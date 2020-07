L’Europa ridiscute nuovamente tutto ciò che riguarda i cosiddetti “nuovi alimenti”. Ma, oggi, tutto il settore della produzione e lavorazione della canapa si sente fortemente minacciato dalle nuove regolamentazioni che dovrebbero inquadrare giuridicamente l’intera filiera produttiva a livello continentale. In Nepal si porta a completamento una struttura ospedaliera specializzata in chirurgia e recupero craniofacciale interamente realizzata a base di fibre di canapa. Negli Stati Uniti è diventata una realtà di successo una serie televisiva che tratta specificamente il settore della produzione e lavorazione della canapa. Oggi è uno dei prodotti più seguiti sul canale YouTube. Grazie a delle ricerche di stampo archeologico si rinvengono documentazioni e soprattutto reperti in base ai quali si può rilevare l’uso di cannabis a scopo ludico già 2.500 anni fa. Fa scalpore negli Stati Uniti il caso di un veterano nero, il quale è stato condannato -e rischia di dover scontare- cinque anni per possesso di cannabis sebbene fosse dichiaratamente a scopo medico e il reato sia stato ritenuto tale all’interno di uno Stato dove la cannabis medicale è già legale.

Unione Europea

L’Associazione Canapa Europa teme che la sentenza sugli olii estratti possa dare la mazzata finale all’intero settore della Coltivazione della canapa

La Commissione Europea ha sospeso le domande sugli estratti di canapa e cannabinoidi naturali ai sensi delle norme comunitarie sui nuovi prodotti alimentari, che ha decretato una “conclusione preliminare” secondo cui gli estratti delle cime fiorite e fruttiferi della pianta di canapa dovrebbero essere considerati una droga ai sensi della Convenzione Unica delle Nazioni Unite sulle droghe narcotiche del 1961.

La notifica della decisione, consegnata agli attuali candidati di Novel Food, ha suscitato un rapido e forte rimprovero da parte dell’Associazione europea della canapa industriale (EIHA), che ha criticato il passaggio come «politico, piuttosto che legale, e assolutamente non basato sull’ultima letteratura scientifica né ispirato dall’attuale dibattito a livello delle Nazioni Unite». I commenti di EIHA sono arrivati ​​in una dichiarazione rilasciata oggi.

Non sono narcotici

«La canapa industriale e i suoi prodotti a valle non sono stupefacenti o psicofarmaci e pertanto sono chiaramente esentati dal campo di applicazione della Convenzione unica», ha affermato l’EIHA, aggiungendo che le attuali normative UE in materia di alimenti e cosmetici fanno chiaro riferimento a tale distinzione. «Come conseguenza di questo parere, la presentazione di una nuova domanda di cibo non sarà un’opzione praticabile per gli operatori del settore della canapa che si sforzano di dimostrare la sicurezza e la legalità dei loro prodotti», ha affermato EIHA nella dichiarazione. «Se confermata, questa posizione illogica probabilmente colpirà il settore e priverà gli agricoltori di un raccolto a bassa manutenzione e rotazione redditizia con il potenziale per portare benefici ambientali».

In una decisione raggiunta attraverso una consultazione interservizi della Commissione, il processo di approvazione dei Novel Food è stato sospeso a causa delle preoccupazioni su “CBD estratto dalle cime fiorite e fai fruttiferi della pianta di canapa(Cannabis sativa)“. La CE ha affermato che l’arresto è un passo nel processo di fornire agli Stati membri dell’UE una guida chiara sugli estratti di canapa, in particolare il CBD altamente popolare e potenzialmente redditizio. «L’opinione preliminare della Commissione è che il CBD estratto dalle cime fiorite e fruttiferi della pianta di canapa dovrebbe essere considerato un narcotico che rientra nella Convenzione unica delle Nazioni Unite», ha affermato la CE.

Definizione di Nuovi alimenti

Le regole europee sui nuovi prodotti alimentari sono state create come meccanismo di sicurezza alimentare per controllare i nuovi prodotti alimentari geneticamente o sinteticamente prima dell’ingresso sul mercato. In base alle linee guida, Novel Food è definito come alimento che non è stato consumato in misura significativa nell’UE prima del 15 maggio 1997. Se un alimento è considerato “nuovo“, deve essere sottoposto a una valutazione di sicurezza pre-immissione sul mercato ai sensi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prima che possa essere legalmente commercializzato nell’UE. Tale processo è stato ora messo in corto circuito a seguito della recente mossa della CE.

