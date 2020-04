Le restrizioni imposte dalla lotta al Covid-19 ed il distanziamento sociale, negli Stati Uniti stanno rivisitando profondamente le abitudini dei consumatori di cannabis. Infatti, oggi è in grande espansione l’abitudine a coltivare in ambito domestico la cannabis per evitare, più che altro di incorrere in carenze di prodotto per le normali vie dell’acquisto attraverso i dispensari autorizzati. Questo significherà anche che i legislatori dovranno prenderne atto non solo in fase di conoscenza e regolamentazione ma anche nel diversificare la tipologia di intervento, visto che si tratta di scelte attuate in ambito privato. Vari studi sono in atto per implementare la robotizzazione della coltivazione della cannabis ma anche nel campo del finanziamento e del management. Esperti del settore, anche in ambito teorico, hanno stilato una lista di titoli di articoli e testi per approfondire il tema della cannabis e dare senso al tempo che oggi ci viene imposto a causa delle restrizioni del lockdown da coronavirus. Società che fanno pubblicità illegale, del tipo di illustrare contenuti curativi positivi della cannabis nella lotta contro il coronavirus sono state molto rapidamente sanzionate negli Stati Uniti affinché non diffondano più messaggi che inducano ad errata decodifica ed immaginare che la cannabis possa realmente contrastare o curare il Covid-19. Avanza la riflessione sugli aspetti positivi da trarre in frangenti così difficili quali quelli indotti nella direzione della crisi da coronavirus. E trarre così incoraggiamento nell’immaginare un futuro meno catastrofico dello stato attuale.

Stati Uniti

La crisi del Covid-19 spinge sempre più verso la coltivazione domestica di cannabis

I blocchi e la vera e propria paralisi economica imposta dall’epidemia di COVID-19 stanno creando una nuova enfasi sull’autosufficienza. Anche prima della crisi, i consumatori di cannabis medica che soffrivano di penuria presso i dispensari locali si stavano ormai sempre più rivolgendo alla coltivazione domestica.

La pandemia da COVID-19 ha chiuso le attività e ha mandato le persone a rintanarsi a porte chiuse da una costa all’altra degli Stati Uniti. Oltre a fare scorta di prodotti in scatola e secchi, i consumatori sono preoccupati per il mantenimento della fornitura di cannabis.

L’epidemia stava esplicando i suoi nefasti effetti sull’industria della cannabis nordamericana già settimane prima che raggiungesse le coste del Continente. Ma con le successive imposizioni e restrizioni, gli utilizzatori di cannabis hanno cominciato a chiedersi con sempre maggior insistenza dove mai avrebbero potuto assicurarsi la propria fornitura personale, visto che i dispensari sono stati regolamentati al punto di essere praticamente chiusi e non vi è modo di uscir di casa se non con una particolare motivazione valida per farlo.

Il 16 marzo scorso, quando sei Contee della zona della Baia di San Francisco hanno emesso ufficialmente tali ordini, c’è stata una vera e propria corsa verso i dispensari di cannabis. E’ stata risparmiata la Alameda County, dove i negozi di cannabis sono stati considerati un servizio «essenziale».

Di fronte a una protesta pubblica, le autorità di San Francisco solo un giorno dopo hanno deciso di seguire l’esempio di Alameda e hanno revocato l’ordine di chiusura per i dispensari. Il 20 marzo, quando è stato dichiarato un blocco in tutto lo Stato, i dispensari sono stati esclusi come servizio essenziale.

Simili scene a Denver hanno indotto le autorità a invertire la tendenza. Ma in alcuni luoghi, i dispensari sono chiusi, come il Massachusetts, nonostante la protesta del pubblico. E anche prima dell’attuale crisi, i consumatori di cannabis si stavano rivolgendo all’etica americana, che languiva da tempo, dell’autosufficienza per superare le carenze.

Il Chicago Tribune descrive il caso del malato locale di epilessia David Kurfman. In seguito alla penuria di personale presso le filiali dell’Illinois, recentemente è stato creato un seminterrato. Basandosi sull’olio di cannabis con un rapporto 2-a-1 CBD-THC per controllare le sue crisi, Kurfman ha approfittato della disposizione relativa alla coltivazione personale ammessa dalla statalizzazione della legalizzazione. Avendo investito $5.000 in luci, ventilatori e altre attrezzature necessarie, ora ha i suoi quantitativi legalmente permessi ovvero coltivare cinque piante che a loro volta emettono i loro primi germogli. «C’è una carenza in tutto lo Stato di tutti i prodotti e i pazienti soffrono di questo», ha affermato Kurfman alla testata Tribe. «Spero di passare alla coltivazione in proprio della mia medicina».

