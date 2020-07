In Messico si è proclamata a gran voce l’intenzione di voler introdurre la legalizzazione anche e non solo per contrastare i cartelli dei narcos potenti del Paese e sottrarre loro ulteriore terreno di guadagni illeciti che alimentano il loro potere praticamente militare sul territorio di quella Nazione. In realtà, il processo di legiferazione prosegue stancamente ed è quasi del tutto fermo mentre la vera e propria mattanza in atto nella guerra tra cartelli dei narcos e da parte di questi nei confronti delle Forze di polizia del Governo Centrale prosegue quasi del tutto indisturbata, lasciando sul terreno diverse centinaia di morti ogni anno. L’Ecuador ha legalizzato la coltivazione della canapa, escludendola dall’elenco delle sostanze soggette alle norme del Codice penale organico globale (COIP) del Paese e ponendo la pianta sotto la giurisdizione delle autorità agricole. Il ministero dell’Agricoltura e del bestiame dell’Ecuador deve emanare norme sulla canapa entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge alla fine di giugno. Funzionari sudcoreani hanno definito la Provincia del Gyeongsang settentrionale del Paese come una “speciale zona franca per la canapa industriale“, con l’obiettivo di renderla un centro di agricoltura intelligente e industrie ad alta tecnologia e biologiche. Il Governatore della Louisiana John Bel Edwards (Democratico) ha firmato oggi un disegno di legge che contiene regolamenti per la canapa industriale e l’industria del CBD dello Stato. Il disegno di legge, ACT 344 / HB 843, include un testo che vieta tutti i prodotti di canapa fumabili, ad eccezione delle carte arrotolabili. Kyle Kazan, CEO della società californiana Glass House Group, ha inviato una lettera a metà maggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nella lettera, che ha espresso un sentimento crescente nel settore della marijuana, Kazan ha scritto: «Siamo un gruppo di americani che hanno una tassazione completa ma nessuna rappresentazione reale, poiché siamo trattati come cittadini di seconda classe».

Messico

La legalizzazione langue mentre la guerra dei narcos vive una escalation

Il Presidente messicano Andrés Manuel Lòpez Obrador, un tempo un bracciante di Sinistra, ha ricevuto molte critiche nel suo Paese a causa del suo incontro tenutosi lo scorso 8 luglio con Trump alla Casa Bianca, dove era stato convocato per inaugurare la versione rinegoziata del NAFTA 2.0 che è entrato proprio di recente in fase attuativa .

I principali amministratori delegati di entrambi i Paesi erano presenti alla cena della Casa Bianca, tra cui Tim Cook di Apple e il magnate messicano Carlos Slim. López Obrador, popolarmente noto come AMLO, ha profuso elogi effusivi su Trump, anche dicendo che il presidente degli Stati Uniti ci ha «trattato [i messicani] con gentilezza e rispetto». Sembrava una cosa strana da dire dell’uomo che ha costruito una carriera politica con la demonizzazione dei messicani.

«Le previsioni sono fallite», ha detto AMLO ai giornalisti dopo l’incontro. «Non abbiamo combattuto. Siamo amici e continueremo ad essere amici».

Sfortunatamente per AMLO, i giorni che hanno preceduto il loro incontro hanno visto eruzioni di spargimenti di sangue spettacolari in tutto il Messico – prove orribili che non c’è fine in vista per la narco-violenza che ha travolto il paese negli ultimi 15 anni. E il giorno dopo l’incontro, gli agenti di frontiera statunitensi hanno ucciso a morte un uomo alla traversata Mexicali-Calexico in California.

Più deludente per molti attivisti messicani che una volta riponevano grandi speranze in AMLO, la legalizzazione della cannabis ordinata dalla Corte Suprema del Paese nell’ottobre 2018 è stata nuovamente rinviata. Molti sperano che la nuova legge sia il primo passo per migliorare la violenza e portare almeno un elemento dell’economia sommersa in un mercato legale e regolamentato. Ma i ritardi nel suo passaggio stanno iniziando a sembrare interminabili.

Spingendo in avanti la legalizzazione grazie al Covid

Nella sentenza del 2018, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) ha concesso al Congresso messicano 90 giorni per modificare il Codice Sanitario al fine di consentire l’uso personale legale, il possesso e la coltivazione della cannabis. AMLO ha dato il suo pieno sostegno ma i legislatori hanno bloccato la misura nella quale si consente un mercato legale e persino se esso possa essere nelle mani dello Stato o del settore privato. Da quando sono trascorsi i 90 giorni, SCJN ha dato al Congresso ripetute estensioni di scadenza per approvare la legge.

