La Colombia entro a pieno diritto nella Storia avviando la produzione in proprio e la commercializzazione di prodotti a base di cannabis a scopo medicale e terapeutico. Si tratta di una vera e propria pietra miliare conseguita dalla Nazione sudamericana in quanto è la prima volta che una tale produzione avviene interamente sul proprio territorio. Si tratta di una alternativa terapeutica ritenuta valida per alleviare il dolore cronico e nella cura di malattie specifiche tra le quali il Morbo di Parkinson e l’epilessia. Un consulente legale della Corte di Giustizia Europea suggerisce che non dovrebbe essere vietato il commercio del CBD tra gli Stati membri UE. Le attuali norme francesi che vietano la commercializzazione di prodotti derivati ​​dai fiori di canapa e dall’intera pianta di canapa, compreso il CBD. La consulenza deriva da un caso in cui 2 dirigenti della società francese Kanavape sono stati condannati in base alle leggi nazionali sui narcotici e hanno inflitto pene detentive sospese di 18 mesi più multe di € 10.000. Il caso era incentrato sulla commercializzazione e la vendita di sigarette elettroniche di Kanavape con olio di CBD importato dalla Repubblica Ceca. Una «vasta maggioranza» di coltivatori dediti alla canapa negli Stati Uniti ed operatori del settore della trasformazione si concentreranno sul CBD nel 2020, secondo un report emesso da Hemp Benchmarks, che monitora l’intero settore. «Rapporti di regolatori e produttori raccontano che grandi volumi di biomassa rimangono invenduti, il che potrebbe dissuadere alcuni dal coltivare di nuovo quest’anno», ha affermato Hemp Benchmarks nella narrativa analizzando un recente sondaggio tra le parti interessate. Cibi che non contengono carne, assolutamente vegetariani che possono rappresentare opzioni alimentari e salutari. La maggior parte delle persone ha già familiarità con le diete vegane e sa che le persone che scelgono di seguirle possono mangiare qualcosa di più di insalate e noci crude. Si suggeriscono qui delle gustose e nutrienti ricette che consentono di cogliere tutti i gusti e tutte le necessità, comprese le richieste di chi soffre di allergie o ha bisogno di alimentarsi senza lattosio e derivati. Farmers Armor fa la sua parte per prevenire la diffusione del coronavirus donando maschere ai lavoratori essenziali in prima linea ad ogni acquisto. Farmers Armor, un’azienda di abbigliamento focalizzata sulla creazione di attrezzature tecniche e protettive per i coltivatori di cannabis, ha lanciato un programma di donazione di maschere one-to-one all’inizio di aprile per sostenere i lavoratori in prima linea dell’epidemia COVID-19.

Colombia

La Colombia entra nella Storia aprendo alla vendita di cannabis ad uso terapeutico con alto livello di THC

La società canadese-colombiana Khiron Life Sciences è una compagnia di livello mondiale che ha acquisito una reputazione notevole in qualità di impresa leader di settore di origine latino-americana.

Nel mese di marzo del corrente anno, Khiron ha praticamente fatto la Storia diventando la prima compagnia a sviluppare e commercializzare un prodotto a base di cannabis medicale interamente realizzata in Colombia. Da quel momento, la società ha conseguito molte altre pietre miliari per potenziare la loro posizione nell’industria globale della cannabis.

Il CEO Alvaro Torres e il Vicepresidente dello Sviluppo Commerciale Andrés Galofre, hanno lanciato Khiron nel 2017 con una missione focalizzata per migliorare la qualità della vita delle persone, cambiare il modo in cui i prodotti di cannabis medica sono stati visti e presentare la loro applicazione come un’opzione di trattamento efficace per condizioni di salute comuni come l’ansia e il dolore cronico, nonché malattie più specifiche tra cui il morbo di Parkinson e l’epilessia. Con operazioni chiave in America Latina, insieme ad attività in Nord America ed Europa, Khiron è autorizzato in Colombia per la coltivazione, produzione, distribuzione nazionale e per la produzione di cannabis medica per l’esportazione internazionale.

