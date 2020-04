Tutte le celebrazioni intorno al cosiddetto 420, ovvero le celebrazioni della Festa della Cannabis che si tengono annualmente ad aprile, negli Stati Uniti sono state sottoposte a divieto, causa opposizione a tutti gli eventi che possono creare assembramenti. Soprattutto San Francisco e Denver, le principali ‘capitali’ di questa specifica tipologia di eventi festivalieri, quest’anno saranno la rappresentazione del deserto che regna nelle città americane causate dalle regolamentazioni che esprimono divieto assoluto di creare assembramenti. Nel bel mezzo della pandemia, i distributori del settore cannabis hanno stilato e resa pubblica una lista nera sulle aziende che tardano a pagare o non saldano del tutto i propri conti. Il Dipartimento di Stato dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha accolto le richieste partite da Florida e Kansas ai fini di revisione dei piani di finanziamento favorevoli per la coltivazione e la processazione della canapa. La Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha emesso un totale di 31 lettere di avvertimento inviate a venditori del settore CBD da quando la crisi del virus ha cominciato a flagellare il mercato specifico circa l’efficacia del CBD nel trattare il Covid-19. La FDA e altre agenzie governative stanno rispondendo ad affermazioni discutibili riguardanti le proprietà di potenziamento dell’immunità da parte del CBD. Un team di varie organizzazioni ha completato la costruzione di un innovativo eco-edificio in Marocco che combina la costruzione della canapa con un sistema ad alta tecnologia a base di energia solare per la totale indipendenza dalla rete elettrica. Il progetto SUNIMPLANT, messo a punto nella forma di villetta unifamiliare, è stato creato un concorrente nel recente Solar Decathlon organizzato dal Dipartimento degli Stati Uniti dell’Energia del Marocco, Centre de Recherche en Energie Solaire et Energies del Marocco.

Stati Uniti

Il Coronavirus cancella le celebrazioni del 420

Il divieto indefinito avverso alle grandi folle stabilito durante la crisi del COVID-19 significa che vengono annullati tutti gli eventi attesi intorno al 420 eventi e che si tengono annualmente a San Francisco e Denver .

Le autorità di San Francisco, sede di una delle celebrazioni più grandi e di più lunga durata nel Paese intorno al 420, si sono unite a Denver nella decisione di annullare la festa annuale della cannabis tra le preoccupazioni per il crescente sviluppo della pandemia di Coronavirus.

A lungo un evento clandestino ‘rinnegato’ senza sponsor o permessi, l’incontro annuale su Hippie Hill nel Golden Gate Parkvicino al quartiere Haight-Ashbury della città è diventato un po’ domato nell’era della legalizzazione. Dal 2017, 420 è stato un evento ufficializzato dalla città, con un permesso, uno sponsor, una scherma e altri simboli della legittimità.

Il coronavirus ha cambiato tutto questo. San Francisco è sotto uno specifico ordine di confinamento in casa da lunedì. Mentre i dispensari di cannabis sono stati dichiarati ‘attività essenziali’ e rimarranno aperti – dopo un breve periodo di chiusura nella giornata di martedì. Sono vietate le riunioni pubbliche di oltre 10 persone e si consiglia a tutti i cittadini di praticare le distanze sociali.

Con questo in mente, il Dipartimento delle Attività Ricreative e dei Parchi della città non rilascerà alcun permesso relativo ai festeggiamenti del 420, ha detto a Cannabis Now la portavoce dell’agenzia Tamara Barak Aparton.

“Siamo tutti sotto l’ordine dello stare a casa, senza avere incontri di natura sociale almeno”, ha detto. “Con questo in mente, ovviamente abbiamo dovuto cancellare ogni evento compresi i festeggiamenti del 420“.

“Ci sono cose più grandi dei festeggiamenti del 420 in corso in questo momento”, ha detto, aggiungendo che “è troppo presto per dirlo” se un evento sostitutivo, una sorta di “420 sub iudice“, possa tenersi più tardi, a fine primavera o in estate.

“Abbiamo alcuni piani per fare un paio di cose, ma stiamo ancora lavorando sui dettagli“, ha detto.

L’evento di quest’anno doveva essere sponsorizzato da Weedmapse vedeva in primo piano spettacoli musicali.