«Questa visione preliminare è contraria a qualsiasi logica e non è altro che ingiusta», ha affermato Lorenza Romanese, amministratore delegato di EIHA, che ha recentemente costituito un consorzio per consolidare vari ingredienti di CBD in una nuova applicazione alimentare che copre una vasta gamma di alimenti a base di canapa ed estratti di prodotti. L’Associazione ha pianificato un investimento di 3,7 milioni di euro per commissionare studi su THC e CBD nell’ambito della sua applicazione, «in piena trasparenza e sotto il controllo dell’EFSA (Associazione europea per la sicurezza alimentare)», ha aggiunto Romanese.

L’EIHA afferma chiaramente che gli estratti di canapa tradizionali, che sono stati consumati per secoli nell’UE e nel mondo, dovrebbero quindi essere considerati alimenti tradizionali secondo le normative alimentari. Gli estratti di canapa elaborati con nuovi metodi di estrazione dovrebbero essere soggetti ai rispettivi quadri giuridici del regolamento sui nuovi prodotti alimentari (UE) 2015/2283. Sebbene l’EIHA sia coerente nella loro posizione secondo cui gli estratti di canapa tradizionali non dovrebbero affatto rientrare nelle norme sui nuovi prodotti alimentari, ha iniziato il consorzio a dare ai suoi membri la sicurezza della pianificazione e un percorso per far arrivare i loro prodotti sul mercato legalmente e in modo economico.

Può l’Europa essere audace?

«Paesi come Stati Uniti, Canada, Cina e Svizzera stanno facendo progressi», ha detto Romanese. «Mi chiedo se l’Europa deciderà di essere abbastanza coraggiosa da perseguire soluzioni realmente sostenibili o, invece, scegliere di rimanere inattiva, spalancando il mondo che avanza. Lo spirito del Green Deal è morto prima del suo tempo?». L’EIHA ha ripetutamente affermato che la canapa industriale è esente dai trattati ONU sulle droghe, i cui autori hanno fatto una chiara distinzione tra cannabis coltivata per la produzione di droghe, che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati, e quella coltivata per altri scopi, che sono esenti. L’Associazione ha affermato che il suo documento di sintesi sulla Convenzione unica, redatto per la prima volta l’anno scorso, sarà presto aggiornato per riflettere una posizione comune sostenuta dalle associazioni di canapa di tutto il mondo.

Solo per alieni?

Dopo che la canapa industriale ha iniziato a essere regolata e sovvenzionata dal Consiglio della Comunità economica europea (CEE) (precursore della CE) negli anni ’70, la Commissione europea nel 1997 ha confermato che alcune parti della pianta di canapa erano definite non “nuove“, secondo a EIHA. Inspiegabilmente e all’improvviso, le regole di Novel Food sono state modificate all’inizio del 2019 per riclassificare foglie e fiori di canapa, nonché estratti derivati ​​da quelle parti di piante – incluso il CBD – come Novel Food. La recente sentenza della CE è un altro colpo per i produttori di alimenti ed estratti di canapa in Europa, ha osservato EIHA. Il famoso presidente dell’EIHA Daniel Kruse: «Cosa verrà dopo? La canapa industriale viene classificata come extraterrestre e solo gli alieni, ma non i nostri agricoltori europei, sono autorizzati a coltivarla e lavorarla? E solo altre nazioni ed ET, ma non gli europei, possono consumarla?».

I prodotti sintetici progrediscono

Mentre se arricchito e isolato – o estratti di canapa tradizionale – sono presi di mira nella decisione preliminare della CE, «Le nuove applicazioni alimentari per il CBD sintetico che non vengono estratte dalla pianta, continuano nel processo di approvazione», ha affermato la Commissione. Alcune domande di CBD sintetico sono già state inoltrate all’Autorità europea per la sicurezza alimentare per la valutazione dei rischi, dopo che la CE ha approvato tali fascicoli come “validi”. L’EIHA ha concordato in un position paper ufficiale che il CBD sintetico e isolato, così come gli estratti arricchiti, dovrebbero essere considerati Novel Food, ma l’Associazione ha sostenuto con forza che tutti gli estratti con composizione naturale di sostanze presenti nell’impianto di canapa industriale dovrebbero essere esenti dal Nuovo processo di approvazione degli alimenti.

L’Associazione ha ripetutamente fornito esempi storici di tali sostanze che sono state nella dieta europea per secoli.