In un settore altamente regolamentato, Khiron continua a essere leader nello sviluppo delle normative sulla cannabis terapeutica in tutta l’America Latina. Ciò è in gran parte dovuto alla loro operazione «dal seme al paziente», che funge da fonte per lo sviluppo della ricerca e per modelli sanitari innovativi.

«L’industria della cannabis medica è ancora nei suoi anni formativi in ​​Colombia e in tutta l’America Latina», ha detto Torres. «Si prevede che i protocolli normativi si evolveranno e con aziende come Khiron che guidano il cammino su questioni che vanno dalla conformità all’innovazione, la regione svolgerà indubbiamente un ruolo fondamentale man mano che l’industria plurinazionale globale della cannabis matura».

Nel 2018, poco dopo essere diventata la prima azienda colombiana di cannabis a commerciare a livello globale, Khironha iniziato ad acquisire reti cliniche in Colombia, comprese strutture che trattano patologie neurologiche e del sistema nervoso.

La società ora possiede e gestisce due cliniche ILANS e ha recentemente aperto Zerenia, una struttura di assistenza medica integrata specializzata anche nella prescrizione di cannabis medica per malattie neurologiche, dolore e condizioni di salute mentale.

Inoltre, negli ultimi due mesi, la società ha firmato accordi di distribuzione con grandi rivenditori di farmacie della regione come Locatel in Colombia e Farmacias Universal in Perù, dove Khiron ha recentemente ottenuto licenze per importare e commercializzare prodotti a base di cannabis medica.

Oltre alla produzione di cannabis terapeutica, le normative della Colombia consentono anche la commercializzazione di prodotti cosmetici a base di CBD. Khiron ha sfruttato questa opportunità per commercializzare una linea per la cura della pelle a base di CBD chiamata Kuida.

Dal seme al paziente

Il team della leadership di Khiron sa che, al fine di garantire un processo di successo dal seme al paziente, l’educazione dei professionisti della salute e gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo sono fondamentali:

– Khiron sta collaborando con due delle principali università latinoamericane (Tecnológico de Monterrey in Messico e Cayetano Heredia in Perù) per sviluppare programmi educativi di alta qualità che formeranno più di 1500 medici nelle applicazioni della cannabis medica e la sua prescrizione sicura ed etica.

– Khiron sta sviluppando il primo studio latinoamericano sulla cannabis e le condizioni dermatologiche.

– Nel 2019, Khiron è stata invitata a diventare l’esclusivo fornitore di cannabis medica latinoamericana per il Progetto Twenty21, il più grande studio europeo di cannabis in corso, che sta arruolando oltre 20.000 pazienti per creare il più grande corpus di ricerche sulla cannabis medica. Il progetto studierà le opzioni di trattamento per condizioni come dolore cronico, epilessia, sclerosi multipla, PTSD, Sindrome di Tourette, ansia e problemi di abuso di sostanze.

– Mentre i Paesi di tutto il mondo sono alle prese con la pandemia COVID-19, Khiron è rimasta operativa con un’esenzione governativa. Pur rispettando rigorosamente le linee guida di salute e sicurezza, le sue strutture di coltivazione e di laboratorio sono attive e le loro cliniche continuano a supportare le esigenze dei pazienti.

Unione Europea

Il parere dell’Alta Corte dell’Unione Europea sostiene le parti interessate all’industria della cannabis

Il CBD non dovrebbe essere vietato dal commercio tra gli Stati Membri dell’UE, ha suggerito un consulente legale della Corte di Giustizia Europea (CGE). La recente opinione dell’avvocato generale Evgeni Tanchev contesta le attuali norme francesi che vietano la commercializzazione di prodotti derivati ​​dai fiori di canapa e dall’intera pianta di canapa, compreso il CBD.

