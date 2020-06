Il Governo sudafricano ha riprogrammato CBD e THC, modificando le precedenti leggi sulle droghe per aprire l’economia dei cannabinoidi. La riprogrammazione è stata un gradito progresso per l’industria del Paese, sebbene la programmazione del CBD significhi anche che anche i player più piccoli dovrebbero ora conformarsi alla legislazione farmaceutica e medica e ai requisiti normativi. Intervista a Manuel Baselga, dirigente di affari pubblici e imprenditore sociale con oltre 15 anni di esperienza operativa in oltre 25 Paesi emergenti, principalmente in America Latina e Africa. “La legislazione colombiana è interessante a prima vista ma come la maggior parte delle giurisdizioni nascenti, sta ancora definendo la normativa per fornire un ecosistema efficiente per le imprese. Inizialmente, la legislazione è stata modellata per dare la priorità alla produzione di derivati ​​di cannabinoidi di livello farmaceutico e la canapa industriale è stata inclusa in quel quadro, che non è una scelta naturale”. Dopo un’ampia legalizzazione della cannabis medica e oltre tre decenni di ricerche, le conoscenze sul sistema endocannabinoide e le sue patologie associate, come la carenza clinica di endocannabinoidi, rimangono fortemente trascurate.Quasi tre decenni dopo, gli scienziati stanno ancora esplorando le ramificazioni di vasta portata del sistema endocannabinoide, incluso Howlett. Nel tempo dalla sua prima scoperta, l’ECS è stato trovato essere un potente regolatore dell’attività cerebrale, della funzione ormonale e della risposta immunitaria, collegando insieme i tre principali sistemi regolatori. È questa rete modulante pervasiva che risponde al THC e ad altri componenti della cannabis. Quando una persona consuma forme inebrianti di cannabis, il THC dirotta i siti dei recettori dei cannabinoidi abitualmente abitati da composti che il corpo produce naturalmente. Un recente sondaggio suggerisce che le aziende che operano nel settore della cannabis con i dirigenti più pagati tendono a sottoperformare nell’ultimo anno rispetto alla media del settore. Sembrerebbe, infatti, che le società del settore cannabis con i dirigenti più pagati hanno visto le loro scorte sottoperformare nell’ultimo anno, secondo un sondaggio del Bedford Consulting Group delineato da Bloomberg. I politici di Washington che si interessano del settore cannabis hanno adottato leggi emergenziali che vietano i prodotti per svapare a base di Acetato di Vitamina E puntano ad innalzare gli standard di test applicati in questo campo.

Sudafrica

Il Sudafrica riprogramma l’intero settore CBD e THC, ma lascia aperta una stretta finestra

Il Governo sudafricano ha riprogrammato CBD e THC, modificando le precedenti leggi sulle droghe per aprire l’economia dei cannabinoidi. La riprogrammazione è stata un gradito progresso per l’industria del Paese, sebbene la programmazione del CBD significhi anche che anche i player più piccoli dovrebbero ora conformarsi alla legislazione farmaceutica e medica e ai requisiti normativi.

Il Paese ha anche esentato la canapa industriale dal controllo medico, sebbene il limite di THC, fissato allo 0,2%, abbia sorpreso molti.

Il Sudafrica ha dichiarato all’inizio dell’anno che la nuova legislazione sulla cannabis sarebbe stata resa pubblica nell’aprile 2020 ma -come in altre parti del mondo- la pandemia di Covid19 ha visto il Paese in fase di ‘lockdown’ da marzo, bloccando così i progressi praticamente fino a poco tempo fa.

CBD

L’avviso, firmato dal Ministro della sanità sudafricano ZweliMkhize, è stato pubblicato una settimana dopo la scadenza di una moratoria sul CBD. La moratoria di 12 mesi ha consentito la vendita di determinati prodotti a base di CBD entro parametri prestabiliti. Ora, il CBD è stato programmato utilizzando un approccio basato su due punti: la sua pianificazione predefinita è solo una prescrizione medica (Programma 4), tranne quando in confezioni contenenti 600mg o meno di CBD e limitata alla dose massima di 20mg / giorno, dove dovrebbe quindi essere regolato come supplemento sul Programma 0.

‘Programma 0’ è una classe che include molti medicinali standard come l’aspirina e integratori come le vitamine. Questa programmazione significa che saranno consentiti solo prodotti fabbricati con GMP e solo quando i produttori saranno registrati come produttori di medicinali e i prodotti stessi saranno registrati attraverso la South African Health Regulatory Authority (SAHPRA).