A febbraio, la scadenza è stata prorogata al 30 aprile e i legislatori si sono impegnati ambiziosamente a batterlo. Il disegno di legge, soprannominato la legge per il regolamento sulla cannabis, prevedeva il possesso individuale di un massimo di 28 grammi e la coltivazione di un massimo di 20 piante per nucleo familiare, a seconda di quanti membri della famiglia risiedono sotto lo stesso tetto.

Ha anche chiesto la creazione di un Istituto messicano della cannabis sotto il Segretariato della Governance per supervisionare un mercato legale. A marzo, il disegno di legge ha approvato i principali comitati del Senato per la Giustizia e la Salute e sembra che i legislatori stessero finalmente correndo verso il traguardo.

E poi è arrivato il Covid

Proprio quando i progressi sembravano imminenti, il Congresso ha chiuso tutto in risposta alla pandemia. Pochi giorni prima che scadesse la nuova data fissata, il Congresso ha fatto pressioni sulla Corte per l’ennesima proroga. E questo è molto più flessibile. I legislatori hanno -ora- fino alla fine della prossima sessione legislativa prevista, una finestra che va da metà settembre a metà dicembre. Ciò significa che probabilmente ci vorranno almeno due anni dopo che la SCJN ha fissato la scadenza dei 90 giorni, prima che la legge venga approvata.

A complicare la frustrazione, è giunta anche una prevista espansione del programma messicano dove la marijuana medica viene bloccata. I legislatori hanno rivisto il Codice Sanitario per consentire l’uso medico nel giugno 2017. La legge ha ordinato al Sottosegretariato per la Salute di emanare regolamenti che stabiliscono norme per l’uso della cannabis da parte dei pazienti qualificati. Ma -quando questa scadenza è arrivata- e andata avanti senza azione conseguente.

Da allora i pazienti messicani sono stati costretti a usare solo prodotti a base di CBD importati dagli Stati Uniti, poiché la cannabis illecita ha viaggiato a lungo dal Nord del Messico negli Stati Uniti.

Con la proposta di legge in sospeso, il Sottosegretariato per la Salute ha recentemente annunciato che si sta preparando a rilasciare i regolamenti sulla marijuana medica.

Se seguita in modo tempestivo, ciò potrebbe fornire un mercato legale limitato per la marijuana erbacea (fiore di cannabis ad alto THC) mentre la piena legalizzazione è ritardata.

Raccapricciante violenza senza fine

Se mai fossero necessarie ulteriori prove del fatto che la narco-violenza endemica del Messico è ancora più forte che mai, la prova la si trova in prima pagina durante i giorni intorno ai tempi della riunione di AMLO-Trump.

Il 3 luglio ha visto una sanguinosa sparatoria appena oltre il confine dal Texas, che ha coinvolto truppe governative e presunti uomini armati del Cartello del Nord-Est, una fazione frammentata di Los Zetas. I soldati dell’esercito messicano hanno riferito di essere stati colpiti da fucili degli uomini armati nella città di confine di Nuevo Laredo, di fronte a Laredo, in Texas, secondoThe Border Report. Sono tornati all’uso delle armi da fuoco, uccidendo 12 uomini armati.

Due giorni prima, si è verificato un altro orribile massacro quando alcuni uomini armati hanno ucciso 24 persone dopo aver preso d’assalto un centro di riabilitazione dalla droga nella città di Irapuato, nello stato centrale di Guanajuato. Non è chiaro quale fazione fosse dietro quell’attacco ma i centri di riabilitazione sono inconsapevolmente diventati il ​​bersaglio preferito delle bande di narcos in guerra

Gli omicidi in Messico hanno raggiunto un nuovo record lo scorso anno e stanno crescendo ancora di più nel 2020.

Incontri col nuovo boss?

In aumento il numero dei commentatori messicani che stanno diventando progressivamente sempre più sospettosi della vicinanza del populista di sinistra AMLO con il populista di destra Trump, oltretutto quest’ultimo colpevole -ai loro occhi- di disprezzo verso il Messico. Alcuni arrivano persino a menzionarela Casa Bianca per un atto di “tradimento nazionale“.

AMLO ha dichiarato ostentatamente che la guerra alla droga era “finita” dopo essere entrato in carica alla fine del 2018. A maggio 2019, ha abbandonato la Merida Initiative guidata dagli Stati Uniti ma questo è stato solo dopo che la maggior parte degli aiuti militari erano già stati consegnati. Ora i suoi critici affermano che la nuova forza della Guardia Nazionale di AMLO, apparentemente creata per combattere la narco-violenza, viene utilizzata come forza di procura per Trump, intercettando i migranti prima che raggiungano il confine degli Stati Uniti.

In realtà è stato il commentatore conservatore messicano Enrique Krauze che il 5 luglio ha scritto un duro editoriale sul New York Times, in vista del vertice, intitolato «Il presidente del Messico è All In for Trump».

