Il sindacato francese della canapa (Syndicat Professionnel duChanvre – SPC) ha pubblicato un ampio manifesto a sostegno del settore della canapa industriale della nazione, avvertendo che il Paese potrebbe perdere la sua posizione di leader del settore, impedendo un intenso sviluppo. «Da leader in questo settore da decenni, la Francia potrebbe essere relegata allo status di spettatore in pochi anni», ha affermato il gruppo nel manifesto. «Intorno a noi, altri Paesi stanno avanzando rapidamente e riabilitando la coltivazione della canapa senza aspettare. In assenza di una reazione rapida, la Francia perderà la sua guida storica in un settore più che promettente», continua il testo del manifesto.

Il più grande coltivatore di canapa d’Europa

La Francia è di gran lunga il più grande coltivatore di canapa in Europa, con campi di canapa per un totale di circa 18.000 ettari nel 2018. Nel 2018 l’Europa ha registrato complessivamente 50.000 ettari, i dati più recenti. L’economia della canapa del Paese si basa sulla produzione di semi di piantagione certificati, produzione di sementi per alimenti e fibre utilizzate nella carta e nell’edilizia. Ma il governo francese proibisce l’uso dei fiori di canapa, il che significa che il settore del CBD è praticamente inesistente.

Il Syndicat Professionnel du Chanvre-SPC ha affermato che le attuali barriere impediscono a centinaia di attori locali di sviluppare soluzioni ecologiche innovative e i benefici economici che la canapa rappresenta. Il gruppo ha chiesto «l’istituzione di un chiaro quadro giuridico ed economico, che consenta un accesso sicuro per consumatori e pazienti e lo sviluppo economico per imprenditori, agricoltori e territori».

Creato a giugno 2018, l’SPC comprende circa 60 produttori, trasformatori, distributori e altre parti interessate dei settori della canapa e della cannabis terapeutica. Il sindacato si interfaccia con agenzie governative e parlamentari francesi, sostenendo cambiamenti per far avanzare l’intero settore.

Per l’ecologia e l’economia

SPC ha affermato che la canapa può svolgere un ruolo importante nella confluenza delle attuali crisi ecologiche ed economiche che la Francia deve affrontare, aggravata dalla pandemia di COVID-19.

Tra le raccomandazioni chiave, SPC ha affermato che la Francia dovrebbe sviluppare il proprio settore della canapa liberando il fiore, un ulteriore sviluppo del seme come alimento naturale e ampliando l’uso della fibra di canapa nell’industria edile, nelle bioplastiche, nei tessuti e come fonte di energia alternativa.

«La canapa deve avere il suo posto nel piano di risanamento», dichiara il manifesto. «La Francia deve sfruttare al massimo le sue numerose risorse e cogliere l’opportunità per rendere la canapa la pianta del futuro, in grado di affrontare le sfide contemporanee».

Stati Uniti

I gruppi di consumatori statunitensi mettono in guardia contro le ‘decisioni affrettate’ sul CBD

Quattro importanti gruppi di consumatori statunitensi chiedono ai legislatori federali di respingere gli sforzi che accelererebbero il processo di legalizzazione del CBD per l’uso in integratori e prodotti alimentari, avvertendo che «forzare la FDA (US Food & Drug Administration) a prendere decisioni affrettate e ad attuare prematuramente importanti modifiche normative porterebbero a un mercato non sicuro del CBD».

Speculatori ben finanziati

«Gli speculatori meglio finanziati invaderebbero inevitabilmente il Congresso con richieste finalizzate ad ottenere carta bianca perché i loro prodotti siano scelti, aggirando la supervisione che garantisce sicurezza e qualità», hanno avvertito i gruppi in una lettera del 17 giugno 2020 inviata ai legislatori. Notando che il Congresso non è un garante della sicurezza nei prodotti di consumo, i gruppi hanno affermato che «una decisione politica tesa a scavalcare legalmente una valutazione attenta e scientificadella sicurezza del CBD creerebbe un precedente terribile».

Presentata ai membri della Camera dei rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti, la lettera è stata firmata da funzionari di organizzazioni senza fini di lucro del Center for Science in the Public Interest, un “cane da guardia” associativo in ambito alimentare e sanitario che esegue test indipendenti sui prodotti; l’Istituto di Sanità Pubblica, che promuove la ricerca e le politiche relative alla salute; e la Consumer Federation of America, un’associazione di organizzazioni dei consumatori.

