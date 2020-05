Il futuro della carne grazie alla canapa

Il mondo dell’agricoltura ma soprattutto l’indotto relativo agli allevamenti animali destinati all’ottenimento di carni per alimentazione umana sono anch’essi settori che oggi stanno vivendo un grande revival della canapa. Prima la canapa era demonizzata, una demonizzazione che in realtà ha creato un grande gap con le antiche tradizioni, per le quali la canapa era una coltivazione tutt’altro che bollata come illegale o dotata di stigma negativo. A parte le considerazioni da fare per la canapa stessa destinata, a sua volta, in quanto tale, per l’alimentazione umana.La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha emesso lettere di avvertimento a due società per aver affermato senza fondamento che i loro prodotti a base di CBD possono essere usati come alternativa agli oppioidi o come trattamento per la dipendenza da oppiacei. Le lettere sono state inviate a BIOTA Biosciences, LLC nello stato di Washington e Homero Corp DBA Natures CBD Oil Distribution del New Hampshire, annunciata dalla FDA il 23 aprile. Per molti, la scossa della caffeina e gli effetti calmanti della cannabis formano una combinazione perfetta. Quando i due si incontrano nel corpo e nella mente, possono amplificarsi a vicenda ma la ricerca è ancor oggi limitata su come interagiscono a livello chimico. Gli studi scientifici su ciò che accade quando la propria dose di caffè mattutina incontra il proprio personale joint del mattino sono sparsi e finora inconcludenti ma forniscono una mappa approssimativa su cosa aspettarsi da questo terreno mentale. Ma culturalmente, la caffeina e la cannabis sembrano compagni di letto naturali, con la versione legale preferita da tutti molto probabilmente da tutti. La cannabis ha una cattiva reputazione quando si tratta di concentrazione mentale. C’è una percezione comune per la quale la cannabis uccida la concentrazione, lasciando i fumatori distratti e non motivati. E ammettiamolo, c’è validità nello stigma, perché è vero che abbandonarsi troppo o fumare la varietà sbagliata di marijuana può lasciare i consumatori in un luogo confuso. Tuttavia, la cannabis ha una vasta gamma di effetti, quindi la storia della cannabis e della messa a fuoco in termini di capacità di concentrazione mentale non è così semplice come sembra.

Stati Uniti

Il futuro della carne grazie alla canapa

I coltivatori della canapa stanno operando sulla lavorazione della canapa con ampio raggio di azione all’interno delle tradizionali colture attuate in agricoltura e tutto questo a breve sta via via trasferendosi sulle nostre tavole.

Prima della totalizzante demonizzazione della cannabis negli Stati Uniti, la canapa cresceva liberamente in tutto il Nord America. Gli animali, sia selvatici che domestici, potevano pascolare sulla canapa in crescita naturale prima che le piante fossero in gran parte eliminate dal paesaggio a causa del regime introdotto dal divieto federale.

Ma oggi, la canapa come integratore alimentare per animali sta iniziando a tornare negli Stati Uniti in modi interessanti. Ci sono una miriade di aziende che vendono prodotti a base di CBD per animali domestici , sostenendo che cani e gatti otterranno gli stessi benefici degli umani dal cannabinoide, nonostante la mancanza di studi conclusivi.

Alcune aziende di alimenti per animali domestici stanno anche iniziando a offrire prelibatezze e cibi quotidiani con canapa a spettro completo per fornire proteine, aminoacidi, Omega-3 e Omega-6. Forse l’agricoltura tradizionale più interessante sta cominciando a rivolgersi alla canapa per integrare le diete del bestiame per aumentare la salute, il peso e, alla fine, i profitti. Come molte aree di coltivazione, produzione e legislazione della canapa, anche il Colorado è alla guida. Nel marzo 2017, il governatore del Colorado John Hickenlooper ha firmato un disegno di legge per creare un gruppo di lavoro sotto il Commissario per l’Agricoltura per studiare la fattibilità e i benefici della canapa come mangime per animali. Da allora, gli allevatori in Colorado hanno iniziato a introdurre la canapa nei prodotti alimentari del loro bestiame.