La consulenza deriva da un caso in cui 2 dirigenti della società francese Kanavape sono stati condannati in base alle leggi nazionali sui narcotici e hanno inflitto pene detentive sospese di 18 mesi più multe di € 10.000. Il caso era incentrato sulla commercializzazione e la vendita di sigarette elettroniche di Kanavape con olio di CBD importato dalla Repubblica Ceca.

Leggi francesi severe

Le leggi francesi sulla canapa, considerate tra le più rigorose all’interno dell’UE, consentono solo la produzione di fibre e semi; inoltre, non è consentita la lavorazione dell’intera pianta, rendendo impossibile l’estrazione del CBD, che è concentrato nei fiori della pianta.

Tanchev ha informato che l’importazione di CBD non può essere vietata in base alle norme dell’UE relative alla libera circolazione delle merci tra e tra gli Stati Membri.

Mentre le autorità francesi nel caso originale hanno citato un «principio precauzionale» volto a proteggere i consumatori come base per la sanzione originale di Kanavape, Tanchev ha affermato che il governo francese non ha chiaramente identificato alcun effetto dannoso dall’uso dell’olio di CBD nelle sigarette elettroniche.

Non è una droga

«Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non è stato stabilito che l’olio di cannabidiolo (CBD) abbia effetti psicotropi», ha affermato l’Avvocato Generale in un parere richiesto dalla Corte di Giustizia Europea, la più alta Corte dell’UE, parere che è stato giudicato sulla base di un ricorso francese presso il Tribunale.

Ha anche osservato che il CBD non dovrebbe essere considerato un farmaco ai sensi della legge francese, in linea con la Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 1961 sui farmaci narcotici che non considera il CBD un narcotico.

Sebbene la Corte di Giustizia europea non sia vincolata dal parere di Tanchev, le sue sentenze definitive tendono a seguire le conclusioni dell’Avvocato Generale.

Necessità di regole chiare

Kanavape ha affermato che la natura del procedimento in questione, così come il suo deferimento alla Corte di Giustizia europea, mostra la necessità di un quadro chiaro per la produzione e la vendita di CBD in Francia e in tutta l’UE. Gli avvocati della società hanno notato che il risultato potrebbe eventualmente costringere altri paesi a rivedere le loro normative relative alla produzione e alle vendite di CBD nel contesto delle norme UE sulla libera circolazione delle merci.

Sita Schubert, segretaria generale della neo-formata European Medicinal Cannabis Association (EUMCA), ha concordato sull’opinione e sull’eventuale sentenza della Corte di Giustizia europea in relazione al fatto che potrebbe avere un effetto su regole più ampie per il CBD. «Sottolinea chiaramente che ci sarà un allineamento per l’introduzione sul mercato dei prodotti CDB», ha dichiarato a EURACTIV.

La Corte di Giustizia europea con sede in Lussemburgo dovrebbe emettere una sentenza definitiva nel settembre 2020.

Stati Uniti

Una vasta maggioranza di parti interessate si concentrerà sul CBD nel 2020

Una «vasta maggioranza» di coltivatori dediti alla canapa negli Stati Uniti ed operatori del settore della trasformazione si concentreranno sul CBD nel 2020, secondo un report emesso da Hemp Benchmarks, che monitora l’intero settore.

«Rapporti di regolatori e produttori raccontano che grandi volumi di biomassa rimangono invenduti, il che potrebbe dissuadere alcuni dal coltivare di nuovo quest’anno», ha affermato Hemp Benchmarks nella narrativa analizzando un recente sondaggio tra le parti interessate.

Stati alla guida della coltivazione della canapa

Ma mentre il numero di applicazioni per coltivare la canapa è in calo dal 2019 in diversi Stati guida nella produzione della canapa, con fonti in Colorado, Montana e Oregon che citano un calo, i coltivatori che si sono avvicinati più di recente alla coltivazione della canapa stanno dimostrando entusiasmo per questa coltura, secondo quando segnala il rapporto.

