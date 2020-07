Tra meno di tre mesi, i neozelandesi voteranno al primo referendum nazionale del mondo su una proposta globale per legalizzare l’uso ricreativo della cannabis.

A differenza delle votazioni sulla cannabis in diversi Stati degli Stati Uniti in cui il pubblico ha votato solo sulla proposta generale di legalizzare o meno la cannabis, i neozelandesi hanno accesso al dettagliato disegno di legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis. Descrive come il governo propone di istituire un mercato della cannabis legale ‘controllato e strettamente regolato’.

L’approccio non è come il referendum sulla Brexit, che non aveva un piano d’azione dettagliato per un voto sì. Né è come il referendum sulla bandiera 2016 della Nuova Zelanda, in cui le persone sapevano esattamente per cosa stavano votando. In questo caso, i neozelandesi stanno votando una proposta di riforma della legge, ma anche in seguito a un voto sì, il regime della cannabis dovrà passare attraverso commissioni selezionate e consultazioni pubbliche. E un mercato legale della cannabis richiederà monitoraggio e applicazione.

La nostra ricerca su una precedente riforma della legge, con l’obiettivo di regolare la produzione di prodotti psicoattivi ’a basso rischio’, mostra che la Nuova Zelanda ha una storia di idee ambiziose che alla fine soffrono di una cattiva esecuzione.

Il disegno di legge sulla cannabis stabilisce come il governo controllerebbe e regolerebbe un mercato legale della cannabis, includendo le seguenti misure:

concessione di licenze per operatori del settore della cannabis

limiti sulla massima potenza di diversi prodotti a base di cannabis

un divieto di pubblicità

vendite solo in locali specializzati autorizzati (nessuna vendita online)

età minima dell’acquirente di 20 anni o più

la capacità del governo di controllare sia il prezzo (tramite le accise sull’ingrediente psicoattivo THC e il peso) sia il limite sull’importo totale sul mercato (tramite limiti di produzione annuali).

Il disegno di legge prevede un settore commerciale che produrrà e venderà cannabis. Ma ci sono disposizioni per gli operatori no profit e orientati alla comunità.

Alcune questioni chiave rimangono irrisolte (prezzo, aliquota fiscale, ruolo dei governi locali), ma potrebbero essere affrontate attraverso ulteriori leggi e consultazioni pubbliche a seguito del referendum.

Ma l’esecuzione del piano per un regime di cannabis legale strettamente regolato è un’altra storia.

Innanzitutto, il referendum non è vincolante. Anche se i neozelandesi votano sì, il governo entrante può decidere di non procedere o di apportare modifiche significative.

In secondo luogo, come la legge appare sulla carta raramente è come è in pratica. Alcune leggi, in base alla progettazione, sono difficili da applicare. Ad esempio, il divieto su tutta la pubblicità suona bene, ma non è chiaro come verrebbero controllate le promozioni segrete, le sponsorizzazioni di celebrità e altre sofisticate tecniche di promozione sui social media (recensioni di prodotti, post di blog).

Allo stesso modo, sembra ragionevole limitare l’acquisto massimo giornaliero a 14 grammi, ma è difficile immaginare un’applicazione efficace senza un sistema di tracciamento in tempo reale degli acquisti da parte dei singoli clienti. Le stesse domande sorgono quando si considera il limite massimo dichiarato di coltivazione di due piante in casa o il divieto di metodi di produzione “pericolosi” per produrre estratti in casa.

È ragionevole supporre che alcuni neozelandesi cresceranno oltre il limite legale delle piante di cannabis (come già fanno) e saranno in grado di acquistare più di 14 grammi al giorno (se lo desiderano). Possiamo anche essere certi che l’industria della cannabis svilupperà modi creativi di promozione online (come hanno fatto le industrie dell’alcool e del tabacco) e si impegnerà attivamente dietro le quinte contro misure di sanità pubblica e restrizioni normative.

Il successo di un regime legale sulla cannabis ai sensi della legge proposta dipenderà da chi supervisionerà i piani di attuazione e regolamentazione. Questo compito spetterà principalmente a una nuova autorità di regolamentazione sulla cannabis, ma non è chiaro se questo si collocherà all’interno del portafoglio di salute, giustizia o affari (con le rispettive culture e valori).

La nuova autorità avrà molto nel suo piatto. Produttori e rivenditori di licenze, sviluppo di standard di produzione, regolamentazione dell’etichettatura, approvazione dei prodotti, gestione delle tasse sulla cannabis, revisione dei limiti massimi di potenza e sviluppo di politiche locali locali autorizzate per tutti i 67 consigli locali sono solo alcuni dei compiti. L’enorme volume di lavoro richiesto prima che un mercato legale della cannabis possa operare crea rischi.

La Nuova Zelanda ha una storia recente di scarsa attuazione della riforma della politica in materia di droga. Le agenzie sono state sopraffatte dall’immenso carico di lavoro regolamentare quando la Nuova Zelanda ha tentato di stabilire un mercato legale regolamentato per i prodotti psicoattivi “a basso rischio” ai sensi della legge sulle sostanze psicoattive nel 2013.

Vi erano lacune significative nella legge, tra cui la regolamentazione degli orari di apertura, la mancanza di accise e uno scarso impegno con le principali parti interessate. Come ha affermato un funzionario chiave intervistato nelle nostre ricerche su tale riforma: la legge “si è persa nella traduzione”. Di conseguenza, il sostegno politico e comunitario alle riforme è evaporato e il regime rimane inutilizzato.

Dobbiamo imparare da quell’esperienza. Questo non vuol dire che un voto contro la legalizzazione della cannabis porterà a risultati migliori. Ma è importante avere aspettative realistiche, accettare la complessità dell’attuazione, conoscere i rischi (compresa l’attività di lobbying nel settore commerciale) e sviluppare piani per mitigarli al meglio.

Nel referendum sulla cannabis, i neozelandesi voteranno su una nuova idea e un progetto di piano su come arrivarci. Non vi è alcuna garanzia che la visione proposta corrisponderà alla realtà.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘Reforming cannabis laws is a complex challenge, but New Zealand’s history of drug reform holds important lessons’ di Marta Rychert e Chris Wilkins della Massey University