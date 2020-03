La paura collettiva da pandemia Covid19 porta sempre più affollate file di utenti di cannabis medicale a riempire i dispensari di cannabis a fini di accaparramento scorte. Ora gli Stati USA che hanno legalizzato la cannabis ad uso terapeutico cercano contestualmente di correre ai ripari per evitare eccessivi assembramenti, soprattutto in vista di periodi di contenimento della diffusione del virus che si prospettano quantomeno di medio/lungo periodo. La città di San Francisco, tra le più ‘liberali’ in tema di legalizzazione della cannabis ed al suo accesso, soprattutto ad uso terapeutico, chiude tutte le attività di vendita, soprattutto al dettaglio per contrapporre un qualche limite alla pandemia. Anche i dispensari della cannabis, quindi, per ora sono chiusi. Ci si chiede dove la clientela abituale e quella autorizzata potranno rivolgersi, soprattutto visti i costi della cannabis non regolamentata. Anche l’Olanda stringe i cordoni della difesa anti Coronavirus e così, per evitare di avere poche scorte di cannabis ad uso ludico, i coffee shop vedono in questi giorni lunghe file di clienti che temono di restare senza la propria quantità abituale in casa. Il Nepal, Nazione sul tetto del mondo, presenta un disegno di legge per la legalizzazione della cannabis a livello nazionale, ulteriore Paese che si instrada verso la legalizzazione in Asia e nel Mondo. In America si assiste alla diminuzione dei decessi e delle patologie dovute a consumo di prodotti correlati alle sigarette elettroniche, settore attiguo al consumo di cannabis e prodotti derivati. Sembrerebbe, in base a recenti studi, che il potenziale fattore ‘killer’ delle sigarette elettroniche sia l’Acetato di Vitamina E.

Stati Uniti

Il virus sta causando un aumento degli acquisti di cannabis prima di una potenziale chiusura dei negozi

Il mondo è sull’orlo di una completa e totale bolgia. Man mano che il Coronavirus si manifesta e espande negli Stati Uniti correlativamente va innalzandosi il livello di panico a livello popolare. Tutti i punti di riferimento della vita quotidiana, compreso il semplice entrare in un negozio di prodotti alimentari, oggi appaiono completamente rivisitati e reinterpretati, alla luce di quanto sa accadendo nelle ultime ore, un po’ dappertutto al Mondo e non solo negli Stati Uniti. La paura dell’ignoto ha compresso il cittadino medio ad immagazzinare praticamente tutto, dal disinfettante per le mani alle ali di pollo. In tutto questo, di fatto la carta igienica è diventata una delle merci più pregiate e ricercate. Anche i siti di vendita online, Amazon in primis, sono letteralmente impazziti. Tutti segnali di una speranza che vola via e diminuisce progressivamente. E già si profila un annegamento popolare in alcool e qualsiasi via di fuga dal panico e dall’ansia, senza evitare di coinvolgere anche il campo della marijuana ovviamente. Questa gente è presumibilmente dell’opinione che se noi stiamo, infatti, avvicinandosi sempre più al bordo stesso della fine del mondo, o almeno si sarà tutti costretti a rimanere in casa per un mese o più, allora sarà meglio avere un sacco di marijuana a disposizione per guardare calmi attraverso la follia collettiva.

La marijuana legale sta volando fuori dagli scaffali dalla California al Massachusetts , limiti ci saranno solo nel caso in cui il governo federale imponga politiche di confinamento obbligatorie come è stato fatto in Italia e ora in Francia. E mentre alcuni Stati sono d’accordo con quest’andamento improntato all’accaparramento, altri, come l’Illinois, sono preoccupati che coloro che immettono in commercio cannabis illegale possano procurare danni più o meno gravi alla clientela di cannabis medicale.

Lo Stato ha rilasciato una dichiarazione la scorsa settimana che esortava i dispensari ad assicurarsi di tenere a portata di mano un sacco di erba per i partecipanti al programma statale sulla cannabis medicinale.

