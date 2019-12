Ormai gli studi lo confermano, soprattutto dopo un anno di introduzione della legalizzazione della cannabis a livello federale negli USA: più si irrigidiscono le misure volte a impedire il processo di diffusione della legalizzazione e più sti stabiliscono paletti giuridici alla cannabis, più aumenta il livello di corruzione in tutta la catena produttiva correlata alla coltivazione, trattamento e commercializzazione della cannabis. Ad un anno dalla legalizzazione della cannabis negli Stati Uniti e ad un anno dall’endorsement del Presidente USA, Donald Trump, in persona, il sistema giuridico USA a livello di adeguamento dei singoli Stati ed a livello della Confederazione non è ancora parallelamente sviluppato nella direzione del recepimento pieno dello spirito della legalizzazione. Nel periodo delle festività natalizie la depressione allarga i suoi confini e non è raro annoverare un innalzamento non solo dei livelli di manifestazioni depressive ma anche di tentativi -più o meno riusciti- di suicidio. Studi scientifici di settore dimostrano che l’utilizzo della cannabis può essere utile nel ridurre questa tipologia di fenomeni depressivi. In Canada apre definitivamente la vendita e la commercializzazione libera di prodotti a base di cannabis sul territorio nazionale e si avvia il tutto a pieno regime in alcune Provincie-pilota. In West Virginia, negli USA, implementata la libera vendita di cannabis medicale nei dispensari autorizzati a livello governativo.

Stati Uniti

La corruzione ed il crimine sembrano seguire da vicino il regime di restrizione nella concessione di permessi

La limitata concessione di licenze sembra sostenere il contrabbando e la commercializzazione di prodotti falsi, come peraltro aveva pronosticato un ex sindaco californiano. Tra le numerose uscite sul tema, ragguardevoli sono ritenute quelle di Debbie Peterson. Fino allo scorso febbraio, Peterson, l’ex sindaca di Grover Beach, una piccola città sulla Costa Centrale di San Luis Obispo County, ruolo che ha rivestito per più di dieci anni .

Come molte città della California non nella Bay Area o a Los Angeles, Grover Beach aveva bisogno di attività commerciali redditizie e stava per catturare le entrate fiscali necessarie e una base commerciale adatta dopo che gli elettori hanno legalizzato la cannabis ma imponeva anche rigidi limiti alle operazioni legali di diserbo. La città emetterebbe non più di tre licenze di vendita al dettaglio, con i vincitori da scegliere attraverso un voto del Consiglio dopo che i loro meriti saranno debitamente pesati.

Il problema è che le limitate opportunità commerciali creano un’atmosfera in cui la concorrenza per tali opportunità supera i limiti della correttezza. Ovvero, incoraggiano la corruzione, il contrabbando e altri eccessi, un fatto riconosciuto dall’FBI e presunto da legislatori e membri del pubblico, nonché dalle Forze dell’Ordine in altri Stati e città, tra cui Illinois, Ohio e Florida . Abbondavano, ad esempio, le licenze misteriosamente assegnate ai donatori politici piuttosto che i candidati più adatti, o altri esempi di patrocinio e nepotismo.

E questo è quello che è successo a Grover Beach, secondo Peterson, che ha lasciato il Consiglio comunale mentre lanciava granate ai suoi colleghi che lei sosteneva essere partecipanti in un corrotto schema “paga per entrare a far parte del gioco”.

Molti membri della comunità e dell’industria della cannabis riferiscono che alcuni richiedenti dispensari pagavano i membri del consiglio e il loro consulente per ottenere l’approvazione delle loro licenze, secondo una copia pubblicata dal San Luis ObispoTribune. «Alla fine, i richiedenti con un passato pulito sono stati espulsi dalla città, mentre quelli con condanne penali si son ritrovate concesse le licenze».

All’epoca, non era chiaro a chi o a quali atti si riferisse Peterson ma la lista dei sospettati era piccola. Una recente causa intentata da un’ex imprenditrice di cannabis di Grover Beach, Wendy Cronin e riportata nel Calcoast Times rivela almeno una specifica accusa di essere “attuatore di corruzione”.