«Chiaramente si sta puntando giù duro per il CBD, è molto pericoloso per gli attori impegnati nel settore del CBD», ha affermato Ricky Stone, un esperto legale per l’industria della cannabis.

La pianta nella sua interezza o parti di essa

Sebbene abbia riserve sull’approccio relativo alla pianificazione scelto dal Governo, Stone è ottimista riguardo ad altre parti della riprogrammazione. «Il principale fattore positivo è ovviamente che la cannabis, come pianta, è stata rimossa dalla Legge sulla medicina. L’intera voce della cannabis è stata omessa dall’Allegato 7».

L’Allegato 7 è riservato a sostanze rigorosamente controllate e l’inclusione della canapa è stata spesso il maggiore ostacolo nel percorso di ricerca, sperimentazione agricola e commercio della canapa nel Paese, dove le parti interessate hanno cercato di creare un’industria della canapa dal 1996. Ora, il Governo sembra adottare un nuovo approccio.

«È in preparazione per lo spostamento della cannabis presso il Dipartimento dell’Agricoltura, che la regolerà come coltura agricola. È un grande passo avanti», ha detto Stone.

THC?

La riprogrammazione del THC apre tutto il potenziale per un’industria di cannabis terapeutica in Sudafrica. Esenta anche la canapa industriale dagli schemi ma fissa il limite per questa esenzione allo 0,2%, copiando i limiti controversi dell’UE (si prevede che essi stessi saranno riportati a un limite precedentemente in vigore dello 0,3% entro quest’anno). I prodotti trasformati, d’altra parte, hanno un limite di THC fissato solo allo 0,001%, sia per le fibre che per gli alimenti.

Cannabis industriale

Chiarimenti giungono quindi su dove la nuova programmazione lasci spazio alla canapa industriale emessi dal Dipartimento dell’Agricoltura, circa la riforma agraria e dello sviluppo rurale del Sudafrica ma l’opinione di Stone è che il Governo si stia preparando a regolamentare la Cannabis dal punto di vista dell’uso finale, una mossa che le parti interessate sperano libererà l’industria della produzione di canapa dal giogo delle leggi farmaceutiche e medicinali.

Ma ovviamente, il limite inferiore di THC definito nella riprogrammazione è già problematico per la realtà sudafricana, che vede un diverso approccio alla cannabis industriale.

«La biomassa deve essere completamente lecita, per sfruttare le opportunità economiche, specialmente nelle aree rurali», ha detto Stone.

Una finestra stretta

Come Stone, molte parti interessate ritengono che un basso limite di THC, se applicato e non adeguato, ostacolerebbe ulteriormente gli sforzi per stabilire l’industria della canapa in Sudafrica. Non ci sono molte varietà di canapa che si adattano alla latitudine e ai climi del Sud Africa e che manterrebbero questi limiti bassissimi impliciti nella Gazzetta, un fatto che altre Nazioni africane hanno considerato (il Malawi, ad esempio, uno delle Nazioni più conservatrici del Continente ha fissato il limite del THC all’1,0%.

Escluderebbe anche il frutto più basso appeso per l’industria locale della canapa: usare le robuste terre autoctone autoctone come materia prima industriale e uno strumento economico per elevare i poveri delle aree rurali e fornire un nuovo mercato per il vasto numero di coltivatori di cannabis tradizionali e imprenditori in erba per beneficiare del nuovo approccio del Sudafrica alla pianta della canapa.

Colombia

Un punto di vista da Bogotà: L’opportunità offerta dalla canapa va oltre il solo CBD

Manuel Baselga è un dirigente di affari pubblici e imprenditore sociale con oltre 15 anni di esperienza operativa in oltre 25 Paesi emergenti, principalmente in America Latina e Africa. Dopo aver co-fondato Lignum Resources, con sede nel Regno Unito, un’azienda di sviluppo di progetti sull’efficienza del carbonio ha investito in interessi dalla produzione di energia solare alla silvicoltura sostenibile, Baselga è entrato a far parte di Savanna, un fondo di investimento per la cannabis. Sebbene la risorsa più visibile di Savanna sia 613 Partners, un’azienda globale di servizi di cannabis, la canapa industriale rimane una priorità assoluta per l’azienda. Con sede in Colombia, la società è coinvolta in progetti di ricerca e sviluppo in genetica, tecnologia e decarbonizzazione .