Più tempo per esaminare i rischi

La lettera di 8 pagine, che tratteggia il tema su due pagine e mezza di note a piè di pagina, affermava che la FDA ha bisogno di più tempo e risorse per valutare correttamente i rischi nel CBD. Gli autori hanno citato una serie di casi in cui specifici prodotti a base di CBD sul mercato sono stati sanzionati dalla FDA per motivi che vanno dall’eccessivo contenuto di THC all’etichetta errata e alla contaminazione con metalli pesanti, rilevando in particolare i produttori che producono integratori carichi di CBD in forme accattivanti per i bambini e ai siti Web che promuovono il CBD come palliativo per il disagio comune nelle gravidanze. Più di recente, la FDA ha inviato lettere di avvertimento ai venditori che fanno affermazioni sull’efficacia del composto nel trattamento dei sintomi COVID-19.

Anche l’unico prodotto CBD approvato, Epidiolex, cancellato come farmaco nel 2018 e rimosso l’elenco di sostanze controllate a livello federale dalla Drug Enforcement Administration (DEA) nell’aprile 2020, è stato citato per il suo potenziale negativo nel causare danni al fegato sulla base di studi clinici. È stato scoperto che Epidiolex è terapeutico nei pazienti che soffrono della Sindrome di Lennox-Gastaut e della Sindrome di Dravet, due forme debilitanti di epilessia.

Incentivare studi seri

I gruppi di consumatori hanno affermato che la FDA dovrebbe richiedere prove scientifiche sulla sicurezza del CBD negli alimenti, adottare misure per monitorare gli effetti negativi sugli utenti e stabilire controlli di qualità.

«Ciò incentiverebbe un serio studio da parte dell’industria alimentare dei rischi e dell’uso sicuro dei prodotti a base di CBD e richiederebbe migliori controlli di qualità nella catena di approvvigionamento», hanno scritto i gruppi. «Tale processo potrebbe identificare dosi e/o condizioni particolari di vendita per il CBD che sarebbero legali sul mercato».

Stati Uniti

Le aziende svizzere e statunitensi collaborano per portare nuove cultivar in Europa

La società High Grade Hemp Seed con sede negli Stati Uniti ha collaborato con Swiss Cannabinoid, Stabio, società con sede in Svizzera, per portare in Europa l’intero catalogo di ceppi di canapa ricchi di CBD, hanno annunciato le società.

High Grade afferma che la mossa è il primo passo verso la razionalizzazione della distribuzione internazionale a raggio completo, facilitando l’elaborazione degli ordini e abbreviando le tempistiche di spedizione all’interno del Continente. Cosa ancora più importante, la partnership offre ai clienti europei l’accesso a ceppi genetici di canapa di prima qualità, difficili da ottenere, da Highmont, con sede a Longmont, Colorado.

Tutti i ceppi di semi di canapa di alta qualità sono ora disponibili per la vendita come semi in Europa.

Partner stabilito

«Tra il tumulto delle normative sull’importazione/esportazione e il panorama politico in continua evoluzione, avere un vicino stabilito in un mercato europeo in crescita aiuta a creare un percorso più semplice per l’agricoltore di canapa», ha dichiarato Mike Leago, ceo di High Grade. «Questa espansione incoraggerà i coltivatori di canapa europei a provare nuove varietà, a diversificare meglio le loro colture e ad aumentare la redditività».

High Grade Hemp Seed e Swiss Cannabinoid hanno iniziato la collaborazione all’inizio di quest’anno aprendo la strada alla produzione di CBG negli Stati Uniti con il rilascio del Matterhorn CBG, una nuova varietà.

Considerato da molti nel settore come all’avanguardia nei composti della canapa, il CBG (cannabigerolo), come il THC e il CBD, è uno dei 120 cannabinoidi presenti nella cannabis. Mentre le parti interessate sono state a lungo concentrate sullo sviluppo di THC e CBD, i ricercatori e gli allevatori di canapa stanno collaborando per comprendere meglio il CBG e sviluppare cultivar ricche di CBG. Il composto è noto come cannabinoide ‘madre’ o ‘OG’, poiché è il precursore di tutti gli altri cannabinoidi.