Secondo Cronin, che operava per il collettivo di cannabis medica The Herb Pantry prima del passaggio a Prop. 64 -soci d’affari in possesso di capitale- si è attivata per creare un dispensario chiamato 805 Beach Breaks che poi l’ha effettivamente posta fuori del business e lo ha fatto con la partecipazione di funzionari della città, i quali hanno rilasciato ai suoi partner una licenza commerciale, tenendo il suo nome fuori da ogni ruolo o competenza e quindi escludendo l’attività da lei stessa creata .

L’estate scorsa, le 805 Beach Breaks sono state vendute a una società fuori dalle competenze dello Stato, la Harvest Heath and Recreation. Il business era un obiettivo di vendita interessante a causa dei limiti artificiali posti sulle vendite di cannabis a GroverBeach. Perché Cronin sia stata tagliata fuori dalle concessioni di licenze statali e quindi messa fuori dalla vendita dovrà essere chiarito in tribunale ma lo sviluppo della questione è alquanto coerente, in rapporto ai modelli già visti in altre città, il che confermerebbe il clima di certo sospetto sull’intera materia. Allo stesso tempo, quella tipologia di modelli è ancora diffusa e in corso. A Fall River, Massachusetts -un altro Stato che concede nella propria località ampia autorità nel limitare il numero di dispensari in ogni città, creando la stessa atmosfera spietata che fa prosperare la corruzione- il sindaco Jasiel Correia è accusato di accettare tangenti in denaro, donazioni a favore della sua campagna elettorale e «persino un orologio Rolex» da uomini d’affari impegnati nel settore dell’erba, così disperati per ottenere una licenza lucrativa che sarebbero disposti a impegnarsi in comportamenti criminali.

In ognuno di questi casi, c’è un fattore in comune: licenze limitate, un ambiente in cui i funzionari eletti piuttosto che il mercato sono lasciati soli nello scegliere chi è in grado di entrare in affari. In Massachusetts, dove le licenze sono così limitate che i clienti devono prenotare in anticipo solo per fare shopping, una licenza limitata significa che ogni attività consentita per legge ha una licenza per stampare denaro. E stampare soldi, si scopre, tira fuori alcuni dei peggiori elementi della natura umana proprio come Peterson ha detto che sarebbe accaduto.

Stati Uniti

La legalizzazione della canapa impantanata nei burocratismi della implementazione

La canapa compie un anno di legalizzazione. Cosa c’è da aspettarsi da ora in poi? Alla fine del 2018 la canapa è diventata legale. Nel 2019 la canapa è ormai argomento dominante nella vita collettiva. Secondo la Legge Agricola del 2018, la canapa ed i suoi derivati sono stati rimossi dalla legge che l’includeva nelle sostanze poste sotto controllo . Per anni, gli attivisti del settore hanno a lungo sognato questo momento storico ed altrettanto a lungo hanno immaginato che finalmente si aprissero le porte per questa specifica coltivazione agricola. Ora, finalmente, la canapa può essere industrializzata e trasformata in migliaia di prodotti diversi come auto, carburante, plastica e persino carta igienica. Quindi, ci si chiede oggi quando la canapa sarà presente in tutto.

Come ormai tutti sapranno, i legislatori non sempre si muovono velocemente. Una volta approvata, una legge deve essere attuata attraverso un processo a volte lungo di legiferazione e attuazione. Le agenzie federali che hanno il compito di regolamentare la canapa devono sviluppare regole, leggi e processi in vista del nuovo programma. In particolare, il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti USDA e la Food and Drug Administration FDA sono stati incaricati dalle Autorità che operano nel settore della canapa ed i prodotti derivati dalla sua lavorazione.