Tutte le persone che hanno bisogno di cannabis per combattere le varie condizioni di salute stressate e sotto terapie con tali prodotti medicali devono ottenere la priorità nella patria di Lincoln, ha riconfermato lo Stato USA. In realtà, non si tratta di cruda paranoia, in quanto lo stato generale di ansia e panico che si è generato a causa della propagazione del Coronavirus spinge sempre più gli utenti delle terapie a base di farmaci derivati dalla lavorazione della cannabis a fare scorte quanto più grandi possibili, e -vista la situazione- non gli si potrebbe nemmeno dare così tanto torto.

Durante il fine settimana, diversi Stati hanno annunciato la chiusura di tutti i ristoranti e bar come un modo per evitare che il virus si diffonda. Altri Stati hanno seguito l’esempio all’inizio della settimana. Ma per quanto riguarda i dispensari di marijuana medica, devono rimanere aperti in posti come la Pennsylvania, secondo il Dipartimento della Salute dello Stato. Lì dove le Istituzioni locali non forzano alla chiusura totale dei locali di vendita si equiparano i dispensari di prodotti medicali derivati da cannabis alla stessa stregua dei prodotti di medicina allopatica comunemente venduti nelle farmacie, in quanto contribuiscono fattivamente al mantenimento o alla protezione della salute della gente e degli utenti finali autorizzati all’accesso dell’uso della cannabis medicale.

Il Governo federale ha promesso agli americani più e più volte che le operazioni di vendita al dettaglio di droga della Nazione rimarranno aperte a prescindere da quanto selvaggia la situazione con coronavirus potrebbe diventare nei prossimi giorni. Ed è davvero gratificante constatare che lo Stato offre medesimo rispetto ai dispensari di cannabis medicale ponendoli allo stesso livello delle farmacie.

Ovviamente, la speranza è che i funzionari della Sanità possano presto porre un limite stretto su questo virus prima che si entri in una spirale ancora più fuori controllo. In realtà, allo stato attuale, è ben difficile riuscire a prevedere chiaramente cosa accadrà in seguito. Il CDC consiglia di tener conto di un periodo di 30 giorni per valutare le proprie “necessità”. Per molte persone tutto questo va ad aggiungersi a varie cose come acqua, cibo, le bollette saldate, il contratto Netflix. Ma per la comunità della cannabis, avere una bella scorta di erba a portata di mano rientra nella categoria dei “must-have”. Tuttavia, se questo virus continua a soffocare la scienza, è concepibile che potremmo vedere un momento in cui le forniture inizieranno a scarseggiare. Quindi potrebbe non essere una cattiva idea iniziare a pensare di coltivare in proprio. Alcuni Stati hanno leggi sulla coltivazione domestica in atto, che permette ai residenti adulti di coltivare alcune piante per uso personale. Ma la marijuana non sopporta le limitazioni ed i confini.

Stati Uniti

San Francisco chiude i punti vendita cannabis a causa della paura del coronavirus

L’ordine -emesso nel tardo Lunedi pomeriggio- innesca una attività di grande disincentivo degli acquisti della cannabis e un vero e proprio fuggi fuggi a San Francisco, Oakland e Los Angeles, mentre le altre città aspettano sul da farsi . La Bay Area ha eletto i funzionari amezzogiorno di lunedì scorso, ha dichiarato un ordine di “luogo protetto” per la regione composta da sei Contee e dai suoi quasi 7 milioni di residenti. Soltanto “le imprese essenziali” compresi i depositi della drogheria, le stazioni di benzina, le farmacie, le banche ed i garage di auto-riparazione rimarranno aperti; tutti gli altri commercianti hanno ricevuto l’ordine di chiudere. E secondo una e-mail del Dipartimento di Sanità Pubblica di San Francisco inviata a circa tre dozzine di punti vendita al dettaglio di cannabis alle 6,30 di quel pomeriggio, le vendite della cannabis sono definite non “essenziali”.

