L’Europa si chiede seriamente se non sia il caso di portare il livello di THC nella coltivazione di canapa da 0,2 a 0,3% in modo da posizionare la produzione europea ad un maggior livello di competitività sul mercato internazionale. Questo significherebbe un maggior introito soprattutto per il tassello fondamentale della produzione, i coltivatori di canapa. In Irlanda, più di una dozzina di prodotti edibili della catena alimentare che contiene CBD è stata ritirata dal mercato poiché stimati contenenti un livello di THC oltre i limiti consentiti. In Gran Bretagna, gli effetti della Brexit si manifestano in termini di ulteriore stretta sui prodotti CBD; la porta attraverso la quale il Governo locale introduce queste limitazioni è quella della difesa della sicurezza alimentare della popolazione britannica che, tra l’altro, tra l’8 e l’11% ha già provato prodotti alimentari a base di CBD. Negli Stati Uniti anche i servizi di polizia frontaliera prendono coscienza del fatto che la legalizzazione della cannabis man mano che si espande a livello confederale porta a togliere progressivamente terreno ai cartelli dei narcos locali e internazionali. Sempre negli USA, le associazioni di categoria e sindacali, chiedono di definire meglio a dare più spazio legale di azione agli avvocati che si trovino nella posizione di difendere soggetti attivi e che operano nel campo della produzione della cannabis che, al giorno d’oggi, sta sempre più conquistando spazio a livello nazionale e mondiale.

Unione Europea

La Canapa e l’Europa che verrà

Le linee di Politiche Economica Comunitarie possono pure sostenere i coltivatori europei della canapa ma alla fine, chi ci guadagnerà? Se l’Associazione Europea della Canapa Industriale – European Industrial Hemp Association (EIHA) riuscirà nei suoi sforzi per aumentare il livello ammissibile di THC nelle colture di canapa dallo 0,2% allo 0,3% nelle prossime revisioni della Politica Agricola Comune Common Agriculture Policy (CAP) dell’UE, gli agricoltori del continente otterrebbero diversi vantaggi.

La PAC fornisce sovvenzioni e programmi di sostegno alle attività agricole dell’UE, fornendo agli agricoltori pagamenti diretti e sostegno ai prezzi. Con la politica attualmente in fase di aggiornamento per il periodo 2021-2027, vi è una grande opportunità per avanzare interessi canapa secondo le regole riformate.

Con l’attuale limite dello 0,2% sui livelli di THC, solo circa 60 varietà di canapa sono state autorizzate ad essere piantate nell’UE.Se tale livello venisse innalzato al limite globale dello 0,3 per cento, il numero di varietà disponibili per gli agricoltori dell’UE aumenterebbe fino a oltre 500. Ciò garantirebbe un’ampia flessibilità agli operatori agricoli, offrendo loro tipologie genetiche di canapa che sono più resistenti alle malattie, hanno fibre più robuste e richiedono intervalli di raccolta più brevi.

Allo stesso tempo, contribuirebbe a superare i problemi legati alla diversità genetica vegetale (PDG), poiché i ceppi di canapa attualmente coltivati in Europa sono il risultato di un lungo processo di incrocio volto a limitare il THC allo 0,2%; ciò mina notevolmente il patrimonio genetico e la forza delle piante.

Gli agricoltori potrebbero inoltre trarre vantaggio da una delle caratteristiche chiave della canapa: la sua capacità di catturare il carbonio, che potrebbe innescare maggiori sovvenzioni nell’ambito di un programma riformato PAC. Mentre la canapa viene scarsamente menzionata nelle discussioni sulla PAC dell’UE, alcuni ministri hanno chiesto in generale che gli incentivi alla cattura del carbonio siano inclusi nelle riforme politiche del 2021-2027. Ciò significa una grande opportunità, in quanto la canapa risulta avere valori più alti di azione rispetto alle colture a basso contenuto di carbonio sequestrato e quelle coltivate in massicce serre di crescita che solitamente vedono quantità extra di carbonio introdotto nella loro atmosfera per aumentare i cicli di crescita.