A causa delle sue proteine, degli acidi grassi benefici e del profilo generale dei cannabinoidi, il cibo derivato dalla canapa offre una serie di benefici nutrizionali per gli animali che lo consumano.

«Abbiamo aggiunto circa il 10 percento al 20 percento della nostra canapa pellettizzata per l’alimentazione di bovini e suini», afferma Pauli Roterdam di Endo Scientific, un’azienda di tintura a base di canapa, e Audacious Farms, un’azienda agricola biologica urbana a Denver, Colorado prodotti in crescita e canapa. «Nessuno dovrebbe mai nutrire i propri animali solo con la canapa. È un supplemento. Quello che abbiamo visto sono animali più sani che vanno dal 10 al 20 percento in più all’asta. I loro cappotti sembrano migliori. Pesano di più. E questo è solo da quattro mesi nel nostro feed di canapa».

E poiché questi animali vengono allevati per un eventuale consumo umano, Roterdam afferma che alcuni di questi benefici vengono trasferiti al consumatore finale. Fondamentalmente, mangiare carne di animali più sani è buono per chiunque consuma quell’animale. «Pensiamo di stabilire contenuti di cannabinoidi ancora più rari, restituendo i rifiuti e le qualità rigenerative al suolo, il che aggiunge più valore ai nostri animali, al suolo e alle persone, restituendo la canapa e il CBD alla nostra dieta come era 100 anni fa», afferma Roterdam.

È uno sviluppo interessante vedere Colorado e altri che stanno prendendo in considerazione l’integrazione della canapa nella dieta del bestiame. Per la maggior parte del pubblico interessato al cibo, sembra che il pensiero si sia concentrato sugli esseri umani che mangiano diverse parti della pianta di canapa per i suoi benefici nutrizionali. Ma alla fine, il modo più completo per reintrodurre la canapa nelle nostre diete consiste nel nutrire la nostra canapa da bestiame, portando la dieta tradizionale al punto di partenza per raccogliere i benefici nutrizionali di una pianta che gli americani che ci hanno preceduto hanno già consumato in passato.

Stati Uniti

La Food and Drug Administration avverte diverse società per falsi spot sugli oppioidi

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha emesso lettere di avvertimento a due società per aver affermato senza fondamento che i loro prodotti a base di CBD possono essere usati come alternativa agli oppioidi o come trattamento per la dipendenza da oppiacei . Le lettere sono state inviate a BIOTA Biosciences, LLC nello stato di Washington e Homero Corp DBA Natures CBD Oil Distribution del New Hampshire, annunciata dalla FDA il 23 aprile.

L’agenzia ha dichiarato in un comunicato stampa che le società hanno commercializzato prodotti a base di CBD in violazione del Federal Food, Drug and Cosmetic Act. La FDA ha dichiarato che BIOTA stava vendendo prodotti iniettabili di CBD e prodotti iniettabili di curcumina per curare malattie gravi e come alternativa agli oppioidi. La società commercializza estratti privati ​​di CBD all’ingrosso, bevande, estratti di CBD sfusi e CBD solubile in acqua, nonché CBD iniettabile e curcumina, secondo il comunicato della FDA. Homero, che vende la propria linea di prodotti a base di CBD ed è un rivenditore del marchio CBD Green Roads, è stato citato per la commercializzazione di CBD per trattare gravi condizioni mediche tra cui la dipendenza da oppioidi.

«La crisi degli oppiacei continua a essere un grave problema negli Stati Uniti e continueremo a reprimere le aziende che tentano di trarre vantaggio dalla vendita di prodotti con richieste di trattamento infondate», ha dichiarato Amy Abernethy, MD, Ph.D. . «Non è stato dimostrato che il CBD tratti la dipendenza da oppioidi. La dipendenza da oppiacei è un vero problema nel nostro paese e coloro che sono dipendenti devono cercare un trattamento adeguato da un fornitore di assistenza sanitaria».