Domanda: Come descriverebbe il ​​panorama legale e normativo fondamentale in Colombia rispetto a una canapa industriale? Possiamo descrivere il mercato come totalmente aperto sotto questo aspetto?

Manuel Baselga: la legislazione colombiana è interessante a prima vista ma come la maggior parte delle giurisdizioni nascenti, sta ancora definendo la normativa per fornire un ecosistema efficiente per le imprese. Inizialmente, la legislazione è stata modellata per dare la priorità alla produzione di derivati ​​di cannabinoidi di livello farmaceutico e la canapa industriale è stata inclusa in quel quadro, che non è una scelta naturale. Detto questo, ottenere la licenza per coltivare la canapa è abbastanza semplice in Colombia. Un prossimo aggiornamento normativo dovrebbe creare uno spazio dedicato per la regolamentazione della canapa, il che dovrebbe rendere ancora più facile iniziare con l’allevamento industriale della canapa.

Domanda: Qual è il livello di supporto del governo? E come si esprime in termini pratici o finanziari?

Manuel Baselga: Finora il ruolo del governo è stato limitato all’elaborazione delle domande di licenza e alla supervisione della conformità. Sebbene il loro atteggiamento sia amichevole, l’esecuzione è stata ostacolata dalla mancanza di risorse e di leadership, in parte a causa della schiacciante domanda. Non ci sono iniziative particolari a supporto della crescita aziendale, né iniziative di finanziamento pubblico di cui sono a conoscenza, ma hanno fatto un passo in avanti per aiutare le aziende a effettuare operazioni bancarie attraverso la Banca agricola, un istituto bancario pubblico volto a sostenere gli agricoltori. Sebbene l’amministrazione conservatrice in arrivo abbia inviato segnali ambigui in merito alla loro posizione sul settore, non vedo altro percorso che un’ulteriore deregolamentazione e supporto per l’industria in Colombia o nel mondo.

Domanda: In qualità di consulente globale per la conformità, qual è l’intera gamma di problemi di conformità di cui le parti interessate devono essere consapevoli?

Manuel Baselga: Il controllo regolamentare sulla canapa industriale in Colombia è relativamente lento e favorevole alle attività commerciali. Non vi è alcun limite all’area di coltivazione e la segnalazione delle attività di coltivazione viene effettuata solo due volte all’anno. Inoltre, la soglia per il contenuto di THC è più elevata (<1,0%) rispetto alla maggior parte delle altre giurisdizioni (in genere 0,3%), riducendo in modo significativo la paranoia del “raccolto caldo”. Finché coltivi cultivar certificate e tutte le tue pratiche burocratiche sono nella giusta forma, sei a posto. Detto questo, la maggior parte delle aziende sottovaluta l’importanza di disporre di una pratica di conformità dedicata, compromettendo il loro funzionamento. Alcune società non conformi hanno revocato le licenze negli ultimi mesi.

Domanda: Lei è anche consulente per gli investimenti. Cosa sta dicendo agli investitori adesso? Soprattutto alla luce della corsa al CBD che ha causato il crollo del mercato.

Manuel Baselga: L’opportunità della canapa va ben oltre il CBD e siamo certi che troverà il suo spazio nell’agricoltura latinoamericana. Inoltre, i principali vantaggi competitivi del continente sono i costi e le colture per tutto l’anno, quindi i produttori locali dovrebbero sempre mantenere un vantaggio rispetto agli agricoltori nordamericani ed europei. Il boom e la dinamica del CBD degli ultimi due anni è una lezione preziosa per gli investitori. Oltre il 75% dei circa cento piani aziendali che abbiamo esaminato negli ultimi due anni erano rappresentazioni teatrali speculative che si basavano su proiezioni irrealistiche dei prezzi del CBD e aumentavano le valutazioni del mercato azionario.

Domanda: Come valuta lo sviluppo del concetto di pianta intera e l’utilizzo della canapa per tutto il suo potenziale? Notate qualche tendenza verso la fibra, per esempio? Cibo? Gli investitori sono aperti a parlare di quelle opportunità più a lungo termine?