Le grandi imprese redditizie potrebbero utilizzare i finanziamenti della PAC per compensare la R&S in attività quali la bonifica del suolo su terreni saturi di metalli pesanti e di altri inquinanti.Queste colture sporche potrebbero quindi essere utilizzate come carburi o simili per lo stoccaggio di energia, riducendo così continuamente la nostra impronta di carbonio per molti anni a venire.

Ma mentre il potenziale di sostegno basato sulla cattura del carbonio è grande, c’è un’anomalia nella PAC che deve essere affrontata anche: chi ci guadagna in tutto questo. Per esempio, nel Regno Unito, almeno uno su cinque dei primi 100 beneficiari della PAC sono aziende agricole di proprietà o gestite da famiglie aristocratiche, secondo uno studio condotto da Greenpeace. Questi introiti includono la Regina (£557,707 – $723,641) e il duca di Westminster (£437,434 – $567,583).

Circa 16 dei primi 100 posti occupati sono di proprietà o controllati da individui o famiglie che caratterizzano la lista dei più ricchi del Sunday Times nel 2016, ricevendo un totale di £10.6m ($13.75m) l’anno scorso in “regime di pagamento unico” e solo alla voce “sovvenzioni” e £13.4m ($17.4) in sovvenzioni agricole totali (UK) secondo lo studio di Greenpeace, che ha anche rilevato come il 10% dei beneficiari riceva quasi la metà dei pagamenti, che nel Regno Unito ammontano a circa 3 miliardi di sterline (3,9 miliardi di dollari) l’anno.

Non appena la Gran Bretagna avrà avviato la Brexit, quel denaro sarà in palio tra le restanti Nazioni dell’UE. Abbiamo bisogno di un modo per garantire che una buona parte di questi fondi finisca nelle mani dei piccoli agricoltori che popolano l’attuale industria della canapa.

Irlanda

Prodotti alimentari a base di CBD ritirati dal mercato

Più di una dozzina di prodotti alimentari contenenti CBD sono stati oggetto di pubblico avviso di ritiro da parte dell’Autorità irlandese per la sicurezza alimentare Food Safety Authority.

L’Autorità afferma che alcune partite di alimenti a base di cannabidiolo e integratori alimentari contengono ‘livelli di’ delta 9 tetraidrocannabinolo (THC) basati sulla dose massima di riferimento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – European Food Safety Authority (EFSA). Non indica quali livelli siano stati registrati in nessuno dei prodotti in questione.

I dettaglianti di prodotti alimentari che vendono i lotti in questione devono immediatamente ritirarli dalla vendita e contattare il loro responsabile della tutela dell’ambiente. Laddove partite di prodotti CBD siano già state vendute ai consumatori, tali dettaglianti sono tenuti a visualizzare un avviso di punto vendita nei negozi e sui siti web nei casi in cui i prodotti sono venduti online.

Gli alimenti o gli ingredienti derivati dalla canapa possono rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento novel fooded essere legali in Irlanda con l’opportuna autorizzazione. Un ‘nuovo alimento’ è considerato un alimento che non era disponibile sul mercato del l’UE in misura significativa prima del 15 maggio 1997. Tali alimenti non possono contenere indicazioni mediche.

Secondo l’FSAI, alcuni prodotti alimentari a base di CBD inducono in errore i consumatori e li mettono a rischio.Un’indagine nazionale sui prodotti CBD effettuata sul tema ha rilevato che la maggior parte dei prodotti analizzati violava le varie leggi alimentari e alcuni comportavano rischi potenziali per la sicurezza dei consumatori. Il 37% dei prodotti testati conteneva livelli di THC significativamente superiori al limite di sicurezza EFSA. Il 41% conteneva livelli di CBD che differivano di oltre il 50% rispetto al livello dichiarato. “Stiamo lavorando con il Servizio Salute Ambientale dell’HSE in relazione ad altri prodotti identificati nel sondaggio e ulteriori azioni appropriate saranno adottate,” ha detto in merito il CEO FSAI la dottoressa Pamela Byrne.

Oltre il confine con l’Irlanda del Nord, le imprese del settore CBD sono state avvertite la scorsa settimana che esse (e altre imprese britanniche, esclusa la Scozia) hanno tempo fino alla fine di marzo del prossimo anno per presentare domande di autorizzazione valide per i nuovi prodotti alimentari. Ciò fa seguito alle preoccupazioni espresse in merito alla qualità dei prodotti contenenti cannabidiolo nel Regno Unito. L’Irlanda e l’Irlanda del Nord sono due paesi distinti.