Una coltivazione ben curata di 4-5 piante può produrre anche molto di più del livello consentito legalmente di un’oncia di infiorescenze che gli utenti finali sono autorizzati a consumare per scopo “ricreativo” o il quantitativo quindicinale di 2,5-oncie inteso come limite di acquisto per i pazienti medicali.

La legge statale permette ai pazienti autorizzati alla cannabis medicale che abbiano conseguito i 21 anni di età e oltre affinché possano coltivare le loro cinque piante in uno “spazio completamente chiuso”.

Vi sono poi ulteriori restrizioni. I proprietari possono vietare la coltivazione sulla loro proprietà. Inoltre rimane illegale vendere o dare via cannabis ottenuta da piante personali. Questa era in realtà una misura di compromesso inserita nello statuto della legalizzazione firmato dal Governatore J.B. Pritzker lo scorso giugno. Le versioni precedenti della legislazione hanno permesso a tutti gli adulti di coltivare cinque piante ciascuno a casa. Ma i gruppi delle forze dell’ordine hanno fatto pressione contro questa disposizione, ed è stata cancellata dal disegno di legge.

Nella versione finale, solo i pazienti iscritti al programma statale della marijuana medica sono poi stati autorizzati a coltivare a casa. La legge originale del 2013 sulla marijuana medica non prevedeva disposizioni per la coltivazione locale. I coltivatori casalinghi possono acquistare i semi da dispensari autorizzati. Tuttavia, pochi li stanno mettendo a disposizione per la vendita, così l’amministrazione di Pritzker sta lavorando per aprire nuove strade.

«L’amministrazione sta lavorando con varie agenzie statali, coltivatori e dispensari per sviluppare un processo chiaro che consentirà la vendita di semi agli utenti medici», ha affermato Charity Greene, un rappresentante per l’Ufficio del Governatore al Tribune.

Sotto la guida di due coltivatori esperti, Kurfman è ora orgoglioso dei frutti del suo lavoro, anche se deve ancora iniziare a produrre olio estratto. »Si è rivelato magnifico», ha affermato al Tribune.

Stati Uniti

Cannabis e Intelligenza artificiale. E’ in arrivo la robotizzazione?

Gli imprenditori stanno applicando aggressivamente l’intelligenza artificiale praticamente su tutto, dall’automatizzazione delle operazioni della coltivazione della cannabis fino allo sviluppo di abbinamenti di ceppi genetici specifici per sintomi i cui effetti mostrano se ne tragga beneficio in termini di cura .

Le tecnologie dell’intelligenza artificiale sono state realizzate via via specificamente per l’industria della cannabis e i sostenitori dicono che queste due sfere di business sono sul punto di raggiungere una convergenza rivoluzionaria.

Nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale in vari aspetti del business della cannabis -dalla coltivazione al marketing al finanziamento- oggi vengono svelate con una clip vertiginosa.

Royce Birnbaum, co-fondatore del CEAD, un’azienda con sede a Phoenix che sviluppa applicazioni di intelligenza artificiale per l’industria della cannabis, ha utilizzato la tecnologia con Grit Daily.

Il CEAD apparentemente non ha ancora un proprio sito web ma si dice che stia testando le sue tecnologie in un centro di R&D, dove l’attenzione è concentrata sulla coltivazione. I loro sistemi monitorano la nutrizione vegetale, i tassi di crescita e i cicli di vita.

I dati raccolti consentono di determinare gli orari di alimentazione e di potatura e di prevenire fenomeni quali i focolai di organismi nocivi.

«Una lotta che la maggior parte dei coltivatori sta affrontando è la necessità di avere cicli di coltivazione continua che consegua successo, senza potenziale di deviazione o disastro come vediamo così spesso nel settore», ha affermato Birnbaum . «Il CEAD fornisce qualsiasi operazione di coltivare una capacità impareggiabile di prevedere quando innaffiare, fertilizzare e raccogliere». «Questo permetterà un miglioramento della qualità, mentre si consegue la riduzione della manodopera necessaria per curare ogni singola pianta, così come si può dare una panoramica completa di tutte le operazioni e i risultati relativi alla coltivazione di cannabis».