Dato che questo è un programma nuovo di zecca, con problemi da risolvere con la DEA e le autorità di vigilanza bancaria, potrebbe volerci un po’ di tempo. In realtà, potrebbe richiedere anni e la FDA ha detto che forse potrebbe essere più veloce per il Congresso approvare una nuova legge specifica per affrontare la materia inerente la canapa e i prodotti CBD derivati . Grazie alla popolarità della canapa, il leader della maggioranza del Senato Mitch McConnell dice che ci sta già lavorando a riguardo . Quindi, ai fini pratici, la canapa è ancor oggi in fase pilota. M a ciò non è necessariamente una cosa negativa. In effetti, potrebbe essere l’ultima svolta per i coltivatori. Così, man mano che l’eccitazione iniziale a favore della legalizzazione della canapa diminuisce, è chiaro che la pianta della canapa sta solo iniziando a camminare lungo la strada che la conduce ad essere una vera e propria merce agricola. Potrebbero volerci anni per la piena attuazione di questa legge. Le banche devono ancora aprire le porte del capitale. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di distinguere la canapa dalla cannabis ad alto contenuto di THC. L’USDA ha sentito i leader del settore e la FDA ha accettato commenti pubblici.L’USDA ha pubblicato il suo progetto di regolamento sulla canapa per i commenti pubblici alla fine di ottobre .

Per la prima volta da generazioni, l’USDA si sta occupando direttamente della questione della canapa . Il 13 marzo, l’USDA Agricultural Marketing Service ha tenuto un webinar di tre ore per commenti pubblici, immergendosi in profondità nei problemi del settore della canapa. Il messaggio principale del webinar: Questo non sarà facile come accaduto per il mais o il cotone .

Il webinar ha dimostrato che l’USDA sta facendo grandi sforzi per aprire la porta agli agricoltori e sta anche intraprendendo la propria azione. In aprile, i senatori democratici Patrick Leahy del Vermont e Jon Tester del Montana hanno inviato una lettera alla dogana e alla polizia di frontiera chiedendo agli agenti di frontiera che i semi vitali di canapa importati non richiedano più specifiche autorizzazioni DEA. L’USDA ha impiegato meno di tre giorni per pubblicare un bollettino che forniva tale chiarimento. Tuttavia, nonostante la rapidità di questa azione, il segretario USDA Sonny Perdue, ha chiarito in più punti che potrebbero essere necessari molti più mesi per l’USDA al fine di pubblicare i programmi statali. Perdue ha detto che l’USDA sta pianificando il suo programma per iniziare ufficialmente con la stagione di piantagione 2020. Questo conflitto nella legislazione sta svolgendo il suo cammino verso una resa dei conti: Big Pharmapotrebbe non essere pronta a rinunciare al CBD senza una lotta ma il pubblico potrebbe già avere una sua propria propensione per il CBD over-the-counter nelle forme delle gomme e dei cocktail.

Rispetto all’USDA, la FDA sembra avere un mandato più impegnativo. L’organismo regolatore del settore cibo e farmaci deve ancora chiarire come attuare una vera e propria quadratura del cerchio: attualmente non considera il CBD come un integratore alimentare o un ingrediente alimentare, a causa della sua somiglianza con l’Epidiolex, il CBD farmaceutico che è stato approvato dall’FDA nel 2018, dopo anni di studi clinici .

Tuttavia, i negozi dietro l’angolo, le farmacie ed i negozi per madri e padri in giro in tutta la Nazione stanno già vendendo prodotti a base di CBD e senza regolamentazione, non c’è modo di garantire la sicurezza dei prodotti.

Oltre ai regolamenti USDA e FDA, uno dei più grandi ostacoli alla commercializzazione della canapa è che alle aziende della canapa sono state a lungo negati anche i servizi bancari e finanziari più basilari. Questo ha significato che molte aziende di base non hanno nemmeno conti bancari e ciò ostacola anche la produzione su larga scala e lo sviluppo di fibra di canapa industriale.

In aprile, i senatori McConnell del Kentucky e Ron Wyden dell’Oregon hanno inviato lettere a quattro istituti bancari federali, «Ribadendo la legalità della canapa e richiedendo tempestivi orientamenti e chiarimenti per aiutare gli agricoltori e i produttori legali di canapa a fugare le preoccupazioni relative alla mancanza di accesso ai servizi finanziari».

Hanno chiesto che le grandi banche aggiornino i loro protocolli interni per accettare denaro derivante dalla lavorazione della canapa ma il cambiamento su quel fronte è stato lento.

