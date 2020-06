Negli Stati Uniti c’è grande preoccupazione sia nel mondo della produzione e commercializzazione della canapa sia nel mondo della produzione, trattamento e commercializzazione della cannabis soprattutto ad uso medicale, alla luce delle violenze scatenatesi negli USA dopo i casi di cronaca legati alle morti di afroamericani per mano delle forze di polizia. A tutto ciò si aggiunge anche la devastazione fisica dei punti di vendita e commerciali. Si è aperto un grande dibattito, in special modo perché si paventa il rischio che -alla luce della criminalizzazione della marijuana- si possano nuovamente agitare antichi e mai sopiti odi sociali nei confronti dei neri ma anche delle minoranze etniche e culturali che tanta parte hanno avuto ed hanno nella fondazione e nella vita degli stessi Stati Uniti. In Nepal è molto avanti la discussione parlamentare e legiferante sulla istituzionalizzazione della cannabis ad uso medicale ma non mancano veti e questioni giuridiche ed attuative

L’industria della cannabis ed il movimento Black Lives Matter

Le proteste sono divampate negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd a causa dell’azione violenta della Polizia di Minneapolis, vista come la cristallizzazione di un razzismo istituzionale nell’applicazione della Legge. Le proteste sono poi esplose in molte città ed il business della cannabis non ne è stato intaccato. Come l’industria di settore stia reagendo al momento storico rivelerà molto sull’anima vera dell’America e della comunità della cannabis.

Dall’omicidio di George Floyd del 25 maggio da parte di Derek Chauvin della Polizia di Minneapolis, le richieste del movimento Black Lives Matter – a sua volta galvanizzato sei anni fa dall’uccisione di Michael Brown da parte della polizia di Ferguson, MO – sono venute ad animare ciò che può ora può essere chiamato solo una rivolta nazionale.

Nessuna parte del paese è rimasta intatta. Grandi manifestazioni di solidarietà si sono tenute anche all’estero.

Come in qualsiasi situazione del genere, sono state scatenate forze imprevedibili, come testimoniano i vetri rotti e saccheggiati i negozi nelle città da costa a costa.

Dispensari saccheggiati

I dispensari di cannabis in tutta la California sono stati colpiti dai saccheggiatori. L’East Bay Express riferisce che «la maggior parte dei dispensari di Berkeley, San Francisco e Oakland sembrano essere stati colpiti». Due punti vendita dell’esclusiva catena nazionale MedMen erano tra i vari dispensari colpiti a Los Angeles.

Anche il negozio al dettaglio Cannabis Now di Los Angeles è stato tra quelli colpiti. Il fondatore e CEO di Cannabis NowEugenio Garcia ha dichiarato in una dichiarazione che i saccheggiatori hanno colpito lo scorso fine settimana – ore dopo che una grande e pacifica protesta si è tenuta nello stesso incrocio del negozio, dove La Cienega Blvd. incontra 3rd St., vicino a West Hollywood. «Sono stato minacciato e aggredito e il nostro edificio è stato saccheggiato per ore», ha detto Garcia. «Quasi tutto è stato rubato e distrutto. Come imprenditore, questo è straziante».

In aggiunta alla questione già spinosa, il saccheggio è arrivato pochi giorni dopo la riapertura del negozio dopo essere stato chiuso all’inizio di marzo a causa di COVID-19. «È stato meraviglioso avere così tanti vicini a dirci quanto erano felici di vederci aperti», ha detto Garcia. «Il nostro negozio è attualmente chiuso di nuovo, ma faremo del nostro meglio per ricostruire e offrire un luogo sicuro per la comunità di riunirsi».

Secondo il presidente emerito della compagnia, Steve DeAngelo, il famoso dispensario di cannabis di Oakland, Harborside, che è salito agli onori della fama nazionale quando è stato reso pubblico l’anno scorso, è stato «derubato ripetutamente» nelle ultime settimane di disordini. «Eravamo una delle dozzine di dispensari di cannabis californiani che sono stati presi di mira», ha detto DeAngelo in un’intervista a Cannabis Now, aggiungendo che le irruzioni non sono state opera di manifestanti ma di «ladri professionisti che hanno visto un’opportunità».

