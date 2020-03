L’Olanda, oggi, è tra le più chiare immagini riguardanti il Vecchio Continente a proposito di cannabis in epoca di Covid 19. Coffee shop deserti o quasi, luoghi pubblici poco frequentati, una vera e propria emorragia di visitatori e turisti, soprattutto nella città di Amsterdam. Una situazione che, quindi, non è caratterizzante il solo ‘caso’ italiano. Il cannabigerolo potrebbe essere la nuova frontiera della cannabis e dei prodotti derivati, potrebbe persino superare lo stesso principio attivo CBD. Da Sacramento, Stati Uniti, una novità che riguarda l’ambito del Diritto del Lavoro, ovvero, la presentazione di un progetto di legge che vieti ai datori di lavoro di discriminare o licenziare dipendenti che dichiarino di utilizzare cannabis ad uso terapeutico. La Major League Baseball, sport nazionale USA, si dibatte tra misure restrittive e concessioni. Vieta l’uso di cannabis a scopo terapeutico tra i propri sportivi associati ed atleti. Allo stesso tempo, possono farne uso nella propria vita privata ma -in pubblico- non sono autorizzati ad accettare contratti di sponsorizzazione da parte di aziende e imprese del settore cannabis. I politici della Florida nella Casa delle Rappresentanze hanno proposto di fissare al 10% il limite della cannabis da somministrare a pazienti minori per uso pediatrico medicale. Una proposta nella Camera dei Rappresentanti della Florida limiterebbe il contenuto di THC terapeutico al 10% per i pazienti al di sotto dei 21 anni, come riporta il News Service della Florida.Una versione quasi identica della misura si è fermata al Senato all’inizio di questa settimana.

Olanda

Amsterdam sta praticamente uccidendo il proprio turismo da cannabis

La Capitale olandese è in brusco calo di visitatori stranieri. Un metodo per fermare l’emorragia di turisti e visitatori? Creare bar stranieri per caffè. In questi giorni, il rituale passaggio per le vie del fumo ad Amsterdam, sinonimo di erba per decenni grazie all’antica politica di tolleranza della città verso l’uso di cannabis ha meno attrattività per gli americani, i quali oggi si chiedono perché volare fino in Olanda quando si può andare a Denver, o Chicago, o Los Angeles o Seattle?

Ma anche nell’era della legalizzazione, ci sono ancora abbastanza turisti della cannabis che invadono la capitale olandese perché le autorità riflettano proprio ora su come fermarla. Come ha recentemente ha riportato ‘The Guardian’, circa 17 milioni di persone visitano Amsterdam, una frazione di 1,1 milioni di anime. Ci sono così tanti turisti ad Amsterdam che il consiglio locale del turismo ha smesso di pubblicizzare le attrazioni della città eppure essi ancora vi giungono in visita. Il metodo più ovvio, una soluzione che già galleggiava in passato, è quello di chiudere le caffetterie per gli stranieri, sindaco di Amsterdam Femke Halsema il quale è stato riferito che ci sta riflettendo, mentre la raccolta di dati che supporta la nozione di un’opzione nucleare.

La maggior parte delle città non ha il problema di Amsterdam. Città piene di turisti come San Francisco e New Orleans hanno campagne di marketing aggressive per accogliere sempre più teste paganti all’interno dei cancelli e anche Las Vegas sente ancora la necessità di mettere il suo marchio là fuori. Non è così in alcune città europee.

Venezia ha approvato una serie di leggi che vietano vari tipi di comportamento inappropriato, come mangiare in pubblico vicino ai monumenti, che i critici vedono come mirato al turismo kiboshing. Amsterdam vieta ora i tour di gruppo di Wallen, dove i lavoratori del sesso fanno pubblicità alle finestre e limita le dimensioni dei tour di gruppo a non più di 15 persone.

Nonostante decenni di tolleranza de-facto, la cannabis esiste ancora nel paradosso della Pulp Fiction. La coltivazione è illegale, e quindi le caffetterie devono trovare una soluzione di approvvigionamento che coinvolga in qualche modo il mercato illecito. La politica non è progredita molto nonostante un appetito mondiale e cambiamenti sismici nella politica sulla cannabis in altri Paesi.

I rapporti sulla morte della cultura della cannabis di Amsterdam sono stati esagerati in passato, ma sembra davvero esserci un serio appetito per abbattere tutto.

Stati Uniti

Perché il cannabigerolo o CBG potrebbe essere il prossimo cannabinoide più lucrativo

Mentre il mercato dei cannabinoidi derivati dalla canapa è attualmente focalizzato sulla riproduzione di piante ricche di CBD, alcuni coltivatori stanno già guardando verso un futuro pieno di domanda di altri cannabinoidi –specialmente CBG .

