Charlotte Figi: la bambina che ha cambiato il mondo

Charlotte Figi, la ragazza la cui catastrofica tipologia di epilessia infantile ha ispirato il movimento del CBD, è deceduta martedì Charlotte Figi, la tredicenne del Colorado il cui coraggio ha cambiato il modo in cui il mondo vede la cannabis medicinale, è tragicamente morta per complicazioni probabilmente legate al COVID-19. Martedì sera tardi, un amico della famiglia Figi ha pubblicato un aggiornamento su Facebook con la notizia che la piccola Charlotte si era spenta, affermando che «Charlotte non sta più soffrendo. È libera da crisi per sempre. Grazie mille per tutto il tuo amore».

Con il passare del tempo in quarantena a un ritmo lento, i sintomi di Charlotte iniziarono a peggiorare. La Figis la portò in ospedale dove fu ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica (PICU). Charlotte è stata trattata sul piano designato COVID-19, alla fine risultando negativo per il virus.

Nelle ultime settimane, Paige Figi, la madre di Charlotte, ha pubblicato aggiornamenti sulla sua pagina Facebook indicando che lei e gli altri quattro membri della sua famiglia erano tutti malati e rimasti in quarantena. La famiglia non soddisfaceva tutti i criteri per i test COVID-19, quindi i professionisti medici gli dissero di restare a casa e di auto-quarantena.

Charlotte è stata dimessa dall’ospedale il 5 aprile ed è tornata a casa mostrando forti segni di miglioramento. Quindi, nelle prime ore del 7 aprile, Charlotte ha avuto un attacco che ha portato a insufficienza respiratoria e arresto cardiaco. I paramedici la riportarono di corsa al PICU, dove fu nuovamente trattata come un probabile caso COVID-19. Il trapasso è avvenutopacificamente tra le braccia di sua madre.

Secondo il ‘Denver Post’, la morte di Charlotte non è stata ufficialmente attribuita al COVID-19 da funzionari dello stato del Colorado. Se la morte di Charlotte fosse confermata a seguito di COVID-19, la renderebbe la persona più giovane a morire per il virus nello Stato.

Charlotte ha subito convulsioni, a volte centinaia a settimana, da quando aveva tre mesi a causa dello sviluppo della forma catastrofica di epilessia infantile definita Sindrome di Dravet. Nonostante sia stata prescritta una serie di farmaci, né i suoi sintomi né la sua qualità della vita sono migliorati. Frustrata dalla mancanza di risultati e dal dolore di vedere soffrire suo figlio, sua madre iniziò a cercare modi alternativi per aiutare la battaglia di Charlotte con la Sindrome di Dravet.

Innumerevoli viaggi in ospedali e specialisti, notti insonni e costante preoccupazione hanno aperto i primi cinque anni della vita di Charlotte. Ma sua madre non era disposta ad accettare le opzioni limitate per aiutare la sua amata figlia. Nella loro ricerca di informazioni su Dravet, Paige e suo marito Matt hanno scoperto un video che mostra un ragazzo californiano il cui Dravet è stato trattato con successo usando cannabis. Il video faceva riferimento al fatto che il ceppo era basso in THC e alto in CBD. I Figi sapevano che erano sulla buona strada, ma ci sarebbero state delle sfide da affrontare.

Per ottenere l’accesso alla marijuana medica ai sensi delle nuove politiche sulla marijuana del Colorado, Figi doveva trovare due medici per raccomandare Charlotte per il programma. Ciò non si rivelò un compito facile, dal momento che Charlotte era anche la più giovane candidata dello stato ad applicare. Continuarono a cercare e alla fine trovarono due medici che avrebbero firmato con la carta di marijuana medica di Charlotte, e rapidamente acquistarono il suo primo ciclo di cure da un dispensario di Denver.

I Figi hanno subito un successo immediato usando l’olio estratto dalla marijuana acquistata, quindi hanno continuato le loro indagini. Questo li ha portati ai fratelli Stanley, che all’epoca coltivavano marijuana in Colorado. All’inizio, gli Stanley erano scettici sulla produzione di olio di cannabis per qualcuno giovane come Charlotte, ma dopo essersi incontrati, non si poteva tornare indietro.

