Unione Europea

Continua la lotta del settore canapa contro le leggi troppo restrittive dell’Unione Europea

Un consorzio guidato dalla European Industrial Hemp Association-EIHA presenterà all’attuale processo europeo opposizione alla materia UE riguardante la sicurezza alimentare in specie riguardo ai prodotti derivati dalla lavorazione della canapa e dei suoi estratti mentre continua ad operare con molta fattività nel contrastare le leggi eccessivamente restrittive in tale ambito.

Le parti interessate nel consorzio, che viene organizzato come società a responsabilità limitata, EIHA projects GmbH, non sono d’accordo con le modifiche apportate nel gennaio 2019 al catalogo europeo dei Nuovi Alimenti che ha riclassificato le foglie e i fiori di canapa e gli estratti derivati ​​da tali parti di piante – incluso CBD – come Novel Foods.

Ma con i funzionari dell’UE e alcuni Stati membri che non hanno fornito segnali di inversione del cambiamento delle regole, il consorzio si è formato per aiutare le parti interessate a immettere legalmente i loro prodotti sul mercato attraverso il processo di approvazione dei cosiddetti Novel Foods.

Sulle leggi

Le regole europee sui nuovi prodotti alimentari sono state create come meccanismo di sicurezza alimentare per controllare i nuovi prodotti alimentari geneticamente o sinteticamente prima dell’ingresso sul mercato. Secondo le linee guida, i nuovi prodotti alimentari sono definiti come quelli che non erano stati consumati in misura significativa nell’UE prima del 15 maggio 1997.

Se un alimento è considerato nuovo, deve essere sottoposto a una valutazione di sicurezza pre-mercato ai sensi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prima di poter essere legalmente commercializzato nell’UE, un processo lungo e costoso che secondo le parti interessate sta danneggiando i produttori europei di alimenti di canapa e CBD.

Come opera il Consorzio

Una task force del consorzio all’interno dell’EIHA sta creando un elenco di 4 formulazioni di prodotti per coprire ogni possibile prodotto correlato al CBD, che sarà consolidato in una nuova applicazione alimentare, riducendo così i costi per i produttori.

L’EIHA stima che una singola azienda che registra un singolo prodotto secondo le linee guida dedicata ai Novel Food pagherebbe circa € 300.000. A seconda delle dimensioni, le aziende possono aderire al consorzio per circa € 10.000 – € 50.000. Tali commissioni aumenteranno nel tempo, con i membri fondatori iniziali che ottengono i tassi di iscrizione preferiti, secondo l’EIHA.

Il consorzio avrà bisogno di un finanziamento minimo di 2 milioni di euro, con stime secondo cui l’analisi di laboratorio richiesta per gli studi di tossicologia su CBD e THC da sola costerà 1,8 milioni di euro. L’EFSA stima tra 18 e 24 mesi affinché una domanda venga presa in considerazione in base alle nuove norme alimentari ma l’EIHA ha affermato che il processo potrebbe richiedere più tempo.

Precedenti leggi fattibili

L’EIHA ha sostenuto che le norme sui nuovi prodotti alimentari specifiche della canapa che esistevano prima dei cambiamenti nel 2019 erano ‘praticabili’ per le parti interessate e hanno incoraggiato un ritorno a tali orientamenti. Non farlo lascia l’Europa in una posizione di svantaggio nel mercato globale in rapida crescita degli alimenti per canapa, dove grandi attori come Cina, Canada, Stati Uniti e Svizzera sono in competizione aggressiva, ha affermato l’Associazione.

L’EIHA ha una posizione dichiarata secondo cui la categorizzazione dei nuovi prodotti alimentari per la canapa dovrebbe applicarsi solo ai prodotti alimentari geneticamente progettati o ai cannabinoidi arricchiti/isolati e non alle foglie e ai fiori di canapa estratti con mezzi di estrazione tradizionali e nel rispetto del livello naturale di cannabinoidi.