Quanto a ciò che potrebbe accadere se la folla si fosse radunata ancora una volta sulla collina il 20 aprile -un lunedì di quest’anno- nessuno potrebbe dire cosa potrebbe accadere in una situazione così fluida che cambia più volte al giorno. I ranger del parco potrebbero teoricamente bloccare l’accesso al parco ma potrebbe essere un’operazione per la quale le risorse semplicemente non possono essere allocate.

Negli anni passati, Arquino ha sponsorizzato un ‘equipaggio di addetti alla pulizia’ per pulire via la spazzatura e altri rifiuti che spesso accompagnano la folla. Se ciò accadrà quest’anno dipende anche da ciò che accadrà nel prossimo mese, ha affermato.

La mossa segue la cancellazione del Mile High 420 Festival a Denver, che si definisce da tempo il più grande del mondo.

Altri festival del 420 solitamente celebrati in tutto il mondo sono eventi che non sono stati consentiti. Questi includono il raduno a Porter Meadow presso l’UC Santa Cruz, anche se la folla si era diradata negli ultimi anni a causa di un aumento delle forze di polizia nel campus, secondo quanto riferito da Santa Cruz Sentinell’anno scorso.

Il 420 si unisce ai ranghi di numerosi altri concerti ed eventi culturali ribaltati, rinviati o cancellati per rallentare la diffusione del coronavirus, che a partire da mercoledì aveva ammalato già 10.442 americani e ne ha ucciso 150, secondo il Centro Federale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. Gli Stati più colpiti finora sono Washington, New York e la California.

E nuovi dati messi a disposizione delle autorità sanitarie federali suggeriscono che, contrariamente alle informazioni precedenti, i giovani -il tipo di soggetti che potrebbe essere portato a partecipare al 420- sono suscettibili a gravi complicazioni di salute se contraggono la malattia. Secondo i dati pubblicati mercoledì, il 38% dei pazienti con coronavirus abbastanza malati da richiedere il ricovero era sotto i 55 anni, come riportato dal ‘Washington Post’ .

Stati Uniti

Tutto quello che c’è da sapere su 420, il più grande giorno della cannabis al mondo

Ci si è mai meravigliati di 420 e della sua storia? Consigli sulle qualità di cannabis da fumare durante le celebrazioni? Ecco una lista di consigli . Il 420 è sempre stato celebrato con allegria dai consumatori di cannabis ma quest’anno, per la prima volta nella sua storia, si viene un po’ tutti costretti a viverlo in casa propria. Per attenersi un po’ allo spirito delle celebrazioni vacanziere, è stata fatta una rassegna di articoli sul tema per festeggiare questa data importante ma in clima di quarantena domestica. Diventa così una specie di party a distanza sebbene non sia certo la stessa cosa.

Oltre a una storia molto dettagliata delle celebrazioni vacanziere, ecco un elenco delle migliori varietà di idee per la festa del 420, una colonna intera di consigli sui modi migliori per festeggiare e che uno scrittore suggerisce per apprendere il fatto la festività , in realtà, è morta anche prima che il COVID-19 si sviluppasse e restringesse la nostra capacità di riunirci. Ci si goda questo riepilogo e ci si assicuri di connettersi digitalmente con gli amici e la famiglia che amano la cannabis per osservare correttamente i dettami della festività.

Steve Hagar è stato il primo a intervistare i Waldos, un gruppo di amici delle superiori che ha iniziato la tradizione del cosiddetto 420. Come editore di High Times Magazine, Hagar ha creato la Cannabis Cup ed è stato determinante sia per documentare che per creare le 420 festività che celebriamo oggi. Qui, spiega la storia completa di 420 in tre atti.

Questo elenco è più una combinazione di disponibilità nei mercati legali, disponibilità nei mercati neri, nonché l’hype e l’eccitazione intorno a ciascuno di questi tagli favolosi. Mentre questo elenco sarà sicuramente controverso con così tanta fantastica cannabis tra cui scegliere, riteniamo che sia una salutare fotografia dell’entusiasmo del mercato attorno ad alcuni dei migliori piatti americani serviti in quest’ambito.

Si pensi a questo elenco come ad alcune caselle che vale sicuramente la pena controllare nei propri preparativi. Alcuni saranno un pizzico più ovvi, altri un po’ più avanzati ma alla fine contribuiranno tutti a una fantastica esperienza di vacanza.

Con la costante infusione di finanziamenti aziendali e la filosofia orientata al profitto nell’industria della cannabis, questo autore sostiene che le istituzioni culturali -come il 420- non saranno mai le stesse.