Torniamo a prima della Farm Bill del 2018. Quando fu approvata la Farm Bill del 2014, essa includeva una piccola sezione chiamata SEC 7606 che ha creato il quadro per gli Stati al fine di costruire programmi pilota specifici per la canapa. Questo programma pilota è stato, per la maggior parte dei conti, un buon sistema per molti piccoli produttori del settore specifico della canapa. E fino a quando le norme di legalizzazione completa della canapa saranno messe in atto, il SEC 7606 è ancora il quadro guida operativo oggi.

Con regole che potrebbero richiedere mesi o anni per l’emissione, il SEC 7606 ci dà ancor oggi un percorso chiaro su cosa fare.Grazie alla fornitura di “marketing” derivante dal SEC 7606, oggi si lasciano le porte spalancate alle opportunità per il commercio della canapa. Le restrizioni bancarie hanno ostacolato il settore in molti modi ma hanno anche impedito alle grandi imprese di piombarvi addosso troppo velocemente. I piccoli agricoltori possono ancora produrre prodotti locali e stanno costruendo una catena di approvvigionamento di produttori e trasformatori locali.

Mentre la corsa al CBD ha portato in zona alcuni cattivi attori (la FDA ha inviato diversi cicli di lettere di avvertimento dal 2014), c’è una raggiunta autenticità per l’industria, grazie all’attivismo in cui l’industria è oggi radicata. E’ facile, però, immaginare che quando la commercializzazione sarà più ampliata e diffusa, su tutto l’intero settore si avventeranno pesci di ogni specie e volume, squali persino, tutti rivolti alla capitalizzazione più proficua possibile.

C’è il reale rischio di una acquisizione da parte delle principali parti interessate: le grandi imprenditorie del tabacco, dell’alcool e dell’agricoltura puntano tutte sui potenziali profitti dell’industria di settore. Quando la Farm Bill del 2018 sarà pienamente attuata, potrebbe involontariamente e inavvertitamente trasferire questa incredibile opportunità con grandi panorami di potenzialità direttamente nelle mani delle stesse corporazioni che sono state avversarie della canapa e degli attivisti ambientali per così tanti anni.

Nonostante tutte le barriere e le sfide, la canapa oggi è legale e non c’è nulla ora che può fermare la rivoluzione e l’evoluzione di questa incredibile coltura. Decenni e decenni hanno costruito fino a questo momento molto speciale, la costruzione di un’industria da zero. Cinque anni fa, il SEC 7606 era nuovo di zecca e i primi adottanti piantarono i loro primissimi campi di canapa. Tra cinque anni, la canapa e il CBD potrebbero contenere milioni di prodotti consumati da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Ma in questo momento, i piccoli agricoltori e gli imprenditori -in realtà- potrebbero ancora avere la capacità di plasmare una nuova industria e la politica stessa. Sarebbe facile svendersi adesso ma questo non faceva parte dei piani iniziali per la canapa, la visione della canapa che ha il potenziale per trasformare l’America rurale, guarire le persone dal dolore e dalle prescrizioni e rallentare il cambiamento climatico. Seminando ora, abbiamo un’opportunità che possiamo solo sognare. Negli anni a venire, saremo in grado di far diventare realtà i nostri sogni.

Stati Uniti

La cannabis può essere utile nel contrastare la depressione delle vacanze natalizie

Alcuni studi suggeriscono che la cannabis può essere utile nel combattere la depressione. Il periodo delle vacanze è praticamente in via di ingresso definitivo. Per alcuni questo significa spendere tonnellate di denaro in regali per rassicurare le persone amate che lo possono fare, infatti, vengono ancora amati nonostante le loro già note carenze . Vi sono altri, invece, che preferirebbero infilarsi uno stick cosmetico negli occhi, piuttosto che affrontare questo periodo dell’anno. Non ci sono presepi o alberi di Natale per queste persone, non nella nostra vita, così come hanno, attraverso una serie di eventi sfortunati lungo la strada, dovuto per forza di cose diventare un po’ insensibili a tutte le luci, canti e divertimento che altre persone sembrano avere.

Non è che abbiano mai voluto diventare un moderno Scrooge. Ma la perdita di persone care, il divorzio, o qualsiasi altro numero di colpi di intensa sfortuna, li ha lasciati soli nel sentirsi tristi, soli e pieni di ansia nelle settimane prima che quel Babbo Natale che dovrebbe venire scivolando giù per il camino a portare uno spirito natalizio, giunga alfine ma in un panorama tutt’altro che pacificato e accogliente.