E’ solo cibo

Tali derivati, incluso il CBD, dovrebbero essere trattati come qualsiasi altro prodotto o integratore alimentare, sostiene l’EIHA. L’Associazione ha condotto ricerche approfondite lo scorso anno per dimostrare che quelle parti della pianta di cannabis e gli estratti da esse derivati ​​sono stati nella dieta europea da secoli.

I semi di canapa, le foglie e i fiori, che si sono mostrati in modo simile nella storia europea come cibo comune, non rientrano nelle norme sui nuovi prodotti alimentari. EIHA ha affermato che si atterrà alla sua posizione su questo, «mentre allo stesso tempo guida l’industria della canapa nel futuro attraverso un processo di applicazione di Novel Food solido e ben preparato».

Tutti gli operatori del settore che lavorano con biomassa, estratti, oli, isolati e prodotti finiti legati al CBD, membri regolari dell’EIHA, sono automaticamente e obbligatoriamente membri del consorzio. Il consorzio sarà eseguito attraverso i progetti EIHA GmbH, che a sua volta è interamente di proprietà di EIHA. Le aziende che non sono membri attuali dell’EIHA devono prima aderire all’Associazione per diventare partecipanti al consorzio.

Foglie e fiori di piante di canapa industriale non sono nuovi prodotti alimentari e dovrebbero essere regolati dalle norme esistenti in materia di alimenti e integratori alimentari. Gli estratti, dalle tradizionali tecnologie di estrazione, dalle piante di canapa legalmente coltivate in Europa non sono nuovi prodotti alimentari.

Gli estratti di piante intere, i cosiddetti estratti a spettro completo con livello naturale di cannabinoidi non sono nuovi prodotti alimentari.

Finché viene mantenuto un livello analogo di cannabinoidi nel prodotto finale, il prodotto non è Novel Food.

Per la sicurezza dei consumatori, l’EIHA propone un’assunzione giornaliera massima di 100 mg di cibo e / o integratori alimentari per un adulto medio.

Le piante geneticamente modificate e il materiale sintetico dovrebbero essere considerati nuovi prodotti alimentari.

Porto Rico

La cannabis medicale si è fermata a Porto Rico ma il movimento pro canapa va avanti

Un parlamentare di Porto Rico ha proposto una misura che consentirebbe la coltivazione di marijuana e canapa per prodotti medici ma afferma che il governo si sta bloccando sullo sviluppo di un tale programma per l’isola, un territorio degli Stati Uniti.

La deputata indipendente Zoila Rosa Volio ha affermato che l’obiettivo del disegno di legge è la rigenerazione economica attraverso lo sviluppo di catene del valore che vanno dall’agricoltura alla trasformazione. Le licenze sarebbero concesse per l’agricoltura, le strutture di estrazione e i laboratori nell’ambito della proposta.

«Sarebbe un progetto per generare occupazione. Molte aziende fallite potrebbero iniziare a produrre questo tipo di prodotti», ha dichiarato Rosa Volio al sito web pulsocr.com.

Stallo del Governo

«Ma finora il Governo portoricano non ha sviluppato un programma per sfruttare il potenziale della cannabis medica», ha detto Rosa Volio, rilevando l’incapacità del governo di sviluppare un programma sulla cannabis «lascia miliardi di dollari a paesi come gli Stati Uniti e il Canada», quando Puerto Rico potrebbe attingere a quei mercati.

«Voglio rianimare l’agricoltura. Ho chiesto al governo di sviluppare un progetto in modo che gli agricoltori e le cooperative distrutti possano iniziare a piantare, ma sta parlando con un muro», ha detto Rosa Volio.

L’industrializzazione pianificata

La misura proposta da Rosa Volio prevede l’industrializzazione di estratti come il CBD estratto dalla canapa o estratti di marijuana per aiutare coloro che soffrono di malattie come il morbo di Parkinson, problemi immunitari, artrite e sclerosi multipla.