Florida e Texas, che sono entrambi alla prima stagione di coltivazione della canapa, segnalano una forte domanda di licenze. Funzionari dell’agricoltura in Florida dichiarano di aver già approvato 123 licenze su 817 domande totali di agricoltura e trasformazione presentate. Funzionari statali del Texas hanno dichiarato che lo Stato ha ricevuto oltre 450 domande di licenze di produttore.

Rallentamento

Notando che «nel 2019 è stata piantata e raccolta una superficie vegetativa molto inferiore a quella effettivamente registrata» nel 2019, Hemp Benchmarks ha affermato che potrebbe non portare necessariamente a un rallentamento della produzione di CBD in stati di canapa più maturi se gli agricoltori affermati rimangono nel settore mentre altri scompaiono dopo le difficoltà dell’anno scorso.

«Il rovescio della medaglia di questa possibilità è che l’impennata delle licenze negli Stati con nuovi programmi di canapa potrebbe non tradursi in un aumento della produzione di biomassa praticabile», poiché i nuovi entranti fanno fatica a produrre raccolti.

L’interesse verso le fibre di canapa cresce

In altre note del rapporto, l’indagine ha rivelato un crescente interesse in altri mercati finali per le materie prime derivate dalla canapa, in particolare la fibra di canapa. Il rapporto afferma che la coltivazione per applicazioni industriali probabilmente costituirà una porzione maggiore della produzione totale rispetto al 2019.

Inoltre, gli intervistati hanno riferito di non aver avuto difficoltà nel processo di rilascio delle licenze a causa della crisi del coronavirus, sebbene alcuni siano preoccupati che se la crisi persiste, potrebbero affrontare una carenza di manodopera.

Stati Uniti

7 alimenti che mantengono in salute senza far mancar di nulla

Cibi che non contengono carne, assolutamente vegetariani che possono rappresentare opzioni alimentari e salutari. La maggior parte delle persone ha già familiarità con le diete vegane e sanno che le persone che scelgono di seguirle possono mangiare più di insalate e noci crude. Tuttavia, ci sono ancora alcune persone che pensano che essere vegani significhi essere completamente limitati nelle tue scelte alimentari e meno opzioni quando si tratta di ricreare i piatti che ami senza carne e soprattutto i latticini come uova, latte o burro.

Fortunatamente, essere vegani non è una pena detentiva automatica per una vita di esclusione da pasti deliziosi, situazioni di cene sociali o anche cibi che richiedono classicamente prodotti lattiero-caseari.

Soprattutto se si ha qualche ricetta nascosta come un asso nella manica. Per le persone che hanno bisogno di idee per i dessert o che desiderino sapere come far sentire speciali i loro amici intolleranti al singolo alimento vegano o al lattosio al prossimo incontro dove fumare rilassati, queste dolci ricette saranno un successo.

Chips croccanti vegane di pesche medicate

Se si è un fan dei dessert con un po’ di consistenza, questa chip croccante, fatta con pesche dolci e morbide abbinate a una leggera e friabile mousse condita con burro vegano e latte di riso, sarà un vero piacere per il palato. Se non si è un fan delle pesche, si può sostituire l’ingrediente della pesca con altri frutti carnosi con nocciolo come prugne, mango o una combinazione creativa di propria scelta. Si può completare con gelato vegano messo alla fine, per un perfetto equilibrio di pesche calde e gelato freddo.

Budino vegano di zucca cotta al Nero di Domina

Soprattutto in quel momento dell’anno in cui tutto si colora e si insaporisce alla zucca fa, il suo ritorno annuale questo ingrediente classico della nostra alimentazione, quindi questo budino cremoso si adatta perfettamente alla stagione della zucca. Questa ricetta utilizza latte di cocco infuso con Black Domina, una varietà Indica rilassante ma si può scegliere qualsiasi varietà si voglia. Si tenga a mente il profilo ricco di sapore di zucca del dessert mentre si decide quale fiore potrebbe abbinarsi bene con gli altri ingredienti.