La Giornata internazionale della marijuana è ormai una parte così radicata della cultura della cannabis che molte persone, specialmente sotto i trent’anni, probabilmente presumono che sia sempre stata celebrata come l’alto giorno santo della canapa (beh, in realtà, qui si tratta di cannabis) ma in realtà, le radici del 420 sono abbastanza nuove.

Stati Uniti

Distributori di cannabis c ompila no una lista nera di marchi che non pagano

Nel mezzo della crisi pandemica, i distributori di cannabis della California hanno iniziato a condividere informazioni su quali aziende di cannabis sono affidabili per pagare le loro bollette e quali no.

Due distinti gruppi di distributori autorizzati di cannabis in California hanno iniziato a condividere informazioni su quali aziende di cannabis nello Stato tendono a pagare i conti e quali no, come riporta il ‘Marijuana Business Daily’. Le aziende che diventano note per non aver pagato potrebbero alla fine essere inserite nella lista nera dai distributori dello Stato.

Gli sforzi derivano dalla pandemia in corso, che ha messo la maggior parte delle aziende di cannabis nella posizione singolarmente difficile di qualificarsi come un ‘servizio essenziale’, ma gli viene ancora negato l‘aiuto federale di stimolo finanziario al coronavirus destinato ad aiutare le piccole imprese a superare la crisi.

Una rete di informazioni è guidata dalla Cannabis Distribution Association (CDA) – che comprende circa 30 aziende tra i suoi ranghi, tra cui 20 distributori mentre l’altra è una squadra più piccola di distributori di cannabis chiamata Crisis Alliance, guidata da Todd Kleparis, fondatore di Hardcar.

Lauren Fraser, presidente del consiglio di amministrazione, ha affermato che il loro sistema offre ai distributori la possibilità di valutare le imprese della cannabis in base alla loro probabilità di pagare i conti in tempo.

«Molti dei nostri membri hanno creato i propri sistemi interni di valutazione e valutazione del credito per le aziende e stiamo lavorando su come sincronizzare tali metodi e tali elenchi», ha affermato Fraser, tramite MJBizDaily.

Kleparis, nel frattempo, sta chiamando alcuni colleghi distributori selezionati per chiedere i loro «primi ovvi cinque attori davvero cattivi” – queste risposte vengono aggiunte a «una lista nera del settore che i distributori possono utilizzare per scovare tutti gli attori cattivi e i broker che stanno facendo un lavoro illegale o facendo affari cattivi», ha detto Kleparis.

I gruppi non stanno ancora lavorando insieme, secondo il rapporto e Kleparis ha affermato che la Crisis Alliance durerà solo finché la pandemia continua.

Stati Uniti

Pianificazione settore canapa approvato per gli Stati USA nei territori tribali

Lo United States Department of Agriculture (USDA) ha approvato la programmazione riguardante il settore canapa presentato da Florida e Kansas man mano che l’Agenzia Federale continua a valutare i piani per la crescita e la processazione delle colture negli Stati e nei territori tribali.

«Dopo mesi di incorporazione di feedback da parte del pubblico, dei coltivatori e delle parti interessate del settore, siamo entusiasti che l’industria della canapa in Florida inizi ufficialmente ora», ha dichiarato il commissario per l’agricoltura della Florida Nikki Fried in un comunicato stampa, «rilevando l’industria della canapa» si creeranno miliardi in termini economici, più opportunità per la Florida «e si potrà offrire alla nostra industria agricola una nuova coltura alternativa per molti anni a venire».

Anche le parti interessate in Kansas si sono mostrate euforiche: «Questa è una grande notizia per il Kansas, poiché ci avvicina di un ulteriore passo verso la creazione di un programma commerciale per la canapa industriale», ha dichiarato Jeff Ochampaugh, presidente del comitato consultivo della canapa industriale dello Stato.

Applicazioni online in Florida

In Florida, la Division of Plant Industry (DPI) dello Stato ha dichiarato che inizierà ad accettare la coltivazione della canapa e l’elaborazione delle domande di licenza all’inizio di maggio,attraverso un processo senza alcun utilizzo di materiale cartaceocioè attraverso un portale online. Verranno rilasciate licenze agricole per la coltivazione della canapa coltivata per fibre, olii, sementi e piante da vivaio. Tutte le colture di canapa della Florida devono essere analizzate per il THC prima della raccolta in base ai requisiti statali e federali. Nella maggior parte dei casi, i laboratori di test indipendenti saranno idonei a condurre i test THC richiesti in base al contratto.