“In questo momento, i dispensari della cannabis ed i servizi di consegna della cannabis non sono considerati un ‘Essential Business,’” come ha scritto Mohanned Malhi, il principale ispettore sanitario del programma della cannabis della città. «Dovrete chiudere la vostra attività a partire dal 17 marzo 2020. Sarete informati di eventuali futuri aggiornamenti o informazioni immediatamente». I dispensari di cannabis di San Francisco, che hanno ricevuto un breve beneficio nella fase iniziale della crescita del panico, acquisti peraltro indotti dall’incipiente coronavirus, sono ora chiusi. L’ordine di chiusura è a partire da domani per ordine del Dipartimento della sanità pubblica della città, unendo bar e ristoranti. Anche i servizi di consegna a domicilio sono vietati. Nessuna medicina è a disposizione dei pazienti con consegna personalizzata. Su questi temi il portavoce del Dipartimento di Salute Pubblica non risponde.

Si è speculato sul fatto che San Francisco abbia ordinato la chiusura dei suoi dispensari per evitare il ripetersi di scene viste nel fine settimana , quando enormi code di compratori di cannabis spaventati si sono accodati fuori dai negozi di cannabis della città in cerca di rifornimenti.

Se è così, l’ordine di arresto brusco ha avuto l’effetto opposto, dato che ora si assiste ad ancora più grandi folle di compratori di cannabis, ancora più spaventati di fronte alla realtà di un periodo di almeno tre settimane senza accesso legale alla cannabis giunto ai dispensari della città, in cerca di un ultimo acquisto prima che il servizio finisca alle 22.00, come hanno detto diversi operatori di dispensari a Cannabis Now.

Alcuni dispensari dello Stato avevano ricevuto un permesso speciale dall’Agenzia Statale di Controllo della Cannabis per fare “passaggi” di prodotti acquistati ai clienti che arrivano nei parcheggi o nelle porte di fronte al negozio.

Proibire anche questo modo di fare a San Francisco significa che i consumatori di cannabis e i pazienti di cannabis medica, molti dei quali sono a basso reddito o gravemente malati e probabilmente non hanno le risorse materiali per ottenere la fornitura settimanale di cannabis legale che nel frattempo diventa sempre più costosa, saranno costretti a patrocinare il fiorente mercato nero dello Stato, esponendosi potenzialmente alla pericolosa cannabis ammuffita o carica di pesticidi, così come ad essere esposti anche al coronavirus, dicono i critici.

Non è ancora chiaro quale strada prenderanno le altre città. I dispensari di Los Angeles, Vallejo, Oakland e Berkeley sono rimasti aperti a metà giornata martedì ma questo potrebbe cambiare rapidamente.

Il Consiglio dei Supervisori della Contea di Alameda, responsabile di Oakland e Berkeley, sede di alcuni dei più antichi e frequentati dispensari di cannabis del Paese, è stato istituito per affrontare la questione delle “attività essenziali” nella sua riunione di martedì.

Greg Minor, assistente amministratore comunale di Oakland responsabile del programma di cannabis della città, non ha risposto ad un’email dove si chiedevano commenti in merito,martedì scorso. Così come non hanno risposto i politici di Los Angeles ai quali era stata sottoposta una domanda simile chiedendo circa i piani di quella Contea.

Secondo l’avvocato di Oakland esperto nella materia della cannabis James Anthony, i dispensari soddisfano assolutamente la definizione di “business essenziale“, perché per i pazienti con cannabis medica, i negozi di cannabis sono “operazioni sanitarie“. «La cannabis è stata riconosciuta come medicina, e quindi assistenza sanitaria, da tutta la California dal momento che gli elettori lo ritenevano nel 1996», ha scritto Anthony in una lettera presentata ai funzionari della Contea. «Dal 2005 la Contea ha riconosciuto e autorizzato le aziende della cannabis per scopi sanitari». Non ha ancora ricevuto risposta, secondo quanto ha detto a Cannabis Now. Se i dispensari dovessero chiudere, l’impatto potrebbe essere diffuso e immediato.

