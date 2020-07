Sudafrica: Julian Stobbs, attivista per la cannabis ucciso, oggi è salutato come ’eroe’

Un noto attivista a favore della cannabis in Sudafrica è stato rinvenuto ucciso in circostanze poco chiare. Si tratta di un atto particolarmente grave e che cade in un tempo nel quale l'argomento è particolarmente di rilievo nella Nazione.

Sudafrica

Attivista sudafricano favorevole alla cannabis ricordato come un ‘guerriero senza paura’

L’attivista che ha strenuamente ha operato a favore della cannabis Julian Stobbs è stato ricordato come un ‘eroe’ e un ‘guerriero senza paura’ mentre la comunità sudafricana della cannabis ha iniziato a conoscere la sua morte solo oggi. Stobbs è stato assassinato nelle prime ore del mattino in quello che finora le forze dell’ordine hanno definito essere una rapina nella sua fattoria della Lanseria vicino a Johannesburg.

«Hanno rubato tutto in casa, sono tornati, sono andati in camera da letto, hanno sparato e ucciso il marito», ha detto a dispatchlive.co.za Ian Cameron, capo della sicurezza della comunità di AfriForum, un gruppo per i Diritti civili.

La ‘Dagga Couple’

La Dagga Selvatica è una specie di pianta della famiglia della menta, Lamiaceae. La pianta è un grande arbusto sempreverde a foglia larga originario del Sudafrica e dell’Africa meridionale, dove è molto comune. È nota per le sue proprietà psicoattive medicinali e lievi ottundenti. Stobbs e il suo partner, Myrtle Clarke – noti in Sudafrica come ‘The Dagga Couple’ – sono diventati famosi a livello internazionale quando hanno sfidato il governo della SA piuttosto che dichiararsi colpevole per possesso di marijuana e per le accuse espresse contro di loro nel 2010.

«La comunità della cannabis sta piangendo la morte del nostro eroe», ha affermato una dichiarazione sulla pagina Facebook di The Dagga Couple. «La famiglia chiede al pubblico di rispettare la propria privacy e di lasciare spazio a Myrtle e alla famiglia in questo momento difficile. Grazie per lo sfogo dell’amore che abbiamo già ricevuto», afferma la dichiarazione.

‘Guerriero senza paura’

«Questa è davvero una tragedia per la cultura della cannabis in Sudafrica», ha detto a HempToday l’attivista e uomo d’affari sudafricano di lunga data Tony Budden. «Jules e Myrtle hanno lavorato instancabilmente per portare la consapevolezza sulla pianta e il suo potenziale in primo piano al fine di creare un settore aperto a beneficio di tutti i sudafricani».

«Era un guerriero senza paura, qualcuno che non aveva paura di affermare la sua mente e di difendere ciò in cui credeva», ha detto Gareth Prince, un altro attivista di cannabis SA sul sito web TimesLIVE. «Era un grande guerriero per la libertà della dagga. Il suo ricordo sopravviverà fino a quando ricorderemo la cannabis».

Stobbs e Clarke alla fine hanno fatto causa a sette agenzie governative responsabili dell’applicazione delle leggi sulla cannabis in Sudafrica, portando alla celebre ‘Prova della pianta’, che ha portato una sentenza del 2017 dell’Alta Corte di Western Cape dove si è stabilito che la marijuana può essere coltivata e utilizzata in casa e dove si è fissato un ordine affinché il Parlamento sudafricano modifichi il proprio parere in materia di traffico di stupefacenti e sugli atti di controllo dei medicinali. «Quando hanno avuto l’opportunità di pagare una bustarella, o andare in tribunale, pagare una multa e sminuire la questione, hanno scelto di contestare le leggi», ha detto Budden.