La supervisione della certificazione delle sementi di canapa, della certificazione dell’alimentazione animale e dei test del THC è sotto la Divisione dei Servizi Ambientali Agricoli dello Stato, mentre la Divisione della Sicurezza Alimentare regolerà le vendite al dettaglio dei prodotti della canapa per il consumo umano e le strutture di trasformazione. Funzionari statali in Florida hanno dichiarato di aspettarsi che il settore della canapa in Florida saràun’industria da 20-30 miliardi di dollari nei prossimi 5-10 anni.

Gli obbiettivi del Kansas per il 2020

I funzionari del Dipartimento dell’Agricoltura del Kansas hanno rapidamente sottolineato che l’approvazione dell’USDA del piano statale non comporta cambiamenti significativi per gli agricoltori in questo momento, poiché il programma non dovrebbe essere pienamente attuato fino alla stagione agricola 2021. Fino a quel momento, gli agricoltori di canapa possono continuare a operare secondo le regole del Farm Bill 2014, che ha consentito agli stati di crescere e di elaborare la canapa in programmi pilota.

I funzionari hanno affermato che il processo formale di adozione del programma del Kansas coinvolgerà la divisione di bilancio dello Stato, il Dipartimento di amministrazione, il procuratore generale e il comitato misto per le norme e i regolamenti amministrativi. Una volta che i regolamenti sono stati rivisti, sono soggetti a un’audizione pubblica.

16 Stati e 17 tribù hanno approvato

L’USDA all’inizio di questo mese ha dato il via libera ai piani relativi alla canapa presentati dalla Carolina del Sud e dalla Virginia dell’Ovest. Complessivamente, finora il governo ha dato il suo segno di approvazione a 16 programmi statali sulla canapa.

Le Nazioni sovrane dei nativi americani i cui piani sulla canapa sono stati approvati questo mese includono The Blackfeet Nation, Cayuga Nation, Sac & Fox Tribe del Mississippi in Iowa, OglalaSioux Tribe, Seneca Nation of Indians e Turtle Mountain Band of Chippewa Indians. Con queste aggiunte, ora sono stati approvati in totale 17 piani tribali di canapa.

L’approvazione federale da parte del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti fa parte del processo -per i singoli Stati e gruppi tribali- di avviare i loro programmi dopo che quelli sulla canapa e i suoi derivati ​​sono stati legalizzati a livello federale in base al Farm Bill 2018.

Stati Uniti

Le lamentele partite dal settore CBD ottengono rimproveri dalle autorità USA sui cibi

La Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha emesso un totale di 31 lettere di avvertimento inviate a venditori del settore CBD da quando la crisi del virus ha cominciato a flagellare il mercato specifico circa l’efficacia del CBD nel trattare il Covid-19.

La FDA e altre agenzie governative stanno rispondendo ad affermazioni discutibili riguardanti le proprietà di potenziamento dell’immunità da parte del CBD le affermazioni come: «Non temere il #CoronaVirus», «combattilo con noi!» e «La Cannabis Indica accelera il recupero dal coronavirus». Tali affermazioni, provenienti dalla canapa nativa delle radici del Wisconsin, sono apparse sui post online a marzo. La lettera di avvertimento della FDA alla società affermava che i prodotti erano «nuovi farmaci non approvati venduti in violazione della legge federale sugli alimenti, i farmaci e i cosmetici».

Tutti gli altri sono avvertiti

Ulteriori lettere di avvertimento nel più recente round di sanzioni contro il CBD sono state inviate all’Indigo Naturals con sede in California per lo slogan: «Il CBD è un agente antivirale per coronavirus, influenza, MERS e SARS?» e in un negozio online di CBD con sede in California che ha utilizzato il principio: «Può il CBD aiutare nella lotta contro il Corona Virus? E’possibile!».

La FDA ha richiesto azioni correttive entro 48 ore dalla ricezione delle lettere. Il negozio online della California e Native Rootshanno immediatamente rispettato le direttive messe per iscritto, tuttavia, Indigo Naturals deve ancora farlo.