Facendo una panoramica delle applicazioni di Intelligenza Artificiale AI in evoluzione per la cannabis in Medium si osserva che dispositivi come i sensori delle colture ad alta risoluzione vengono utilizzati per fornire condizioni di coltivazione in crescita accurate, mentre la robotica è impiegata per automatizzare o controllare in remoto alcuni aspetti della cura delle piante.

Medium cita la start-up israeliana Seedolab, che offre una cannabis idroponica autosufficiente e automatizzata “a scatola chiusa”. Come ha osservato Cannabis Now l’anno scorso, l’azienda sta collegando il dispositivo collegato alla rete come primo prodotto di coltivazione di cannabis organica completamente automatizzato al mondo.

Una panoramica simile sul sito tecnologico Produvia afferma: “Automated Marijuana Operations” può «monitorare il tasso di crescita delle piante di cannabis nella loro fase vegetativa utilizzando la visione automatica e l’intelligenza artificiale».

Questa metodologia può anche «consigliare l’impostazione della malteria e dei fusi orari basati su CO2, temperatura, umidità e PH, utilizzando intelligenza artificiale e Internet of Things (IoT) ». La società Motorleaf con base a Montreal oggi è nota come una delle aziende pioniere in questo tipo di monitoraggio della coltivazione hi-tech.

Medium elenca diverse applicazioni al di là della coltivazione della cannabis nello specifico. In Canada, più di 30.000 ceppi diversi sono offerti sul mercato legale, lasciando spesso i consumatori di medicinali in una relativa perdita in quanto alla scelta di quale sia la migliore soluzione per le loro specifiche esigenze o condizioni.

L’IA è utilizzata per analizzare i dati esistenti provenienti da studi e riviste peer-reviewed per abbinare ceppi a sintomi e disturbi. Namaste Technologies e Citizen Green sono state nominate come aziende che sviluppano tali sistemi. Un video promozionale per l’applicazione su YouTube dice che «trasforma il rapporto paziente-rivenditore e crea migliori risultati medici, mentre attiva la crescita del business sfruttando tecnologie innovative e un programma di fidelizzazione basato sulla criptomoneta».

I rapporti degli utenti sugli effetti di particolari ceppi costruiscono un database che nel tempo perfezionerà il processo di connessione di pazienti e prodotti, un metodo che è stato utilizzato dai ricercatori in precedenza.

Il CNBC ha riferito su un’altra app chiamata Potbot che usa l’AI per “leggere” attraverso riviste mediche per trovare studi sui cannabinoidi, accoppiando 37 sintomi con ceppi di cannabis di marca.

Il CEO di Potbotics David Goldstein ha detto che la società ha raccolto $5 milioni di euro ad oggi. L’applicazione è disponibile in App Store di Apple e il Google Play store.

«Sicuramente vediamo che c’è interesse nel settore, di sicuro» ha affermato Goldstein alla testata Produvia. «È uno che ha un potenziale reale negli Stati Uniti e a livello internazionale. A molti investitori piace il fatto che vi siano entità non toccate dalla materia cannabis, perché essi si sentono come se stessero coprendo un po’ le loro scommesse».

“Il fine finanziario ultimo del business è naturalmente anche utilizzare i report di AI. Che Produvia ha prodotto nei quali si afferma che i ricercatori che operano presso l’Università della Georgia, Atene, stanno sviluppando una app per “prevedere i movimenti dei mercati azionari sulla base delle citazioni attraverso i social media di hashtag quali #marijuana utilizzando specifiche metodiche di data mining».

C’è sicuramente un senso di ansia alla base dell’entusiasmo qui, tuttavia. In un esercizio di YouTube in promozione reciproca, Lior Romanowsky, fondatore e CEO di Spartans, è stato intervistato da Yael Rozencwajg, CEO del suo partner Blockchain Israel. Romanowsky ha detto che le aziende di cannabis «Sono a un punto in cui capiscono che se non implementano l’intelligenza artificiale oggi o domani, saranno in svantaggio rispetto a tutti i loro concorrenti. E questo è davvero molto importante». E in mezzo a questa apparente inesorabilità, vengono sollevate le stesse domande sul potenziale spostamento sociale causato dall’automazione dell’industria della cannabis come in qualsiasi altro settore economico.