L’arresto nel 2010

La coppia è stata arrestata in un raid della polizia nell’agosto 2010 nella loro casa, che ha portato ad accuse di possesso con l’intenzione di vendere marijuana. «Abbiamo ricevuto una visita molto pesante da parte del servizio di polizia sudafricano che, agendo su una mancia, ha fatto irruzione nella nostra proprietà in cerca di un laboratorio di droga», ha detto Clarke in seguito al raid nella fattoria della coppia. «Ciò che hanno scoperto è stata una tranquilla coppia di mezza età in pigiama e una quantità di dagga. Siamo stati arrestati dopo un calvario di cinque ore nella nostra cucina». «Mi sono trovato con la polizia e un revolver sulla guancia nel mio salotto», ha ricordato Stobbs dell’incursione. «Più ci pensavamo, più ci rendevamo conto che si trattava di una grave invasione della nostra privacy», ha detto Clarke in ‘Ordinary Criminals’, il loro discorso congiunto TEDx del 2015. «Riguarda la sovranità, riguarda la libertà cognitiva, riguarda la libertà stessa delle nostre menti».

Campi verdi

Agendo su consiglio di un consulente legale, la coppia ha creato Fields of Green senza scopo di lucro per ALL per gestire il proprio caso, quindi ha creato un social media che ha attirato oltre 50.000 follower su Facebook in tutto il mondo.

Una volta avviato il loro caso, Stobbs e Clark hanno creato un modo in cui altri accusati di crimini di cannabis potevano unirsi ai loro sforzi legali e non essere perseguiti fino a quando il caso della coppia non fosse stato ascoltato. «Hanno aiutato molte persone a rimanere in giudizio in questo modo», ha detto Budden.

«Ogni lunedì mattina sarebbero stati svegliati per e-mail e chiamate da persone che erano state arrestate nel fine settimana, e lo hanno accettato per aiutare così tante persone a capire la legge, ottenere l’accesso agli avvocati e ottenere aiuto», ha ricordato Budden.

Attenzione internazionale

La Dagga Couple ha girato il Sudafrica, tenendo discorsi alle comunità rurali e alle comunità agricole, presentando il loro manifesto, che hanno sviluppato come un percorso per la libertà della cannabis in Sudafrica. Hanno anche preso il loro messaggio a livello internazionale, viaggiando alle Nazioni Unite a New York e presentandosi alle audizioni della Commissione delle Nazioni Unite sui narcotici a Vienna per difendere la loro causa. Nel preparare il loro caso, Clarke e Stobbs hanno studiato le leggi sulla cannabis esistenti in tutto il mondo, hanno messo insieme un team di avvocati progressisti e hanno convinto gli esperti internazionali a testimoniare a loro nome sugli effetti sulla salute della cannabis e sulla sua politica.

Combattendo contro leggi ingiuste

Le loro sfide legali hanno portato a decisioni che hanno impedito alla polizia di arrestare gli adulti per aver coltivato cannabis per uso personale, sulla base dei loro argomenti secondo cui le leggi del paese erano ‘ingiuste e irrazionali, non supportate da alcuna prova empirica e obsolete’. Stobbs, un controllore del traffico aereo della Royal Navy britannica in pensione e art director in televisione e film, ha ammesso apertamente di aver fumato marijuana per decenni. «Ti dimentichi di capire che anche tutti coloro che usano droghe hanno dei diritti», ha dichiarato in vista di un’audizione del 2017. «Non sono animali e non dovrebbero essere messi in prigione».

«Utilizzeremo il passaggio di Jules per ispirarci a lavorare ancora di più, per far sì che i suoi sogni non muoiano», ha detto Budden. «Quel lavoro continuerà attraverso Myrtle e il resto di noi. Prenderemo la sua spada e ci assicureremo che il Sudafrica veda i ‘campi verdi per tutti’ come egli immaginava».

Francia

Start Up francese pronta ad avviare la produzione di energia da biomassa di canapa

Non solo la Francia risulta essere tra i principali produttori di canapa all’interno del mercato U.E. ora scopre le carte pure nell’ambito della sua lavorazione, per ottenimento di forme di energia, delle quali l’Economia internazionale ha sempre fame, come è noto, sebbene alla luce dei fatti storici contemporanei, tale ‘appetito’ energetico sia sempre più rivisitato in chiave ecologista. E proprio nella identificazione di nuove vie di raggiungimento di forme di energia ‘verde’, la canapa oggi può riprendersi il posto che le compete nell’ambito della produzione agricola, svincolarsi sempre più dei gravami ideologici sul tema e arrecare grande vantaggio alla società contemporanea anche -e non solo- in campo energetico. Un ulteriore esempio, da questo punto di vista, ci giunge proprio da parte dei nostri cugini transalpini. Una startup francese afferma che presto entrerà in sperimentazione usando la biomassa di canapa per produrre energia, con piani per la piena produzione nel 2022.