Delle 31 lettere di avvertimento relative alle affermazioni sul COVID-19 che sono state emesse, 10 società finora non hanno intrapreso azioni correttive, secondo le informazioni pubbliche fornite dalla FDA.

Marocco

Un progetto mette insieme canapa ed energia solare per uscire dalla dipendenza dalla rete elettrica

Un team di varie organizzazioni ha completato la costruzione di un innovativo eco-edificio in Marocco che combina la costruzione della canapa con un sistema ad alta tecnologia a base di energia solare per la totale indipendenza dalla rete elettrica.

Il progetto SUNIMPLANT, messo a punto nella forma di villetta unifamiliare, è stato creato un concorrente nel recente Solar Decathlon organizzato dal Dipartimento degli Stati Uniti dell’Energia del Marocco, Centre de Recherche en Energie Solaire et Energies del Marocco.

La competizione biennale internazionale sfida i team di studenti a progettare e costruire edifici a energia solare. L’edizione più recente è stata ospitata a Ben Guerir, in Marocco, la prima volta che si è svolta la competizione nel continente africano.

Navicella spaziale avanzata

«Questa” nave spaziale “è avanzata nel tempo e riflette una svolta non solo nel Nord Africa ma nella costruzione della canapa, che non ha prototipi simili in tutto il mondo», ha dichiarato Monika Brümmer, un architetto tedesco e costruttore naturale che ha guidato il progetto. «Mentre l’edificio è stato progettato come stimolo per lo sviluppo rurale, la tecnologia ha anche applicazione in contesti urbani», ha osservato Brümmer.

Proprietario della Cannabric, con sede in Spagna, Brümmer è anche co-fondatore di Adrar Nouh (2017), una ONG che promuove l’uso del gambo della canapa indigena per lo sviluppo rurale e l’occupazione sostenibile nell’Alto Rif. Adrar Nouh è stato avviato nel 2017 da Brümmer e Abdellatif Adebibe, un esperto marocchino di sviluppo alternativo nella regione di Rif.

«La sfida era quella di creare un composito di canapa utilizzando bio-resine a base vegetale, evitando componenti tecnici o sintetici», ha affermato Brümmer. «L’involucro cilindrico dell’edificio circolare, con un’esposizione minima dei 24 pannelli esterni, offre un comfort interno attraverso uno smorzamento e uno spostamento di fase termico ottimali e l’osmosi dei componenti nella formulazione di canapa», ha poi aggiuntoBrümmer.

La Natura incontra l’Hi-Tech

Costruito per circa $ 120.000, il prezzo di costruzione dell’edificio era inferiore alla metà del costo degli edifici più costosi della concorrenza. Altre caratteristiche dei 90 mq. L’edificio SUNIMPLANT include:

Una facciata a doppia pelle che impiega una miscela di canapa, terra, pozzolana e lime, tutti di provenienza locale; e bio-compositi che incorporano fibre tecniche di canapa prodotte mediante la tecnologia dell’iniezione sotto vuoto.

Una pelle esterna sferica e aerodinamica composta da 24 pannelli fotovoltaici semi-flessibili. Sponsorizzato da DAS-Energy, i pannelli sono esposti a tutti i volti per l’uso del sole e della luce, con perdite massime del 40%.

Pannelli bio-compositi curvi realizzati con lana di canapa, che aumentano le prestazioni dei pannelli fotovoltaici proteggendo il loro lato posteriore dalle condizioni meteorologiche estreme della regione semi-arida di Ben Guerir, dove le temperature hanno raggiunto i 42 ° -46 ° C (107 ° – 114 ° F) all’ombra durante la fase di costruzione lo scorso agosto e settembre.

Vetro ad alte prestazioni del produttore di vetro francese Saint Gobain.

Cooperazione internazionale

Brümmer ha affermato che si sarebbero potute ottenere prestazioni ancora maggiori se i piani originali di installazione di pannelli di argilla di canapa per le pareti e i pavimenti interni e altre modifiche minori non fossero stati abbandonati a causa di vincoli finanziari.

Adrar Nouh ha contribuito alla progettazione architettonica, ha sviluppato i materiali della canapa e ha collaborato alla costruzione dell’edificio. Altri partecipanti al progetto SUNIMPLANT sono stati la National School of Architecture del Marocco e la National School of Applied Sciences, entrambe con sede a Tetouan, in Marocco, e il Centro Tedesco Fraunhofer per il fotovoltaico al silicio.