«Al momento abbiamo 13.795 pazienti registrati che ricevono marijuana medica per ordine del medico», ha affermato Debby Goldsberry, un dirigente della Magnolia Wellness di Oakland, al Consiglio comunale di Oakland lunedì sera.

«Una persona dopo l’altra si preoccupa, facendo domande a cui non possiamo rispondere, ed esprimendo il terrore assoluto che la loro fornitura di farmaci possa essere interrotta“, ha scritto. «Le persone non hanno abbastanza soldi per fare scorta fino al 7 aprile e non hanno avuto il tempo di farlo, prima del termine odierno».

Olanda

L’ombra del Coronavirus si staglia sui coffe shop olandesi

Panico e lunghe code. La transizione domenicale mostra il cammino olandese verso un commercio ordinato e la programmazione degli ordini nella capitale europea della cannabis. Ripercorrendo le scene cui abbiamo assistito a Boston, nell’Area della Baia di San Francisco e oltre, i consumatori olandesi della cannabis si sono accodati fuori dai leggendari caffè di Amsterdam per paura che la diffusione del tanto temuto coronavirus chiudesse i caffè della cannabis della città e quindi ne tagliassero l’accesso alla cannabis, uno dei doni della natura per la razza umana (ma un buon regalo, a differenza di coronavirus, che è tutt’altro che un regalo gradito).

La diffusione della malattia ha interrotto il ritmo della vita quotidiana in tutto il mondo, con scuole, ristoranti, cinema, concerti e incontri pubblici di tutte le dimensioni chiusi e cancellati in Europa e negli Stati Uniti. Diversi dispensari della Bay Area, tra cui la Croce Verde di San Francisco, hanno annunciato le chiusure. Altri stanno andando ad organizzarsi per la sola consegna a domicilio.

Ma almeno tra i giovani olandesi, c’è un lato positivo. Mentre alcuni capisaldi come il Bulldog hanno annunciato chiusure temporanee delle loro posizioni, sembra che non tutte le caffetterie sono tecnicamente ‘chiuse’ .

Stanno solo andando a riposizionarsi del tipo «i coffee shop sono aperti per il solo Take Away», come ha detto in una pubblicità il Caffè IBIZA di Amstedam quando ha pubblicato su Facebook il Lunedi sera: «Orario apertura domani dalle 10:00-01:00».

La paura e il panico hanno afferrato gran parte del mondo da quando il coronavirus, che ha avuto origine nella città cinese di Wuhan nel mese di dicembre, costantemente e poi rapidamente si è diffuso in tutto il mondo. Tra le aree più colpite del mondo ci sono l’Italia, dove il coronavirus ha sopraffatto gli ospedali, e l’Iran, dove le foto satellitari di quelle che sembrano essere fosse comuni hanno scatenato la speculazione che il virus è molto più mortale di quanto si sapesse inizialmente.

Senza una cura o un vaccino, il miglior metodo di difesa contro il virus sembra essere “l’isolamento sociale“, l’evitare la folla e le aree affollate o ben percorse in modo che il virus abbia meno opportunità di diffondersi, alleviando così ospedali sovraccarichi. E i periodi di solitudine, rinchiusi in casa con amici, coinquilini, o persone amate, è apparentemente la cosa migliore da fare mentre magari si fuma marijuana in casa.

Il Massachusetts, che ha ancora pochissimi punti vendita che vendono cannabis nel suo terzo anno di legalizzazione, ha visto enormi linee al di fuori dei dispensari durante il fine settimana, come la WGBH ha riportato ed è stato senza voci che l’orario di chiusura stava arrivando. Durante il fine settimana, Arie Slob, un ministro olandese, ha detto che i coffee shop così come i sex club di Amsterdam dovrebbero chiudere le porte entro le 6 del pomeriggio ora locale, restare chiusi di domenica, insieme con le scuole e ristoranti, fino al 6 aprile. A partire da domenica scorsa, ci sono stati 1.135 casi noti di coronavirus nel Paese, con 20 morti. E gli olandesi hanno reagito. A mezzogiorno di domenica, le code per entrare in uno qualsiasi dei coffee shop della città erano, molto, molto lunghe. Mentre è vero che i coffee shop devono seguire la stessa strada dei ristoranti e quindi di essere chiusi ai clienti, a quanto pare non significa che i loro prodotti non possono essere acquistati.