Gran Bretagna

I nuovi alimenti CBD frenati dall’Agenzia Nazionale Sicurezza Alimentare

La fiorente industria britannica del cannabidiolo sarà frenata dalla Food Safety Agency-FSA, che ha anche emesso pareri sulla sicurezza dei consumatori in relazione al consumo di CBD .

Nel Regno Unito, il CBD è stato confermato come nuovo prodotto alimentare nel gennaio dello scorso anno ed è apparso in un’ampia gamma di alimenti come dolciumi, prodotti da forno e bevande. Tra l’8-11% degli adulti britannici ha provato il cannabidiolo nelle sue varie forme.

Nel 2019, sono stati suonati campanelli d’allarme dopo che sono stati segnalati problemi di qualità relativi al contenuto di CBD e THC nei prodotti, e la presenza di contaminanti in alcuni prodotti specifici, il che ha portato a richieste diffuse di una maggiore regolamentazione del settore.

L’Agenzia per gli Standard Alimentari Food Standards Agency(FSA) ha dato all’industria britannica del CBD fino alla fine di marzo del prossimo anno la possibilità di presentare domande valide di autorizzazione per nuovi alimenti, quindi è stato concesso molto tempo alle aziende CBD per mettere ordine nelle loro case. Dopo il marzo 2021, solo i prodotti con una domanda valida potranno essere venduti.

«I prodotti CBD sono ampiamente disponibili sulla strada principale, diciamo ma non sono del tutto adeguatamente autorizzati» ha detto l’amministratore delegato della FSA Emily Miles. «L’industria CBD deve fornire maggiori informazioni sulla sicurezza e il contenuto di questi prodotti al legislatore entro il 31 marzo 2021, o i prodotti saranno rimossi dagli scaffali».

Fino alla scadenza, i prodotti CBD esistenti possono essere venduti a condizione che siano correttamente etichettati, non siano pericolosi da mangiare e non contengano sostanze che rientrano nella legislazione sulle droghe.

L’FSA ha anche consigliato che i prodotti CBD non devono essere consumati da coloro che siano in stato di gravidanza, allattamento o durante l’assunzione di qualsiasi farmaco e si consiglia cautela per gli adulti sani.

L’Agenzia ha raccomandato non più di 70 mg al giorno (che corrisponde a circa 28 gocce di 5% CBD) deve essere consumato da un adulto sano, a meno che non sia somministrato da un medico professionista. La FSA afferma che il suo parere si basa sui risultati del Comitato Governativo sulla Tossicità Committee on Toxicity (COT), un organismo scientifico indipendente che continuerà a tenere sotto controllo i prodotti CBD nei prossimi mesi.

I regolamenti si applicano in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord (la Scozia ha i propri regolamenti) e non si applicano al CBD prescritto medicalmente.

Stati Uniti

I servizi di polizia di confine confermano che legalizzare la marijuana spinge i cartelli fuori dal mercato

Il Capo della unità sindacale della Border Patrol Union e che rappresenta gli agenti addetti al controllo confinario ha ammesso che la legalizzazione della marijuana sta intaccando l’attività dei cartelli .

Mentre il presidente del Consiglio Nazionale delle Pattuglie di Frontiera-National Border Patrol Council, Brandon Judd cercava di minimizzare l’impatto della legalizzazione, è sembrato allo stesso tempo, sostenere involontariamente il regolamento vigente su tutte le droghe illecite sostenendo che i cartelli si allontanano dal contrabbando di cannabis e da altre sostanze quando gli Stati legalizzano la marijuana.

Judd ha fatto le sue osservazioni durante un’apparizione sul C-SPAN del Washington Journal, dove un ascoltatore ha affermato telefonicamente che: “Gli Stati che hanno legalizzato la marijuana hanno fatto più danni ai cartelli di quanto la [Drug Enforcement Administration] potrebbe mai pensare di fare”.