Banana Vegan alla Cannabis Sundae

Non importa se il clima è caldo o freddo – i veri amanti del gelato capiscono che ogni momento è il momento giusto per il gelato. Questa semplice ricetta utilizza le banane come base per il gelato per ottenerlo senza latte. La coppa è condita con sciroppo di cioccolato fuso e cocco tostato ma ci si può sentire liberi di fare tutto con i propri condimenti preferiti innaffiati da spruzzi di caramello salato o noci con una bella ciliegia in cima.

Sfere energetiche vegane crude infuse di marijuana

Queste sane sfere energetiche sono perfette per colazioni mattutine veloci o spuntini veloci da portare con sé mentre si è in movimento. Sono fatte con anacardi, quindi le persone con allergie specifiche alle noci possono prepararle senza le noci raddoppiando i semi di girasole o usando il muesli.

Ciambelle di zucca speziate vegane a basso contenuto di zucchero

Anche se si sta prestando particolare attenzione a ridurre lo zucchero, ciò non significa che si debba per forza perdere il dessert dalla propria dieta. Queste ciambelle umide sono realizzate con purea di zucca e spezie di zucca, quindi gli amanti della zucca saranno in paradiso con tutti gli strati di sapore autunnale. Si tenga presente che si avrà bisogno di un vassoio per ciambelle per cucinare questo dessert, quindi ci si assicuri di avere l’attrezzatura giusta di cui si ha bisogno prima di iniziare.

Biscotti con cioccolato morbido vegano con chip di Kief thailandese

Questa interpretazione infusa di una ricetta classica utilizza il kief decarbossilato del fiore Thai Chocolate per esaltare il ricco sapore delle gocce di cioccolato. Ci si può attenere alla ricetta parola per parola o scambiare le gocce di cioccolato al latte vegano con cioccolato fondente, cioccolato bianco o un mix super dolce di tutte e tre.

Ultima ricetta bonus: latte senza lattosio con cocco e cannabis

Si può usare questa ricetta che offre una soluzione nel sostituire il latte togliendolo da qualsiasi ricetta di dessert senza che se ne subisca un effetto troppo negativo in termini di gusto. Da provare in frullati, torte, biscotti, muffin, budini, cioccolato fondente, cookies, mousse e persino nella panna montata. Si può anche inserirlo in ricette salate come zuppe, curry, biscotti e salse cremose come la salsa vegana alfredo.

Stati Uniti

Farmers Armor lancia il programma di donazione di maschere per combattere il coronavirus

Farmers Armor fa la sua parte per prevenire la diffusione del coronavirus donando maschere ai lavoratori essenziali in prima linea ad ogni acquisto. Farmers Armor, un’azienda di abbigliamento focalizzata sulla creazione di attrezzature tecniche e protettive per i coltivatori di cannabis, ha lanciato un programma di donazione di maschere one-to-one all’inizio di aprile per sostenere i lavoratori in prima linea dell’epidemia COVID-19.https://cannabisnow.com/farmers-armour-launches-mask-donation-program-to-fight-coronavirus/

Con i sistemi di produzione già in atto, aumentare la produzione delle maschere era relativamente semplice per Farmers Armor. Fondata dall’agricoltore di cannabis Jeremy Glum nell’autunno del 2018, la piccola azienda produce maschere agricole da poco più di un anno.

Fortunatamente, non sono state necessarie modifiche al design: le maschere agricole altamente efficienti e protettive sono lavabili in lavatrice e dispongono già di due valvole di respirazione e sono dotate di un filtro N99 sostituibile. La durata del filtro è di circa 40 ore.

Tuttavia, poiché la domanda di maschere è cresciuta rapidamente con l’arresto a livello nazionale, Glum e il suo partner Kaz Kosciolek non si sono sentiti in dovere di capitalizzare l’aumento delle vendite.