Gli anni seguenti avrebbero potuto portare a drastici miglioramenti nella salute e nella qualità della vita di Charlotte. I fratelli Stanley hanno perseguito lo sviluppo di genetiche speciali di canapa naturalmente ricche di CBD e basse di THC, che avrebbero dimostrato di aiutare Charlotte e le altre migliaia di persone che soffrono di epilessia. Questo fenomeno ha portato alla creazione della società Charlotte’s Web, che, insieme a Charlotte, ha preso d’assalto il mondo con la sua verità sui benefici medici della cannabis.

Charlotte Figi è stata d’ispirazione. La sua eredità sopravviverà.

La Guida di Cannabis Now per acquistare cannabis pulita

A partire dalla vista, dall’odore e dal gusto fino all’ispezione ravvicinata di parassiti e muffe, una guida da seguire quando si acquista cannabis pulita per i pazienti della cannabis medicale . Le persone che coltivano cannabis per scopo medico e quindi per curare malati, compiono un atto veramente sacro. Chiunque passi attraverso il tempo, lo sforzo e il rischio di coltivare cannabis medicinale dovrebbe essere celebrato e rispettato. I venditori dovrebbero essere trattati con il massimo rispetto. Ci dovrebbe essere un’area di attesa del venditore separata e più di un compratore dedicato addestrato, se possibile, per aiutarlo ad essere guidato attraverso le fasi di acquisto della cannabis pulita.

In primo luogo, bisogna esaminare visivamente la cannabis. Di che colore è? Verde brillante di solito indica che i fiori non sono curati. Man mano che la cannabis viene curata, appaiono sempre più vistose le coloriture verdi che diventano via via più scure, più arancioni, compare più rosso e più giallo, talvolta anche blu e viola.

Dopo l’ispezione visiva iniziale, bisogna annusare i fiori. Dare alla base della infiorescenza una leggera compressione e lasciare che l’aroma si sparga verso di noi. Un’ampia varietà di odori da Lemon Pine Sol al muschio terroso potrebbe via via manifestarsi. Bacche fresche, erba e cuoio conferiscono alla cannabis la opportunità di esprimono almeno le stesse note olfattive del vino. Dopo l’ispezione visiva e nasale, bisogna comprimere delicatamente ed aprire un germoglio o due, o forse tre. Si è alla ricerca di prove di muffa. Nelle sue prime fasi, apparirà come una striatura marrone sul gambo. Mentre avanza, la cinghia bianca, grigia o marrone inizierà a crescere. La forma più comune è la botrite, o muffa grigia, sebbene possa apparire nei colori sopra citati. Esaminare anche l’area fogliare superficiale che rimane sul bocciolo per segni di muffa (PM). Si esprimerà come punti lanuginosi bianchi o pezzi sulla foglia. Sembra abbastanza simile al gesso o alla vernice leggermente macchiata sulla foglia. L’uso di una luce 3x e un microscopio 30x aiuterà a determinare se i fiori di cannabis sono puliti. Quando si cerca la muffa, si dovrebbe anche cercare piccole creature, dei bug. Una varietà di cattivi parassiti può essere presente sui fiori di cannabis. Gli acari del ragno sono forse i più comuni. Si deve quindi cercare al microscopio piccole macchie nere o marroni, in quanto potrebbero essere invisibili ad occhio nudo. Sotto ingrandimento, i piccoli punti neri appaiono come cose orribili simili a ragni. Combattere la cannabis con questi regali all’interno può provocare uno scatto e un crepitio molto poco appetibili nella propria pentola. Altri parassiti comunemente visti negli studi includono tripidi, moscerini e il bruco occasionale. Ancora una volta, è essenziale un esame rigoroso con almeno un microscopio 30x.

Dopo che i fiori o i concentrati hanno superato la nostra procedura di ispezione iniziale, vengono testati in laboratorio. THC, CBD e CBN sono tutti testati per l’utilizzo del metodo GCMS. Gli stampi patogeni sono anche testati per includere aspergillus e aurobasidium. La presenza di muffe patogene ha conseguenze potenzialmente fatali, in particolare per chi ha un sistema immunitario compromesso. I test ci consentono inoltre di fornire ai venditori feedback sulla pulizia e la potenza della loro medicina.

Un altro errore comunemente visto è lo stress da calore. La cannabis stressata dal calore sarà generalmente arancione, con la maggior parte se non tutti i tricomi esterni bruciati. Il THC è concentrato nelle ghiandole del tricoma, quindi quando vengono bruciate, una buona parte del THC scompare. Al di sopra degli 80 gradi, la maggior parte delle indica inizia a soffrire, mentre le sativa possono consentirsi di prendere un po’ più di calore a causa del loro clima più temperato.

