Stati Uniti in guerra contro le pubblicità ingannevoli sulla cannabis per curare il Covid-19

Le massime autorità statunitensi continuano ad emettere avvertimenti ufficiali contro società impegnate nella coltivazione, trattamento e commercializzazione di cannabis che, attraverso messaggi pubblicitari o di vario genere, inducono erroneamente a ritenere che la cannabis possa contrastare o curare il virus Covid-19. Si tratta di una battaglia che va avanti da settimane. Una lista di consigli di esperti nella selezione della cannabis da consumare, secondo le tipologie testate e che risultano essere via via gradite, un diario personale tra i consigli per gli acquisti da tenere a memoria. In Macedonia le Autorità di Polizia hanno emesso un mandato di cattura nei confronti del CEO della società israeliana della cannabis Medivie Therapeutic, Menachem Cohen. Veriheal, azienda tecnologica del settore cannabis con sede a Denver, in Colorado, offre borse di studio da $ 10.000 a studenti interessati all’industria della cannabis. La borsa di studio, tuttavia, non si limita a nessuna specifica branca di studioaccademico. Il Parlamento libanese ha approvato una legge finalizzata alla legalizzazione della coltivazione della cannabis a fini di cure mediche e attività industriali. La nuova legge apre la strada per la inaugurazione di una vera e propria industria legale per la marijuana medicale così come per il CBD ed altri prodotti per la cura della salute ed incoraggia lo sviluppo della fibra da canapa per le specifiche attività industriali tessili. La Polonia vuole recuperare terreno in Economia, dopo la crisi locale e globale dovuta al Coronavirus. In ogni modo, anche attraverso la cannabis. Il Ministero dell’Agricoltura della Polonia ha raccomandato un pieno 1,0% di THC ammissibile nella canapa industriale in un piano agricolo governativo di 2 anni presentato di recente. Il paese si unirà alle nazioni in diverse parti del mondo che hanno fissato livelli di THC ammissibili al di sopra della barriera prevalente a livello globale dello 0,3% e lo standard dello 0,2% di THC osservato dalla maggior parte dei paesi in Europa sulla base delle linee guida dell’Unione Europea.

Stati Uniti

La Food and Drug Administration attenziona società CBD su reclami riguardanti l’efficacia nel trattamento di dipendenza da oppioidi

La FDA ha emesso avvertimenti nei confronti di due società di CBD in merito alle dichiarazioni secondo cui i loro prodotti potrebbero trattare la dipendenza da oppioidi e/o sostituire i farmaci .

Il Vice Commissario principale della FDA, Amy Abernethy, ha dichiarato che l’agenzia avrebbe dovuto reprimere le società che sostenevano che il CBD fosse un trattamento per la dipendenza da oppiacei e che il cannabinoide «non ha dimostrato di trattare la dipendenza da oppiacei».

«La dipendenza da oppiacei è un vero problema nel nostro Paese e coloro che sono dipendenti devono cercare un trattamento adeguato da un fornitore di assistenza sanitaria. Ci sono molte domande senza risposta sulla scienza, sicurezza, efficacia e qualità dei prodotti non approvati contenenti CBD, e continueremo a lavorare per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori americani dai prodotti commercializzati in violazione della legge», ha affermato Abernathy in una dichiarazione.

BIOTA stava commercializzando prodotti a base di CBD iniettabili e prodotti a base di curcumina iniettabili sostenendo che potevano trattare la dipendenza da oppioidi. Natures CBD stava vendendo una varietà di prodotti CBD con affermazioni simili.

Il mese scorso, la FDA ha fornito un aggiornamento sul suo lavoro sulla politica del CBD e ha indicato che stava «monitorando il mercato» e «avrebbe intrapreso le azioni appropriate contro i prodotti di CBD illegali che comportano un rischio di danno per il pubblico», compresi quelli che fanno affermazioni terapeutiche.

L’agenzia ha concesso alle società CBD 15 giorni lavorativi per correggere le violazioni o affrontare potenziali azioni.