Fino al 2009, l’unica cosa che interessava circa la cannabis era il THC e la canapa, in quanto tale, si ritrovava ad essere relegata per essere usata solo negli alimenti e nelle magliette. In quell’anno, una partnership tra Project CBD, Harborside e la Steep Hill Lab introdusse il cannabinoide cannabidiolo (CBD) nel mondo e una corsa verso l’esplorazione dei benefici di altri cannabinoidi oltre al THC letteralmente ebbe avvio esplosivo. Sembra che il prossimo grande cannabinoide che i coltivatori di canapa pensano possa suscitare una domanda diffusa sia il cannabigerolo (CBG), che è stato chiamato il “cannabinoide delle cellule staminali”.

Mentre il CBG ha affascinanti proprietà medicinali di per sé, ciò che rende davvero unico il CBG è la sua capacità di mutare in THC, CBD, o cannabichromene (CBC) nelle giuste condizioni.Generalmente, il CBG e il suo precursore acido cannabigerolico (CBGa) non rimangono a lungo nelle piante di canapa perché sono molto veloci da combinare con la sintasi, la cbda synthase o la CBCa synthase per diventare THC, CBD o CBC. Tuttavia, alcune piante di cannabis contengono una mutazione genetica che ferma il loro trattamento dei cannabinoidi al CBG, consentendo l’allevamento di piante ricche di CBG.

I benefici medici del THC e del CBD sono stati ben documentati ma i benefici del CBG isolato sono meno studiati. Tuttavia, recenti studi scientifici hanno suggerito che il CBG può aiutare a proteggere contro il deterioramento del cervello, può aiutare a stimolare l’appetito e ha proprietà antinfiammatorie. Grazie ai moderni progressi nei test della cannabis, gli scienziati hanno identificato più di 100 cannabinoidi e tutti questi stessi cannabinoidi possono essere allevati in piante di canapa, ad eccezione del THC. Questo perché la canapa e la cannabis sono la stessa pianta, separate da pochi punti percentuali di THC che sono state disegnate arbitrariamente dalle regole del Governo.

Secondo la sezione 7606 della legge agricola 2014, che legalizzava di fatto la moderna industria CBD derivata dalla lavorazione della canapa, «Il termine canapa industriale significa la pianta Cannabis sativa L. e qualsiasi parte di tale pianta, in crescita o no, con una concentrazione delta-9 tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 per cento su una base di peso secco».

Quindi finché il contenuto di delta-9 tetraidrocannabinolo (THC) è inferiore allo 0,3 per cento, quella pianta è legalmente canapa e può essere venduta come canapa, che lascia più di 100 cannabinoidi che possono essere legalmente in quella pianta di canapa.

Stati Uniti

Una nuova Legge per proteggere i pazienti curati con cannabis sul luogo di lavoro

C’è un nuovo sforzo a Sacramento, California, per proteggere i diritti dei pazienti trattati con cannabis medica quando si tratta di usare la cannabis fuori orario . La spinta alla questione arriva nella forma di AB 2355 , cioè un disegno di legge scritto dal membro dell’Assemblea Rob Bonta che impedirebbe ai datori di lavoro di discriminare i pazienti con cannabis medica nel processo di assunzione. Il disegno di legge potrebbe realizzare tutto questo modificando la California Fair Employment and Housing Act. I datori di lavoro sarebbero tenuti a fornire soluzioni ragionevoli al personale con la raccomandazione di un medico finalizzata ad usare la cannabis medica.

Ma di certo non sarà un’occasione per chiunque abbia un certificato medico. Ai pazienti non sarà permesso usare marijuana sul lavoro. Ci sono anche altre disposizioni per esentare le aziende che devono seguire le linee guida federali quando si tratta di testare le forze di lavoro in posizioni sensibili alla sicurezza, come i piloti.

I sostenitori del progetto di legge hanno portato il Campidoglio della California a sostenere il disegno di legge questa settimana, allo stesso tempo hanno dimostrato potenziali test di riduzione della cannabis ai legislatori e ad altri presenti. Il test è stato condotto sul sistema di test delle prestazioni AlertMeter. Il sistema conduce un test di capacità cognitiva di 60 secondi su uno smartphone o tablet. Parte dell’idea è che con cose come AlertMeter i supervisori avranno un’idea molto più completa sulla capacità cognitiva di qualcuno in un dato momento di quello che avrebbero semplicemente facendo riferimento al numero di metaboliti di cannabis nelle loro urine settimane dopo essersi drogati.