La corretta temperatura, un’adeguata ventilazione, il corretto lavaggio e lo stress da calore sono altri fattori importanti. L’ultimo problema comune è un lavaggio inadeguato. I sistemi idraulici devono essere lavati periodicamente durante il ciclo di fioritura e quindi alla fine per almeno 7-10 giorni. A molti professionisti piace usare una soluzione di lavaggio e /o una soluzione di carboidrati/zucchero per aiutare a lavare via i sali e gli idro-fertilizzanti pesanti.

Il lavaggio del suolo è sostanzialmente lo stesso. Quando la cannabis viene adeguatamente lavata, brucia con una cenere bianca pulita. La medicina con un lavaggio improprio produrrà una cenere da grigia a nera e un’articolazione potrebbe uscire frequentemente; mentre una giuntura correttamente lavata brucia per diversi minuti anche senza attingere su di essa, simile a un sigaro fine.

Insegnare ai venditori su come migliorare la loro medicina è una componente dell’acquisto riuscito di cannabis pulita. Educare i coltivatori di medicinali a mantenere le stanze pulite e libere da contaminanti è una parte importante e spesso trascurata degli acquisti. Durante l’ispezione iniziale, l’acquirente deve estrarre diversi fiori dal sacchetto e aprirli alla ricerca di muffa o muffa.

Spesso gemme più grandi ospiteranno muffe che non si vedono in superficie o in fiori più piccoli. Dopo i test di laboratorio, macina una piccola quantità di cannabis e annusa l’odore. Ha un odore di prodotti chimici o rileva singoli terpeni? I terpeni sono i composti che formano tutte le incredibili varietà di aromi che la cannabis esibisce.

Il prossimo passo è vaporizzare il campione. Speriamo che questa sia la parte più divertente del processo. La cannabis ha un sapore aspro o bruciato? Questo di solito sarà il risultato di scarso lavaggio. I fiori di cannabis, specialmente se coltivati ​​in modo idroponico, necessitano di 7-14 giorni di rossore. L’idro organico sarà più vicino al tempo, il fertilizzante chimico regolare più a lungo. Il campione vaporizzato dovrebbe avere una varietà di diversi gusti piacevoli; dall’impegno al limone al pino o al mango, i terpeni di cannabis creano centinaia di profili di sapore diversi, almeno complessi come il vino.

Quando si acquista cannabis pulita, si è maggiormente interessati a come sono espressi i sapori. Fondamentalmente, si assaporano i prodotti chimici o si assaggiano i terpeni? Un’altra indicazione di rossore errato è un solletico o una durezza nella parte posteriore della gola. La cannabis correttamente irrigata sarà eccezionalmente liscia e gustosa, spesso solleticando i passaggi nasali all’espirazione. Le varietà Chem Dawg, OG Kush e Sour Diesel hanno spesso questo effetto. L’ultima parte del processo sta valutando la tua esperienza soggettiva. Ci si sente rilassati? L’esperienza di ognuno è diversa, ma sembrano esserci tendenze di base in cui le indicazioni sono associate a più effetti “corporei” o sedativi, e con le sativa che hanno un forte vantaggio. Per alcuni, questo sarà completamente il contrario. In definitiva, anche le preferenze individuali svolgeranno un ruolo importante nel determinare quale cannabis acquistare ma se vengono seguite le linee guida di cui sopra, un paziente può essere certo di acquistare cannabis pulita che è conforme allo standard.

Costruire un sistema di coltivazione della cannabis semplice e duraturo con stoppini autocostruiti

Ed Rosenthal ha recentemente prodotto un ulteriore volume dei suoi specializzati nel settore della coltivazione della cannabis nel contesto domestico con un sistema particolare. Si tratta di una vera e propria autorità in quest’ambito ed ha spesso illustrato i metodi sperimentali da lei messi a punto nel campo della coltivazione domestica in interni cella cannabis. “Ask Ed: Marijuana Success” è il titolo di questo volume che consente ai lettori di adottare i metodi della Rosenthal e che peraltro si avvale nella sua esperienza di una vasta consultazione teorica che giunge però, in contatto anche coll’ambito più squisitamente commerciale attraverso numerose questioni poste nella rubrica “Ask Ed” che viene pubblicata da lungo tempo.