«Ci sono molte domande senza risposta sulla scienza, la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei prodotti non approvati contenenti CBD, e continueremo a lavorare per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori americani dai prodotti commercializzati in violazione della legge», lei aggiunto.

La FDA ha anche osservato che «non ha approvato prodotti a base di CBD diversi da un farmaco prescritto per il trattamento umano per il trattamento di forme rare e gravi di epilessia», Epidiolex. L’agenzia non ha valutato il CBD come trattamento per altre condizioni o per fattori come il corretto dosaggio e la possibilità di effetti collaterali pericolosi.

Dean Petkanas, CEO del produttore biofarmaceutico Kannalife Inc. , ha dichiarato a HEMP in una e-mail che CBD e oppioidi condividono alcuni effetti collaterali significativi, tra cui sonnolenza, euforia e nausea, e che il CBD è stato anche collegato a tossicità epatica, tossicità per lo sviluppo e problemi gastrointestinali. Non crede che l’approvazione della FDA per il CBD come trattamento per le condizioni per le quali gli oppioidi sono comunemente prescritti è molto probabile.

«In parole povere, il CBD è bloccato nel baseball della Lega A minore quando si tratta di sostituire gli oppioidi per la gestione del dolore. Solo perché Epidiolex ha superato la FDA per il trattamento di rari disturbi epilettici, non significa che il CBD possa essere tirato in ballo per altri scopi», ha spiegato. «Forse il CBD ha alcun fondamento nella categoria anti-ansiolitica ma gli oppioidi non sono in genere prescritti come sedativi. Il CBD dovrebbe dimostrarsi un migliore terapeutico rispetto allo Xanax o al Valium, del resto».

«La linea di fondo è che il CBD ha una lunga strada da percorrere per raggiungere i campionati più importanti», ha aggiunto.

Tuttavia, ciò non significa che non vi sia il potenziale per le terapie basate sui cannabinoidi di ricevere l’approvazione della FDA. Kannalife sta sviluppando un composto brevettato derivato dal CBD che è sottoposto a severi studi clinici come trattamento per il dolore neuropatico . Petkanas ha affermato che il farmaco, che ha dimostrato di avere vantaggi sia sulla morfina che sul CBD, potrebbe essere pronto per il mercato entro il 2024. Ma prima che ciò possa accadere, il farmaco dovrà completare il rigoroso processo di approvazione della FDA.

«È ovvio che la FDA non diventerà un’agenzia rilassata quando ha a che fare con il mercato del CBD e vengono fatte affermazioni ridicole», ha detto. «Questa tendenza dell’applicazione della FDA probabilmente continuerà, soprattutto in periodi come il periodo che stiamo vivendo in tutto il mondo in questo momento».

Stati Uniti

Un caffè con un sogno blu: come cannabis e caffeina interagiscono

Anche se può sembrare controintuitivo, caffè e cannabis possono abbinarsi meravigliosamente ma possono anche giocare a vicenda inducendo un effetto nervoso e inducente all’ansia.

Per molti, la scossa della caffeina e gli effetti calmanti della cannabis formano una combinazione perfetta. Quando i due si incontrano nel corpo e nella mente, possono amplificarsi a vicenda ma la ricerca è ancor oggi limitata su come interagiscono a livello chimico.

Gli studi scientifici su ciò che accade quando la propria dose di caffè mattutina incontra il proprio personale joint del mattino sono sparsi e finora inconcludenti ma forniscono una mappa approssimativa su cosa aspettarsi da questo terreno mentale. Ma culturalmente, la caffeina e la cannabis sembrano compagni di letto naturali, con la versione legale preferita da tutti molto probabilmente da tutti.

Conclusioni oscure

Per cominciare, sappiamo che la caffeina opera nel sistema endocannabinoide, la stessa regione del cervello che fa esplicare alla cannabis il suo noto effetto. Entrambe le sostanze hanno dimostrato di provocare un aumento dell’attività della dopamina e alcuni riportano che il calcio della caffeina crea un livello più alto, più euforico della cannabis.