Secondo le azioni di Ibiza e di alcuni altri, come i ristoranti a New York ed altri punti più lontano, l’ordine di arresto olandese apparentemente significa che i clienti possono prendere un ordine e poi fare la loro strada verso l’isolamento sociale a loro piacimento anche se, come Bulldog indica a proposito della chiusura, alcuni caffè stanno prendendo la situazione coronavirus più seriamente di altri.

Le autorità non sono intervenute, almeno per ora. Le lunghe file raggruppano ormai grandi gruppi e resta da vedere come gli olandesi decideranno di agire se le code non scompaiono prima che il coronavirus si espanda. Ma fino ad allora, se si è all’estero e si ha davvero bisogno di marijuana, va tutto bene. Basta essere intelligente e sicuro su tutta la materia e se si hanno problemi polmonari preesistenti, si consiglia di prendere in considerazione l’uso di commestibili, in particolare nel caso in cui si è particolarmente sensibili al coronavirus.

Nepal

Il Nepal sembra sulla via della legalizzazione

Una legge sostiene il processo di legalizzazione della cannabis in uno dei suoi territori più antichi. Una delle Nazioni più in alto nel Mondo, sta vedendo svolgersi al proprio interno un certo sforzo nella direzione della legalizzazione della marijuana . Il Nepal si colloca a 2.565 metri al di sopra del livello del mare e che oggi assiste ad una ondata sul fronte dei movimenti favorevoli alla legalizzazione.

Tutto è iniziato all’inizio di quest’anno, a gennaio, quando Birodh Khatiwada, un legislatore del Partito Comunista al potere del Nepal, ha presentato una legge al Parlamento federale della Nazione che registra una mozione di pubblica importanza intorno al Parlamento che sostiene la legalizzazione della cannabis.Khatiwada è stato in grado di ottenere dalla sua parte 45 dei suoi pari in Parlamento per sostenere lo sforzo in questa direzione. Il distretto natale di Khatiwada nel Makawanpur è considerato tra i maggiori produttori di cannabis in Nepal. Uno degli altri aspetti selvaggi di tale richiesta è stata quella di un divieto di importazione di alcool straniero. Ma The Katmandu Post ha riferito che tali importazioni erano già in calo dato che la produzione interna di alcol era in aumento negli ultimi anni.

Le cose hanno subìto un’altra fermata questo mese, quando un disegno di legge che chiedeva al governo di aprire alla coltivazione di marijuana nel settore agricolo del Nepal è stato archiviato il 2 marzo scorso. Aggiungendo ulteriore peso alla causa, l’uomo che ha presentato il disegno di legge era Sher Bahadur Tamang.

Tamang è stato eletto nel 2017 e rapidamente è diventato Ministro della Giustizia. Purtroppo per lui, ha fatto alcune osservazioni sulle studentesse nepalesi all’estero che hanno davvero fatto arrabbiare tutti e il partito lo ha costretto a dimettersi .

Diventa quindi, tutto un po’ confuso a proposito di come esattamente i meccanismi della legge di legalizzazione della cannabis funzioneranno da quel punto in poi. Ma non c’è dubbio, si tratta di una grande notizia, in un Paese dove ci sono 30 milioni abitanti, come a New York . Questa settimana, la versione in lingua inglese di OnlineKhabar ha notato che non è molto chiaro se il disegno di legge è in realtà finalizzato a legalizzare la marijuana per uso ricreativo.

