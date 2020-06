La guerra decennale americana contro le droghe ha danneggiato in modo sproporzionato le minoranze. Ora, sembra che la depenalizzazione della marijuana non abbia livellato il campo di gioco.

Gli uomini di colore hanno una probabilità 12 volte maggiore rispetto agli uomini bianchi di trascorrere il tempo in carcere negli Stati Uniti. Le iscrizioni al college per gli uomini di colore sono diminuite da quando è entrata in vigore l’Anti-drug Abuse Act del 1986.

Nel mio libro, ‘Dalla criminalizzazione alla depenalizzazione della marijuana: la politica di controllo sociale’, ho l’obiettivo di fornire una panoramica storica della legislazione sulla marijuana e il suo impatto sulle minoranze.

Oggi alcune leggi sulle droghe legate alla marijuana si stanno allentando. Venticinque Stati hanno introdotto riforme di depenalizzazione, con 11 Stati che consentono l’uso ricreativo degli adulti. Tali riforme hanno un impatto diretto sugli adulti di età pari o superiore a 21 anni, ma hanno anche un effetto indiretto sui giovani americani.

Anche se la marijuana è ancora illegale per i minori di 21 anni, stanno emergendo prove che la depenalizzazione sta aumentando il numero di giovani che consumano erba illegalmente.

Come ho scritto nel mio libro, i giovani sono sempre stati i principali acquirenti di marijuana. Fumare marijuana è diventata una parte importante della crescita di molti adolescenti statunitensi, un fatto non riconosciuto da alcuna analisi di sostegno alla riforma della marijuana.

Inoltre, i dati sul crimine mostrano che anche negli ambienti legali più permissivi, i giovani di minoranza continuano ad essere sproporzionatamente arrestati e condannati con l’accusa di marijuana.

Dal 2000 al 2014, i tassi di utilizzo riportati negli americani di età pari o superiore a 15 anni sono raddoppiati. Queste tariffe includono adolescenti e minori di 21 anni, per i quali l’uso di marijuana continua ad essere e molto probabilmente continuerà ad essere illegale.

Coloro che sostengono la riforma della marijuana ignorano il fatto che leggi più larghe promuovono un maggiore uso della marijuana, in particolare da parte di americani giovani ed emarginati che acquistano la droga nei mercati illegali.

Ad esempio, i dati sugli arresti mostrano che in Colorado, la legalizzazione dell’uso ricreativo per chiunque abbia 21 anni e oltre ha causato un aumento significativo dei tassi di arresto degli afroamericani e degli ispanici al di sotto di tale limite di età legale. Allo stesso tempo, sono diminuiti gli arresti per i bianchi minorenni.

Nello stato di Washington, gli arresti per tutte le accuse di marijuana sono diminuiti del 90% tra il 2008 e il 2014, ma i ‘tassi di rischio’ per gli afroamericani sono rimasti invariati. Ciò significa che avevano ancora il doppio delle probabilità rispetto ai bianchi di essere arrestati con l’accusa di marijuana.

In altre parole, la depenalizzazione ha fatto ben poco per cambiare i modelli storici delle tendenze nazionali di arresto della marijuana.

Gli americani liberali tendono a credere che la legalizzazione della marijuana porti alla riforma.

Esistono tre categorie nettamente diverse di riforma della politica sulla marijuana: la depenalizzazione del possesso di una piccola quantità di marijuana, la legalizzazione della marijuana medica e la depenalizzazione dell’uso ricreativo.

La tendenza alla diffusione delle riforme ha preso slancio nel 2000, quando Hawaii e Nevada hanno legalizzato la marijuana medica attraverso le loro legislature statali.

Ciò ha segnato l’inizio della normalizzazione politica della riforma della marijuana. In precedenza, le leggi sulla marijuana medica erano state in gran parte riformate da iniziative di voto negli Stati con costituzioni che avevano una misura diretta della democrazia.

Nel mio libro ho analizzato i predittori politici, economici e demografici di ogni tipo di riforma politica dal 2000 al 2014. I risultati indicano che l’aumento dei tassi di utilizzo della marijuana, un’iniziativa di voto che consente agli elettori di esprimersi in merito e l’esperienza degli Stati vicini sono i principali fattori alla base della depenalizzazione in generale.

In tutti e tre i casi di riforma, i tassi di utilizzo sono stati il ​​fattore predittivo più forte. Sono rimasti in gran parte invariati fino a quando l’ondata di depenalizzazione è iniziata due decenni fa. Con la riforma delle leggi statali, i tassi di utilizzo hanno iniziato ad aumentare marginalmente, ma costantemente aumentando. Dal 2000 hanno raddoppiato a livello nazionale.

I picchi più forti si riscontrano in Stati che sono noti come leader non solo nella depenalizzazione, ma che sono relativamente più permissivi in ​​termini di possesso, accesso e controllo come Washington e Vermont.

Gli Stati con una popolazione afroamericana relativamente grande, come il Mississippi, la Carolina del Nord e New York, avevano maggiori probabilità di depenalizzare prima il possesso di piccole quantità, probabilmente nel tentativo di contrastare l’ingiustizia sociale.

Stati come Maryland, Virginia e Rhode Island hanno legalizzato l’uso medico senza precedentemente depenalizzare il possesso di piccole quantità.

La depenalizzazione dell’uso ricreativo si è verificata principalmente in funzione degli alti tassi di utilizzo di marijuana in Stati come il Massachusetts, l’Oregon e il Colorado.

I rapporti sui tassi di arresto per i giovani possono essere conseguenze non intenzionali della depenalizzazione.

Queste conseguenze includono un maggiore potere discrezionale della polizia, fornendo incentivi al consumo giovanile nei mercati illegali e aggravando i problemi razziali nella giustizia minorile.

Se i sostenitori della riforma vogliono affrontare i torti storici della guerra alla droga, devono capire come affrontare la promozione culturale dell’uso della marijuana che va di pari passo con la promozione politica della depenalizzazione.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘The unintended consequences of marijuana decriminalization’ di Nikolay Anguelov, University of Massachusetts Dartmouth per ‘The Conversation’