Manuel Baselga: La maggior parte degli investitori di cannabis gravita verso modelli che promettono rendimenti a breve termine. La sfida principale con le applicazioni industriali per la canapa è la mancanza di infrastrutture per trasformare la materia prima in input di fabbrica. Costruire quella catena del valore inizia educando gli interessi dell’industria tessile e della carta sull’opportunità. Stiamo investendo tempo ed energia nel creare quella domanda attraverso iniziative di sensibilizzazione sia nel settore pubblico che in quello privato. Parallelamente, stiamo studiando la genetica per sviluppare le giuste varietà per questa latitudine, esplorando tecnologie efficienti per trasformare lo stelo in pasta o tessuti e costruendo reti internazionali con imprenditori affini. Questo approccio attira diversi tipi di investitori, come il capitale di impatto e i partner istituzionali, il tipo di compagni di viaggio con cui siamo a nostro agio.

Domanda: Pone molta enfasi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. Come dialoga con aziende e investitori in questo contesto? Che cosa dice loro e come reagiscono? Come si inquadra la proposta di valore?

Manuel Baselga: Parte della nostra leadership proviene dalla consulenza ambientale ed energetica. E la canapa ha molto da dire in questo spazio. Stiamo collaborando con agenzie di certificazione del carbonio per certificare le operazioni di canapa per produrre crediti di carbonio negoziabili. Anche la bonifica del suolo è un’applicazione provata per la canapa e la Colombia ha una lunga storia di estrazione irresponsabile. Stiamo investendo molto in ricerca e sviluppo in applicazioni ambientali e i nostri finanziatori sono in linea con la visione e soddisfatti dei nostri progressi. I nostri investitori comprendono l’importanza di allineare i benefici ambientali e sociali con i profitti. Direi che al giorno d’oggi è l’unico modo per costruire un modello di business sostenibile.

Domanda: Mentre lavora in molti Paesi, ci racconti alcune cose interessanti che ha visto nello spazio della canapa industriale. Cosa può dire su come diversi Governi stanno rispondendo all’opportunità che la canapa rappresenta?

Manuel Baselga: Il Nord America è ossessionato dalla produzione di olio di CBD e questo non è andato bene per molti nel 2019. L’Europa è bloccata in una terra di nessuno e, nonostante la difesa dell’Associazione Europea della Canapa Industriale, i politici non sembrano comprenderne le opportunità. Ho grandi speranze per l’America Latina. Esistono diversi gruppi in tutto il continente che stanno prendendo seriamente l’opportunità e faranno presto notizia.

Quest’estate lanceremo l’Associazione della Canapa Industriale Latinoamericana e alcuni dei suoi Membri stanno facendo buoni progressi. Il Paraguay si distingue per il sostegno del Governo e una società con cui lavoriamo si prepara a diventare un attore globale nel settore delle proteine ​​della canapa. Speriamo che il Brasile diventi presto un leader regionale. Abbiamo creato una grande rete negli ultimi due anni e confidiamo che gli investitori guarderanno sempre più ai progetti qui per una crescita sostenuta.

Stati Uniti

Il Sistema endocannabinoide e la deficienza clinica da Endocannabinoide

Ethan Russo ritiene che le malattie più diffuse derivino da deficienza di cannabinoide. La scoperta del sistema endocannabinoide a metà degli anni ’80 fu un importante passo avanti nella medicina moderna. Tuttavia, se si desse uno sguardo al curriculum della maggior parte delle scuole di medicina, si potrebbe non averne alcuna idea. La scoperta non sarebbe stata possibile senza l’aiuto della pianta di cannabis, che rimane illecita nella maggior parte dei Paesi del mondo. Dopo un’ampia legalizzazione della cannabis medica e oltre tre decenni di ricerche, le conoscenze sul sistema endocannabinoide e le sue patologie associate, come la carenza clinica di endocannabinoidi, rimangono fortemente trascurate.

Gli endocannabinoidi: la scoperta del Secolo?

Due decenni prima della scoperta del sistema endocannabinoide, un team di scienziati guidato dal Dr. Raphael Mechoulam, un Professore di chimica medica dell’Università Ebraica di Gerusalemme, aveva finalmente isolato il principale componente psicoattivo della pianta di cannabis: il tetraidrocannabinolo (THC). Dopo la scoperta, i ricercatori di tutto il mondo hanno iniziato la ricerca per capire esattamente come funzionava il composto. Un gruppo guidato dal Dr. Allyn Howlett, neuroscienziato all’università di St. Louis, ha finalmente risolto il mistero: il THC ha prodotto i suoi effetti psicoattivi attraverso l’impegno con recettori cellulari specializzati.