«Per quanto riguarda la droga, non facciamo altro che far rispettare le leggi. Non determiniamo quali siano queste leggi»,ha risposto Judd che ha in programma di incontrare il presidente Trump quest’oggi. «Se il Congresso stabilisce che la marijuana sarà legale, allora non sequestreremo marijuana».

«Ma quello che vi dirò è che quando si sottolinea che alcuni Stati hanno legalizzato la marijuana, tutto ciò che fanno i cartelli è solo avviare la transizione ad un’altra droga che crea più profitto» ha detto cercando di aggiustare il tiro. «Anche nel caso in cui la marijuana venga ad essere legalizzata, i cartelli non fanno altro che spostarsi su altre attività contigue e contrabbanderanno oppiacei piuttosto che Fentanyl».

Una potenziale proposta che Judd non ha sollevato sarebbe quella di legalizzare allora quelle altre droghe menzionate per continuare a rimuovere il movente del profitto per i cartelli. L’ex candidato presidenziale Andrew Yang ha proposto un argomento simile adicembre.

I dati federali sui sequestri di droga effettuati dalla Border Patrol sembrano confermare l’idea che la legalizzazione della cannabis a livello statale abbia ridotto la domanda del prodotto dal mercato illecito.

Secondo un rapporto del 2018 del Cato Institute, questi sostanziali cali sono attribuibili agli sforzi di riforma della cannabis a livello statale, che «ha significativamente sottoquotato il contrabbando di marijuana».

Inoltre, la legalizzazione sembra aiutare a ridurre il traffico federale di marijuana, con rapporti che mostrano diminuzioni di tali casi anno su anno, da quando gli Stati che hanno mercati regolamentati sono apparsi sul mercato online.

Nel suo rapporto annuale dell’anno scorso, il giudice capo della Corte Suprema John Roberts ha anche notato una riduzione dei procedimenti federali contro la marijuana. un’altra indicazione che il mercato della marijuana di provenienza illegale si sta prosciugando, dato che un maggior numero di consumatori adulti sono in grado di acquistare il prodotto nei negozi legali.

Stati Uniti

Cosa cambia nel mercato della cannabis

La American Bar Association vuole più protezione per il Marijuana Banking e più avvocati che lavorano con i clienti del settore cannabis

La American Bar Association ABA ha approvato due risoluzioni correlate alla marijuana durante il meeting di metà anno tenutosi in settimana .

La Camera dei Delegati del gruppo ha votato a favore di proposte che avallano la legislazione federale in attesa di proteggere le banche che servono le aziende di cannabis e chiedono un chiarimento delle regole per garantire che gli avvocati non saranno penalizzati per rappresentare i clienti nei casi riguardanti lo stato-attività legale di marijuana.

All’interno della questione della risoluzione bancaria, ABA «esorta il Congresso ad emanare una legislazione per chiarire e garantire che non costituisca un crimine federale per le istituzioni bancarie e finanziarie fornire servizi alle imprese e alle persone, compresi gli avvocati, che ricevono un risarcimento dalla vendita dello stato- la cannabis legalizzata o che forniscono servizi ad attività commerciali legittime legate alla cannabis che agiscono in conformità con le leggi statali, territoriali e tribali».

Il provvedimento di Legge HOD Res 103D: adottato. Esorta a promulgare leggi per garantire che non costituisca un crimine federale per le banche e le istituzioni finanziarie fornire servizi connessi alla cannabis. #ABAMidyear

ABA ha aggiunto che «tale legislazione dovrebbe chiarire che i proventi di un’operazione che coinvolge attività legittime di un’attività commerciale o di un fornitore di servizi connessi alla cannabis non sono considerati proventi di un’attività illecita solo perché l’operazione comporta proventi di un’attività legittima basata su affari connessi alla cannabis o fornitori di servizi, o perché la transazione comporta proventi da attività legittime legate alla cannabis».

Un disegno di legge che avrebbe raggiunto questo obiettivo è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti l’anno scorso ma è attualmente bloccato in Senato, dove attende di essere discusso nel Comitato Bancario. Il Capo del panel, Senatore Mike Crapo (Repubblicano), è sotto pressione da parte degli attori interessati al settore affinché faccia avanzare la legislazione ma ha anche sentito parlare di anti-legalizzazione da parte di alcuni legislatori che lo hanno ringraziato per ritardare l’avanzamento del disegno di legge / .