Eugenio Garcia, nella sua dichiarazione sul saccheggiamento del negozio Cannabis Now, ha condiviso questo messaggio con i manifestanti: «Siamo con voi. Per un decennio è stata la nostra missione in Cannabis Now quella di aiutare a costruire una comunità all-inclusive che circonda la produzione della pianta di cannabis. Le comunità nere e latine sono specificamente colpite e incarcerate a causa del divieto sulla cannabis. L’ingiustizia razziale ha prevalso per molto più tempo. Vi incoraggiamo a protestare pacificamente, a votare e a far sentire la tua voce. Mentre lo fate, vi preghiamo di sollevare e supportare le piccole imprese della tua comunità che sono state colpite».

La guerra alle droghe ci ha condotti fino a questo punto

Ciò che rende la situazione speciale delle imprese della cannabis in questo momento storico è che la guerra alla droga – incluso il divieto sulla cannabis – è stata un importante fattore attivo nella matrice dell’oppressione affrontata dall’America nera.

Steve DeAngelo di Harbourside, con radici personali come attivista molto prima che diventasse imprenditore, sottolinea in particolare le responsabilità sociali della comunità della cannabis.

«Ho sempre creduto e continuo a credere che il movimento della cannabis debba rendere la giustizia razziale parte integrante di tutto ciò che facciamo», ha affermato DeAngelo. «Abbiamo un debito storico che dobbiamo onorare e che dobbiamo pagare. Questa industria non esisterebbe senza gli sforzi di generazioni di afroamericani, che furono i primi a portare la cannabis in Nord America. Il suo passaggio dai musicisti jazz neri ai fan bianchi è stato uno dei vettori nel [resto] dell’America. La cannabis è un dono della comunità afroamericana per il resto del Paese».

Questa storia si è svolta in modo straziante e paradossale.

DeAngelo cita il caso di Michael Thompson, un uomo afroamericano di 68 anni che è stato rinchiuso dal 1996 e sta scontando un mandato di 60 anni per la vendita di cannabis nel Michigan – uno Stato in cui ora è legale. È stata recentemente lanciata una campagna per la sua liberazione, alla luce del pericolo che COVID-19 pone ai prigionieri. «Ci sono 40.000 persone in questo paese nella stessa categoria di tempo per qualcosa che non è più illegale in molti Stati», ha spiegato DeAngelo.

DeAngelo invoca anche il caso di Corvain Cooper, un uomo di colore di Los Angeles che sta scontando una pena a vita ai sensi della legge federale sui “tre scioperi“. Cooper è stato condannato nel 2013 per una presunta cospirazione per spedire cannabis fuori dallo Stato. La sua famiglia fece appello al suo mandato, sostenendo che le modifiche alla legge della California rappresentavano il fatto che le sue precedenti carcerazioni (tutte per reati non violenti) non erano più reati. Ma la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il caso.

Una campagna per un atto di clemenza è stata lanciata per Cooper nell’ottobre del 2018, nel tentativo di ridurre la sua condanna. Di recente, è stato trasferito in un carcere della Louisiana, quindi la sua famiglia non può più permettersi di visitarlo. In un’ironia della sorte particolarmente rivelatrice, il sito della boutique di abbigliamento di Los Angeles che aveva aperto poco prima del suo arresto è ora un dispensario di cannabis.

«Riesci a immaginare come si sentono?» Chiede DeAngelo. «Si sta costruendo un settore straordinariamente ricco e non solo non puoi partecipare, ma sei ancora bloccato. E con il rischio COVID nelle carceri, potresti dover praticamente affrontare una condanna a morte».

L’anno scorso, DeAngelo ha lanciato il progetto Last Prisoner, un gruppo senza scopo di lucro che lavora per –nelle sue parole– «il rilascio di ogni prigioniero per cannabis sul Pianeta e aiutando a fornire loro le risorse per ricostruire le loro vite».

Innanzitutto, questo significa presentare una petizione per «liberazione compassionevole», ha spiegato DeAngelo. «Il Governo ha il potere, con un colpo di penna, di concedere clemenza ma è un rischio politico. Al momento stiamo conversando con gli uffici dei governatori negli stati che hanno già legalizzato».