Un titolo di marzo 2017 pubblicato sul New York Times rivela ciò che molti americani hanno intuito già da lungo prima: «C’è la prova che i robot stanno vincendo la gara per la conquista del mondo del lavoro americano». Il racconto ha citato uno studio del MIT dove si è trovato che: «I robot sono responsabili nel coprire fino a 670.000 posti di lavoro nella produzione persi tra il 1990 e il 2007. E quel numero aumenterà perché ci si aspetta che i robot industriali quadruplichino quel numero». In alcune aree, «calcolando un robot per mille lavoratori ha così diminuito l’occupazione da 6,2 lavoratori e salari dello 0,7 per cento», anche se a livello nazionale gli effetti risultino più piccoli, perché i posti di lavoro sono stati creati in altri luoghi. A Detroit, «ogni robot per mille lavoratori ha diminuito l’occupazione di tre lavoratori ed i salari dello 0,25 per cento».

Questo porta inevitabilmente alla mente le recenti notizie dalla British Columbia, dove il principale produttore canadese con licenza Canopy Growth ha chiuso due enormi impianti di coltivazione in serra, licenziando centinaia di lavoratori. La decisione sembra essere stata informata sulla base della constatazione che il mercato era stato sovrastimato e che la coltivazione all’aperto è più economica. Ma nel prossimo futuro, il richiamo della cannabis coltivata dai robot potrebbe anche entrare nella contabilità del ridimensionamento e dei licenziamenti dei lavoratori.

Stati Uniti

Le creazioni della Cannabis Art che potrebbero dare ispirazione durante la quarantena da Covid-19

Una accurata lista di articoli che illustrano le opere d’arte e gli artisti del mondo della cannabis per potercisi distrarre durante il mantenimento del distanziamento sociale e la clausura per evitare la diffusione del Coronavirus . Ora che c’è molto temo a disposizione, a causa delle restrizioni imposte alla mobilità per lottare contro la diffusione del virus Covid-19, si apre un ampio ventaglio di possibilità per riempire il tempo in casa, soprattutto nel poter approfondire materie e temi che si erano tralasciati nel tempo e che oggi potrebbero tornarci grandemente utili, ecco perché gli esperti del settore, hanno -dopo una certa consultazione- stilato una lista di testi atti all’uopo. Dalla caleidoscopica fotografia della cannabis ai punti di contatto dello stato dell’arte che sembrano proporre buone idee per il consumo della cannabis, questi articoli possono dare valore aggiunto in termini di creatività e comprensione su questi temi.

Gli artisti visuali producono ottimi articoli con le cartine arrotolate .

Una notte lo studente di scuola d’arte Cliff Maynard stava facendo un mosaico in miniatura mentre fumava con una pila di riviste da un lato e un mucchio di scarafaggi dall’altro. Quella sera, qualcosa scattò quando cominciò a incorporare nei suoi collage i pezzi macchiati di carta da arrotolare e la sua arte non fu più la stessa.

L’arte del ricamo con la cannabis

L’artista inglese Chloe O’Malley aggiorna l’arte del telaio da ricamo con ritratti a base di cannabis deliziosamente dettagliati. Le sue incredibili creazioni presentano immagini di piante di cannabis viventi in uno stile realistico, che ricorda le illustrazioni scientifiche. Ogni pezzo della sua arte della cannabis raffigura una varietà diversa e, lavorando con il colore, la forma e la trama, riesce in qualche modo a catturare la qualità unica di ogni varietà di cannabis.

L’Io superiore: caleidoscopi di canapa

La fotografa di cannabis Allie Beckett usa la sua professione per sviluppare una pratica spirituale e mandala di meditazione. Chiamandolo “sacra ganjametria”, Beckett crea mandala caleidoscopici di cannabis a scopo di meditazione.

Cinque copertine di Trip-Tastic Art

Perdersi nella copertina può contribuire al pieno godimento della musica. Ecco una manciata di bellissime copertine (fuori dai criteri comuni) che, specialmente con l’aiuto di una piccola dose di cannabis, potrebbero far godere due volte delle melodie stesse.

Sfondi a base di cannabis e l’Arte della creazione di immagini

Gli artisti che creano immagini a base di cannabis descrivendo anche qualcosa che va oltre la cannabis stessa, usano steli, grumi di terreno e concentrati per creare arte. Nel corso degli ultimi due anni, gli autodi di Cannabiscapes si sono evoluti partendo da divertenti piccoli paesaggi misti fino a giungere a ritratti su larga scala che sembrano fantastici.