L’EIHA ha affermato che la classificazione degli estratti naturali come farmaci danneggerà inevitabilmente l’intero settore della canapa industriale e porterà alla proliferazione di un mercato grigio di prodotti scadenti che non aderiscono agli standard di sicurezza alimentare e ai regolamenti sull’etichettatura. «In un mondo ideale, la Commissione lavorerebbe di pari passo con il settore della canapa e altre istituzioni per garantire, in piena trasparenza, un mercato equo per gli operatori, nonché prodotti sicuri e di qualità per i consumatori», ha affermato Romanese. «Il dibattito non dovrebbe riguardare se gli estratti di canapa sono una droga o un alimento, ma piuttosto sulla ricerca di dati scientifici per stabilire i livelli massimi di assunzione giornaliera e come rispettare gli standard di sicurezza».

Nonsenso

Autorizzare estratti sintetici, ma non naturali, è «una sciocchezza dal punto di vista scientifico e ambientale», sostiene l’EIHA. «Il prodotto finale ottenuto da un estratto di CBD sintetico o naturale è lo stesso in termini di composizione chimica», ha affermato l’Associazione. Inoltre, poiché i processi chimici eseguiti per produrre estratti sintetici richiedono energia, non sono così ecologici come quelli derivati ​​da estratti naturali, che minimizzano il carbonio come sottoprodotto. Ancora più importante, EIHA sostiene che la promozione di estratti sintetici rispetto a quelli naturali «priverà gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare di un’opportunità di mercato destinata a generare entrate importanti in questi tempi di crisi».

«Se gli estratti di canapa diventano una droga, non saranno gli agricoltori e le PMI a beneficiare del successo dell’industria della canapa, ma solo quelle grandi aziende che possono permettersi la produzione sintetica di prodotti chimici», ha affermato Romanese. «È un’assurdità che non possiamo permetterci né accettare».

Gli effetti sugli altri settori della canapa

Rinunciare alla più redditizia applicazione commerciale della canapa impedirà anche lo sviluppo parallelo di catene del valore per la valorizzazione di coprodotti (fibre di canapa e shiv) che possono essere utilizzati per la produzione di carta, materiale da costruzione, tessuti, cosmetici e basati su bio-plastica, ha detto l’EIHA.

«Non solo il settore della canapa è sull’orlo della perdita di una battaglia ma anche tutta l’Europa», ha detto Romanese. «In quanto cittadino europeo, sono deluso dal fatto che la Commissione non stia lavorando per un approccio costruttivo e stia invece punendo un settore che, se ne avesse la possibilità, potrebbe contribuire ad accelerare la transizione verso una zero emissioni, a base biologica e sostenibile economia e rappresenta un reddito aggiuntivo per i nostri agricoltori, la spina dorsale del mercato alimentare dell’UE».

Nepal

La società SHIV completa la costruzione di una clinica no-profit a base di calcestruzzo con fibre di canapa

La Shah Hemp Inno-Ventures (SHIV), con sede in Nepal, ha completato una struttura in canapa che funge da centro specializzato in chirurgia e recupero craniofacciale, l’unica struttura medica del genere nel suo Paese.

«Questa struttura fa sperare a coloro che in Nepal hanno bisogno dell’aiuto di specialisti per curare i loro seri problemi di salute», ha detto Dhiraj K. Shah, cofondatore e CEO di SHIV, della struttura, che offre servizi medici gratuiti ai suoi pazienti. Una disciplina altamente specializzata, la chirurgia craniofacciale affronta le deformità della testa e del collo come il palatoschisi e altre anomalie del viso, della mascella e dell’orecchio.

Cooperazione internazionale

La clinica è un progetto internazionale supportato dalla InTouchCharitable Foundation e Future Faces del Regno Unito, che fornisce formazione e supporto ai professionisti medici che trattano il labbro leporino e il palato. Future Faces, che si concentra sull’aiuto ai bambini svantaggiati, invia team specializzati in Nepal ogni tre mesi per assistere i medici locali della struttura nei casi più acuti. Shah ha detto che la clinica sta trattando una media di 10 pazienti al giorno ed esegue 5-6 operazioni settimanali. I pazienti provenienti da tutto il Nepal viaggiano verso la struttura per il trattamento, ha detto Shah.