La produzione di cannabis medica sarebbe regolata e supervisionata dal Ministero della Salute del paese in base alla misura, ufficialmente la «Legge sulla produzione di cannabis e canapa a scopi medicinali». Rosa Volio ha affermato che la legge proposta potrebbe innescare lo sviluppo dell’industria farmaceutica e catene di valore pre-commercializzazione a partire dall’agricoltura.

L’Istituto Costaricano sulle Droghe (ICD) e l‘Istituto sull’Alcolismo e la Dipendenza da Droghe (IAFA) hanno consultato la proposta di legge di Rosa Volio.

Il piano dei lavori

Irving Rodríguez, direttore dell’Ufficio per le Licenze e l’Ispezione della Canapa del Dipartimento dell’Agricoltura, ha dichiarato che il suo ufficio sta preparando un piano generale per la canapa industriale da presentare al Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, che deve approvare il programma di canapa di Puerto Rico.

Ha detto che gli agricoltori di Porto Rico potrebbero produrre 10.000 acri di canapa l’anno prossimo, portando $ 100 a $ 150 milioni di dollari alle casse del Tesoro del territorio. Trenta licenze di ricerca in crescita e sette licenze di produzione sono già state assegnate e l’ufficio prevede di assegnare 50 licenze in totale, ha detto Rodríguez.

Giurisdizione degli Stati Uniti

Puerto Rico opera in base alla Legge Agricola degli Stati Uniti del 2018, che consente di coltivare e fabbricare completamente la canapa industriale. Sono previsti incentivi locali per gli agricoltori registrati che coltivano canapa e sono disponibili per l’affitto di terreni e impianti di produzione di proprietà del governo. Gli investimenti in Puerto Rico sono protetti dalle leggi degli Stati Uniti.

Il Dipartimento per lo sviluppo economico e il commercio di Puerto Rico ha dichiarato di essere interessato alla forma di progetti che aggiungono fino a 18.000 acri di terra da sviluppare per l’allevamento di canapa industriale e i suoi derivati, escluse altre iniziative private.

Passo dopo passo

Le parti interessate a Puerto Rico propongono la possibilità di raccogliere fino a 3 raccolti industriali di canapa all’anno sull’isola, con il potenziale di attrarre attori e investimenti internazionali. A tal fine, DEDC è: collaborare con il campus Mayagüez dell’Università di Puerto Rico nell’acquisizione di un GC-MS per l’analisi dei cannabinoidi nelle cultivar di canapa.Collaborare con l’autorità fondiaria di PR per creare una banca di terra di terreni agricoli esclusivamente per le colture di canapa industriale. Sviluppare procedure operative standard per la produzione di canapa industriale di base per stabilire le linee guida del settore di Puerto Rico. Sviluppare un piano di marketing industriale della canapa.

Stati Uniti

La società Dr. Bronner dona un milione di dollari alla campagna per la campagna volta alla legalizzazione della terapia con Psiloc i bin a n ell’Oregon

La società Dr. Bronners che opera nel settore del sapone ha annunciato di aver contribuito con un milione di dollari alla campagna di legalizzazione della terapia con psilocibina nell’Oregon.

La società Dr. Bronner ha donato $ 1 milione alla campagna per legalizzare la terapia con psilocibina in Oregon. L’infusione di denaro, segnalata per la prima volta da Double Blind Magazine, è stata annunciata la scorsa settimana da David Bronner, CEO del marchio Dr. Bronners, durante un Reddit AMA (Ask Me Anything).

La Iniziativa Petizione 34 dell’Oregon mira a legalizzare l’uso terapeutico della Psilocibina, che è propagandata da molti attivisti come il prossimo passo nella progressiva riforma della politica sulle droghe. La Psilocibina è nelle fasi finali degli studi per l’approvazione della FDA come terapia per la depressione resistente al trattamento.