Krauze scrive:

«Esiste un solo potere che López Obrador riconosce e teme e che è l’unico potere più grande di se stesso: gli Stati Uniti. Ecco perché il signor Trump ha minacciato di abbandonare l’accordo di libero scambio nordamericano o di imporre tariffe speciali sui prodotti messicani, ha accettato di trasformare il Messico nel muro del signor Trump. La nuova Guardia Nazionale, che avrebbe dovuto prevenire e combattere la indicibile violenza contro le droghe di questo Paese, è stata invece dispiegata sul nostro confine meridionale allontanando i migranti centroamericani e, al confine settentrionale, per tenerli rinchiusi in condizioni disumane».

La Guardia Nazionale è anche coinvolta nell’applicazione del contrasto alla cannabis. Il 9 luglio, la forza ha annunciato la disattivazione di 66 tonnellate di cannabis illecita in una serie di operazioni in tutto il Paese, con uno dei maggiori trasporti nello Stato di Sonora.

La legalizzazione della cannabis sarà probabilmente solo un piccolo passo indietro rispetto all’orlo del cataclisma sociale in Messico. Ma anche con quel primo passo bloccato, la traiettoria è più profonda nella crisi totale.

Ecuador

La legge sulla canapa entra in vigore con l’1% di limite per THC

L’Ecuador ha legalizzato la coltivazione della canapa, escludendola dall’elenco delle sostanze soggette alle norme del Codice penale organico globale (COIP) del Paese e ponendo la pianta sotto la giurisdizione delle autorità agricole. Il ministero dell’Agricoltura e del bestiame dell’Ecuador deve emanare norme sulla canapa entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge alla fine di giugno.

È importante sottolineare che la nuova legge fissa il limite di THC per la canapa a un pieno 1,0%, seguendo l’esempio di un numero crescente di Paesi che hanno fissato le loro barriere al THC oltre lo standard globale generalmente accettato dello 0,3%. Le piante di canapa con livelli più alti di THC contengono generalmente livelli più alti di CBD, il derivato più redditizio della canapa industriale. Le Nazioni che osservano lo standard dell’1,0% hanno quindi un vantaggio di mercato in quel settore rispetto a quelle in cui i limiti sono più bassi.

Raggiungendo il Club dell’1%

Uruguay, Sudafrica, Malawi e Thailandia sono tra i Paesi produttori di canapa in tutto il mondo che hanno fissato i livelli di THC per la canapa a un pieno 1,0%; anche alcuni Stati in Australia operano al di sotto di tale limite; in Europa, la Svizzera non appartenente all’UE la canapa ha una barriera stabilita dell’1,0%.

Mentre le parti interessate della cannabis ecuadoriana hanno accolto con favore la nuova legge, la Federazione delle comunità di cannabis dell’Ecuador ha messo in dubbio le regole che vietano la piantagione di canapa nelle aree frontaliere e costiere e ha affermato che i regolamenti proposti non consentiranno ai piccoli produttori e contadini di partecipare all’industria a causa dei requisiti per garanzie, licenze e commissioni richieste. Questi produttori avrebbero probabilmente bisogno di formare un qualche tipo di entità legale o associazione per conformarsi alla nuova legge.

Alcune critiche

La Federazione ha anche criticato la legge per il conferimento di poteri eccessivi al Ministero dell’Agricoltura per l’ispezione, la sanzione e la distruzione delle colture di canapa e la mancanza di considerazioni ambientali relative all’uso di prodotti chimici per l’Agricoltura.

EcuaCáñamo, l’Associazione ecuadoriana di canapa medicinale e industriale ha raccomandato che le normative debbano essere semplici ed evitare problemi in altri paesi causati da un’eccessiva regolamentazione, e ha affermato che le regole dovrebbero abbracciare le applicazioni industriali per soddisfare la promessa economica ed esportazione della canapa della canapa ecuadoriana.

Molti dei climi regionali dell’Ecuador offrono condizioni vantaggiose per la produzione di cannabis, portando raccolti coerenti e affidabili durante tutto l’anno e riducendo gli investimenti infrastrutturali nella fase di avvio. Inoltre, come altri paesi dell’America Latina, il costo del lavoro in Ecuador è altamente competitivo rispetto ad altre parti del mondo.

Corea del Sud

La Corea del Sud fissa una speciale ‘zona franca’ per l’industria della canapa

Funzionari sudcoreani hanno designato la Provincia del Gyeongsang settentrionale del Paese come una “speciale zona franca per la canapa industriale“, con l’obiettivo di renderla un centro di agricoltura intelligente e industrie ad alta tecnologia e biologiche. Il Governatore della Provincia Lee Chul-woo ha dichiarato che lo sforzo segna l’apertura dell’industrializzazione basata sulla pianta di canapa in Corea del Sud.