Purtroppo, non c’è modo di evitare del tutto la tristezza delle vacanze ma c’è una grande quantità di ricerche scientifiche là fuori che suggeriscono come la marijuana possa contribuire a renderetutto più tollerabile.

Uno dei più recenti studi sull’argomento appare nell’ultima rivista Addiction. Mostra che mentre l’uso di marijuana ha mostrato un chiaro aumento negli Stati Uniti, la maggior parte del consumo è raggiunto da parte delle persone che soffrono di depressione.

Lo studio, che ha esaminato circa 730.000 persone di 12 anni e più, ha scoperto che le persone che si sentono in stato depressivostanno usando cannabis per aiutare ad elevare il loro umore.

Nel 2017, circa il 19% dei depressi della popolazione di 18-25 anni ha usato marijuana nel mese scorso, lo studio rileva, mentre i numeri erano più vicini al 9% per coloro che non erano depressi.

Coloro che hanno dichiarato di essere in stato di depressione sono risultati essere anche utilizzatori quotidiani pari al doppio di coloro che non hanno dichiarato di essere in quello stato. «Il tasso di crescita nell’utilizzo della cannabis è cresciuto più rapidamente tra coloro che vivono in stato di depressione», ha affermato Renee Goodwin, PhD, MPH, della Columbia University e The City University of New York.

Vale la pena ricordare, però, che questo studio non si concentra esplicitamente sui pericoli di un dicembre malinconico. Non è necessario. Il sentimento triste delle vacanze natalizie, (o qualsiasi nome si voglia dare a tale sentire) è solo un’etichetta di fantasia per un incontro temporaneo con la depressione. Tuttavia, è una condizione che può essere amplificata per chiunque stia già ottenendo la propria gabbia mentale e spirituale, scossa su una base quotidiana da un disturbo di salute mentale. Si tratta di sentimenti di stanchezza, mancanza di gioia, irritabilità e voglia di ritrarsi dalla famiglia e dagli amici. Tra film di circostanza e programmi televisivi celebrativi, il clima natalizio depressivo potrebbe giungere ancora più in fretta di quanto negativamente auspicato. Ma essere fatti per le vacanze potrebbe essere proprio quello che ha ordinato il dottore. Altri studi hanno dimostrato che la cannabis è un metodo affidabile per combattere l’ansia e la depressione. Ma tutto dipende da come una certa persona si affida ai farmaci ciò che fa la differenza tra trovare lo spirito di Natale all’interno del proprio essere o in realtà essere ossessionato da esso.

Proprio l’anno scorso, i ricercatori della Washington State University (WSU) hanno scoperto che la marijuana medica potrebbe davvero aumentare l’umore generale degli emotivamente oppressi . Gli scienziati hanno detto che uno o due tiri di fumo ad alto contenuto di CBD non intossicante componente della pianta e più basso livello di THC si sono rivelati efficaci nel trattamento dei sintomi della depressione.

Questo è interessante considerando che molte persone sono spesso sotto l’impressione correlata al fatto che consumare cannabis con un certo contenuto di THC più elevato li metta in direzione di raggiungere tempi più felici. Ma in realtà, questi tipi di fumohanno la tendenza a rendere l’ansia peggiore per alcuni, un problema del quale nessuno ha bisogno più di quanto sia l’avventurarsi al centro commerciale per qualche ultimo minuto shopping in questo periodo dell’anno.

Canada

Il settore degli alimenti a base di cannabis parte in questi giorni

I prodotti a base di infusi o variamente estratti da cannabis vanno in vendita in questi giorni in tutto il territorio canadese, eccetto tre Provincie, Ontario, Quebec e Alberta, dove l’immissione in commercio di tali specifici prodotti è stata rimandata . Finalmente i prodotti edibili a base di cannabis vanno in vendita a partire da questi giorni in tutto il territorio canadese ma i consumatori in Otario, Quebec e Albertadevo aspettare ancora un po’, almeno fino alla metà di gennaio, come riporta il canale media CBD. La dilazione è dovuta agli adeguamenti delle tre Provincie soprattutto nell’apparato interno della distribuzione, vi è oltretutto necessità di specifici test nel sistema di produzione prima che i prodotti possano raggiungere i punti vendita e, nel caso specifico del Quebec, vi è la necessità di introdurre una legislazione più stringente e chiara nel campo dei prodotti edibili a base di cannabis.