«La mia famiglia non è estranea a grave depressione e ansia. I farmaci e le terapie tradizionali sono spesso inadeguati e la terapia con Psilocibina ha mostrato notevoli promesse di sviluppo futuro negli studi clinici condotti presso la John Hopkins, l’Università di New York e altre università, per la depressione e l’ansia di fine vita. La FDA ha recentemente designato lo stato di “svolta” della terapia e vogliamo che questa terapia sia disponibile per coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Ma anche per tutti gli adulti alle prese con i dilemmi della vita, questa terapia è incredibilmente utile», ha affermato David Bronner, CEO della società Dr. Bronner.

L’iniziativa ha attualmente poco più di 130.000 firme ma ne richiederà 145.000 prima di poter essere approvata per il voto di novembre. Se approvato, IP34 stabilirebbe un quadro statale per l’accesso medico alla Psilocibina, che è un farmaco di Classe Isecondo la legge federale.

In particolare, la proposta creerebbe un processo di screening dei pazienti nonché centri di distribuzione e amministrazione che sarebbero tutti supervisionati dall’autorità sanitaria dell’Oregon. Lo Stato creerebbe programmi basati sulla ricerca per gestire tutto, dalle spore ai pazienti, compresa la coltivazione dei funghi, la supervisione dell’addestramento per i facilitatori e la somministrazione dei medicinali.

Alla domanda sul perché sostenesse l’iniziativa medica rispetto a una campagna incentrata sulla depenalizzazione, Bronner ha affermato che la misura non si baserebbe su «tasse esorbitanti al di là di quanto è necessario il per coprire programma“, quindi dovrebbe essere “relativamente conveniente rispetto ad altre».

«Sicuramente dovrebbero essere sviluppati programmi che sponsorizzano le comunità più indigenti, emarginate e traumatizzate e stiamo esaminando attivamente questo con altri donatori», ha dichiarato Bronner.

L’Oregon è solo una delle tante campagne localizzate per porre fine al divieto della psilocibina organizzato dal gruppo di attivisti di Decriminalize Nature. L’anno scorso, il gruppo era alla base delle campagne di depenalizzazione della psilocibina di successo a Denver, Colorado e Oakland, California.

Stati Uniti

Constellations Brand aumenta le proprie quote in Canopy Growth

Nel bel mezzo degli scossoni internazionali, il principale distributore di alcol Constellation Brands ha aumentato la sua partecipazione in Canopy Growth Corp. del 5,1%, portando la sua partecipazione totale nella società al 38,6%.

Constellation Brands Inc. ha aumentato la propria partecipazione in Canopy Growth Corp. del 5,1%, portando la sua quota totale nel produttore canadese di cannabis al 38,6%. La società ha dichiarato di aver esercitato warrant per 245 milioni di dollari (174,29 milioni di dollari).

Oltre a tali azioni, Constellation ha anche warrant e titoli senior che, se esercitati e convertiti, porterebbero la quota di proprietà in Canopy al 55,8 per cento. Constellation ha dichiarato che la società detiene attualmente oltre 142 milioni di azioni Canopy e quasi 140 milioni di warrant per l’acquisto di azioni e titoli senior per un valore di $ 200 milioni ($ 142,28 USD).

Bill Newlands, presidente e CEO di Constellation, ha descritto Canopy come «la migliore posizione per vincere nello spazio emergente della cannabis» e la società è «fiduciosa nella direzione strategica» di Canopy sotto il CEO David Klein e il suo team.

«Mentre la legalizzazione globale della cannabis è ancora agli inizi, continuiamo a ritenere che le opportunità a lungo termine in questo mercato in evoluzione siano sostanziali». – ha affermato a Newlands in una dichiarazione.

Klein è un ex vice presidente esecutivo e direttore finanziario di Constellation che ha assunto le redini di Canopy lo scorso dicembre da Mark Zekulin, che è subentrato come amministratore delegato unico in seguito all’espulsione del fondatore dell’azienda Bruce Linton.