«Questa zona di regolamentazione speciale ha un significato speciale diverso da quello della zona speciale esistente in quanto cerca un piano di industrializzazione razionale per la canapa medica», ha dichiarato il Governatore in un annuncio questa settimana. L’obiettivo è sviluppare operazioni di estrazione e raffinazione per realizzare prodotti destinati all’esportazione, ha affermato il Governatore Lee.

Oltre il tessile ed i semi

Al di fuori della zona speciale, le normative esistenti in Corea del Sud consentono solo la coltivazione della canapa per tessuti e semi. Altre parti della pianta sono state illegali ai sensi del Narcotics Control Act della Corea del Sud da oltre 70 anni.

I funzionari hanno affermato che l’iniziativa ha già attirato aziende agricole della città provinciale di Andong, che ospiterà un sistema di gestione basato su blockchain presso l’Istituto di ricerca sulla bioindustria della provincia a partire dal gennaio 2021.

Il Governatore Lee ha dichiarato che gli esperti di canapa di tutta la Corea verranno consultati durante lo sviluppo del progetto.

Stati Uniti

La Lousiana vieta ogni forma di fumo per la canapa ad eccezione delle cartine da sigaretta

Il Governatore della Louisiana Edwards ha firmato questa settimana una legislazione che regola i prodotti della canapa e del CBD, incluso il divieto di vendere prodotti di canapa ‘per inalazione’ ad eccezione delle carte a base di canapa.

Il Governatore della Louisiana John Bel Edwards (Democratico) ha firmato oggi un disegno di legge che contiene regolamenti per la canapa industriale e l’industria del CBD dello Stato. Il disegno di legge, ACT 344 / HB 843, include un testo che vieta tutti i prodotti di canapa fumabili, ad eccezione delle carte arrotolabili.

La legislazione fornisce un profilo distinto del settore, tra cui requisiti di licenza, tasse di domanda / autorizzazione, regolamenti per l’etichettatura e il collaudo dei prodotti a base di CBD, nonché regolamenti per altri prodotti industriali a base di canapa. Il divieto di prodotti a base di canapa per inalazione è probabilmente una stampella preventiva per le forze dell’ordine, che spesso hanno difficoltà a discernere tra i prodotti di cannabis illecitie ricchi di THC e i fiori di canapa legalmente legali e ricchi di CBD.

La legislazione prevede sanzioni per la violazione delle nuove politiche con una sanzione massima di $ 300 per la prima infrazione e una sanzione massima di $ 1.000 per la seconda infrazione; terze e successive condanne possono comportare multe fino a $ 5.000.

Secondo un rapporto del KATC News, il disegno di legge garantisce anche al Dipartimento dell’Agricoltura e delle Foreste il potere di emettere ordini di arresto per le imprese e consente al commissario statale per il controllo di alcol e tabacco di emettere multe civili per violazioni.

Il Consiglio di controllo per l’alcool e il tabacco della Louisiana a febbraio ha approvato circa 1.500 aziende per la vendita di prodotti a base di CBD.

La Louisiana ha recentemente ampliato le sue leggi sulla cannabis medica per consentire ai medici di raccomandare ai pazienti il ​​programma per “qualsiasi condizione … che un medico, a suo parere medico, consideri debilitante per un singolo paziente ed è qualificato attraverso la sua educazione medica e la formazione per curare”.

Stati Uniti

Tassazione ma alcuna considerazione: l’industria della cannabis ed il suo doppio standard

Kyle Kazan, CEO della società californiana Glass House Group, ha inviato una lettera a metà maggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Nella lettera, che ha espresso un sentimento crescente nel settore della marijuana, Kazan ha scritto: «Siamo un gruppo di americani che hanno una tassazione completa ma nessuna rappresentazione reale, poiché siamo trattati come cittadini di seconda classe».

La lettera ha sottolineato al presidente la necessità di consentire alle imprese di cannabis statunitensi rispettose della legge come Kazan di fare domanda per i prestiti offerti dalla US Small Business Administration durante la crisi COVID-19.

Kazan ha anche sottolineato nella sua lettera che gli imprenditori della cannabis stanno iniziando a perdere la loro pazienza con i funzionari del Governo federale e statale che hanno permesso all’industria della marijuana di operare in condizioni in cui le società tradizionali si sarebbero opposte. Le aziende di marijuana hanno vissuto con quel doppio standard per anni, ma l’epidemia di coronavirus ha portato alla ribalta la situazione sgradevole. Ha anche messo in evidenza la ricerca del settore di porre fine al doppio standard. E Kazan non è solo nella lotta. Per saperne di più sul respingimento dell’industria della marijuana, fai clic qui.