Queste petizioni per la richiesta di clemenza sono state intraprese in collaborazione con la National Association of Criminal DefenceLawyers. Nel frattempo, DeAngelo afferma che il progetto Last Prisoner «Sta mettendo a disposizione fondi per pagare telefonate e cure mediche che sono proibitivi per molti prigionieri. Aiutiamo anche i prigionieri in libertà vigilata a trovare un lavoro, specialmente nel settore legale della cannabis».

«L’industria della cannabis ha la responsabilità di lottare per la giustizia razziale, sia dal punto di vista operativo che da quello della difesa», riassume DeAngelo. «Sia la crisi COVID che quella della polizia chiariscono quanto sia urgente. Non penso che sia più urgente ora di quanto non fosse una settimana fa, ma quell’urgenza sta diventando più chiara ora».

Maritza Perez, direttrice degli Affari Nazionali presso la Drug Policy Alliance, ha condiviso la preoccupazione di DeAngelo in una dichiarazione rilasciata in risposta alla mobilitazione di Drump Enforcement Administration (DEA) e Customs & BorderProtection (CBP) di Trump al fine di colpire i manifestanti: «Per troppo tempo, la guerra alla droga è stata usata come tattica per colpire, molestare, assaltare, criminalizzare e incarcerare le comunità di colore, risultando in una stretta sociale, economica e culturale al collo. Le persone di colore hanno un evidente diritto di essere arrabbiati e un altrettanto evidente diritto di essere ascoltate. Non possiamo incontrare richieste di liberazione con più violenza sponsorizzata dallo Stato. Fino a quando non avremo rimosso i fondi a favore di agenzie come la DEA e il CBP e rimosso gli incentivi federali per i dipartimenti di polizia locali, i neri e i marrone di ogni sfumatura rimarranno per sempre senza voce».

L’anima della comunità della cannabis

La guerra alla droga è stata identificata, soprattutto dalla scrittrice Michelle Alexander, come un “novello Jim Crow” che sta ancora incarcerando, discriminando – e uccidendo – i neri negli Stati Uniti.

Si può sostenere che, qualunque sia la nuova veste di propaganda ora impiegata, l’attuale funzione sociale della Guerra alla Droga è stata la stessa di quella della segregazione legale e del terrore del Ku Klux Klan in un’era precedente. E come indicato dal caso di Ahmaud Arbery, il 25enne nero ucciso mentre faceva jogging vicino alla sua casa in Georgia a febbraio, sopravvive anche il vero terrore dell’occhio vigilante dell’era del Klan.

Ora vediamo il narco-stigma impiegato contro George Floyd, con l’affermazione che stava usando la metanfetamina – come se ciò potesse fare alcuna differenza per l’equazione morale. Spesso in passato la cannabis è stata la sostanza in questione nella stigmatizzazione postuma delle vittime del terrore applicato dalla politica aggressiva della Polizia.

E molte delle uccisioni della polizia di giovani neri disarmati che abbiamo visto negli ultimi anni in tutto il Paese sono state collegate, in un modo o nell’altro, alla cannabis.

Il più noto è stato il caso del diciottenne Ramarley Graham, che è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa nel Bronx nel 2012. È stato ucciso da un ufficiale della polizia di New York che lo aveva seguito nell’appartamento dopo averlopresumibilmente visto mentre era coinvolto in un qualche losco affare in strada. Gli hanno sparato mentre cercava di scaricare la sua scorta di cannabis nel gabinetto. L’ufficiale che lo ha ucciso non è mai stato accusato di alcun reato.

Di recente, a marzo, un grave episodio di abuso della polizia a Brooklyn è diventato virale su Internet e ha riacceso la rabbia pubblica per l’applicazione razzista della marijuana a New York City.

Se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo riconoscere i manifestanti pacifici e le teorie opportunistiche come estremità opposte di uno spettro – presumibilmente alcuni saccheggi sono stati effettuati da persone semplicemente arrabbiate e disperate.