Secondo la rivista OnlineKhabar, tutti in Nepal erano generalmente contenti della marijuana fino agli anni ’60 e ’70. E non è che abbiano cambiato idea ma le forze all’estero alle Nazioni Unite e negli Stati Uniti hanno visto tutti gli hippy dirigersi verso la valle di Katmandu per fumare erba e fare psichedelici e non sono rimasti ben impressionati. Si aggiunga poi a quella pressione internazionale anche la pressione locale delle persone che si rendono conto che forse non volevano avere a che fare con corteggiamenti di prima generazione tutto il tempo, e si aveva la ricetta per il Narcotics Drugs Control Act del 1973. Ma come in molti luoghi del mondo, la proibizione della cannabis ha certamente fallito in Nepal negli ultimi 50 anni.

Secondo i dati del Narcotics Control Bureau, si potrebbe anche sostenere che la marijuana ha visto una massiccia crescita della popolarità negli ultimi anni . Tra il 2016 e il 2017 le autorità nepalesi hanno sequestrato circa 17.762 piante in tutto il Paese. Dal 2018-2019 quel numero è aumentato di 10 volte giungendo a 198.492 piante sequestrate. Le autorità hanno anche riferito di aver sequestrato 9.633,5 kg [21,238.23 libbre] di cannabis e 2390.8 kg [5270 libbre] di hashish negli ultimi tre mesi del 2019. I legislatori hanno citato altri luoghi dove la spinta a favore della legalizzazione s’è già ampiamente manifestata.

Non è difficile immaginare che la gente della patria ancestrale della cannabis abbia visto il ribaltamento della politica nel mondo occidentale e abbia essenzialmente detto, «Perché stiamo ascoltando questi ragazzi di nuovo».

Se il progetto di legge avrà successo, anche altri agricoltori nepalesi si sentiranno a proprio agio nel coltivare i propri ceppigenetici della Nazione. Le terre nepalesi sono famose per le loro proprietà che producono hashish e nelle giuste condizioni possono librarsi fino a 15 piedi di altezza. Ma sono anche là fuori sul lato della sativa e le gemme stringate non sono poi così troppo attraenti. Le ibridazioni con gli afghani e altri ceppi hanno certamente dato loro maggiore influenza con i consumatori occidentali.

Indipendentemente dall’attuale ondata di eccitazione in Nepal, la Thailandia rimane l’indiscusso re della pubblicità della cannabis asiatica in questo momento. Oltre ad avere più del doppio della popolazione del Nepal e la propria produzione genetica nel settore, la palla sta già rotolando nel mettere i mattoni per le fondamenta dell’emergente industria della cannabis del Paese.

Stati Uniti

Le patologie da sigaretta elettronica diminuiscono

La manifestazione di patologie polmonari correlate all’uso da sigaretta elettronica sembra subire una certa flessione. Cosa si è imparato in tal proposito e chi ne è responsabile?

Dopo qualche mese di paure a proposito dell’uso delle sigarette elettroniche che hanno popolato un po’ tutto il 2019, pare che oggi si veda la fine di quel triste periodo. E secondo gli esperti del governo federale e del New England Journal of Medicine, oggi sembra che si conosca chi sia responsabile e come si possa evitare il ripetersi di uno scenario del genere.

A partire dal 18 febbraio, gravi malattie polmonari o lesioni legate all’uso di prodotti per sigarette elettroniche contenenti THC così come destinati anche al consumo di nicotina, hanno ucciso 68 persone e visto ricoverate in ospedale 2.807 persone in tutti i 50 Stati e diversi territori USA, secondo i Centri per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione.