Recensione sul vetro: Kimmo Glass

Kimmo ha insufflato il suo bel fiore e lo fa ispirato dall’arte del cosmo-vetro che pratica da quasi due decenni.

La Natural Ganja: curiosità sulla cannabis e l’arte di rollare

Non tutte le rollate sono uguali e Natural Ganja lo dimostra con le loro stravaganti curiosità a base di cannabis.

Stati Uniti

I venditori di cannabis messi in guardia sulle affermazioni riguardanti i trattamenti per coronavirus

Una società americana è stata attenzionata dalla Food and Drug Administration (FDA) e la Federal Trade Commission (FTC) sulle affermazioni riguardanti la efficacia della cannabis nella lotta contro il coronavirus Covid-19 .

La società, Neuro XPF, ha utilizzato slogan come ‘Corona Distruttivo’ e ‘preparate il vostro corpo a combattere l’infezione da coronavirus’ nel pubblicizzare i propri prodotti sul mercato CBD all’interno del proprio sito web ed in una affermazione quale: «Mentre gli scienziati in tutto il mondo stanno lavorando 24 ore su 24 per sviluppare un vaccino contro il Covid-19, ci vorranno poi ancora molti mesi di test perché sia disponibile e diventi disponibile. In ogni caso, c’è qualcosa che potreste fare di buono per rafforzare il vostro sistema immunitario. Assumere CBD».

Queste e altre dichiarazioni utilizzate dalla società violano il Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FDA e FTC hanno consigliato di rivedere tali testi con una specifica lettera di avvertimento inviata ai vertici della società in questa settimana.

La FDA consiglia ai consumatori di non acquistare o utilizzare determinati prodotti che non sono stati approvati, autorizzati o autorizzati dalla FDA e che sono ingannevolmente rappresentati come sicuri e/o efficaci per il trattamento o la prevenzione del COVID-19. Come peraltro le agenzie istituzionali del settore hanno più avanti scritto nella loro lettera a Neuro XPF.

«Qualsiasi dichiarazione relativa alla prevenzione o al trattamento del coronavirus relativa a tali prodotti non è suffragata da prove scientifiche competenti e attendibili», hanno scritto le agenzie.

Le agenzie hanno ordinato a Neuro XPF di smettere di vendere i prodotti come efficaci per la mitigazione, la prevenzione, il trattamento, la diagnosi o la cura del COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. I legislatori e politici hanno notato che un vaccino potrà essere probabilmente raggiunto a un anno di distanza e nessun prodotto è approvato legalmente e scientificamente oggi per il trattamento del COVID 19.

La FDA e la FTC hanno inviato lettere di avvertimento simili anche ad altre tre aziende lo scorso Lunedi dopo aver emesso avvertimenti nel mese di marzo a sette aziende che vendono oli essenziali, tinture e argento colloidale come prodotti che potrebbero prevenire o trattare il COVID-19.

La FDA ha inviato lettere di avvertimento a 15 aziende nel mese di novembre dello scorso anno per la vendita illegale di CBD. Nell’aprile di quest’anno, l’agenzia ha avvertito tre venditori di CBD americani a proposito della capacità di prodotti CBD mostrati come tuli nel trattare le forme tumorali.

Il fondatore di Neuro XPF Kyle Turley ha creato la società dopo aver subito più di 100 commozioni cerebrali come giocatore nella National Football League americana, secondo il sito web della sua azienda.

Stati Uniti

Nonostante i grandi problemi arrecati dal virus, giunge un invito al lavoro

È spaventoso come le cose possano cambiare in poche settimane. A meno che non fossimo stati in Cina a gennaio, la maggior parte di noi pensava che l’epidemia di un nuovo virus in una città chiamata Wuhan, di cui molti di noi probabilmente non avevano mai sentito parlare, sarebbe finita in poche settimane e non avrebbe colpito gran parte del resto del mondo. Ora tutti sappiamo che ci saremmo sbagliati di grosso. Steve Allin, direttore dell’International Hemp Building Association (IHBA), riferisce che non solo è stato distratto dall’importanza del lavoro che si stava svolgendo nell’Associazione ma ha pensato che le implicazioni per il Simposio aziendale, che si sarebbe tenuto nel Regno Unito a fine marzo, si sarebbero poi rivelate davvero un piccolo problema. Tuttavia il disastro si è svolto molto rapidamente e già alla fine di febbraio si è subito diventato chiaro che questa situazione stava sfuggendo al controllo.