(Dobbiamo anche tenere presente che da Minneapolis a Las Vegas, ci sono stati segni che una parte della violenza sia stata provocata da nazionalisti bianchi di estrema destra intenzionati a provocare una guerra civile.)

È una testimonianza paradossale dei guadagni ottenuti nel tempo della “normalizzazione” della cannabis che i dispensari sono visti come solo un’altra impresa capitalista e, quindi, un gioco equo per la rabbia sociale, quando esplode. Laddove le imprese produttrici di cannabis sono considerate complici della cosiddetta gentrificazione, la rabbia può persino essere indirizzata a tali attività. E questa rabbia può essere aggravata dall’amara ironia degli imprenditori bianchi che si arricchiscono in modo sproporzionato di cannabis legale, mentre i consumatori neri rimangono sproporzionatamente criminalizzati. Le politiche ufficiali di “equità della cannabis” in California rappresentano uno sforzo per affrontare questa contraddizione ma la contraddizione persiste ancora.

L’anima della comunità della cannabis del Paese viene messa alla prova da questa crisi. La cannabis raggiunse massicciamente l’America bianca – il passo fondamentale della sua “normalizzazione” in una società dominata dal bianco – come parte del fermento culturale degli anni ’60, che includeva anche i movimenti contro la guerra e i diritti civili. È dolorosamente chiaro che è ancora necessario lottare per gli stessi diritti umani fondamentali che il movimento per i diritti civili ha combattuto per due generazioni fa.

Il grado in cui la comunità della cannabis si unirà a questa lotta rivelerà il grado in cui i valori di quell’epoca sono stati veramente coltivati ​​- o se l’erba oggi è solo un’altra merce capitalista in un sistema che consuma e sfrutta vite nere.

Biblioteca del Congresso: gli aggiornamenti delle notizie sul razzismo utilizzati per giustificare la criminalizzazione della marijuana un secolo fa

La Biblioteca del Congresso Library of Congress (LOC) sta documentando le rappresentazioni razziste della marijuana nella copertura mediatica dei primi del 20° Secolo che ha contribuito a indirizzare la criminalizzazione della cannabis, mettendo in evidenza articoli sensazionalistici sulla pianta che l’organismo di ricerca federale sostiene essere utilizzati efficacemente come ‘propaganda anti-messicana’.

Come parte del progetto isituzionale “Chronicling America“, che digitalizza i media di tutta la storia degli Stati Uniti, la Biblioteca del Congresso la scorsa settimana ha pubblicato un calendario che fornisce esempi di titoli riguardanti la cannabis dal 1897 al 1915.

«Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, i giornali hanno riportato la nascita della marihuana (oggi nota come marijuana)“, afferma il testo. «Rapporti allarmanti sulla minaccia della marijuana arrivano alla stampa degli Stati Uniti. Le storie di presunte atrocità alimentate dalla droga sono spesso legate alla propaganda anti-messicana».

Su una page apposita con collegamenti ai ritagli di giornale digitalizzati, la Biblioteca del Congresso avverte: «Alcuni degli articoli collegati contengono insulti etnici e caratterizzazioni offensive».

Un primo articolo sulla marijuana, pubblicato su The Sun nell’agosto 1897, affermava che la pianta «continua a spingere le persone di ordine inferiore verso azioni selvagge e disperate».

In un pezzo separato del 1897 nel Tombstone Prospector, che riportava un presunto tentativo di contrabbandare cannabis in una prigione, la marijuana è caratterizzata come «una specie di erba infestante che è più potente dell’oppio».

«I messicani lo mescolano con il tabacco e lo fumano nelle sigarette, il che provoca un’ilarità non eguagliata da nessun’altra forma di dissipazione», continua. «Quando vengono introdotti clandestinamente all’interno delle mura della prigione, i messicani pagano prontamente $ 4 l’oncia, ma al di fuori vale solo 50 centesimi l’oncia». Un pezzo del Memphis Appeal del 1887 apriva con il titolo scioccante, «Brutalità senza senso. Un prete messicano rimette in piedi il cadavere di un mago morto».