I sostenitori hanno osservato che altri 19 Stati già proteggono i diritti dei consumatori di cannabis medica che sono nella forza lavoro e hanno fatto riferimento a recenti cause giudiziarie in sei Stati che hanno affermato i diritti dei lavoratori.

Secondo un sondaggio condotto da SimplyHired.com su 741 responsabili di assunzione e 262 dipendenti, il 46% degli intervistati è stato sottoposto a test antidroga nel loro ruolo attuale. Quasi il 75% dei test di pensiero positivi per la marijuana non dovrebbe portare alla cessazione automatica. Il sondaggio ha anche rilevato che il 75% dei responsabili di assunzione licenzierebbe qualcuno per uso di marijuana, ma solo il 17% porrebbe fine a un dipendente per uso fuori orario.

Stati Uniti

Non è tempo per una marijuana free per tutti gli atleti professionisti

La nota della MLB Major League Baseball chiarisce che i giocatori potrebbero ancora essere puniti per l’uso di cannabis.Quando è stato annunciato all’inizio di quest’anno durante la pausa che i giocatori professionisti di baseball non sarebbero più stati sottoposti a test antidroga per la marijuana , diciamo solo che la comunità di sostegno alla cannabis lo considerava un fuori campo .

Era un passo avanti. Negli ultimi anni, ci sono state molte chiacchiere riguardo alla cannabis e agli atleti, alcuni dei quali insistono sul fatto che questi dovrebbero avere la libertà di usarla come alternativa ai farmaci da prescrizione. Ma leggi statali e federali contrastanti hanno limiti un po’ apprensivi su come andare rispetto a qualsiasi cosa sia legata all’erba. La pressione continua a montare. Così, come un atto di buona fede, vale a dire, per mantenere tutti i radicali fuori le loro spalle, alcuni campionati sportivi pro, tra cui il MLB, sono venuti alle prese con il fatto che potrebbe essere dannoso in questo giorno ed età per mantenere i giocatori di prova per il piatto. Solo che questo non significa che gli atleti possono diventare un vero e proprio abitudinario della cannabis. Si scopre che ci potrebbe essere ancora qualche durapenalità per quei giocatori che indossano il loro consumo di cannabis sulle loro maniche.

Anche se i camici bianchi della MLB non stanno setacciando i sistemi dei giocatori quest’anno per il THC, un recente promemoria ottenuto dal Jeff Passan della ESPN mostra che l’uso di marijuana non è esattamente accettato. La lega avrebbe poi anche la scelta di rivedere l’incidente e determinare la portata della loro punizione dura e insolita. In altre parole, la MLB non sta sottoponendo gli atleti a test ma -qualora si giunga ad un caso dove si riscontra uso di cannabis- la mano punitiva potrebbe essere parecchio pesante. Inoltre sembra che la MLB stia adottando una mano molto dura un po’ in generale.

L’NBA continua ad applicare test sulla cannabis, anche se alcuni ex giocatori credono che ben l’85% dei professionisti stia già assumendone.

Così, mentre coloro che giocano per il Toronto Blue Jays e i Chicago Cubs sono relativamente al sicuro da azioni disciplinari (entrambe le squadre risiedono in aree in cui il divieto non è più in vigore) giocatori con organizzazioni come quelli di St. Louis potrebbero trovarsi in guai seri se vengono presi in possesso o alla guida sotto l’influenza. Perché se è vero che la marijuana medica è legale in 26 delle 30 città in cui i grandi leader fanno le loro cose, l’erba è permessa solo in 11 giurisdizioni per uso ricreativo. La MLB ancora non permette che la marijuana sia usata per scopi medici, aspetto sul quale opera con molta attenzione. Va notato che, nonostante tutte le regole che la MLB ha per i giocatori riguardo alla marijuana, è ancora la lega con le politiche sulle droghe più progressiste. In un rapporto del potente Sports Illustrated, il vice commissario Dan Halem ha spiegato che la Lega ha ancora la libertà di punire i giocatori che infrangono le leggi statali sulla marijuana.

Stati Uniti

La Florida vuole fissare al 10% il livello di cannabis consentito per i minori

I politici della Florida nella Casa delle Rappresentanze hanno proposto di fissare al 10% il limite della cannabis da somministrare a pazienti minori per uso pediatrico medicale . Una proposta nella Camera dei Rappresentanti della Florida limiterebbe il contenuto di THC terapeutico al 10% per i pazienti al di sotto dei 21 anni, come riporta il News Service della Florida. Una versione quasi identica della misura si è fermata al Senato all’inizio di questa settimana.