Situata a Janakpur, dove ha sede SHIV, la nuova clinica comprende un complesso dentale con tre postazioni per pazienti, una sala radiologica, sala operatoria, sale di recupero e uffici. un totale di 1.475 cu ft. (42 metri cubici) di canapa è andato contro le pareti e il falso tetto della costruzione di 900 piedi quadrati (80 mq), che è stata completata per circa $ 13.000 (€ 11.400) con $ 4.000 (€ 3.500) di tale importo richiesto per la costruzione della canapa. Mentre la sottostruttura è in metallo, SHIV ha ulteriormente incorniciato le pareti interne ed esterne con bambù, che cresce abbondantemente in Nepal. Il mix di canapa è applicato alla rete di bambù installata tra la struttura. Il falso tetto e il soffitto, realizzati con pannelli preformati, completano l’involucro in cemento armato dell’edificio, che ha un tetto di lamiera. La costruzione ha richiesto circa un mese, ha detto Shah.

Utilizzando materiali a portata di mano

La divisione costruzione di SHIV lavora la cannabis che cresce allo stato brado in Nepal. I raccoglitori raccolgono gli enormi gambi (lunghi fino a 4 m e con un diametro di 8 cm) e li consegnano alla fabbrica dell’azienda dove vengono sottoposti a un decorticatore per rivelare una qualità di costruzione. La società impiega muratori e operai locali, addestrandoli nella costruzione di cantieri di canapa mentre aumentano nuove strutture. Shah stima che SHIV abbia addestrato circa 20 muratori e oltre 50 operai edili nella costruzione di canapa dal 2016.

La società ha anche sviluppato SHIV Mix, un additivo legante, e recentemente ha iniziato a spianare la propria calce per canapa e stucco per calce per intonaco. SHIV offre anche una linea di vernici naturali a base di calce e pigmenti naturali.

400 metri di muro a base di canapa

Shah stima che la divisione edilizia della sua azienda abbia completato 11.000 piedi cubi (~ 312 metri cubi) di costruzione in canapa, o 400 metri (~ 1.300 piedi) di muro su progetti che ha completato dal 2016. Ciò include un numero di case unifamiliari, ostelli, ospedali, scuole e altri progetti sociali. SHIV è nata come società di costruzioni di canapa con la missione di ricostruire le case dopo il forte terremoto che ha colpito il Paese nel 2015. Da quel momento ha rapidamente sviluppato altre unità di business integrate verticalmente basate sull’impianto di canapa. Oltre a produrre materiali da costruzione e costruzione, SHIV produce prodotti per la salute e la bellezza come oli e saponi, prodotti di carta e carta artigianale e tessuti e accessori. La società è anche una società di consulenza internazionale sulla canapa specializzata in agricoltura sostenuta dalla comunità, piccole e medie imprese e sviluppo economico locale.

Stati Uniti

Rompendo lo stigma della cannabis attraverso lo storytelling con Growing Exposed

Una serie nella forma di documentario di YouTube sulla coltivazione della canapa porta i visualizzatori dietro le scene di alcune tra le più interessanti operazioni della coltivazione al mondo. Growing Exposed, la serie dedicata alla condivisione dei segreti del mondo un tempo sotterraneo della cannabis, ha lanciato la sua terza stagione tramite il canale YouTube dalla scorsa primavera. Nei due episodi trasmessi, è chiaro che lo show sta assistendo al suo sviluppo in modo leggermente diverso rispetto a prima.

«I miei pensieri sono che l’unico modo per cambiare la mente o gli stimmi delle persone è prima di tutto far sapere al mondo chi sono veramente queste persone», ha detto il creatore e produttore in crescita Jeremy Deichen in un’intervista telefonica all’inizio di questo mese.

Le riprese della prima e della seconda stagione di GrowingExposed, che ha lanciato l’episodio inaugurale nel 2015, sono state affrontate in modo più semplice. La guida turistica Justin Coopere la troupe cinematografica si dirigono verso una struttura in crescita e offrono agli spettatori un tour visivo, spiegando cosa sono e come funziona.

Deichen ha spiegato che a quel tempo, con la legalizzazione della cannabis ancora relativamente nuova, i coltivatori erano molto scettici sul fatto che le loro strutture fossero filmate e condivise su Internet. Racconta di essere stato bendato durante il viaggio verso un’operazione di crescita poiché i proprietari non volevano rivelare la posizione.