Sinergie

Le società affermano che l’accordo di distribuzione europeo si basa sulla proficua collaborazione sul Matterhorn.

«Dopo aver avviato una relazione altamente sinergica con il team High Grade sul Matterhorn, diventare i loro partner di distribuzione europei è stata una progressione naturale», ha dichiarato il fondatore svizzero di Swiss Cannabinoid Matthias Ghidossi, un veterano di lunga data sulla scena europea della canapa. «Questa nuova infusione di cultivar di canapa nel mercato europeo sarà un grande vantaggio per gli agricoltori in tutta l’UE», ha affermato.

Swiss Cannabinoid ha aperto la strada alla ricerca e sviluppo di nuovi ceppi genetici della Cannabis Sativa l. La società ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di una nuova varietà a basso contenuto di THC e collabora con aziende farmaceutiche e attori chiave nel settore della cannabis in Nord America e nell’Europa orientale.

Un processo complesso

Isaac Cohen, CFO di High Grade, ha affermato che è stato un «grande sforzo» stabilire la distribuzione europea in tempo per l’impianto del 2020. La società ha dovuto superare ostacoli normativi e risolvere complessi problemi di distribuzione e realizzazione, nonché considerazioni sul servizio clienti nella costruzione di un sistema solido per consegnare le cultivar di canapa dell’azienda agli agricoltori di tutta Europa.

High Grade, che è stato leader nella reintroduzione della canapa industriale nella catena di approvvigionamento globale, ha anche affermato che sta spingendo la ricerca e lo sviluppo con 20 nuovi incroci terpenici e la genetica focalizzata su cannabinoidi minori ad alto potenziale. I semi HGH possono essere ordinati tramite Swiss Cannabinoid, che elabora gli ordini il giorno in cui vengono ricevuti e prevede una consegna di 2-3 giorni.

Stati Uniti

Sei gruppi di pressione LGBTQ nel settore dell’industria della cannabis

Ecco alcuni membri dell’industria della cannabis – e della comunità LGBTQ – che vale la pena sostenere tutto l’anno.

I membri dell’industria della cannabis spesso propongono il loro campo come uno dei più inclusivi. Dopotutto, il mercato legale della cannabis viene costruito e arredato proprio davanti ai nostri occhi: perché non dovrebbe essere diversificato, accettabile e progressivo?

Dopotutto, i movimenti che operano a favore della marijuana medica vengono considerati con stretti legami con la crisi dell’AIDS (gridano ai pionieri della marijuana medica Dennis Peron e Brownie Mary). Ma sfortunatamente, quando qualcosa come la promessa di un settore libero dai mali della discriminazione e del patriarcato sembra troppo bello per essere vero, di solito è perché lo è.

Certo, gli ultimi dati mostrano che l’industria della cannabis impiega più donne auto-identificate rispetto alla tecnologia o all’agricoltura, ma gli uomini mantengono ancora la maggior parte delle posizioni di potere in queste aziende, detengono titoli come CEO o direttore più spesso delle loro controparti femminili.

Dal punto di vista della giustizia razziale, la maggior parte dei luoghi in cui la cannabis è legale negli Stati Uniti è stata lenta nell’attuare le misure di equità, il che significa che i ricchi (statisticamente parlando, vecchi bianchi etero) diventano più ricchi e le comunità di colore hanno più probabilità di essere colpite dal divieto sulla cannabis che viene ulteriormente spinto in avanti. E dal punto di vista più ampio, c’è il triste fatto che la maggior parte delle persone nell’industria della cannabis non sta facendo molti soldi comunque.

Ma anche se il mondo dell’erba legale non è proprio l’utopia capitalista progressista che a volte viene propugnata, possiamo ancora spingere per un settore migliore, e al momento ci sono alcune persone molto eccitanti nello spazio che lavorano per fare proprio questo. Qui ci sono alcuni membri della comunità LGBTQ che fanno grandi ondate nel settore della cannabis – supportali se ne hai la possibilità, perché il loro successo crea ancora più spazio per i loro contemporanei.