«Il passaggio della legge bancaria Secure and Fair Enforcement o di una legislazione simile fornirà sicurezza agli avvocati e alle imprese che agiscono per consigliare le imprese del settore contro la chiusura dei loro conti o sequestro di depositi» afferma l’ABAin una relazione allegata alla risoluzione. «Questo favorirà anche lo stato di diritto assicurando che coloro che lavorano nella legittima industria della cannabis legalizzata dallo Stato possano cercare consiglio e contribuire a prevenire il riciclaggio di denaro e altri crimini associati a transazioni in contanti non registrate».

«Attualmente, la minaccia potenziale di un’azione penale limita la maggior parte delle istituzioni depositarie di clienti bancari, compresi gli avvocati, che sono impegnati nel flusso di commercio della marijuana legalizzata dallo Stato. La presente risoluzione è necessaria per chiarire che tale prestazione di servizi giuridici e di altro tipo, nel rispetto del diritto dello Stato, non dovrebbe costituire un’attività illecita ai sensi della legge federale».

La seconda risoluzione ABA relativa alla marijuana adottata lunedì chiede al Congresso di permettere agli avvocati di servire i clienti nei casi di cannabis senza dover affrontare una punizione federale.

Il testo della misura stabilisce che l’associazione «esorta il Congresso ad emanare una legislazione per chiarire ed esplicitamente garantire che essa non costituisca una violazione del diritto federale per gli avvocati, agendo in conformità con le norme etiche statali, territoriali e tribali sulla condotta professionale degli avvocati e fornire consulenza legale e servizi ai clienti per quanto riguarda le questioni che coinvolgono attività legate alla marijuana che sono in conformità con la legge statale, territoriale e tribale».

HOD Res 103B: approvata nella versione riveduta. Esorta a promulgare leggi per garantire che gli avvocati possano fornire consulenza legale e servizi per le attività legali legate alla marijuana dei clienti. #ABAMidyear

Un tale cambiamento fornirebbe la chiarezza necessaria per gli avvocati poiché più Stati legalizzino la cannabis per uso adulto. Le regole di condotta di ABA sono state fonte di conflitto per gli avvocati, in quanto stabilisce che essi «non devono consigliare ad un cliente di impegnarsi, o assistere un cliente, in condotta che l’avvocato sa essere criminale o fraudolento» La legge federale continua a considerare la marijuana come una sostanza illegale, strettamente controllata.

Un rapporto ABA pubblicato l’anno scorso ha menzionato la possibilità che vi sia flessibilità all’interno di tale regola, tuttavia, come anche sia «irragionevole vietare a un avvocato di fornire consulenza ai clienti e di assisterli per quanto riguarda le attività consentite dalla pertinente legislazione statale o locale, comprese le leggi che consentono la produzione, distribuzione, vendita, e l’uso di marijuana per scopi medici o ricreativi fino a quando l’avvocato consiglia anche al cliente che alcune di tali attività possono violare la legge federale esistente».

Una nuova relazione allegata alla risoluzione afferma che «è necessaria una guida legale che garantisca esplicitamente che gli avvocati che aderiscono alle loro regole di etica dello stato non rischino un’azione penale federale semplicemente per aver fornito consulenza legale ai clienti che gestiscono aziende che operano nel settore della marijuana in conformità con la legge statale».

“La presente risoluzione compie questo compito al meglio armonizzando la responsabilità penale federale con le regole etiche degli Stati per quanto riguarda la fornitura di consulenza e servizi legali relativi al business della marijuana. Se uno Stato ha legalizzato una qualche forma di attività sulla marijuana e ha esplicitamente permesso agli avvocati di fornire consulenza e servizi legali in relazione a tale attività della marijuana autorizzata dallo Stato, tale prestazione di consulenza e di servizi giuridici non è illegale ai sensi della legge sulle sostanze controllate o di qualsiasi altra legge federale”.

L’anno scorso, ABA ha adottato un’altra risoluzione sulla cannabis sostenendo che gli Stati dovrebbero avere il permesso di stabilire le proprie politiche sulla marijuana .