«Cinque anni fa, le persone non erano così sicure di porsi alla ribalta. E non avevamo un grande nome», ha detto Deichen. Tuttavia, ora, solo pochi anni dopo, le persone si sentono molto più a loro agio nel filmare. «È un animale totalmente diverso. Le persone ora si innervosiscono perché sono eccitate», ha spiegato Deichen. In effetti, le cose sono progredite così tanto nel settore che i marchi di cannabis sono ora disposti a pagare per farsi conoscere i loro crescenti, perché comprendono il valore del video. Se fatto nel modo giusto, l’esposizione porta ad un aumento della consapevolezza del marchio, il che si traduce in maggiori vendite e crescita complessiva.

Deichen, che è stato nell’industria cinematografica per più di 25 anni, ritiene importante portare il potere del cinema nell’industria della cannabis. «La cannabis è altamente regolamentata, quindi se vuoi creare uno spot sulla cannabis ed eseguirlo su Facebook, non accadrà», ha spiegato Deichen. «Deve venire da un punto di vista educativo, motivo per cui penso che la serie farà così bene in futuro», ha detto. «La cannabis sarà sempre regolata».

Incontri con i coltivatori

L’episodio uno della stagione 3 porta gli spettatori a Lost Coast, uno dei tratti di costa maggiormente non sviluppati della California. Prima di dirigersi verso il giardino, gli spettatori possono assistere alla bellezza della costa settentrionale della California mentre la fidata guida Cooper conduce lungo la Wildcat, una strada ventosa di 30 miglia che ha più di un secolo. Al suo arrivo nel Triangolo di Smeraldo, Cooper incontra alcune persone dell’equipaggio del giardino di Smooth Farms sulla spiaggia e scopre cosa li ha portati nella splendida zona remota. Jake Morris, uno dei coltivatori della Smooth Farms, spiega che gli piace passare il tempo libero facendo surf, pagaiando in barca sul fiume, pescando ed esplorando all’esterno. Un altro giardiniere, Ashley Weaver, spiega quanto si sente fortunata ad essere in grado di scambiare il suo stile di vita frenetico per la tranquillità e la bellezza della zona.

Mentre Cooper conosce l’equipaggio del giardino, gli spettatori possono anche farsi una propria opinione su queste persone che hanno deciso di chiamare Humboldt a casa. «Non c’è modo migliore per raccontare una storia se non quello di mostrare a qualcuno a cui puoi relazionarti e metterli emotivamente in contatto», ha detto Deichen.

Ogni stagione di Growing Exposed è composta da 13 episodi e impiega due anni per terminare. Con 11 episodi rimasti, ci sono ancora molti personaggi di cannabis che gli spettatori possono incontrare. L’episodio 3 diventa personale con alcune suore che coltivano cannabis e l’episodio 4 visita una fattoria cubana orientata alla famiglia che cresce dal Colorado.

«Le loro storie e le loro intuizioni danno una visione più personale del mondo della coltivazione della cannabis su larga scala», ha scritto la conduttrice dello show, Amanda McKay, in un post sul blog sulla nuova stagione. Gli spettatori potrebbero riconoscere McKay dal suo tempo come personaggio televisivo su MTV Canada e Spike TV. Se vuoi che il tuo personale sia esposto, puoi inviare un modulo con i dettagli sulla tua storia sul sito web dell’azienda. «Siamo sempre alla ricerca di belle storie», ha detto Deichen. «Inoltre, è un ottimo strumento di marketing per le aziende». Ma alla fine della giornata, Deichen e il team GrowingExposed sono motivati ​​dalla più grande storia che stanno aiutando a raccontare e dalla missione da cui sono guidati.

«Stiamo raccontando storie della comunità della cannabis per rompere lo stigma», ha detto. «E quando si fa una media di oltre mezzo milione di visualizzazioni al mese, non c’è modo in cui non si abbia un impatto significativo sul nostro obiettivo di far avanzare l’industria della cannabis in una luce positiva».

Stati Uniti

Archeologi scoprono una antica società dove fumava erba già 2.500 anni fa

Si scopre che le persone godono degli effetti psicoattivi della cannabis da migliaia di anni. Ai sostenitori della cannabis piace sostenere che l’erba è stata usata nella società per migliaia di anni. Ma c’è sempre stato un certo grado di contesa su quanto tempo fa effettivamente il consumo di cannabis. Alcuni promettenti giuristi si concedono da circa 4000 anni, mentre altri credono che la pianta fosse un dono portato sulla Terra da Jerry Garcia e reso popolare negli Anni ’60. Ma si scopre adesso che il primo uso noto risale a circa 2.500 anni fa, secondo un articolo pubblicato questa settimana sulla rivista Science Advances. Un gruppo di ricerca composto da archeologi e chimici dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Accademia cinese delle scienze sociali di Pechino ha scoperto tracce significative di THC nel cimitero Jirzankal, un antico cimitero situato nelle regioni più buie delle montagne Pamir nella Cina occidentale.

