuomo ha introdotto una misura volta alla legalizzazione della cannabis contenuta all’interno del bilancio statale . In uno schema di bilancio pubblicato il 21 gennaio , Cuomo chiede un approccio normativo completo per legalizzare la cannabis. La mossa si sviluppa attraverso un impegno che il governatore ha fatto solo due settimane prima nel suo discorso annuale allo Stato, in cui ha detto apertamente: “Bisogna legalizzare l’uso adulto della marijuana”.

La disparità razziale negli arresti per cannabis è sopravvissuta alla depenalizzazione ed è sopravvissuta alla nuova politica di dare rappresentazione defilata agli arresti per marijuana a New York. Ci si chiede ora se sopravviverà anche alla legalizzazione.

Un rapporto del Dipartimento della Sanità di New York pubblicato nel settembre dello scorso anno ha rivelato che in città, i bianchi usano marijuana ad un tasso significativamente più alto rispetto alla gente di colore e ad un tasso due volte più alto dei Latinos. Tuttavia, basandosi sulle statistiche della Polizia archiviate con la Divisione di Stato dei Servizi di Giustizia Criminale, i neri e i latini newyorkesi hanno rappresentato uno sbalorditivo 94% di tutti gli arresti di cannabis posseduta in modica quantità a New York durante i primi sei mesi del 2019 . Al momento del rilascio della nuova proposta di Cuomo, la direttrice DPA Kassandra Frederique ha rilasciato una dichiarazione applaudendo i progressi ma trovando che le misure di equità sono insufficienti.Che si continui, però, nel ravvisare la sproporzione negli arresti dipenderà tuttavia dal persistere nelle falle annotate nella regolamentazione giuridica attuale.

Canada

Una città canadese sostiene l’esenzione per un distributore non autorizzato . Le Forze di Polizia effettuano sequestri e perquisizioni

Un punto vendita della British Columbia che ha operato per circa 20 anni sta sfidando la pressione oggi attuata nei confronti del mercato nero e dei centri connessi alla vendita sul suolo nazionale .

Dopo settimane trascorse da un controllo attuato da parte della Polizia provinciale della British Columbia, uno dei più antichi dispensari di cannabis della provincia ha ricevuto il sostegno dei legislatori locali, con un voto a favore di una speciale esenzione proveniente dal Governo della città di Victoria. L’eccezione potrebbe permettere al dispensario di rimanere aperto senza la licenza prescritta dal Canada’s Cannabis Act, ma resta da vedere se la decisione sarà onorata dalle autorità provinciali e nazionali.

Il Victoria Cannabis Buyers Club ha fornito migliaia di pazienti locali con cannabis medica per oltre 20 anni, e si fa pagare come “il più antico club compassionevole del Canada”. Dal 1996, ha apertamente prodotto cannabis dal suo negozio in Johnson Street, nel centro di Victoria, capitale della British Columbia vicino alla punta meridionale dell’Isola di Vancouver.

Il VCBC è stato perquisito la mattina del 14 novembre dalla forza di polizia provinciale nota come l’Unità di Sicurezza della Comunità , per essere verificato in quanto a conformità con il Cannabis Control & Licensing Act della British Columbia.La polizia ha sequestrato una serie di oggetti e prodotti. Nessun arresto è stato effettuato e il negozio è stato in grado di riaprire — ma era ora chiaramente sotto minaccia. L’8 gennaio, in risposta alla perquisizione, il VCBC e i suoi sostenitori hanno tenuto una protesta fuori dagli uffici del Ministro delle Finanze, Carole James, che supervisiona l’implementazione e l’applicazione delle norme sulla cannabis nella provincia. Tuttavia, mentre la burocrazia provinciale rimane inflessibile, le autorità comunali locali sono ancor oggi tentennanti. Ad una riunione la mattina seguente, i consiglieri della città di Victoria hanno votato all’unanimità per sostenere l’esenzione.

Gli sforzi legali del VCBC sono stati responsabili di una decisione fondamentale del 2015 in cui la Corte Suprema del Canada ha stabilito che estratti di cannabis come oli e prodotti alimentari possono essere usati come medicina.

Anche altri dispensari della zona sono stati sottoposti a perquisizioni da parte delle Forze di Polizia. Il 18 dicembre, la società compassionevole di Hammond nel sobborgo di Vancouver di Maple Ridge è stata perquisita a fondo dalla polizia. Le autorità comunali si lavavano le mani dalla questione.

Stati Uniti

Una Legge di Washington vuole bandire gli estratti di marijuana

Pare sia in atto una certa revisione del clima di liberalizzazione della cannabis, in varie zone degli Stati Uniti, un po’ recedendo dal clima originariamente a favore della liberalizzazione, rovinando un po’ i piani di chi voleva solo svagarsi un po’ ma anche dell’intero settore dell’indotto connesso alla lavorazione e distribuzione o vendita dei prodotti ottenuti dalla lavorazione della cannabis. Lo Stato di Washington sembra non essere esente da questa variazione in atto nello spirito che aleggia negli USA al giorno d’oggi. Il sistema politico, confederale e provinciale, sembra seguire questa onda retriva che caratterizza la scena americana della cannabis. Una sfilza di legislatori si sono riuniti di recente per introdurre una legislazione in Aula intesa a paralizzare il settore dei concentrati ottenuti dalla lavorazione della cannabis nel territorio di Washington.

Il disegno di legge (House Bill 2546) è stato progettato di fatto per mettere limiti e restrizioni molto forti su tutti i tipi di prodotti concentrati ottenuti dalla estrazione da cannabis e destinati ad essere utilizzati nelle cartucce per sigarette elettroniche, sostituendoli con una varietà di offerte che possono essere descritti solo come THC-light. Infatti, i legislatori sono ostinati nel voler impedire a chiunque di entrare in un dispensario ed acquistare estratti confezionati con più del 10% di THC.

Alcuni sono anche preoccupati che il processo di produzione di concentrati di cannabis secondo le disposizioni di questa legislazione costringerà i produttori a lavorare con cannabis di bassa qualità, tagliare tutti i tipi di temi complessi e iniziare a miscelare in un afflusso implementato di additivi. E anche se questa soluzione rigorosa può certamente impedire al novellino medio che si avvicina alla cannabis di prendere il panico da svapata o uso di cannabis dopo un utilizzo casuale, questo troppo ambizioso attacco contro prodotti ad alto contenuto di THC, non gioverebbe a coloro che sono venuti a far di conto sulla propria forza per le condizioni medicheeventualmente destinatarie dei provvedimenti. Infatti, alcuni dicono che i concentrati con il 10% di THC non possono dare all’utente alcun effetto stupefacente.

C’è anche la netta possibilità che, mentre il disegno di legge mira a rafforzare la sicurezza pubblica, possa fare esattamente il contrario. Non solo gli utenti di puro concentrato estratto certamente gravitano verso il sottobosco illegale per i prodotti più potenti ma è anche probabile che lo Stato potrebbe vedere una rinascita in esplosioni e incendi causati da scienziati pazzi inesperti impegnati nella produzione in casa di BTO. È una situazione che solo qualche anno fa i vigili del fuoco temevano altamente.