In molti modi, tuttavia, i due sembrano essere compagni di danza imbarazzanti, annullando alcuni effetti e amplificandone altri. La caffeina può avere un effetto che produce ansia, mentre il THC può rendere più dolce una dose bassa e impazzire ad alte dosi (il CBD sembra generalmente avere un effetto calmante a qualsiasi dosaggio). È possibile che l’effetto tonico del caffè possa essere aggiunto ai frullati di cannabis, per contrastare la paranoia oppure per ottenere un cocktail meno sgradevole.

Ma è anche facile trovare rapporti individuali dell’effetto opposto, con i due fattori che si mescolano per ottenere una sensazione rilassata ma ottimista. Come sempre, si consiglia di rallentare quando si provano nuove combinazioni e prestare attenzione al proprio corpo.

Sebbene il caffè abbia dimostrato di migliorare i propri poteri cognitivi, combinato con l’erba, l’effetto complessivo potrebbe effettivamente essere il contrario del solo caffè: alcuni studi suggeriscono che caffè e cannabis si combinano per inibire la memoria. Altri hanno dimostrato che la caffeina può proteggere parzialmente dall’oblio associata ad alte dosi di CBD.

Questa ricerca, sebbene certamente migliore di niente, è difficile da sintetizzare in solide conclusioni. Gli studi tendono ad essere una tantum, con poco in termini di conferma o conferma, sono spesso condotti su animali e possono usare composti chimici che replicano la caffeina piuttosto che il vero affare. Si spera che le leggi più vaghe sulla cannabis porteranno ulteriori ricerche su questo argomento.

I negozi di caffè ed i Coffeeshop

Dal punto di vista culturale, il caffè e la cannabis sono stati incasellati in regni separati dai loro opposti status legali. Ma mentre la legalizzazione prende forma in tutto il Nord America, il caffè fornisce un modello per la sala della cannabis, con la loro propensione per sedute comode, opere d’arte alle pareti e forse occasionali esibizioni di musica oppure a microfono aperto.

Per molti residenti olandesi e turisti della cannabis, la loro prima esperienza con il consumo di cannabis sociale è arrivata ad un coffee shop l’eufemismo di riferimento per un posto dove fumare erba ad Amsterdam. Mentre alcuni sono più simili a bar o dispensari, altri catturano l’atmosfera accogliente che si associa a un caffè. Molti infatti servono caffè.

Sebbene gli Stati siano stati lenti a legalizzare e consentire le vendite di cannabis e le città siano state lente a consentire la vendita, questo nuovo tipo di spazio culturale si sta gradualmente facendo strada nel Nord America. Questa espansione è stata ulteriormente aiutata dalle caffetterie abbastanza esperte da sfruttare la legalità delle aree grigie del CBD e offrire un piccolo impulso alla propria birra mattutina, ovviamente per qualche soldo in più.

Nonostante i problemi sopra menzionati, la combinazione delle sostanze è meno dissociativa (più associativa?) rispetto all’alcool e alla cannabis. Inoltre, alcuni stati, come la California, non consentono che alcol e cannabis vengano venduti dallo stesso stabilimento ma non esistono restrizioni simili per le bevande contenenti caffeina. Inevitabilmente, il consumo di cannabis segnerà il suo corso, ma in quanto a cannabis legale, il consumo pubblico diventa più prevalente negli Stati Uniti, i nostri spazi costruiti attorno a caffè e tè forniscono il punto di partenza più ovvio.

Sebbene la ricerca sulla caffeina e sulla cannabis fornisca alcuni segnali di avvertimento, le lacune nella nostra comprensione della loro interazione sono più grandi delle parti del quadro che vengono riempite. Ad esempio, non abbiamo ricerche che confrontano il modo in cui la cannabis interagisce con diverse bevande contenenti caffeina: il caffè, tè, bevande energetiche, ecc.