La misura, introdotta dal repubblicano Ray Rodrigues come emendamento allegato ad un pacchetto di riforma del Dipartimento della Salute, limiterebbe anche la dose giornaliera di prodotti per la cannabis medica fumabili a .08 once (circa 2,27 grammi) e il tappo giornaliero dosi commestibili a 200 milligrammi di THC senza dose singola superiore a 10 milligrammi, secondo il testo del disegno di legge. I pazienti sotto i 21 anni sarebbero in grado di ottenere prodotti in eccesso rispetto al THC solo se il loro medico ottiene il permesso dai funzionari della sanità o se sono malati terminali. Ron Watson, un lobbista che rappresenta la società di cannabis medica Müv Florida, ha chiamato al 10 per cento il livello “arbitrario” e “sulla base di una ricerca inconcludente” che mette “i pazienti più vulnerabili della cannabis medica” nello stato a rischio. I bambini sotto i 18 anni iscritti al programma statale di cannabis medica sono già tenuti ad avere l’approvazione di due medici.

Il senatore Gayle Harrell (Repubblicano), Capo della Politica della Salute presso il Senato che ha introdotto una versione simile del disegno di legge in Senato che è stato infine ritirato dopo la spinta bipartisan nel Comitato Regolamento della Camera, ha detto ai giornalisti che ha introdotto il disegno di legge per vedere “come il limite di THC per i bambini avrebbe giocato fuori” nel comitato ma ci era “nessun appetito” per il limite nella camera superiore.

I limiti del THC per i bambini sono una priorità per i leader repubblicani della Camera, secondo la relazione, incluso il presidente José Oliva; tuttavia, la proposta della Camera non è stata esaminata da nessuna commissione in Aula.

La sessione legislativa della Florida finisce il 13 marzo e i legislatori della Camera potrebbero ritirare l’emendamento relativo alla cannabis medica dal pacchetto di riforma se credono che non passerebbe al Senato.

Stati Uniti

La Major League Baseball MLB consente l’uso della cannabis ma non la sua sponsorizzazione

Alti esponenti MLB hanno annunciato che -mentre i giocatorisono autorizzati ad usare cannabis nelle proprie vite private, a loro non è concesso di farsi sponsor o accettare contratti di sponsorizzazione offerti da parte di alcune società del settore .

La Major League Baseball (MLB) ha ulteriormente chiarito le politiche della Lega sulla cannabis questa settimana, confermando ai giocatori il diritto di usare prodotti di cannabis durante le ore libere, ma annunciando che, per ora, ai giocatori non è permesso collaborare o accettare sponsorizzazioni da aziende di cannabis, I rapporti della ESPN sono pronti.

Il cambiamento politico per consentire l’uso di cannabis è stato annunciato a dicembre ma i funzionari hanno chiarito in una nota della scorsa settimana che le sponsorizzazioni di cannabis, per ora, sono ancora off-limits. La MLB ha dichiarato che intende affrontare la questione in futuro ma, fino a quando tali orientamenti non saranno pubblicati, tali investimenti o accordi commerciali sono ancora considerati vietati in conformità con le pratiche attuali.

Il campionato ha anche chiarito che i giocatori possono ancora affrontare ripercussioni per l’uso di cannabis. Giocatori e personale di squadra che “compare sotto l’influenza della marijuana o di qualsiasi altro cannabinoide durante i giochi, le pratiche, gli allenamenti, le riunioni o altro durante il corso e nell’ambito del loro impiego «sarà sottoposto ad una valutazione obbligatoria» per un potenziale programma di trattamento, secondo il promemoria.

In precedenza, i giocatori di baseball professionisti che risultavano positivi alla cannabis erano soggetti a trattamento obbligatorio e i trasgressori persistenti venivano accusati fino a 35.000 dollari di multe per reato. Secondo il report specifico, dodici squadre MLB A, Angels, Blue Jays, Cubs, Dodgers, Giants, Mariners, Padres, Red Sox, Rockies, Tigers e White Sox, hanno sede in città dove la cannabis ad uso adulto è stata già legalizzata. La cannabis medica, nel frattempo, è disponibile in ogni località MLB ad eccezione di Georgia, Texas e Wisconsin.

La Major League Baseball è davanti alla National Football League in termini di aggiornamento delle sue politiche sulla cannabis, la NFL sta attualmente negoziando una politica rilassata sulla cannabis con la NFL Players’ Association.