Di recente, tuttavia, Canopy ha annunciato cambiamenti radicali nella sua attività. A marzo, la società ha chiuso due serre a Delta e Aldergrove, British Columbia, Canada, tagliando 500 posti di lavoro .

Il mese seguente, la compagnia dichiarò che avrebbe venduto le sue operatività in Sudafrica e Lesotho, chiudendo il suo impianto di coltivazione indoor a Yorkton.

Saskatchewan, chiuse le sue operatività correlate all’industria della coltivazione della canapa a Springfield, New York, e chiuse la sua struttura di coltivazione con sede in Colombia.

La società ha licenziato altri 200 dipendenti il ​​mese scorso negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

I warrant esercitati sarebbero scaduti il ​​1° maggio se non fosse stato effettuato alcun investimento. Constellation ha anche ulteriori warrant che scadono nel novembre 2023.

Stati Uniti

Hightimes Holding acquisisce 13 dispensari in California da Harvest

Il marchio High Times sta continuando la sua spinta nella vendita al dettaglio di cannabis, annunciando la scorsa settimana che la società avrebbe acquistato 13 dispensari di cannabis californiani pianificati e operativi.

Hightimes Holding Corp. sta continuando la sua spinta nel settore del commercio al dettaglio, annunciando la scorsa settimana che la società aveva raggiunto un accordo per l’acquisizione di 13 dispensari programmati e operativi in ​​California da HarvestHealth & Recreation Inc. I termini dell’accordo per lo più in stock non sono stati resi noti.

Adam Levin, presidente esecutivo di Hightimes Holding, ha dichiarato che la società ha «un enorme rispetto per il marchio Harvest» e l’azienda non vede l’ora di «inaugurare la prossima generazione di esperienza di vendita al dettaglio con Harvest come azionista importante» nella società.

«Abbiamo a lungo sostenuto Harvest e gli altri pionieri della vendita al dettaglio di cannabis mentre si spingevano avanti nonostante il cambiamento della legislazione, le tariffe insormontabili per le licenze, lo stigma politico e, francamente, attraverso un processo che è stato progettato per essere difficile», ha affermato Levin in una dichiarazione ufficiale.

Harvest ha sede a Tempe, in Arizona. Oltre alla California e all’Arizona, la società opera in Pennsylvania, Arkansas, Florida, Maryland e North Dakota.

A marzo, Hightimes Holding ha firmato una lettera di intenti per l’acquisizione della società californiana Humboldt Heritage Inc. e delle sue sussidiarie Humboldt Sun Growers Guild e GratefulEight LLC. Il passaggio alla vendita al dettaglio segue un annuncio di gennaio che la società aveva firmato un accordo con i licenziatari di dispensari a Los Angeles e Las Vegas con piani per l’apertura di due punti vendita al dettaglio di punta.

Il passaggio alla vendita al dettaglio arriva dopo che la società ha dichiarato in una domanda di borsa e di scambio alla fine dell’anno scorso che c’erano “dubbi sostanziali” nel futuro della società. A gennaio, il CEO entrante Stormy Simon ha dichiarato che la società si sposterà nel settore retail.

La società aveva acquisito molti dei suoi concorrenti nel corso degli anni, comprese le riviste DOPE e Culture ed il sito Web Green Rush Daily. All’inizio di questo mese, Hightimes Holdingha annunciato la sospensione temporanea della pubblicazione di DOPE e Culture e ha dato sollievo ai dipendenti della rivista in mezzo alla pandemia di coronavirus che ha chiuso forzosamente la maggior parte degli acquisti di dispensari in negozio. Le riviste sono principalmente pubblicazioni stampate che vengono distribuite mensilmente ai dispensari.

A febbraio, Hightimes Holding ha ricevuto un marchio commerciale dall’autorità di regolamentazione del settore finanziario che anticipa i piani della società di renderli pubblici entro il prossimo anno.