Mentre i Governi di tutto il mondo lottano per affrontare il collasso delle economie, ci si chiede cosa possa fare in tutto questo tutte le parti interessate che operano nel mondo della canapa.

Nessuna pretesa di mostrarsi come chi sapesse già tutto questo e che tutto questo stesse per arrivare ma essendo stato un attivista per la cannabis e l’ambiente per la maggior parte della sua vita, Steve Allen afferma che le implicazioni del superamento da parte dell’umanità della capacità di carico del nostro Pianeta per lui non sono una sorpresa.

Nonostante la pletora di affermazioni che il virus è parte di qualche cospirazione, sono sicuro che è solo il risultato del nostro completo disprezzo per la nostra biosfera che ha causato questa nuova mutazione di un virus nato animale a saltare per l’uomo.

Si deve ricordare che l’attivismo originale della canapa è nato fuori da un desiderio di guarire la Terra. Ora è il momento di ricordarlo e usare le nostre conoscenze per superare i problemi che questa pandemia creerà, sia ora che in futuro.

Per ora sappiamo che gli alimenti ottenuti dalla canapa possono fornire una nutrizione concentrata e dare al nostro sistema immunitario una spinta per aiutare a resistere alla malattia ma questo sarà solo una soluzione per coloro che possono permettersi tali lussi. Non siamo ancora a un punto in cui gli alimenti a base di canapa sono un’opzione alla portata per tutti.

Il cannabidiolo è stato suggerito come sostanza antivirale ma non ne abbiamo alcuna prova e questo è un altro argomento controverso.

In una recente presentazione intitolata «E’ tempo di essere seri o che cosa ha a che fare il CBD con la Edificazione della Canapa? » Allin ha introdotto il concetto di Complex Bio-engineered Device per descrivere la struttura della canapa e come funziona per migliorare il nostro materiale da costruzione.

Allin ha parlato di Cannabis Building Design per illustrare come abbiamo molto da imparare sull’architettura vernacolare nel modo in cui si progettano case costruite con materiali naturali come la malta da canapa. Ha concluso il suo discorso con un altro uso delle lettere «come potremmo affrontare il Climate Break Down, e che se non lo facciamo, sarà un completo disastro sanguinoso».

«Dicendo questo – afferma Allin- non intendevo dire che pensavo che il CBD non fosse uno strumento medico o dietetico che potremmo usare per migliorare la nostra salute o il nostro sistema immunitario. Stavo solo guardando l’improvvisa frenesia intorno alla sostanza».

L’estrazione della maggior parte degli elementi isolati del fiore di cannabis non è economica, specialmente se devono essere di alta qualità o quantità in prodotti disponibili al pubblico. Le recenti notizie diffuse dai media britannici e irlandesi sulla differenza tra gli importi dichiarati e quelli effettivi di CBD in diverse marche in vendita in tutto il mondo sono a dir poco deludenti.

Nell’immediato futuro, nell’emisfero settentrionale, è giunto il momento di iniziare a coltivare la terra e a seminare, e speriamo che ciò continui come prima, se non in misura ancora maggiore.

Nonostante i danni, la quasi totale interruzione dell’attività economica abbia causato finora, avremo ancora bisogno di colture di canapa e gli sviluppi intorno alla raccolta e alla lavorazione che erano già in corso. Ora più che mai dobbiamo sostenere tutti coloro che operano nel settore della canapa. E ‘il momento di rendere alla moda di indossare quella t-shirt di canapa che si ammorbidisce con l’età. Spingere per una legislazione che permetta la produzione domestica in modo da poter mangiare più canapa e meno carne. Per riparare o migliorare le nostre case con Materiali di canapa in modo che durerà per almeno un’altra generazione. Tutte queste azioni saranno auspicabilmente possibili quando usciremo da questo disastro e il contagio sarà passato. «Tuttavia non sarà facile soprattutto se non affrontiamo il fatto che non ci sarà alcun ritorno alla normalità. Non ci sarà un recupero rapido, ma il recupero è possibile con il fantastico strumento che abbiamo a portata di mano: Canapa!».