Stati Uniti

Una guida stilata da esperti per tenere un diario sulla cannabis

Quante volte siamo andati in un dispensario, si è scelta una varietà che non avevi mai provato prima, la si è adorata e poi si è giurato (mentre si era magari un po’ alticci) che avremmo provato poi a ricordarla quando l’avremmo vista di nuovo nel menu delle offerte disponibili in vendita? Poiché i dispensari non hanno sempre gli stessi prodotti o varietà disponibili in ogni momento, le probabilità sono buone che sfuggano di mente una volta che l’effetto cesserà.

Ma quando si tiene un diario della cannabis, ci si prenderà il tempo di scrivere quello che più piace o non piace. Ciò significa che non si commetterà l’errore di perdere un tipo favorito dimenticato o di acquistare una varietà difficile o commestibileinefficaci in occasione di una seconda volta.

Si può usare il proprio diario personale della cannabis per aiutarea scoprire, ricordare e tenere traccia delle proprie preferenze, esperienze e utilizzo. Può aiutare a scoprire schemi che possono aiutare a migliorare i sintomi, evitare prodotti che non ci piacciono o trovarne di nuove o persino capire quando è il momento migliore per consumarle. Ecco come incorporare l’attività di journaling nella propria varietà tipica da fumo preferita.

Fase 1: selezionare il notebook

Spetta ad ognuno di noi se si vuole uscire ed acquistare il proprio taccuino da usare o se si vuole cercare online riviste di cannabis strutturate. Se si ha un modo specifico di utilizzare il proprio diario, bisogna scegliere qualcosa di semplice che si puòpersonalizzare con le proprie note ed argomenti di interesse personale. Si consiglia di leggere una guida al journaling dei proiettili se si ha bisogno di ispirazione .

Fase Due: l’avvio della tracciatura

Si può valutare le proprie esperienze da 1 a 10, utilizzare adesivi per emoji, disegnare immagini, scrivere un haiku su come ci sisente dopo una serie di Space Queen o classificare i propricommestibili per categoria. È il proprio mondo. Bisogna assicurarsi solo di prendere appunti e osservazioni che saranno effettivamente utili successivamente.

Per le persone che utilizzano la cannabis per gestire vari sintomi, è particolarmente utile tenere traccia di ciò che è efficace. Avere un posto in cui si può avere tutte le informazioni insieme, può fare la differenza tra una buona giornata o una giornata piena di disagio.

Se si è un paziente medico, si consiglia di prestare molta attenzione alla quantità di cannabis che si usa, come viene consumata (inalata? Ingerita? Assorbita?), Quando viene consumata (prima di colazione? Ogni quattro ore?) E per quanto tempo serve per provare sollievo. Potrebbe già essere una pratica mentale per ognuno degliutilizzatori ma avere tutto scritto può essere prezioso, specialmente quando si stanno provando nuove varietà o prodotti.

Terzo passaggio: non si tema di essere precisi

Provare nuovi prodotti alimentari può essere un processo di prova ed errore, soprattutto se non si ha familiarità con il proprio livello di tolleranza. Nel proprio diario, si può annotare il marchio, il prodotto, la quantità di THC o CBD, la tensione (se disponibile) e il tempo necessario per iniziare. Si rimarrà stupiti su quanto più piaceranno i cibi una volta che si ha una buona idea su cosa aspettarsi esattamente e quando aspettarselo.

Si può anche tenere traccia della frequenza con cui si sta fumando, svapando o mangiando alimenti. Sia che si stia cercando di ridurre un po’ o si desideri semplicemente avere un’idea precisa di quando e quanto spesso si sta consumando cannabis, scrivere le proprie abitudini sul fumo può essere utile.

Qualunque fattore si scelga di tracciare, si cerchi di essere il più possibile descrittivi e coerenti con le proprie voci. Meglio si è in grado di prendere buone note o informazioni su se stessi, più il tutto può essere di aiuto per perfezionare la propria routine, al fine di ottenere la migliore esperienza possibile nel mondo dellacannabis.