Focalizzando meglio l’argomento, il caffè ed il tè in casa forniscono il modello più chiaro per come potrebbe essere il consumo sociale negli Stati Uniti. Data la popolarità del caffè e della cannabis, il loro incontro è inevitabile. Ciò che resta da vedere è fino a che punto i costumi del caffè e del tè scivolano nel flusso sanguigno della cultura della cannabis.

Stati Uniti

Come i fumatori usano particolari varietà per migliorare la capacità di concentrazione

La ricerca preliminare e le prove aneddotiche suggeriscono che c’è una verità più complicata sotto lo stereotipo del ‘fattone’ da fumo di cannabis.

La cannabis ha una cattiva reputazione quando si tratta di concentrazione mentale. C’è una percezione comune per la quale la cannabis uccida la concentrazione, lasciando i fumatori distratti e non motivati. E ammettiamolo, c’è validità nello stigma, perché è vero che abbandonarsi troppo o fumare la varietà sbagliata di marijuana può lasciare i consumatori in un luogo confuso.

Tuttavia, la cannabis ha una vasta gamma di effetti, quindi la storia della cannabis e della messa a fuoco in termini di capacità di concentrazione mentale non è così semplice come sembra. Questa potente pianta può anche avere l’effetto opposto e migliorare effettivamente la funzionalità mentale. Molti consumatori di cannabis, ad esempio, segnalano che la cannabis li aiuta a rimanere più coinvolti e chiari.

«Io trovo che mi concentro meglio con la cannabis», afferma Betsy Kabaker, un consulente di marketing di 24 anni che opera nella Baia di San Francisco. «Mi permette solo di attingere a quello spazio in cui mi concentro solo su quell’unica attività che sto svolgendo», afferma Kabaker.

Crescendo, i medici di Kabaker le prescrissero una lunga serie di diversi farmaci per l’ADHD, tra cui Dexedrine, Ritalin e Adderall. Tutte le pillole, tuttavia, hanno avuto effetti collaterali brutali, come vomito quotidiano, agitazione, notti insonni e un cuore che corre all’impazzata.

«Ha spazzato via la mia personalità», dice Kabaker, “e penso che la personalità sia una cosa così importante da poter esprimere”.

Quando ha provato a usare la cannabis per curare il suo ADHD, ha scoperto che arrivava solo con effetti collaterali positivi. «La cannabis influisce positivamente sul mio umore», afferma. «L’Adderall influisce negativamente sul mio umore e mi rende antisociale. La cannabis mi rende più socievole».

Ma cosa dice la ricerca scientifica sulla capacità della cannabis di aiutare a concentrarsi?

La risposta è complicata. Quando gli scienziati della Florida International University hanno progettato uno studio per vedere se la cannabis ha un impatto negativo sulla concentrazione – o «motivazione» – negli adolescenti, i risultati non erano quelli che si aspettavano. I ricercatori hanno riferito– a dicembre 2017– di non aver trovato alcuna associazione tra consumo di cannabis e motivazione. Tuttavia, ciò può essere dovuto al fatto che la cannabis sembra influenzare la messa a fuoco sia positivamente che negativamentee quindi i risultati sono stati influenzati dagli intervistati che hanno riferito che la cannabis è migliorata e ne ha impedito la motivazione.

D’altra parte, uno studio del 2011 pubblicato sull’European Journal of Neuroscience ha scoperto che i malfunzionamenti del sistema endocannabinoide (il sistema di recettori nel corpo che interagisce con gli ingredienti attivi della cannabis) sono stati effettivamente collegati all’ADHD nei topi.

Mentre è necessario svolgere ulteriori ricerche, la cannabis può anche aiutare con altre condizioni che influiscono sulla concentrazione. Ad esempio, un recente studio sull’Alzheimer ha mostrato che una bassa dose cronica di THC ripristinava la funzione cognitiva nei topi più anziani.

Ma fino a quando la Scienza non potrà svilupparsi, coloro che soffrono di condizioni che riducono la concentrazione possono trovare sollievo attivando il sistema endocannabinoide con la cannabis.