Joshua Crossney

Joshua Crossney è il fondatore e CEO di jCanna che opera senza scopo di lucro, nonché l’uomo dietro la Cannabis Science Conference, un evento annuale che riunisce esperti del settore della cannabis. Crossney ha concentrato la sua carriera nella promozione della ricerca e dell’educazione, ma è stato anche aperto sulla sua sessualità e sulla promozione dell’inclusione nel mondo della cannabis.

«Anche se parliamo dell’inclusione nel settore, ed è molto diversificata, alla fine è un’industria prevalentemente bianca dominata dai maschi», ha detto Crossney in un’intervista con High Times. «Questo si sta evolvendo e sta cambiando e stiamo assistendo a un coinvolgimento molto maggiore da parte di diversi gruppi, ma penso che abbracciare davvero il tuo vero io ed essere ciò che sei sia davvero la strada migliore da prendere con questo».

Nick Abell & Cameron Ray Rexroat

Gli imprenditori dietro Just Another Jay, un blog sullo stile di vita della cannabis e attività di consulenza di marketing, sono anche partner che spingono per la visibilità LGBTQ nel settore della cannabis e oltre.

«Stavamo notando di essere stati presentati solo in eventi come Pride Month ma dopo è stato come se non fossimo mai esistiti», ha detto Rexroat a Cannabis Now in un’intervista che sarà presto pubblicata. «[Ora], questo è un driver enorme in tutto ciò che facciamo. Dobbiamo abbattere non solo lo stigma ma anche educare le persone sulla cannabis ed evidenziare la discriminazione che sta avvenendo nel settore».

Renee Gagnon

Il CEO di HollyWeed North Cannabis, Renee Gagnon, è stato esplicito sull’importanza della rappresentazione LGBTQ nel settore della cannabis. La sua biografia osserva che è «sia la prima transgender CEO della società di marijuana quotata in borsa che la prima donna».

Gagnon afferma che la visibilità è fondamentale per i gruppi emarginati, come i membri della comunità LGBTQ, per avere una buona dose di successo nel regno del business della cannabis.

«L’accesso al capitale determinerà sempre la divisione razziale e di genere nella parte superiore delle classi sociali», ha detto Gagnon a Leafly. «Mi viene negato l’accesso a una cosa fondamentale come l’uguaglianza all’inizio di una nuova industria».

Buck Angel & Leon Mostovoy

Buck Angel è diventato famoso per la prima volta come attore adulto trans apertamente e si è trovato attirato dal business della cannabis a causa degli stretti legami della pianta con la storia di LGBTQ.

«La comunità queer, in particolare i gay e la crisi dell’HIV/AIDS, sono il motivo per cui oggi abbiamo persino cannabis legale», ha detto Angel alla pubblicazione LGBTQ. «Ora diventerà tutta una società di uomini bianchi là fuori, e la strana comunità che è stata coinvolta per sempre e ha iniziato tutta questa faccenda sarà lasciata fuori».

Angel ha collaborato con il collega attivista e transman Leon Mostovoy per creare la compagnia di cannabis Pride Wellness, che mira a «sviluppare prodotti incentrati sui disturbi medici prevalenti nelle persone della comunità LGBT», secondo il suo sito web.

Australia

Il Governo australiano sostiene la legislazione sulla esportazione di cannabis a uso medico

L’Australia’s Export Control Amendment (Certificate of NarcoticsExports) Bill 2020 mira a migliorare l’accesso ai mercati globali per le industrie nazionali di cannabis e canapa.

Nel 2018, il Governo federale australiano ha deciso di consentire l’esportazione di prodotti a base di cannabis terapeutica. Ma secondo Freshleaf Analytics, la mancanza di certificazione fitosanitaria ha ostacolato i progressi.

Il sito web del Dipartimento dell’Agricoltura, dell’Acqua e dell’Ambiente afferma che i certificati fitosanitari sono certificati da governo-a-governo che certificano piante e prodotti vegetali: sono stati ispezionati secondo le procedure appropriate; e/o sono stati testati secondo le procedure appropriate; e/o provengono da particolari aree libere da parassiti; e/o sono considerati privi di parassiti o malattie di quarantena specificati dal paese importatore. Quindi, sono documenti piuttosto importanti.