Il sistema del contenitore dello stoppino è un modo facile di fare giardinaggio perché è un sistema auto-innaffiante e rimuove l’incertezza sul quando innaffiare. Richiede molta meno cura rispetto alla irrigazione a mano ed è semplice, veloce da assemblare e poco costoso da impostare.

Il sistema dello stoppino è basato sull’azione capillare. Un esempio in tal proposito è un tessuto che preleva acqua da una pozzanghera. Il sistema che è stato messo a punto funziona sullo stesso principio. Al posto del tessuto, vengono usate corde di nylon intrecciate.

Partendo dal basso, c’è bisogno di un vassoio che sia profondo almeno 15 centimetri e largo abbastanza da sostenere il contenitore della pianta. Più ampio è il contenitore, più profondo dovrebbe essere il vassoio. Per esempio, con un contenitore di 6 piedi, si usa un vassoio profondo 10 pollici ma con i piccoli contenitori, il vassoio è profondo soltanto 3-5 pollici.

Poi, c’è bisogno di alcuni blocchi per tenere il contenitore a pochi centimetri sopra il vassoio. Alcune possibilità sono tavole da 2” x 4” o 4” x 4”, blocchi di polistirolo, oppure un vassoio di plastica invertita. Il contenitore è il passo successivo. Si seleziona la stessa dimensione del contenitore che normalmente si userebbe allo scopo. E’ stato usato questo sistema con contenitori da 4 pollici e contenitori morbidi da 8 piedi.

Il prossimo passo è lo stoppino. Una corda intrecciata in nylon raccoglie l’acqua molto bene. Questi stoppini durano a lungo. Nell’esempio esplicato si mostra come sono stati usati alcuni della durata di più di 10 anni. Bisogna selezionare la dimensione dello stoppino. Più grande è il contenitore, più spesso dovrebbe essere lo stoppino. Un piccolo contenitore ha bisogno soltanto di uno stoppino da ¼ di pollice, mentre un grande contenitore, che è anche più profondo di quello piccolo, può usare gli stoppini fino a ¾ di pollice. I contenitori più larghi dovrebbero avere più stoppini, in modo da l’acqua venga indirizzata attraverso il fondo intero del contenitore dagli stoppini.

Successivamente il mixer della coltivazione va indirizzato verso il contenitore. Una volta che l’acqua è indirizzata verso lo stoppino al fondo del livello del suolo, questo comincia a respirare verticalmente di 8-10 pollici. Molte miscele sono in grado di distribuire l’umidità, in modo da trovare il proprio livello preferito testato in precedenza. Probabilmente già si è testata avete la miscela del terreno attraverso la distribuzione con stoppino quando si è innaffiata una determinata pianta e l’acqua eccedente è nel frattempo gocciolata nel vassoio sottostante. Successivamente, l’acqua è scomparsa così come viene distribuita attraverso l’impianto di miscelazione. Il sistema dello stoppino funziona proprio allo stesso modo.

Se il contenitore è largo, bisogna utilizzare due stoppini, uno in ogni set di due fori opposti. Potrebbe essere necessario praticare fori in contenitori più larghi, come vasche per bambini o vassoi larghi. Bisogna immaginare che ogni stoppino che distribuisce goccia a goccia l’acqua, copre circa due piedi quadrati.

Questo sistema può essere automatizzato. Posizionando un serbatoio sopra il livello del contenitore e posizionando una valvola di scarico nel vassoio, il livello dell’acqua può essere mantenuto per un tempo più lungo. Un certo numero di vassoi può essere collegato a un serbatoio in modo che l’intero giardino venga irrigato solo riempiendo il serbatoio. Il vantaggio di questo sistema è che ogni vassoio riceve acqua solo quando se ne ha bisogno.

Un aiuto a favore della canapa nel bel mezzo del caos da coronavirus?

Alla ricerca di un senso ai programmi di salvataggio della Fed per il COVID-19. In una parola: storico. Questo è forse il modo migliore per descrivere questo periodo nel quale si stanno profondendo i recenti sforzi dei legislatori federali per compensare la catastrofe economica attualmente in corso di creazione causati dal virus COVID-19. Solo nelle ultime 2 settimane sono state approvate più fatture per un totale di oltre 2,5 trilioni di dollari in finanziamenti per qualsiasi cosa, dai controlli a fini di stimolo per i contribuenti ai programmi di prestito per le piccole imprese ai salvataggi aziendali, alle sovvenzioni agricole, assistenza sui salari e supporto finanziario per Stati, paesi e città. Ma cosa significa tutto ciò per le persone che vivono nella canapa? Dopotutto, chiarezza legale e stabilità erano già grandi sfide per l’industria molto prima che il coronavirus arrivasse in città.