Un articolo del 1904 – intitolato «Pericolosa erba messicana da fumare» – racconta la storia di due persone che hanno preso la ‘abitudine alla marijuana’, hanno consumato cannabis e « »dopo pochi minuti sono rimasti intontiti» prima di essere ricoverati in ospedale. «Si teme che i due uomini, nel caso in cui si riprendano dagli effetti patiti, possano perdere la testa in modo permanente, come spesso accade con i fumatori di marijuana», afferma il rapporto.

Persino i primi articoli sulla politica della marijuana contenevano un linguaggio che stereotipava la marijuana come ‘droga messicana’ o ‘canapa indiana’, come nel caso di un pezzo di El Paso Herald pubblicato nel 1915 dopo che il Consiglio comunale approvò la legislazione per proibire la cannabis. L’Ogden Standard nel 1915 pubblicò una storia che parlava in particolare di un linguaggio razzista. «I messicani stanno diventando una razza più potente e coraggiosa, o nella lingua del Texas, stanno diventando ‘loco’?», Chiede l’articolo. «I rapporti ricevuti qui indicano che l’improvvisa esplosione di coraggio da parte dei messicani è dovuta a un maggiore uso dell’erbaccia nota come Marihuana, che ha quasi gli stessi effetti dell’oppio o della morfina sui suoi utenti».

«Quando un messicano è sotto l’influenza di marihuana, immagina di poter, con una mano sola, frustare l’intero esercito regolare degli Stati Uniti, mentre se rinforzato da molti altri messicani, potrebbe includere alcune Nazioni europee nelle sue conquiste da sogno», continua. «Mentre sotto l’influenza della marijuana i messicani sono responsabili di commettere un omicidio e quando arrestati causano gravi problemi alle autorità». Tale retorica apertamente razzista sulla cannabis si è ampiamente diffusa attraverso la copertura delle notizie negli ultimi anni, poiché il supporto per porre fine alla criminalizzazione continua a crescere. Ma come hanno sottolineato numerosi responsabili politici, le disuguaglianze razziali associate all’applicazione delle leggi sul proibizionismosono tutt’altro che scomparse.

I Senatori Bernie Sanders (I-VT) e Cory Booker (D-NJ) hanno discusso del ruolo della criminalizzazione della marijuana e della più ampia guerra alla droga nel perpetuare le ingiustizie razziali la scorsa settimana ed hanno osservato come le persone di colore hanno molte più probabilità di essere arrestate per possesso di cannabis rispetto ai bianchi nonostante tassi di consumo simili.

La scorsa settimana, due membri della Camera hanno diffuso una lettera di accesso che esortava gli altri legislatori a tenere presente la riforma della marijuana come un modo per promuovere ulteriormente la giustizia razziale mentre discutevano della politica di riforma della polizia.

Il Governatore della California Gavin Newsom ha descritto la legalizzazione della marijuana nel suo Stato come una questione di “diritti civili” all’inizio di questo mese.

Il governatore della Virginia Ralph Northam ha affermato che il passaggio della legislazione sulla decriminalizzazione della cannabis quest’anno rappresenta un esempio su come il suo Stato abbia affrontato le disuguaglianze razziali che stanno ispirando proteste di massa sulla scia delle uccisioni della polizia di neri come George Floyd e Breonna Taylor.

Booker ha anche recentemente affermato che le disparità razziali nell’applicazione della marijuana sono un esempio di un’ingiustizia sistemica che sta alla base della frustrazione delle comunità minoritarie.

Il mese scorso, 12 membri della Camera hanno presentato una risoluzione che condanna la brutalità della polizia e rileva in particolare le ingiustizie razziali della guerra alla droga.

Tale misura è arrivata una settimana dopo che 44 membri della Camera hanno inviato una lettera al Dipartimento di Giustizia, chiedendo un’indagine indipendente su una fatale sparatoria della polizia di Taylor in un raid di droga.

A New York, c’è una rinnovata spinta per approvare un pacchetto di leggi sulla riforma della giustizia penale che include un disegno di legge per legalizzare la marijuana. Il capo di un’agenzia sanitaria federale ha recentemente riconosciuto le disparità razziali nell’applicazione della droga e il danno che tali pratiche disparate hanno causato – e il NORML le ha chiesto di andare sul registro per ammettere ulteriormente che questa tendenza alla criminalizzazione è più dannosa della marijuana stessa.