«Dato che c’era una carenza di maschere di massa, sentivamo l’obbligo morale di contribuire», ha affermato Kosciolek, che si occupa del marketing e degli aspetti digitali dell’azienda.

«Rispettiamo il 100% dei nostri prodotti e, in caso di problemi, risolviamo sempre il problema», ha aggiunto.

Dal coltivatore al coltivatore

Kosciolek e Glum hanno trascorso innumerevoli ore sul campo. Condividono l’amore per la cannabis e sono appassionati nell’aiutare i loro colleghi agricoltori con un abbigliamento senza fronzoli e che svolge il suo lavoro. Si potrebbe descrivere Farmers Armor come un tipo di azienda «dall’agricoltore, per l’agricoltore» in cui trattano i propri clienti come amici, offrendo piena trasparenza e impegno nel fornire prodotti di qualità.

«Quando ci siamo concentrati così tanto sulla legalizzazione e sul prodotto finale, volevamo assicurarci che le persone che stavano effettivamente coltivando il prodotto non fossero state dimenticate», ha affermato Kosciolek.

L’idea di Glum per Farmers Armor è nata dal desiderio di lavorare in tutta comodità, non solo per se stesso, ma per tutti i suoi colleghi agricoltori esposti a condizioni climatiche avverse e allergeni sul lavoro.

I due prodotti principali di Farmers Armour sono le maniche protettive per l’agricoltura e le maschere antipolvere. Le maniche impediscono la produzione di resina e offrono protezione dall’eruzione delle foglie e da qualsiasi altra irritazione cutanea associata al giardinaggio. Glum ha sviluppato le maschere pensando ai trimmer, poiché molte persone hanno allergie e possono diventare estremamente irritate durante il lavoro, ha spiegato.

Cavalieri in scintillanti armature

Utilizzare le maschere per combattere il coronavirus non è qualcosa che avrebbero potuto prevedere, ma Glum e Kosciolek si sentono fortunati a poter usare Farmers Armor come presa per espandere la loro portata e aiutare le persone al di fuori del settore della cannabis.

«Fare la donazione one-to-one si adatta allo scopo della nostra azienda, quello di essere il più utile possibile», ha detto Kosciolek.

A partire dal 22 maggio, la società con sede a Santa Cruz ha donato circa 1.800 maschere con altre in arrivo. Le maschere vengono offerte a molti dei primi soccorritori di Santa Cruz, come i vigili del fuoco locali, i reparti sanitari e l’ufficio dello sceriffo. Anche i rivenditori essenziali come banche, negozi di alimentari e l’ufficio postale sono nella lista delle donazioni di Glum.

Glum consegna personalmente le maschere ai bisognosi. Quando gli si parla del programma di donazione, è chiaro che contribuire alla sua comunità significa molto per lui.

«Offre alle persone l’opportunità di donare e aiutare, e penso che sia la bellezza di ogni donazione», ha affermato Glum. «Diamo a tutti la possibilità di aiutare tutti. È un’opzione interessante per noi».

Il desiderio di Glum di aiutare gli altri si riflette anche nell’impegno dell’azienda per la sostenibilità. Farmers Armor staesaminando con attenzione i modi in cui possono ridurre la loro impronta di carbonio. Di recente, ciò ha significato rendere i prodotti riutilizzabili e allontanarsi dagli imballaggi in plastica, cosa che i consumatori noteranno quando riceveranno le loro maschere.

Il programma di donazione di maschere continuerà fino a quando le maschere saranno ancora necessarie per i lavoratori in prima linea.

Coloro che non hanno bisogno di maschere ma desiderano comunque partecipare al programma di donazione possono farlo su https://farmersarmour.com/shop.

Oltre al programma di donazione, il team di Farmers Armor sta lavorando per rilasciare nuovi attrezzi per l’agricoltura nei prossimi mesi. Visita il loro sito Web per gli aggiornamenti dei prodotti e ulteriori informazioni sul loro programma one-to-one.