Qairos Energies, con sede a Mareil-en-Champagne vicino a Le Mans, nella Francia nord-occidentale, ha dichiarato che produrrà idrogeno che verrà convertito in elettricità per le celle a combustibile per alimentare autobus e treni. L’operazione produrrà anche metano per Gaz Réseau Distribution France, distributore esclusivo di gas naturale in Francia e distributore leader in Europa.

Gassificazione

La canapa verrà trasformata attraverso un processo di gassificazione in cui la biomassa di canapa viene macinata e sottoposta ad alte temperature che la trasformeranno in metano, idrogeno e CO2.

Foyer, un ingegnere automobilistico, ha affermato che l’obiettivo per il prossimo anno è far sì che gli agricoltori locali piantino 350 ettari per iniziare le operazioni nel 2022. Qairos alla fine avrà bisogno della canapa da 1.000 ettari per le operazioni complete. L’energia sarà utilizzata localmente per limitare gli alti costi di trasporto dell’idrogeno, ha affermato Foyer.

Scintilla

L’idea per l’operazione di produzione di energia è nata quando Foyer ha iniziato a parlare con Magalie Rhodé, un agricoltore locale e un allevatore di galline che è anche un coltivatore di canapa su piccola scala. Rhodé, il primo agricoltore a firmare un contratto per la fornitura di Qairos, ha detto che ha in programma di aumentare i suoi campi di canapa da un paio di ettari a 30 ettari nei prossimi cinque anni.

Il sindacato francese della canapa (Syndicat Professionnel du Chanvre – SPC) ha incluso l’energia come uno dei settori che raccomanda di sviluppare in un manifesto recentemente pubblicato in cui esprimeva preoccupazione per il fatto che il settore della canapa francese, il più grande d’Europa, potrebbe rimanere indietro rispetto a quello di altri Paesi europei.

Irlanda

Tutte le parti attive del mondo della cannabis criticano ferocemente il Governo perché si ritengono totalmente ignorate

Le parti interessate della canapa irlandese hanno rilasciato una lettera aperta al governo e ad altri collegi elettorali, affermando che sono state ignorate poiché sono state sviluppate in tutta autonomia e senza consultazione leggi e regolamenti per la canapa industriale. Il risultato è un quadro attuale che ha portato a “sciocchezze economiche e sabotaggi ambientali“, afferma Hemp Federation Ireland (HFI), che ha redatto la lettera .

«Il trasferimento del valore alimentare della coltura nei settori farmaceutico e alimentare aziendale distruggerà completamente il valore ambientale fondamentale del nostro settore», ha dichiarato HFI nella lettera, firmata dal direttore esecutivo della Federazione, Chris Allen.

Poca ricerca

La dichiarazione era indirizzata anche al Partito verde irlandese; rappresentanti eletti; il pilastro ambientale, un gruppo di 26 ONG ambientaliste; e altri interessi ambientali. HFI ha criticato Teagasc, l’Autorità per lo sviluppo agricolo e alimentare del Paese, rilevandolo e altre agenzie governative non sono riuscite a condurre ricerche sulla canapa negli ultimi 20 anni.

La leadership del Partito Verde, che ha recentemente concordato un «Programma per il governo» che affronta le questioni ambientali e di sviluppo, è stata particolarmente indicata per le critiche nella lettera. HFI ha affermato che il programma – che fa solo un riferimento accidentale al potenziale di stelo della canapa – è stato redatto senza la consultazione delle parti interessate del settore della canapa.