Sebbene i resti di cannabis siano stati trovati in precedenza, l’ultima scoperta è l’unica fino ad oggi in cui il THC, il componente lapideo della marijuana, faceva parte della scoperta. Nessuno degli altri mostrava segni di antiche società che utilizzavano la pianta per trarne piacere. «Le moderne prospettive sulla cannabis variano enormemente a livello interculturale, ma è chiaro che la pianta ha una lunga storia di uso umano, medicinale, rituale e ricreativo per innumerevoli millenni», Robert Spengler, archeologo del Max Planck Institute for the Science of Human History a Jena, in Germania, raccontata al New York Times.

Sembra che questa particolare comunità cinese abbia parzialmente fumato l’erba con una ciotola. Non esattamente lo stesso tipo che molti di noi sono abituati a vedere essere sferzati a 420 – si trattava di recipienti di legno che contenevano piccole pietre apparentemente esposte a forte calore. Sebbene alcuni di questi manufatti siano stati usati per l’incenso e altre erbe, il residuo trovato su 10 delle 17 scodelle si è rivelato positivo per il THC.

Quindi, questa tribù era molto probabilmente intensa utilizzatrice di cannabis e inalava il fumo mentre riempiva le tombe. I ricercatori ritengono che probabilmente stessero usando la cannabis per evocare i morti, proprio come lo storico greco Erodoto ha descritto nel rito del lutto di Sciti.

Gli Sciti hanno preso alcuni semi di questa canapa, si insinuano sotto i panni e mettono i semi sulle pietre roventi; ma questo viene fumato e produce un tale vapore, che nessun bagno di vapore greco lo avrebbe superato. Gli Sciti, trasportati dal vapore, gridano ad alta voce.

È interessante notare che l’erbaccia utilizzata dalla tribù cinese nei suoi rituali era un germoglio relativamente decente. I ricercatori hanno affermato che i ceppi selvatici di cannabis coltivati ​​ad altitudini più elevate racchiudono una potenza di THC molto più forte di quelli che crescono a quote più basse. Non sanno se questi potenti ceppi sono stati prodotti intenzionalmente o se si sono verificati naturalmente. Ma sembra che questa antica società fosse seriamente intenzionata a produrre erbe unicamente per l’effetto.

«I risultati supportano l’idea che le piante di cannabis siano state utilizzate per la prima volta per i loro composti psicoattivi nelle regioni montuose dell’Asia centrale orientale, in seguito, diffondendosi in altre regioni del mondo», ha detto a USA Today la coautrice Nicole Boivin.

I ricercatori ritengono che il punto in cui hanno trovato i manufatti si trovasse relativamente vicino alla Via della Seta, che era cruciale nei tempi antichi quando si trattava di distribuzione globale. Si ipotizza che sia così che la pianta di cannabis abbia trovato l’ibridazione e si sia fatta strada in altre parti del mondo. «Le rotte di scambio della prima via della seta funzionavano più come i raggi di una ruota di carro che di una lunga distanza, ponendo l’Asia centrale nel cuore del mondo antico», ha detto Spengler. «Il nostro studio implica che la conoscenza del fumo di cannabis e specifiche varietà ad alta produzione chimica della pianta di cannabis erano tra le tradizioni culturali che si diffondono lungo queste rotte di scambio», ha aggiunto.

Il dottor Mark Merlin, un altro ricercatore coinvolto nello studio, ha detto al New York Times che altri siti di sepoltura di circa lo stesso periodo contenenti spettacoli di marijuana dimostrano quanto cannabis fosse venerata come una “pianta degli dei“.

Non si può negare che la marijuana sia in circolazione da un po’ ma sembra che ci sia voluto un minuto per afferrare. La ricerca pubblicata il mese scorso sulla rivista Vegetation History and Archaeobotany indica che la pianta di cannabis è nata in Tibet circa 28 milioni di anni fa. Anche se alla fine è stata utilizzata per fibre e alimenti, le persone hanno presto capito che la pianta poteva anche essere ingerita per una serie di motivi terapeutici.