Un recettore cellulare può essere pensato come un blocco incorporato nella superficie di una membrana cellulare. Questi blocchi rispondono solo a specifiche chiavi chimiche. In questo caso, il THC era la chiave che impegnava un recettore dei cannabinoidi. Come la ricerca avrebbe poi presto rivelato, i recettori dei cannabinoidi fanno parte di un più ampio sistema endocannabinoide (ECS), un neurotrasmettitore e una rete di segnalazione cellulare come nessun altro. Composto da siti di recettori, i loro rispettivi attivatori chimici e gli enzimi che disattivano questi composti, gli scienziati hanno svelato rapidamente che l’ECS era onnipresente in tutto il corpo umano. I recettori dei cannabinoidi sono quasi ovunque: tessuto connettivo, cervello, midollo spinale, organi interni, apparato digerente, pelle e cellule immunitarie.

Dopo quelle ore che sicuramente sono state molto lunghe in laboratorio, Howlett e il suo team sono arrivati ​​a qualcosa di grosso. Perché mai questi recettori si trovano in così tanti luoghi? Quasi tre decenni dopo, gli scienziati stanno ancora esplorando le ramificazioni di vasta portata del sistema endocannabinoide, incluso Howlett. Nel tempo dalla sua prima scoperta, l’ECS è stato trovato essere un potente regolatore dell’attività cerebrale, della funzione ormonale e della risposta immunitaria, collegando insieme i tre principali sistemi regolatori. È questa rete modulante pervasiva che risponde al THC e ad altri componenti della cannabis. Quando una persona consuma forme inebrianti di cannabis, il THC dirotta i siti dei recettori dei cannabinoidi abitualmente abitati da composti che il corpo produce naturalmente.

Questi composti sono chiamati endocannabinoidi. Il prefisso endo– si riferisce ai cannabinoidi endogeni o interni. Al contrario, i cannabinoidi trovati sulla pianta di cannabis sono fitocannabinoidi con il prefisso fito che si riferisce alle piante. A quanto pare, gli endocannabinoidi sono molecole che aiutano a mantenere uno stato di equilibrio, o omeostasi, in tutto il sistema nervoso, endocrino e immunitario. Gli endocannabinoidi svolgono il ruolo di armonizzatori o intermediari, gestendo il modo in cui ciascuno di questi sistemi risponde a stimoli stressanti e comunica con gli altri.

Gli endocannabinoidi sono almeno in parte responsabili della regolazione dell’orologio biologico, della gestione di aspetti come la fame e il sonno nel corso della giornata. I recettori dei cannabinoidi sono anche altamente concentrati nelle aree del cervello responsabili della memoria, delle emozioni e del metabolismo, dando loro effetti regolatori su un numero notevole di funzioni fisiologiche. Un endocannabinoide, chiamato anandamide, prende persino il nome dalla parola sanscrita intesa per beatitudine Ananda grazie ai suoi effetti calmanti e rilassanti.

La deficienza clinica di Endocannabinoide può contribuire alla malattia

Howlett e Mechulam potrebbero aver dato il via alle prime incursioni nel sistema endocannabinoide ma sono tutt’altro che unici in quanto ad essere scienziati che hanno dato un serio contributo a questa arena emergente nel settore della Salute e della Medicina. Nel 2001, Ethan Russo, neurologo e ricercatore medico, per primo ha fatto valere il deficit clinico di endocannabinoidi (CECD). Russo è attualmente direttore del Dipartimento della Ricerca e Sviluppo presso l’International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI).

La sua teoria? Che molte malattie comuni derivano da carenze del sistema endocannabinoide.

«Molti disturbi umani riguardano carenze della funzione dei neurotrasmettitori», ha detto Russo a Cannabis Aficionado. «Sappiamo che la mancanza di acetilcolina, il neurotrasmettitore di memoria, è la chiave per la demenza nella malattia di Alzheimer e nei disturbi correlati. Il morbo di Parkinson è associato a una mancanza della funzione dopaminica. La depressione è correlata a problemi con la serotonina».

Ora, Russo suggerisce che qualcosa di simile potrebbe accadere nel sistema endocannabinoide. «Nel 2001», spiega, «ho ipotizzato che vari disturbi umani potessero essere correlati a una mancanza di endocannabinoidi, sostanze chimiche naturali all’interno del nostro cervello e corpi che sono simili nell’attività al THC, il principale composto psicoattivo nella cannabis».