Modello SME

«La nostra industria, nella sua interezza, deve poter continuare a svilupparsi, come ha fatto per più di 25 anni, come settore agroalimentare e delle fibre localmente localizzato, basato sulle PMI», ha detto la lettera. «È la somma dei potenziali totali del raccolto combinati e mediati localmente all’interno di un paradigma di sviluppo pienamente integrato, che costituisce il più eccezionale dei percorsi di transizione climatica». HFI ha affermato che l’Irlanda può raggiungere il suo pieno potenziale nella canapa solo se la politica legislativa, regolamentare e finanziaria dello Stato è allineata e ha criticato il Governo per un quadro legislativo per la canapa «ora nel caos totale» a seguito delle modifiche delle regole dal 2018.

Intervento irrazionale

«Gli interventi sono stati irrazionali, estremi e di natura distruttiva, mostrano scarso apprezzamento per lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e hanno gravemente danneggiato le nostre aziende agricole, le nostre attività e i nostri mezzi di sussistenza», afferma la lettera. Le politiche risultanti hanno tolto la canapa dalle mani degli agricoltori, creando una situazione in cui «l’unica canapa che entra nella nostra catena alimentare sarà stata sinteticamente coltivata nei laboratori». «Non siamo in grado di capire chi stia informando la politica del governo in relazione al nostro settore, ma il settore rimane molto poco compreso in tutti i dipartimenti e le agenzie statali irlandesi», ha affermato HFI.

Le principali agenzie sono assenti

HFI ha dichiarato che l’Irish Hemp Industry Forum, un’iniziativa guidata dall’industria per stabilire una piattaforma per guidare la politica informata per la canapa, ha concordato di redigere un mandato con il Dipartimento d’Agricoltura d’Irlanda. Ma la Federazione ha detto che sebbene ci sia entusiasmo per il Forum, il Dipartimento della Salute irlandese e le agenzie chiave sotto il suo controllo, hanno rifiutato di partecipare, così come altre agenzie governative chiave. «Questo forum, con il sostegno e la partecipazione di tutti gli attori statali competenti, deve ora essere convocato senza indugio», ha affermato HFI.

Stati Uniti

Cannabis e memoria: le prove dietro l’impatto della marijuana sull’oblio

Ci sono dati conclusivi sul fatto che la marijuana ci faccia davvero dimenticare o è solo un’altra costruzione della cultura pop?Sebbene l’idea del fattone instupidito e improduttivo si stia ancora progressivamente allontanando dalla conversazione sulla cannabis, purtroppo ci sono ancora molte informazioni contrastanti quando si tratta di cannabis e memoria.

La persona media con una conoscenza pratica di come funziona l’erba è spesso indotta a credere che consumarla può abbassare il QI e esaurire la memoria, indipendentemente da quanto o quanto spesso partecipi. Ma ci sono prove che dimostrano che c’è molto altro da considerare, inclusa la tensione dell’erba che stai fumando, indipendentemente dal fatto che sia THC o CBD dominante e la quantità di tempo in cui hai costantemente fumato – e questo è solo per cominciare.

È anche importante considerare che esistono diversi tipi di memoria. Ai fini della ricerca, la maggior parte degli studi si concentra sulla memoria a breve termine (nota anche come memoria di lavoro) e sulla memoria a lungo termine, che include la memoria implicita (inconscia) ed esplicita (consapevole). Il THC, il cannabinoide più noto nella cannabis, è ciò che può avere un impatto sulla memoria sia a lungo che a breve termine.

THC vs CBD

La maggior parte degli studi, come questo della JAMA Internal Medicine, offre ricerche che confermano che «i consumatori di cannabis pesanti a lungo termine mostrano disabilità nella memoria e nell’attenzione che durano oltre il periodo di intossicazione e peggiorano con l’aumentare degli anni di uso regolare della cannabis». Ma ce ne sono altri, come questo da una rivista medica chiamata Neurobiology of Learning and Memory, che suggeriscono che «l’esposizione acuta» alla cannabis può effettivamente aiutare a migliorare le prestazioni della memoria di lavoro.

In un altro studio pubblicato su una rivista chiamata Addict Biology, i ricercatori hanno esaminato la relazione tra la funzione di memoria e il consumo di cannabis e hanno scoperto che «che sosteneva livelli di cannabis da moderati a pesanti … non cambia la funzionalità della rete di memoria di lavoro». Al contrario, il CBD ha dimostrato di essere un neuroprotettore che ha il potenziale per prevenire l’insorgenza di condizioni come la demenza e il morbo di Alzheimer, le malattie hanno l’oblio e un declino della memoria come sintomo comune.