Ad esempio, Nelson Ricardo, un supervisore dello sviluppo prodotto di 30 anni a San Jose, in California, afferma che quando fuma cannabis è più produttivo. «Sono super concentrato e non distratto da nulla, e per questo sono in grado di produrre e fare le cose più velocemente», dice Ricardo.

La scelta della varietà può essere cruciale quando si tratta di usare la cannabis per concentrarsi. Alcuni ceppi aiutano mentre altri possono peggiorare le cose. Sia Ricardo che Kabaker affermano di concentrarsi meglio con la specie Sativa, nominando varietà specifiche come la Jack Herer o Lemon Haze. Per coloro che trovano la Sativa in grado di produrre ansia, gli ibridi a predominanza Indica come Afgoo o Girl Scout Cookies possono adattarsi meglio. La cannabis potrebbe causare una mancanza di concentrazione per alcuni, ma per Betsy, Nelson e molti altri, la cannabis fornisce esattamente ciò che è necessario: motivazione, energia e concentrazione. È tempo di buttare fuori il vecchio stereotipo e rivedere il quadro complesso.

Stati Uniti

High Times estende il Fundraising Reg A

Una recente indagine della SEC mostra che Hightimes Holding Corporation ha esteso il proprio regolamento A di raccolta fondi dopo una decisione unanime del Consiglio di Amministrazione per una scissione dell’11-a-1 a partire dal 1° giugno.

Un rapporto presentato la scorsa settimana alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti mostra che Hightimes Holding Corporation estenderà ancora una volta i suoi sforzi di raccolta fondi e la quotazione pubblica fino al 30 giugno 2020. Inoltre, nello stesso documento, la società ha riferito che concluderà un accordo recentemente annunciato per l’acquisizione di Humboldt Heritage Inc. e delle sue filiali.

High Times ha iniziato a vendere azioni del Regolamento A a una fanbase entusiasta nel luglio 2018 dopo numerosi tentativi falliti di renderla pubblica. Da allora molti fan hanno iniziato a chiedere cosa è successo ai loro investimenti ma non è stata rilasciata alcuna sequenza temporale per essere quotata.

Negli anni successivi alla sua spinta iniziale alla raccolta fondi Reg A, High Times ha iniziato ad acquisire riviste, pubblicazioni online ed eventi incentrati sulla cultura della cannabis. Alla fine, le squadre dietro le pubblicazioni tra cui la rivista DOPE, la cultura e il Green Rush Daily sono state lasciate andare dall’High Times e eventi di lunga data come Reggae on the River sono stati cancellati senza spiegazioni.

Quest’anno, la compagnia ha volato attraverso più dirigenti mentre si concentra sul commercio al dettaglio integrato verticalmente. A gennaio, l’ex CEO di Overstock, Stormy Simon, ha sostituito il dirigente dei media Kraig Fox; a poche settimane dalla sua entrata, la High Times ha firmato un accordo per licenze di dispensario in Nevada e California. Simon, tuttavia, si è recentemente dimesso dalla carica e l’ex American Eagle Outfitters e il dirigente segreto di Victoria Peter Horvath sono ora al timone .

Alla fine di marzo 2020, la società ha firmato una lettera di intenti per l’acquisizione di Humboldt Heritage e delle filiali Humboldt Sun Growers Guild e Grateful Eight LLC, che avrebbero consentito alla società di accedere alle capacità di coltivazione, produzione e produzione in California. A quanto pare questo accordo è stato risolto, tuttavia, come da un altro annuncio nel recente deposito della SEC.

Alcune settimane prima dell’ultima estensione del regolamento A, High Times ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di 13 dispensari di proprietà di Harvest, un’operazione basata su Tempe. Harvest attualmente gestisce distributori in California, Arizona, Pennsylvania, Arkansas, Florida, Maryland e North Dakota.

Nonostante le acquisizioni annunciate e High Times Holding Corp. abbiano ricevuto il proprio simbolo commerciale dall’Autorità di regolamentazione del settore finanziario, la società non ha ancora fissato un calendario specifico per la pubblicazione al pubblico.