Macedonia

La Polizia emette un mandato di cattura per un CEO del settore cannabis

I funzionari di Polizia della Macedonia del Nord hanno emesso un mandato di arresto per Menachem Cohen, CEO della società israeliana di cannabis Medivie Therapeutic per presunte attività criminali legate alla filiale della società nella Macedonia settentrionale, secondo un rapporto Globes. Cohen controlla il 51 percento della filiale, Kannatek.

La Polizia afferma che Medivie ha coltivato colture oltre la soglia dello 0,1 per cento consentita nella Nazione. Secondo un rapporto News1, le autorità macedoni hanno testato gli impianti dell’azienda il 24 aprile e hanno trovato residui di THC.

In un’intervista con Globes, Cohen ha definito la situazione ‘kafkiana’.

«I nostri consulenti legali affermano che semplici test di laboratorio dimostreranno questo errore e che i nostri impianti hanno solo lo 0,037 percento di THC, meno della metà della quantità minima consentita. Abbiamo anche tutti i documenti che dimostrano che la catena del valore è gestita secondo le normative macedoni, incluso l’acquisto dei semi e la presenza della polizia nel luogo durante il raccolto», ha affermato Cohen a Globes.

Cohen ha detto a Calcalist che «l’errore … diventerà evidente quando saranno ottenuti i risultati dei test di laboratorio».

La cannabis medica al di sotto dell’1% di THC è legale in Macedonia dal 2016. La legge consente solo concentrati e tinture. I legislatori dovevano prendere in considerazione la legislazione per consentire i prodotti floreali ma è stato presentato in attesa della risposta del Governo nel bel mezzo della crisi del Coronavirus.

Nel 2018, Medivie ha siglato un accordo da 110 milioni di dollari per produrre cannabis medica per un acquirente europeo senza nome, in quello che era il più grande accordo del suo genere da parte di un’azienda israeliana di cannabis a quel tempo.

Stati Uniti

Borse di studio messe a disposizione da una azienda a favore di studenti che vogliano entrare nel mercato del lavoro della cannabis

La società Veriheal con sede a Denver, offre 10.000 dollari in borse di studio scolastiche per studenti di college i quali siano interessati ad interessarsi in prima persona successivamente nello specifico me5rcato della cannabis .

Veriheal, azienda tecnologica del settore cannabis con sede a Denver, in Colorado, offre borse di studio da $ 10.000 a studenti interessati all’industria della cannabis. La borsa di studio, tuttavia, non si limita a nessuna specifica branca di studio accademico. I candidati vincitori saranno selezionati in base alla migliore combinazione di «sostenibilità, comunità, consapevolezza e innovazione per il futuro della cannabis non solo come industria ma come mezzo medico», ha affermato la società.

In un comunicato stampa, la società ha indicato che obiettivi come la farmacologia, la botanica e gli affari commerciali e industrialipotrebbero essere chiavi di lettura rilevanti per l’ottenimento delle borse di studio. Le borse di studio saranno assegnate a 10 studenti a $ 1.000 ciascuno, secondo il sito Web dell’applicazione.

«L’istruzione superiore è certamente un investimento per il futuro. Veriheal è disposto a fare il punto sugli studenti motivati ​​che vogliono innovare e contribuire ampiamente al settore della cannabis. In un settore in erba che sta costantemente sperimentando nuovi sviluppi, è fondamentale avere una circolazione di intrighi e menti fresche che si dedicano al rafforzamento del progresso. Veriheal riconosce questa importanza ed è ispirato a dare una mano, ove possibile, per promuovere l’accessibilità mondiale alla cannabis medica», scrive Veriheal in un comunicato stampa.

I college e le università tradizionali negli Stati Uniti hanno lanciato programmi a fini di ottenimento di diploma e certificazione incentrati sulla cannabis sulla scia della legalizzazione medica, ricreativa e della canapa, insieme a diversi college specifici dell’industria della cannabis.

La borsa di studio di Veriheal è aperta agli anziani delle scuole superiori che hanno firmato lettere di intenti e studenti universitari attuali. La scadenza per le domande è il 30 luglio.