In questi giorni, è ancora per lo più illegale in tutto il mondo.

Stati Uniti

Veterano rischia cinque anni di prigione a causa della cannabis ad uso medico



In Alabama, un veterinario disabile nero è stato condannato a cinque anni per cannabis che usa in medicina in uno stato legale. Una legge sulla marijuana medica nello stato sembrava approvare quest’anno, ma è stata interrotta quando la legislatura è stata chiusa dalla crisi COVID-19.

In Alabama, un veterinario disabile nero è stato condannato a cinque anni per cannabis che usa a scopo medico in uno Stato dove è legale. Una legge sulla marijuana medica nello Stato sembrava approvare quest’anno ma è stata interrotta quando la legislatura è stata chiusa dalla crisi COVID-19.

Per coloro che ricordano lo Stato dell’Alabama durante l’era dei diritti civili, c’è un senso inquietante di un ciclo storico che si ripresenta. Con il Paese improvvisamente concentrato su una resa dei conti atteso da tempo con la giustizia razziale, un caso particolarmente eclatante dello Stato del profondo Sud ha fatto notizia e la cannabis ne è il fulcro.

Il caso Sean Worsley

Sean Worsley è un veterano afroamericano che ha prestato servizio in Iraq e ha vinto un Purple Heart per le ferite subite in combattimento. Una lesione cerebrale traumatica e altre ferite lo hanno lasciato con un dolore cronico che tratta con la cannabis. Usa anche l’erba per lo stress post-traumatico – per calmare i suoi incubi. I pochi grammi modesti (circa due o tre articolazioni) che potrebbero farlo atterrare nella prigione dell’Alabama sono stati acquistati legalmente nell’ambito del programma di marijuana medica in Arizona, dove viveva. Attualmente, l’emergenza COVID-19 è l’unica cosa che blocca la sua incarcerazione.

La storia è stata pubblicata e fatta conoscere dalla testata locale Alabama Political Reporter ma ha ricevuto una copertura più ampia, tra cui un articolo sul Washington Post il 14 luglio. Nell’agosto 2016, Worsley e sua moglie Eboni sono stati arrestati durante un viaggio di famiglia dall’Arizona al Mississippi e alla Carolina del Nord. Dopo aver visitato la famiglia Eboni nel Mississippi, la coppia si diresse ad est verso la Carolina del Nord. La loro fermata per fare benzina nella Contea di Pickens in Alabama si è rivelata un errore che ha cambiato la vita.

Un agente di polizia locale nella città di Gordo si è avvicinato ai Worsley alla stazione di servizio, dicendo loro che la loro musica era troppo rumorosa, presumibilmente una violazione delle ordinanze sul rumore della città. Nel commento ironico del gruppo di patrocinio progressivo Alabama Appleseed, Worsley è stato accostato al testo «suonare la chitarra quando si è neri».

L’ufficiale ha chiesto se poteva perquisire il veicolo e i Worsleyhanno acconsentito, credendo di non aver infranto alcuna legge. Apparentemente non erano consapevoli del fatto che la cannabis fosse ancora illegale in Alabama anche se acquistata legalmente in un altro Stato. Fu trovata la piccola scorta, insieme a una bilancia, una smerigliatrice, rotoli di carta e un tubo.

L’ufficiale ha rinvenuto anche alcune pillole per il dolore, per le quali l’Eboni aveva una prescrizione. Ma le pillole non erano nella bottiglia originale, che era comunque considerata anch’essa un reato. Sono state anche trovate alcune bottiglie di alcol non aperte – una violazione, in quanto Pickens è una contea arida. Sia Sean che Eboni furono arrestati.

Sean è stato accusato di possesso di marijuana – ed è stato dichiarato un crimine perché (nonostante la piccola quantità) è stato ritenuto “diverso dall’uso personale” sulla base della scala. Eboni è stato accusato di violazioni della legge sulle pillole e dei liquori.

Dopo che i Worsley furono rilasciati in prestito, dovettero pagare altri $ 400 per liberare la macchina dall’auto, e poi dovettero pulirla professionalmente, perché il cervo che stavano portando per la famiglia di Sean nella Carolina del Nord andò male.