La causa principale di queste malattie e dei decessi, secondo quanto ha scritto il CDC nella sua ultima e finale relazione sulla questione, era infatti un additivo chiamato Acetato di Vitamina E, un prodotto alimentare comunemente usato che è altamente pericoloso quando viene ingerito. La presenza nei polmoni di acetato di vitamina E, identificata per la prima volta da David Downs di Leafly News come agente di taglio, recentemente introdotto nel mercato illecito e comunemente trovato in cartucce da vaporizzatore sul mercato illegale, spiegherebbe i sintomi, simile a polmonite lipoide, trovato nella maggior parte dei pazienti. E ciò sembra essere -in ultima analisi– come “la causa di continui cali in nuovi” casi del CDC segnalati nel report emesso in data 25 febbraio e che rappresenta l’aggiornamento finale su ospedalizzazioni e decessi a livello nazionale, salvo eventuali nuovi sviluppi. E con quell’agenzia impegnata con l’attuale nuova pandemia di coronavirus, è difficile immaginare una paura vecchiadi mesi che sembra essere andata via dal radar delle attenzioni dei media.

Cosa si è tratto, in termini di esperienza, da questa vicenda? Come i ricercatori hanno scritto nel New England Journal of Medicine il 5 marzo , l’allarme su temi riguardanti la salute in connessione alle sigarette elettroniche era infatti quello connesso ad un mercato illecito derivante dalla paura di danni alla salute e se si preferisce, si potrebbe chiamare «La malsana paura delle sigarette elettroniche».

Dank vapes è un marchio di cannabis ma senza un marchio o un fondatore specifico, è semplicemente l’imballaggio utilizzato da un numero significativo di vaporizzatori trovati per contenere additivi nocivi. Non è ancora chiaro se una persona sia responsabile degli inizi del marchio ma come un gruppo di medici ed esperti di sanità pubblica ha scritto nel NEJM, «il prodotto THC più comune che è stato rinvenuto [tra le vittime] è stato commercializzato sotto l’etichetta Dank Vape».

I ricercatori hanno avvertito che, nonostante i risultati del CDC di acetato di vitamina come agente causale, “la sostanza definitiva o le sostanze che contribuiscono al pregiudizio non sono stati determinati,” ma la loro ricerca è stata limitata esclusivamente a 98 pazienti in Illinois e Wisconsin, due Stati in cui solo i prodotti illegali di cannabis erano disponibili prima del 1° gennaio, quando la cannabis ricreativa è stata legalizzata in Illinois. (Lo Stato aveva già approvato la cannabis medicale prima di quel giorno ma non c’è ancora alcuna indicazione che i prodotti offensivi sono stati ottenuti attraverso quelle vie).

«Tutto questo supporta la teoria che il problema è stato causato da additivi illegali per sigarette elettroniche, che ora sono stati ritirati dal mercato sotterraneo», ha detto Dale Gieringer, direttore della California NORML, in una recente e-mail sul tema.

Questi risultati saranno utili elementi a supporto dei sostenitori della legalizzazione che durante tutta la crisi hanno messo in discussione qualsiasi collegamento a legale in merito ai laboratoriper testare i prodotti, la linea che è stata spinta, ripetutamente, senza alcun dato a supporto, anteposto da zelanti rappresentanti del fronte anti-legalizzazione, tra i quali il capo dello Smart Approaches to Marijuana (SAM). Sfruttando le paure esistenti, SAM è riuscito a convincere alcuni Stati a rallentare gli sforzi a favore della legalizzazione.

Naturalmente, a seconda del punto di vista, il fumo da sigaretta elettronica spaventa e finisce col diventare una notizia che non èbuona per nessuno soprattutto se si è un fumatore da sigaretta elettronica.

«Il CDC raccomanda alle persone di non usare prodotti contenenti THC, e-sigaretta o vaping, in particolare da fonti informali», hanno scritto gli autori dell’articolo NEJM. “Tuttavia, le prove non sono ancora sufficienti per escludere il contributo di altre sostanze chimiche che destano preoccupazione».

«Pertanto, il modo migliore per le persone per garantire che non sono a rischio mentre l’indagine continua è di prendere in considerazione l’astensione dall’uso di tutte le sigarette elettroniche o prodotti del settore“, hanno poi aggiunto.“Indipendentemente dall’indagine in corso, le sigarette elettroniche o i prodotti per fumo da sigaretta elettronica non dovrebbero mai essere utilizzati da giovani, giovani adulti, o donne in gravidanza».