Libano

Il Paese guarda alla canapa come fattore guida di crescita nonostante le condizioni economiche mondiali davvero difficili

Il Parlamento libanese ha approvato una legge finalizzata alla legalizzazione della coltivazione della cannabis a fini di cure mediche e attività industriali. La nuova legge apre la strada per la inaugurazione di una vera e propria industria legale per la marijuana medicale così come per il CBD ed altri prodotti per la cura della salute ed incoraggia lo sviluppo della fibra da canapa per le specifiche attività industriali tessili.

La nuova legge era “realmente guidata da motivi economici“, ha detto alla Reuters Alain Aoun, un anziano parlamentare del Free Patriotic Movement. «Abbiamo ancor oggi riserve morali e sociali ma oggi più che mai c’è la necessità di sostenere l’economia con qualsiasi mezzo», ha detto Aoun.

Crisi finanziaria

L’economia del Libano ha bisogno di valuta estera per superare una grave crisi finanziaria aggravata dalla pandemia di coronavirus. I sostenitori della legislazione affermano che la strategia può portare entrate davvero necessarie per il Governo attraverso lo sviluppo del settore agricolo.

La coltivazione di cannabis è illegale in Libano ma -in verità- è stata coltivata per anni nella valle della Bekaa.

Il Libano ha preso in considerazione la legalizzazione della cannabis per scopi medicinali e industriali da quasi due anni dopo aver assunto la società di consulenza internazionale McKinsey & Co. nel 2018 per consigliare il paese sui suoi problemi economici. McKinsey ha suggerito al governo di legalizzare la crescita e la produzione per almeno alcune applicazioni. Raed Khoury, l’ex ministro custode per l’economia e il commercio del Libano all’epoca stimava che la cannabis legale per uso medico e industriale avrebbe potuto portare il Paese ad introitare circa $ 1 miliardo all’anno.

Dubbi sulla implementazione

Hilal Khashan, professore presso l’Università Americana di Beirut, ha affermato di dubitare che il Governo possa attuare con successo la legge, data l’opposizione del gruppo islamico sciita Hezbollah, appoggiato dall’Iran, che si è opposto alla legislazione e che ha raccolto profitti dal commercio illegale di cannabis.

«Hezbollah è uno dei principali beneficiari del traffico di cannabis», ha dichiarato Khashan a Newsweek. «L’unico modo per Hezbollah di accettare la ratifica della legge è di essere direttamente coinvolto nella sua attuazione, vale a dire, ottenere la sua parte da essa».

Polonia

Il Ministro per l’Agricoltura chiede di portare il livello di THC nella canapa all’1.0%

Il Ministero dell’Agricoltura della Polonia ha raccomandato un pieno 1,0% di THC ammissibile nella canapa industriale in un piano agricolo governativo di 2 anni presentato di recente. Il paese si unirà alle nazioni in diverse parti del mondo che hanno fissato livelli di THC ammissibili al di sopra della barriera prevalente a livello globale dello 0,3% e lo standard dello 0,2% di THC osservato dalla maggior parte dei paesi in Europa sulla base delle linee guida dell’Unione Europea.

La proposta riguarda solo la canapa “sul campo” misurata per il THC al momento del raccolto.

«Questa è una dichiarazione di benvenuto del Ministero e un bel passo avanti», ha dichiarato Jacek Kramarz, che rappresenta la Polonia nel Consiglio dell’Associazione Europea della Canapa Industriale (EIHA).

Limiti per i prodotti richiesti

Nonostante i progressi finora conseguiti, Kramarz ha affermato che anche il Governo polacco deve affrontare la questione dei limiti di THC per i prodotti finiti della canapa. Consentire maggiori limiti “sul campo” rimuove un livello di rischio che le colture degli agricoltori possano rivelarsi “calde” o “superiori al limite di THC” ma non risolve il problema fondamentale di una guida specifica per i livelli di THC negli alimenti e negli alimenti finiti integratore di prodotti”, ha aggiunto.