Poiché gli endocannabinoidi hanno funzioni diffuse nel corpo, una mancanza o una carenza di queste molecole di segnalazione potrebbe causare tutta una serie di problemi. Sintomi come convulsioni, disturbi dell’umore e dolore generalizzato, nausea e infiammazione sono tutti possibili effetti collaterali di uno squilibrio endocannabinoide. Inoltre, la natura universale dell’ECS significa che i disturbi apparentemente non correlati tra loro possono ora essere classificati insieme sotto l’ombrello endocannabinoide.

«I principali candidati per la carenza clinica di endocannabinoidi sono l’emicrania, la fibromialgia e la sindrome dell’intestino irritabile», afferma Russo, descrivendo condizioni che sono attualmente considerate patologie distinte e separate. «Tutti [tre] hanno prove convincenti nel frattempo che ci sono carenze nella funzione endocannabinoide. Ulteriori prove si sono accumulate per includere stress post-traumatico, autismo e altri disturbi».

È l’ECS che forse descrive perché condizioni come l’emicrania e la sindrome dell’intestino irritabile possono condividere così tanti sintomi sovrapposti, tra cui cambiamenti dell’umore, difficoltà digestive, dolore e affaticamento. Questi problemi possono essere di natura genetica o acquisiti nel tempo. Almeno uno scienziato è persino arrivato a descrivere il sistema endocannabinoide come un ‘ponte tra corpo e mente’, collegando la realtà fisica con una emotiva e intellettuale.

Verso il riconoscimento dell’ECS

I ricercatori hanno studiato l’influenza del sistema endocannabinoide nella patologia della malattia negli ultimi 30 anni. Nonostante i progressi nella nostra comprensione dell’ECS, tuttavia, le terapie mirate al sistema endocannabinoide sono ancora poche e lontane tra loro. Mentre alcune terapie a base di cannabinoidi sono disponibili per selezionare pazienti, la cannabis medica rimane ancora una delle terapie primarie che colpiscono l’ECS.

Tuttavia, mentre la marijuana è stata di enorme aiuto per i pazienti di tutto il mondo, la ricerca sulla cannabis e sull’endocannabinoide soffre ancora di sottoutilizzazione e dure barriere politiche alla ricerca. In effetti, uno studio del 2018 della Washington School of Medicine ha scoperto che solo un magro nove per cento delle scuole di medicina insegna ai propri studenti sulla cannabis medica. Questo nonostante il fatto che l’uso medicinale dell’erba sia legale in 33 stati degli Stati Uniti e in tutto il Canada.

«Secondo me, l’attenzione dei media [sul sistema endocannabinoide] non è ancora sufficiente», afferma Russo, «poiché le prove scientifiche alla base della teoria sono ora abbastanza solide sulla base di test su siero e liquido cerebrospinale e altri dati». Si riferisce a test condotti su pazienti con schizofrenia, emicrania ed epilessia. In ciascuna di queste condizioni, i pazienti hanno mostrato una disregolazione delle molecole di endocannabinoidi nel loro liquido cerebrospinale. Nello stress post-traumatico, gli scienziati del Langone MedicalCenter dell’Università di New York hanno fatto una scoperta simile nel 2013. Rispetto ai controlli, i pazienti con PTSD hanno dimostrato una ridotta circolazione endocannabinoide.

«Considerando l’estrema quantità di sofferenza e costi economici associati ai disturbi clinici da carenza di endocannabinoidi, è necessario disporre di un migliore supporto alla ricerca e indagini cliniche», preme. Una migliore ricerca e supporto consentirebbe ai ricercatori medici e ad altri scienziati di stabilire in modo più efficace terapie e interventi chiave per i disturbi endocannabinoidi.

Stati Uniti

Le ditte che operano nel settore cannabis con i dirigenti più pagati mostrano scorte sottoperformanti

Un recente sondaggio suggerisce che le aziende che operano nel settore della cannabis con i dirigenti più pagati tendono a sottoperformare nell’ultimo anno rispetto alla media del settore . Sembrerebbe, infatti, che le società del settore cannabis con i dirigenti più pagati hanno visto le loro scorte sottoperformare nell’ultimo anno, secondo un sondaggio del Bedford Consulting Group delineato da Bloomberg.