Il nuovo disegno di legge, che ha approvato il Senato lo scorso mercoledì, amplia la legislazione attuale che certifica le esportazioni agricole per consentire la certificazione delle esportazioni legittime di narcotici, tra cui cannabis medica e canapa a basso contenuto di THC. «L’anno scorso abbiamo visto produttori che vogliono esportare verso mercati che richiedono la certificazione del governo australiano: questo progetto di legge indica che gli esportatori possono ora accedere a quei mercati e avere la fiducia necessaria per investire in questo settore», ha affermato il ministro federale dell’agricoltura David Littleproud. «L’industria sarà in grado di esportare mercati nel sud-est asiatico, in Cina, in Canada e nel redditizio mercato statunitense».

Nella seconda lettura del disegno di legge, la vicepresidente dell’opposizione al senatore del Senato Kristina Keneally ha accolto con favore le intenzioni ma ha detto che l’Australia dovrebbe fare molto di più per sfruttare tutta la potenziale cannabis terapeutica e canapa.

Per quanto riguarda la canapa: «Il lavoro incoraggia la crescita e lo sviluppo dell’industria della canapa. Dovrebbe essere legale ingerire, coltivare e produrre prodotti di canapa in tutti gli stati dell’Australia».

Bene, lo è già ma varie norme e regolamenti rigidi rendono molto difficili gli aspetti di cui sopra.

Per quanto riguarda la cannabis terapeutica, il senatore Keneally ha dichiarato: «È anche tempo di rimuovere gli inutili ostacoli normativi alla cannabis medicinale, iniziando con la risposta alle raccomandazioni formulate dalla commissione referenze per gli affari della comunità del Senato».

In realtà non esiste una canapa «a basso contenuto di THC»; poiché la canapa per definizione è a basso contenuto di THC. La canapa ad alto THC è considerata marijuana o cannabis terapeutica; dipende dalla situazione. Tuttavia, in Australia anche la canapa a basso contenuto di THC può essere considerata cannabis terapeutica se viene coltivata per l’estrazione del cannabidiolo.

Australia

Sorprendenti risultati in una ricerca riguardante la cannabis ad uso medicale

Mentre la cannabis medicinale è disponibile legalmente in Australia da qualche tempo, l’ultimo sondaggio CAMS ha rilevato che la maggior parte dei pazienti utilizzava ancora fonti illecite.

I risultati del Cannabis As Medicine Survey (CAMS: 18), condotto dai ricercatori dell’Università di Sydney tra settembre 2018 e marzo 2019 con 1388 australiani, hanno scoperto che solo il 2,7% accedeva a prodotti legali.

Le condizioni più comuni in cui veniva utilizzata la cannabis per il dolore includevano medicinali, problemi di salute mentale (principalmente ansia e depressione) e problemi del sonno.

Alcuni dei blocchi per ottenere una prescrizione per i prodotti legali notati erano il costo dei prodotti, i problemi con la ricerca di un medico disposto a prescrivere e la percezione che il medico abituale della persona non era interessato a studiare la cannabis medicinale come una potenziale opzione di trattamento.

«Ci sono chiaramente molti australiani con gravi condizioni mediche che devono ancora ottenere l’accesso ufficiale ai prodotti di cannabis terapeutica, anche se vorrebbero tale accesso», ha affermato CAMS: 18 co-autore e direttore accademico della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, Professore Iain McGregor.

Il professor McGregor afferma che gli australiani che acquistano cannabis medicinale attraverso canali illeciti presentano rischi associati al controllo di qualità e rischi legali. Tuttavia, lo studio ha rilevato che coloro che avevano perseguito prodotti di approvvigionamento tramite canali illeciti hanno riportato esperienze abbastanza positive, così come le poche persone che hanno riferito di aver accesso a prodotti di cannabis medica legalmente prescritti.

Il professor McGregor afferma che l’Australia deve accelerare il cambiamento in relazione alla cannabis terapeutica, incluso consentire l’accesso senza prescrizione al cannabidiolo (che si spera sia all’orizzonte) e fornire maggiori indicazioni a medici e specialisti in questo settore. Per quanto riguarda quest’ultima, sono fondamentali anche prove di migliore qualità sull’efficacia della cannabis medicinale. Un altro punto di interesse nel rapporto del sondaggio è il modo in cui la cannabis veniva utilizzata dall’ultimo sondaggio. I ricercatori hanno notato un passaggio dai prodotti fumabili come le articolazioni alla cannabis non fumatori, compresi i prodotti per via orale.