Le parti interessate nell’Unione Europea stanno attualmente facendo pressioni per un aumento dallo 0,2% allo 0,3% di THC “sul campo” nell’ambito di un’iniziativa EIHA.

Kramarz ha affermato che la strategia dell’EIHA per ripristinare un limite dello 0,3% di THC, un parametro che era in vigore in Europa prima di essere ridotto allo 0,2% nel 1999, è prudente, considerando la natura conservatrice di alcuni Governi dell’UE. «Accogliamo con favore qualsiasi Paese che desideri spingersi oltre ciò che propone l’EIHA ma dobbiamo tenere conto di Paesi più conservatori». Per EIHA, è più realistico “ottenere la concessione dello 0,3% da parte delle autorità dell’UE”, ha affermato Kramarz.

I vantaggi dell’1.0% di THC

Le piante di canapa con livelli più alti di THC contengono generalmente livelli più alti di CBD. Le nazioni che osservano lo standard dell’1,0% hanno quindi un vantaggio di mercato in quel settore rispetto a quelle in cui i limiti sono più bassi.

Uruguay, Sudafrica, Malawi e Thailandia sono tra i Paesi produttori di canapa in tutto il mondo che hanno fissato i livelli di THC per la canapa a un pieno 1,0%; anche alcuni Stati in Australia operano al di sotto di tale limite; in Europa, la Svizzera non appartenente all’UE ha una barriera stabilita dell’1,0%. Lo stato membro dell’UE L’Italia ha fissato un limite nazionale dello 0,6% THC.

La campagna dell’EIHA per il recupero della barriera del THC allo 0,3% avrebbe riportato l’orologio agli anni ’90. Prima del 1999, le parti interessate europee avevano operato tenendo conto di quel punto di riferimento ma i funzionari dell’UE, ignorando fatti e la scienza, hanno ridotto il limite allo 0,2% sotto l’influenza di potenti interessi della canapa francese; i loro sforzi riusciti in termini di lobbying hanno essenzialmente dato alle varietà francesi di fibra di canapa, che erano state allevate per un THC estremamente basso, un vantaggio monopolistico nel mercato delle sementi da coltivazione.

Sbloccando le varietà polacche

Mentre l’innalzamento del limite del THC a un pieno 1,0% potrebbe rafforzare la posizione della Polonia nel settore del CBD, il piano del Governo sottolinea il potenziale del Paese in fibra -in particolare per i tessuti di canapa – un sottosettore in cui la Polonia era un tempo un importante player europeo.

Il Ministero ha osservato che gli attuali livelli restrittivi di THC inibiscono in parte l’agricoltura della canapa in Polonia, scoraggiando la piantagione di varietà polacche di canapa, molte delle quali hanno un grande potenziale in fibra ma portano anche tracce di THC superiori allo 0,2% o allo 0,3%. Quando le colture polacche superano lo 0,2% di THC, devono essere distrutte secondo le norme vigenti.

Sussidi

In base alla nuova proposta, solo le varietà di canapa che soddisfano il limite di THC dell’1,0% potrebbero essere ufficialmente registrate per la coltivazione in Polonia e solo la canapa che rientra negli attuali orientamenti europei “sul campo” dello 0,2% sarebbe ammissibile ai sussidi agricoli diretti dell’UE. Il piano del Ministero avrebbe semplificato la catena del valore dagli agricoltori ai trasformatori, definendo chiaramente la canapa in fibra e riducendo gli oneri amministrativi relativi al monitoraggio della coltivazione e del commercio della canapa.

Come parte della spinta del Governo per la canapa, il Ministero dell’Agricoltura ha chiesto al Ministero della Sanità di adeguare le disposizioni della legge del 2005 sulla lotta alla tossicodipendenza che ha un impatto negativo sull’agricoltura e sulla produzione della canapa.

Il nuovo programma sulla canapa

La produzione di canapa in Polonia è gradualmente aumentata negli ultimi cinque anni, con segnalazioni sul campo che stimavano che 3000 ettari (7.412 acri) sono stati piantati lo scorso anno, rispetto a circa 1.300 ettari (3.212 acri) nel 2018.