«Potremmo in un certo qual senso chiamarlo un vantaggio nell’essere dalla parte legale del business della cannabis», spiega Kristen Nichols, direttore di The Hemp Industry Daily, «Le aziende legali del mondo della canapa sono idonee al momento per l’assistenza in prestito d’emergenza e altre linee vitali». Nichols ha ospitato un webinar il 9 aprile con altri esperti del settore per discutere i vari modi in cui le aziende della canapa, i lavoratori e gli agricoltori potrebbero trarre vantaggio dagli sforzi di salvataggio. A questo incontro online si sono poi aggiunti Jonathan Miller, General Counsel per la U.S. Hemp Roundtablee Phil McCready, co-fondatore della Colorado Hemp Industries Collaborative. Il loro messaggio era chiaro: l’aiuto è in arrivo ma dovrai richiederlo.

I prestiti e le sovvenzioni sui salari sono disponibili per tutte le attività del settore canapa che sono conformi alle normative statali e federali.

Questi prestiti possono essere garantiti attraverso l’ufficio locale della vostra amministrazione di piccola impresa o attraverso la vostra banca locale, supponendo che quest’ultimo sia autorizzato a erogare prestiti federali.

Le aziende e i coltivatori di cannabis non possono attualmente beneficiare dell’assistenza federale. Questo include prodotti a base di CBD derivati ​​dalla marijuana.

Le aziende e gli operatori che lavorano sia nel campo della cannabis legale che in quello della canapa legale sono incoraggiati a richiedere prestiti / sovvenzioni, ma sono invitati a concentrarsi solo sul lato della canapa delle loro attività quando si applicano. «Maggiore è la documentazione che puoi fornire che mostra come il prestito o la sovvenzione supporteranno la tua canapa LLC, meglio è per la tua domanda», ha spiegato Nichols, che ha già aiutato più di una dozzina di operatori a navigare nel processo.

La propria azienda deve essere stata operativa per almeno 1 anno prima della crisi per essere ammissibile.

Sono idonei gli appaltatori indipendenti e i dipendenti di tipo economico.

I primi numeri indicano che le vendite online di CBD sono aumentate dall’inizio della pandemia negli Stati Uniti.

Non si deve aver paura di avere un avvocato che ci aiuti. È probabile che la legge sia dalla nostra parte. «Spesso non è la banca a dichiarare di non poter fare affari con un’azienda di canapa o un agricoltore. Pensano solo di non poter lavorare con te e quindi la conversazione non procede mai. Potrebbe essere necessario un avvocato che aiuti a spiegare loro le nuove leggi»,ha suggerito Miller.

Gli agricoltori sono invitati a contattare la propria agenzia locale di prestito per lo sviluppo rurale per esplorare il potenziale di sostegno dell’USDA.

La produzione e la vendita di fibre di canapa non sono attualmente considerate un’attività “essenziale”.

Tutti i partecipanti coinvolti hanno sottolineato l’importanza di tenere d’occhio sia i pericoli in questo momento sia le opportunità. Cose come il miglioramento della produzione interna e una legislazione bancaria favorevole all’industria potrebbero migliorare a causa delle ricadute del coronavirus. «Questo è il momento di concentrarsi sull’avere un buon piano e buoni partner», ha riassunto McCready, «È nelle nostre relazioni con gli altri che troveremo le nostre opportunità».

Una Corte Federale emette sentenza favorevole per un paziente trattato con cannabis che ha denunciato Amazon

Un ex dipendente di Amazon che è stato licenziato per aver usato cannabis terapeutica, ha vinto in un procedimento legale che aveva intentato attraverso una decisione del tribunale federale che rimanderà la causa risultante alla Corte suprema del New Jersey, dove ha una possibilità molto più forte di vincere il caso in via definitiva . Si tratta del caso di un lavoratore che è stato licenziato da Amazon per uso di cannabis terapeutica, il quale ha vinto una decisione chiave del tribunale federale nell’arco di questa settimana dopo che la Corte distrettuale degli Stati Uniti ha accettato di rinviare il caso alla Corte suprema del New Jersey, come riferisce la testata Marijuana Moment.