Nepal

La legge sulla cannabis può aiutare la canapa ma i limiti sul THC rimettono tutto in discussione

A lungo ritenuto come la Mecca della cannabis, il Nepal potrebbe fissare un programma formale per lo sviluppo della cannabis medicale e l’intero settore della canapa ponendo l’intera materia sotto le competenze di una apposita legge che è stata presentata presso il Parlamento nazionale.

Il Cannabis Cultivation Act, promulgato dal Primo Ministro SherBahadur Tamang e controfirmato da 40 parlamentari, potrebbe prevedere la non necessarietà di una specifica licenza di coltivazione per gli agricoltori specializzati nella coltivazionedella canapa destinata al settore alimentare includendo ma non limitando anche i semi, il miele, gli olii e le bevande estratte ed usano il fusto della canapa per scopi industriali. Le vendite e la distribuzione di questi prodotti potrebbero anch’esse prevedere la non obbligatorietà di specifiche licenze nella cornice della legislazione proposta.

La ricerca e la produzione di CBD sarebbero presumibilmente autorizzate in base alle disposizioni sulla cannabis medica nel disegno di legge ma la misura è destinata principalmente a far progredire quel composto per la guarigione ayurvedica e allopatica, secondo Nivedita Bansal Shah, COO e co-fondatore di Shah, con sede a Janakpur presso la Hemp Inno-Ventures(SHIV), la principale azienda di canapa del Nepal.

Il limite del THC è tema problematico

Tuttavia, il limite raccomandato di THC dello 0,2% del disegno di legge – che segue l’attuale standard europeo – sfiderebbe coloro che vogliono coltivare la canapa, probabilmente richiedendo anni di allevamento per sviluppare cultivar che rientrerebbero in quel punto di riferimento.

«L’impostazione dei limiti di THC non è rilevante in Nepal a meno che e fino a quando non studieremo le nostre terre genetiche», ha affermato Dhiraj K. Shah, CEO e co-fondatore di SHIV. «Questa legge porterebbe solo all’importazione di semi certificati di THC allo 0,2%, distruggendo la nostra genetica ancor prima che potessimo scoprire il loro potenziale», ha detto Shah. «Questo è ciò che accade quando i paesi sottosviluppati emanano leggi sotto l’influenza dei paesi sviluppati».

La definizione globale e informale di canapa è cannabis con meno dello 0,3% di THC ma alcuni paesi in Asia, Africa e America Latina hanno fissato i loro limiti di THC a un pieno 1,0%; e si prevede che anche l’Europa spingerà presto la sua barriera al THC dallo 0,2% allo 0,3%.

Cosa c’è nelle colture selvatiche?

Le piante che crescono in natura in Nepal (wildcrop) che non sono mai state realmente testate per il THC, sono state raccolte e trasformate in prodotti per secoli, ma l’industria della canapa è rimasta in una fase primitiva a causa della mancanza di infrastrutture tecniche adeguate e poco chiare leggi, ha detto Nivedita Shah.

Nonostante i dubbi sul trattamento del THC proposto dalla misura, «È molto incoraggiante che venga presentato al governo un disegno di legge per la legalizzazione della cannabis terapeutica e della canapa», ha affermato. «Speriamo che rimanga ancora una priorità del governo anche di fronte a questa pandemia perché l’uso olistico della pianta di cannabis può essere una soluzione a lungo termine per le vulnerabilità economiche del Nepal».

Istituito ufficialmente il Giorno della Cannabis Medica nella Contea Maui

Il sindaco della Contea di Maui, Michael Victorino, ha proclamato il 14 giugno ‘Giornata della cannabis medica’, ufficialmente riconosciuta, in ricordo del 20° anniversario delle storiche riforme della cannabis medica dello Stato.