Il rapporto ha analizzato il compenso di 437 dirigenti e 449 membri del consiglio di amministrazione di 96 società di cannabis e ha scoperto che le società canadesi Tilray Inc. Acreage Holdings Inc. e Sunniva Inc. avevano i dirigenti più pagati del settore.

Il CEO di Tilray, Brandon Kennedy, era il dirigente più pagato, secondo il rapporto, con un compenso totale di $ 27,96 milioni, il 97% dei quali era costituito da azioni e opzioni. Brian Mulroney di Acreage – che è stato Primo Ministro del Canada dal 1984 al 1993 – è stato il manager più pagato, guadagnando $ 10,23 milioni di azioni, secondo il rapporto.

Sunniva ha assunto il presidente non esecutivo del board più pagato o il direttore principale, in quanto Todd Patrick – che ha lasciato l’azienda lo scorso gennaio – ha ricevuto 1,32 milioni di dollari, il 95 percento in opzioni.

Negli ultimi 12 mesi, ognuna di queste società ha sottoperformato l’indice BI Global Cannabis Competitive Peers e Sunniva è diminuita del 97%.

Tra le aziende produttrici di cannabis, il 35% ha registrato il fatturato del CEO lo scorso anno e un altro 32% ha registrato il fatturato dei CFO.

Secondo il sondaggio, solo l’11% dei membri del board dell’industria della cannabis erano donne e solo l’8% dei 437 dirigenti senior erano donne. La maggior parte delle compagnie di cannabis analizzate – il 58 percento – mancava di un dirigente indipendente. I dati sono stati raccolti in ottobre quando il prezzo medio delle azioni di cannabis era circa un terzo superiore a quello di oggi.

Stati Uniti

I parlamentari di Washington vietano l’Acetato di Vitamina E

I politici di Washington che si interessano del settore cannabis hanno adottato leggi emergenziali che vietano i prodotti per svapare a base di Acetato di Vitamina E puntano ad innalzare gli standard di test applicati in questo campo. Il Washington State Liquor and Cannabis Board (LCB) ha adottato norme di emergenza che vietano l’uso dell’acetato di vitamina E nei prodotti a base di vapore di cannabis e richiedono rapporti più approfonditi da parte dei trasformatori di cannabis autorizzati.

«[I tecnici delle processazioni devono] presentare sotto giuramento un elenco completo di tutte le sostanze costituenti e la quantità e le relative fonti in ciascun prodotto di vapore di marijuana, inclusi tutti gli additivi, agenti addensanti, conservanti, composti e qualsiasi altra sostanza utilizzata nella produzione e nella lavorazione di ciascuno prodotto di vapore di marijuana» – Estratto del memorandum LCB.

Acetato di Vitamine E

A seguito delle indagini dello scorso anno da parte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), la Food and Drug Administration (FDA) e altri enti governativi, la vitamina E acetato è stata determinata come la fonte di lesioni polmonari correlate alle ‘sigarette elettroniche’ e ‘Svapo’ che ha provocato 68 morti in 29 stati e Washington DC, inclusi due morti nello Stato di Washington, secondo un rapporto del Board of Healthdello Stato.

La vitamina E acetato è il primo ‘additivo’ vietato dalla LCB sotto la sua nuova autorità di regolamentazione.

Test su pesticidi e metalli pesanti

Il Consiglio ha anche preso provvedimenti in merito ai test sulla cannabis, dopo aver ripreso il processo di regolamentazione per migliorare i ‘Test di controllo della qualità della marijuana e i requisiti di prodotto’ dello stato. Per essere introdotti gradualmente entro settembre 2021, i nuovi regolamenti richiederanno che tutta la cannabis prodotta nello stato sia testata per pesticidi e metalli pesanti. «Questo è un impressionante corpus di regole», ha detto Jim MacRae, un attivista della cannabis dello stato di Washington.

«Mi congratulo con il Consiglio che lavora per proteggere i consumatori di cannabis nello stato, ma sanno da anni del problema dei pesticidi e anche ora con i sistemi Leaf Data non funzionanti, i risultati dei test sono ‘basati sulla fede’, nel senso che non hanno un modo per collegare in modo affidabile i risultati dei test a lotti di cannabis reali», ha affermato MacRae. «Mi chiedo anche perché ci vorrà un anno per attuare le nuove regole di sperimentazione quando hanno agito sull’acetato di vitamina E così rapidamente».