Il lavoratore, che è indicato negli incartamenti giudiziari dellacausa solo attraverso le sue iniziali D.J.C., ha intentato causa contro Amazon nel 2019 dopo essere stato licenziato per un test antidroga fallito. La causa ha avuto origine nella corte superiore del New Jersey ma Amazon ha presentato istanza di trasferimento del caso dinanzi al tribunale federale, dove la società ha trasferito il procedimento riguardante pazienti trattati con cannabis poiché sarebbe stata protetta dalla legge federale.

Il caso del dipendente D.J.C. è stato poi riportato con successo nel New Jersey, dove avrebbe una possibilità significativamente migliore di ottenere un risultato positivo, modificando la sua causa per includere il suo ex manager (che risiede nel New Jersey) e rimuovendo i riferimenti al Federal Americans with Disabilities Act.

Il trasferimento del caso è una notizia particolarmente buona per l’ex lavoratore Amazon perché la Corte suprema del New Jersey ha decretato a marzo che i pazienti con cannabis terapeutica non possono essere licenziati per un test antidroga non superato a causa dell’uso di cannabis a scopo terapeutico. Le protezioni, tuttavia, non coprono i pazienti se sono definiti intossicati sul posto di lavoro.

«Il caso del querelante è diventato legalmente più forte solo dal marzo di quest’anno», ha affermato l’avvocato Matthew Collins nel rapporto.

«Questo procedimento mette Amazon in questa situazione di trovarsi vincolata da un precedente legale che non era molto chiaro nel 2018 ma i vertici legali saranno vincolati da esso nel 2020 e tutti questi procedimenti correlati andranno poi avanti nel tempo», ha affermato Matthew Collins, procuratore di Brach Eichler LLC, alla testata Marijuana Moment.

Approvazione della cannabis ad uso terapeutico, ultimi aggiornamenti

La Australia’s Therapeuthic Goods Administration (TGA) ha reso pubbliche alcune esternazioni ufficiali in tema di cannabis medicale e le approvazioni di legge che ne sono derivate in quanto a terapie autorizzate .

Lo Special Access Scheme (SAS) del Paese consente agli operatori sanitari adeguatamente autorizzati di accedere a beni terapeutici per un singolo paziente –come la cannabis medicinale– che non sono inclusi nel registro australiano dei beni terapeutici (ARTG). Questi sono considerati beni terapeutici “non approvati“.

La cannabis medica tende a rientrare nella categoria B della SAS. La categoria B è un percorso di applicazione accessibile agli operatori sanitari se il paziente non si adatta alla definizione di categoria A (a fronte di morte prematura) e se il bene terapeutico non è autorizzato per la fornitura in base al percorso di notifica della categoria C della SAS (merci che si ritiene abbiano una storia d’uso consolidata).

Ecco come le cifre relative alle applicazioni di cannabis medica di categoria B approvate dalla TGA si accumulano nell’ultimo anno:

Marzo 2019 1,923

Aprile 2019 1,108

Marzo 2019 1,370

Giugno 2019 1,566

Luglio 2019 2,207

Agosto 2019 2,889

Settembre 2019 2,910

Ottobre 2019 3,592

Novembre 2019 3,403

Dicembre 2019 3,678

Gennaio 2020 3,148

Febbraio 2020 3,568

Fino alla fine di marzo, la TGA aveva approvato oltre 38.600 domande di categoria B SAS per prodotti di cannabis medicinali non approvati, dal 1992.

La TGA rileva di aver approvato domande per il trattamento/la gestione di condizioni tra cui:

nausea indotta da chemioterapia e vomito;

epilessia pediatrica refrattaria (incontrollata);

cure palliative fine vita;

sofferenza associata al cancro;

sofferenza neuropatica;

spasticità associata a condizioni neurologiche;

anoressia e cachessia (deperimento) associate a una malattia cronica come il cancro;

La TGA rileva rapidamente che solo perché un paziente può avere una di queste condizioni, ciò non significa che una domanda per loro sarà approvata. Inoltre menziona quanto sopra non è un elenco esaustivo di indicazioni: le domande sono state approvate per altre condizioni.

È positivo vedere più approvazioni in corso ma tutto questo potrebbe messere solo la punta dell’iceberg della domanda potenziale. Su una nota correlata, è stato recentemente riferito sulle raccomandazioni emerse da una vasta indagine del Senato sulle questioni relative all’accesso alla cannabis medicinale in Australia.