Il sindaco Michael Victorino, nella contea di Maui, nelle Hawaii, ha proclamato il 14 giugno la Giornata della cannabis medica nella Contea, commemorando il 20° Anniversario dello Stato diventando il primo ad approvare le riforme della cannabis medica attraverso il processo legislativo. Victorino ha fatto l’annuncio il 13 giugno presso il Maui Grown Therapies, il primo dispensario con licenza a Kahului.

Il disegno di legge fu firmato dall’allora governatore Ben Cayetano il 14 giugno 2000. Maui Grown Therapies fu anche il primo dispensario nello Stato a vendere a un paziente l’8 agosto 2017, ha detto Victorino durante l’annuncio. I dispensari di cannabis medica non sono stati legalizzati nello Stato fino al 2015 e, in precedenza, si sono affidati a operatori sanitari per fornire medicine ai pazienti.

Victorino ha osservato che ci sono circa 6.000 pazienti con cannabis terapeutica nella contea di Maui.

«Questa nuova industria in crescita supporta la scelta dei pazienti a favore di opzioni sanitarie integrative e amplia le opzioni di carriera di alto valore, ecologiche, agricole e ben pagate per i cittadini della contea di Maui. … La giornata della cannabis medica è un’opportunità per ringraziare e riconoscere lo stato delle Hawaii e la leadership della contea di Maui, medici, RPRNS e ricercatori, professionisti medici, coltivatori, professionisti del dispensario, pazienti e badanti», questo il testo dellaProclamazione del sindaco, 13 giugno 2020.

Victornio ha presentato il proclama al Dr. Gregory Park, co-fondatore e Chief Compliance Officer di Maui Grown Therapies.

Park, che pratica la medicina nella contea da 40 anni, ha affermato di aver trovato la cannabis terapeutica efficace nella gestione dei sintomi e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

“Vorrei ringraziare la contea di Maui per il loro sostegno al nostro settore e per aiutarci a fornire lavori agricoli e al dettaglio di alta qualità e aiutarci a diversificare i lavori turistici”, ha detto Park.

Il proclama è il primo, riconosciuto, giorno della cannabis medica negli Stati Uniti.

Una società si quota sul Canadian Securities Exhange

La società di cannabis medica Florida Bluma Wellness Inc. è attualmente quotata alla Borsa valori canadese con il simbolo BWEL.U.

La società di cannabis medica Florida Bluma Wellness Inc. ha iniziato a negoziare presso la Borsa valori canadese con il simbolo BWEL.U. L’approvazione arriva dopo che i parlamentari hanno approvato l’acquisizione inversa della società da parte di CannCure Investments Inc., una società con portafoglio in Sol Global Investments.

Le azioni ordinarie di Bluma – con sede a Toronto, Ontario, Canada – erano state precedentemente quotate sul CSE come Goldstream Minerals Inc. Bluma opera in Florida come One Plante ha un nuovo impianto Nexus da 54.000 piedi quadrati a Indiantown e 24.000 serra a piedi quadrati a Ruskin. Gestisce tre dispensari a Boynton Beach, Jacksonville Beach e San Pietroburgo e ha dichiarato che sta pianificando altri sette dispensari e centri di consegna entro novembre 2020, in attesa di approvazione.

Il prossimo dispensario della compagnia è fissato per il 30 giugno a Port St. Lucie. Il CEO Brady Cobb ha dichiarato in una dichiarazione la scorsa settimana dopo il completamento dell’acquisizione inversa che il suo primo raccolto dalla struttura di Indiantown dovrebbe raggiungere i dispensari di One Plantentro il prossimo mese. Ha aggiunto che la struttura del Nexus aumenterà la sua capacità di coltivazione da 300 libbre di fiori al mese a 1.300 libbre al mese.

In base al nuovo bollettino di quotazione CSE, Bluma avrà 82.780.962 azioni ordinarie in circolazione al momento della sua pubblicazione, oltre a 60.721.500 azioni ordinarie riservate all’emissione. Complessivamente, SOL deterrà il 19,41 percento delle azioni emesse e in circolazione, per un totale di 16.067.269 azioni. L’emittente pubblico possiede inoltre ulteriori 6,45 milioni di warrant, tuttavia l’impresa non ha facoltà di esercitare warrant per aumentare la propria posizione oltre il 20% della proprietà.