In effetti, uno studio recente ha scoperto che «il CBD è stato in grado di invertire i deficit sia nella memoria di riconoscimento delle obiezioni che nella memoria di riconoscimento sociale senza influire sui parametri di ansia del corpo». La ricerca ha anche dimostrato che il CBD potrebbe ridurre i deficit cognitivi.

La conclusione? Inconcludente

Se tutto sembra un miscuglio confuso di dati contrari a te, non sei solo. La verità è che ci sono ancora molte ricerche che devono essere condotte al fine di dipingere un quadro chiaro e distinto di come la cannabis influenzi davvero la memoria.

Nella maggior parte degli studi, ai partecipanti (compresi i ratti) non è nemmeno permesso fumare la cannabis. Al contrario, consumano versioni concentrate o anche sintetiche di THC, il che influisce assolutamente sul risultato. Poiché la cannabis è ancora illegale a livello federale, i ricercatori si trovano continuamente di fronte a ostacoli che impediscono loro di avere accesso alla cannabis per test e studi che aiuterebbero a fornire un quadro più ampio.

Allora, qual è il verdetto? Per ora, sembra chiaro che esiste un legame tra cannabis e memoria, sebbene vi siano vari fattori da prendere in considerazione, incluso il metodo di consumo. C’è differenza quando viene fumato (inalato) rispetto a quando viene mangiato (ingerito) o assorbito come quando si usano tinture o cerotti transdermici? Nessuno lo sa ancora. Ma, se si inizia a notare un cambiamento o un declino nella tua memoria che sospetti sia legato alla cannabis, ci sono buone notizie. Alcune ricerche mostrano che solo un mese di astenersi dalla cannabis – una mossa che a volte viene definita “rottura della tolleranza” – può avere un notevole miglioramento della funzione di memoria. Se sei preoccupato o vuoi vedere se c’è una differenza, prova a fare una pausa per alcune settimane e osserva te stesso per vedere se ci sono cambiamenti.

Stati Uniti

La legge sulla difesa mira ad allentare le politiche sulla cannabis per il reinserimento militare

Un emendamento alla legge nazionale sull’autorizzazione alla difesa, che deve essere approvata, offrirebbe ai membri del servizio un percorso per arruolarsi nell’Esercito anche se hanno consumato cannabis durante il loro tempo libero .

I legislatori del Comitato dei Servizi Armati della Camera dei Rappresentanti hanno inserito una disposizione del National Defence Authorization Act (NDAA) che consentirebbe ai membri del servizio di reinserirsi se fossero sinceri sull’uso di cannabis mentre erano separati dai militari.

L’emendamento, che consentirebbe al Pentagono di concedere deroghe per l’uso di cannabis caso per caso, è stato introdotto dal politico Democratico dell’Arizona Ruben Gallego (D). Gallego è un ex Maine. In un comunicato stampa, Gallego ha indicato che l’emendamento modernizzerebbe le politiche di reinserimento che ha definito «atteso da tempo”. Gallego ha presentato l’emendamento dell’ultima sessione, che ha approvato la Camera ma non è stato adottato dal Senato.

«Fumare una volta una canna non dovrebbe impedire a un americano patriottico di combattere per il nostro Paese. Dobbiamo finalmente esercitare un po’ di buon senso quando si tratta delle nostre politiche sulla marijuana e sono felice che il mio emendamento non ci conduca in quella direzione», ha affermato Gallego in una dichiarazione.

Secondo il testo dell’emendamento, esso riguarderebbe i soldati «ammessi o condannati da un tribunale della giurisdizione competente per una singola violazione … relativa all’uso o al possesso di cannabis» purché si tratti di un reato ed esso non si è verificato mentre il l’individuo era in servizio attivo. I legislatori della Camera devono ancora discutere la misura ma la NDAA è una legislazione obbligatoria. La misura deve anche essere approvata dal Senato a guida repubblicana.