Di nuovo in Arizona, la coppia ha attraversato momenti difficili. Sean ha perso i suoi benefici VA dopo non essere comparso per un tribunale risalente a Pickens County. Quindi, circa un anno dopo il crollo, il giudice della contea di Pickens ha improvvisamente revocato le obbligazioni in tutti i casi che stava ascoltando. Sean ed Eboni hanno dovuto prendere in prestito denaro per tornare in Alabama, nel dolore di non ricevere il rimborso del debito e di essere accusati di non apparire in tribunale. Sean è stato in grado di evitare il tempo di prigione in un patteggiamento che includeva una multa a quattro cifre e cinque anni di libertà vigilata, nonché il trattamento farmacologico. Le accuse contro Eboni furono ritirate.

I benefici VA di Sean sono stati ripristinati nell’agosto 2019, ma per risparmiare denaro, non è riuscito a pagare la tassa di rinnovo di $ 250 per la sua carta di marijuana medica in Arizona. In una fermata del traffico in Arizona quest’anno, è stato arrestato per possesso di cannabis senza una valida carta di marijuana medica. Ora era determinato a violare la libertà vigilata e la contea di Pickens chiese che fosse estradato in Alabama.

Il 28 aprile, il giudice della contea di Pickens ha condannato Sean Worsley a cinque anni di carcere. Sarebbe già scontato quel momento se non fosse per il fatto che nuove frasi sono temporaneamente in attesa a causa della pandemia di COVID-19. Il 16 luglio, un 13 detenuto in Alabama è morto dopo essere risultato positivo al coronavirus, secondo il Rapporto politico dell’Alabama. Le carceri dell’Alabama, oltre ad essere cronicamente sovraffollate, sono afflitte dalla violenza. Ma Sean non è libero. Viene trattenuto nel carcere della Contea di Pickensfino a quando non può iniziare formalmente a scontare la pena. E non gli è concesso il rilascio mentre la sentenza è in appello.

«Mi sento come se fossi stato buttato via da un Paese in cui andavo e servivo», ha scritto Sean in una lettera all’Alabama Appleseed. «Mi sento come se avessi perso parti di me in Iraq, parti del mio spirito e anima che non potrei mai vedere tornare indietro». Una campagna per la clemenza per Worsley è stata lanciata dall’ultimo progetto del prigioniero. La famiglia ha anche una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per la sua battaglia legale.

Marijuana medica in attesa

Mentre COVID-19 sta trattenendo l’inizio della pena detentiva di Sean Worsley, la crisi sanitaria ha anche sconfitto uno sforzo per approvare finalmente una legge sulla marijuana medica in Alabama quest’anno. Il 13 marzo, il Senato dell’Alabama ha approvato l’SB 165, noto come Compassion Act, con un voto del 22-11. Il Compassion Act, sponsorizzato dal repubblicano Sen. Tim Melson, consentirebbe ai medici di raccomandare la cannabis e istituire un sistema di dispensari autorizzati. Doveva passare in casa. Ma pochi giorni dopo l’approvazione del disegno di legge in Senato, la sessione legislativa dell’Alabama è stata interrotta dall’emergenza sanitaria. Non è mai andato a votare alla Camera. Ciò significa che è effettivamente morto per quest’anno, riferisce The Hill.

Una legge simile è arrivata al Senato lo scorso anno, ma è morta alla Camera, ha osservato la radio pubblica WBHM. Afferma il progetto di politica sulla marijuana: «La mancanza di protezioni mediche contro la marijuana in Alabama sta diventando sempre più un valore anomalo. Trentatre Stati, tra cui Florida, Louisiana e Arkansas, consentono la cannabis terapeutica e gli elettori del Mississippi potranno decidere la questione direttamente a novembre. Il sondaggio mostra che il 75% degli elettori dell’Alabama sostiene la cannabis terapeutica. Ma poiché l’Alabama non ha un processo di iniziativa dei cittadini, l’unico modo per portare una legge compassionevole allo stato è che i legislatori statali approvino un disegno di legge».

L’anno scorso, il Comitato giudiziario del Senato dell’Alabama ha approvato all’unanimità un disegno di legge di depenalizzazione che avrebbe lasciato cadere la sanzione per il possesso di un’oncia o meno a una multa fino a $ 250. Ma la versione della Camera è deceduta in commissione e l’intero Senato non ha votato sul disegno di legge. Quest’anno, il senatore Bobby Singleton ha presentato un disegno di legge sulla depenalizzazione simile, ma non ha nemmeno cancellato la commissione prima del primo aggiornamento del legislatore.

L’Alabama continua ad avere alcune delle leggi sulla cannabis più severe negli Stati Uniti.