Nel mese di luglio, il Quebec ha vietato la vendita di potenti caramelle infuse con THC, così come dolciumi e dessert contenenti oltre 5 milligrammi di THC per unità e nessun dolcificante commestibile con THC è stato consentito, indipendentemente dalla potenza, la motivazione è che possono risultare essere «Attraenti per i bambini, attratti da coloranti o altri ingredienti” che potrebbero aumentare il fascino degli estratti di cannabis».

Fabrice Giguère con il distributore provinciale Société québécoise du cannabis, ha detto che i funzionari provinciali e il rivenditore «Vogliono solo dare al settore il tempo di adattarsi» ai nuovi prodotti e regolamenti.

La portavoce di Aurora, Laura Gallant ha detto al canale CBC che i team istituiti presso la società «Stanno dando dei pigiama party presso l’ufficio pur di essere pronti a ricevere ed elaborare gli ordini per la spedizione». «[E ‘un] bel modo di divertirsi un po’ con questa pietra miliare del settore, dato che siamo pronti ad uscire fuori del cancello», ha detto nel rapporto.

Tuttavia, l’Amministratore Delegato di Hexo Corp, Sebastien St-Louis ha additato la «incertezza normativa» e le «decisioni giurisdizionali» sulla decisione della società di declassare le previsioni di vendita.

Oltre ai prodotti commestibili, ai rivenditori di cannabis sarà permesso di vendere concentrati, prodotti di attualità e altri cosiddetti prodotti “alternativi” della cannabis.

Secondo la legge, il numero di coltivatori e trasformatori nello Stato è limitato a 10 e il numero di dispensari è limitato a 100.

Stati Uniti

L’industria delle applicazioni mediche a base di cannabis apre i battenti questa settimana in West Virginia

Il processo di applicazione per la cannabis medicale in West Virginia nell’ambito della coltivazione, processazione e nel business dei dispensari così come delle correlative concessioni di licenze è in rampa di lancio nel corso della settimana corrente, più o meno tre anni dopo che i legislatori hanno approvato la riforma del settore .

I funzionari della West Virginia sono pronti a iniziare ad accettare le domande a fini di licenza per coltivatori di cannabis medica, per i processatori e per i dispensari a partire da questa settimana, come conferma il report della testata di settore Inter-Mountain. L’annuncio arriva quasi tre anni dopo le riforme approvate la legislazione statale. Gli individui o le imprese possono detenere permessi per tutte e tre le attività ma nessuna entità o individuo può avere più di 10 permessi per dispensari.

La domanda e le tasse annuali di rinnovo per i coltivatori e i trasformatori sono $5,000 e $2,500 per i dispensari. Le tasse per ilpermesso specifico per i coltivatori e i processori sono $50.000 e $10.000 per i distributori attraverso dispensari.

La legge è entrata in vigore il 1º luglio ma i pazienti non sono tenuti a iniziare a fare domanda per il programma fino al 2021. La legge del 2017 include il trattamento del cancro, il disturbo da stress post-traumatico, lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, epilessia, neuropatie, morbo di Huntington, malattia di Crohn, convulsioni, anemia falciforme, e trattamento del dolore come condizioni qualificanti per il programma.

Jason Frame, direttore del West Virginia Office of MedicalCannabis, ha detto che le prime vendite «Dipenderanno dalla capacità del settore di preparare la cannabis medica per la vendita attraverso dispensari della West Virginia», vendita che il suo ufficio stima avverrà nel 2021.

Anche il Dipartimento di Stato per la Salute e le Risorse Umane è ancora in attesa dei legislatori affinché essi approvino le regole chiave che governeranno il programma, come le ispezioni delle strutture, il ruolo dei Governi delle Contee e dove si troveranno i dispensari. Tali norme dovrebbero essere votate dal legislatore dopo le tornate di gennaio.