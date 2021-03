Italia e ricerca scientifica italiana sulla canapa sugli scudi. La canapa coltivata per ripulire il suolo inquinato potrebbe essere utilizzata per la costruzione di canapa e per produrre energia, praticamente senza rischi per la salute, ha suggerito un ricercatore italiano. Si tratta del prof. Vito Gallo, Professore di Chimica al Politecnico di Bari, ha affermato che le prestazioni della pianta di canapa nel processo di fito-bonifica (fito-purificazione) lascia dietro di sé solo tracce di eventuali inquinanti. Più di 130 operatori del settore canapa hanno presentato 750 campioni nel primo anno del progetto di ricerca Midwest Hemp Database (MHD), uno sforzo regionale tra un gruppo di università che si concentra sui cannabinoidi. L’iniziativa, avviata dall’Università dell’Illinois, ha interrogato le parti interessate in diversi stati su una vasta gamma di pratiche agricole e ha profilato i cannabinoidi nei campioni di campo raccolti dal raccolto del 2020. Un rapporto della US Drug Enforcement Administration (DEA) pubblicato questa settimana suggerisce che -la legalizzazione della canapa introdotta nel 2018- sta causando problemi alle forze dell’ordine, che secondo l’agenzia continuano a segnalare che le aziende di canapa vengono utilizzate come copertura da operatori illegali di marijuana. Il Governatore del Nebraska Pete Ricketts (Repubblicano) è entrato a pieno titolo nel Reefer Madness per le sue osservazioni sulla legalizzazione durante una conferenza stampa la scorsa settimana, dicendo: «Se legalizzi la marijuana, ucciderai i tuoi figli». Il legislatore del Colorado sta valutando importanti modifiche ai suoi sistemi di cannabis per uso medico e per adulti. Se approvate, le proposte rappresenterebbero i più grandi cambiamenti alla politica sulla cannabis del Colorado dal passaggio della legalizzazione della cannabis per uso adulto nel 2012.

Italia

Una ricerca italiana afferma che gli steli provenienti da suoli precedentemente inquinati vanno bene per l’edilizia e per il settore energia

La canapa coltivata per ripulire il suolo inquinato potrebbe essere utilizzata per la costruzione di canapa e per produrre energia, praticamente senza rischi per la salute, ha suggerito un ricercatore italiano.

Vito Gallo, Professore di Chimica al Politecnico di Bari, ha affermato che le prestazioni della pianta di canapa nel processo di fito-bonifica (fito-purificazione) lascia dietro di sé solo tracce di eventuali inquinanti.

«La canapa consente una sorta di diluizione dei metalli nella biomassa e questo si traduce in materiale che, in linea di principio, presenta rischi per la salute molto limitati o addirittura nulli», ha affermato il prof.Gallo, che è anche coordinatore di BIO SP.HE.RE., una iniziativa di ricerca canapa-specifica, racconta Canapa Industriale.

Gallo ha suggerito che le organizzazioni scientifiche potrebbero riunirsi per stabilire livelli accettabili di concentrazione di qualsiasi sostanza estranea nei prodotti di canapa a valle.

Una ricerca ponderosa

Le parti interessate italiane stanno lavorando a una ricerca significativa sulla fito-bonifica, in cui vengono coltivate piante specifiche sia per ripulire inquinanti come i metalli pesanti, sia per stimolare la degradazione di composti organici per arricchire il suolo. La canapa si è dimostrata altamente efficace in entrambi i ruoli, come gli scienziati italiani hanno deciso di documentare ulteriormente.

La domanda è sempre stata cosa sarebbe stato fatto con la canapa adulterata una volta raccolta da campi inquinati.

I ricercatori italiani hanno ipotizzato che la maggior parte dei metalli pesanti assorbiti dalla canapa siano immagazzinati nelle radici e nelle foglie della pianta, lasciando solo minuscole quantità nel gambo della canapa, e continuano a studiare quel processo.

Canapa e suolo

La ricerca in Italia si basa su studi risalenti al 2002, quando i ricercatori dell’Università di Wuppertal e del Faserinstitut di Brema, in Germania, hanno dimostrato che le piante di canapa seminate per la bonifica raccoglievano la maggior parte dei metalli pesanti nelle foglie, mentre i gambi delle piante erano praticamente inalterati per contaminazione. Uno studio successivo in India nel 2014 ha identificato la canapa come uno strumento promettente per l’iperaccumulo di metalli pesanti come arsenico, piombo, mercurio, rame, cromo e nichel. Da allora, ulteriori studi hanno sostenuto entrambe le analisi.

Oltre a utilizzare i gambi di canapa per il cemento canapa, la biomassa di canapa può essere bruciata per produrre energia. Con le ceneri raccolte in condizioni controllate, i metalli possono essere estratti e riutilizzati, ha detto Gallo.

Nuovo sistema sostenibile

«L’utilizzo della canapa per la fito-bonifica porterebbe non solo alla creazione di un nuovo sistema di uso del suolo legato alla tutela dell’ambiente, ma anche alla creazione di posti di lavoro e risorse sostenibili per la collettività, secondo i principi della green economy e bioeconomia», ha detto Marcello Colao, biologo dell’Associazione Italiana Biologi Ambientali Pugliesi (ABAP), che sta anche studiando la fito-bonifica.

Colao sta dirigendo il progetto GREEN (Generate Resources And New Economies), che sta studiando diverse varietà di canapa e classificandole in base alla loro capacità di fito-bonifica. Quella ricerca, in collaborazione con il governo della regione Puglia, fa parte di un’iniziativa più ampia che sta ricercando la canapa per il suo potenziale nello sviluppo sostenibile e nel sequestro del carbonio e nello sviluppo di strategie per migliorare le pratiche di gestione agricola.

Con il sostegno anche del governo pugliese, BIO SP.HE.RE, il progetto sotto la direzione di Gallo, sta studiando una miscela di microalghe e canapa per vedere come può migliorare la fitodepurazione dell’acqua e del suolo. I ricercatori hanno riferito che le analisi di laboratorio hanno mostrato che il mix ha facilitato la crescita delle piante di canapa in terreni inquinati, accelerando così il processo di fito-bonifica; Le piante di canapa sono state particolarmente efficaci nell’assorbire cadmio, nichel e zinco, ha detto il team.

Stati Uniti

Iniziativa di ricerca del Midwest rilascia primi risultati sui cannabinoidi

Più di 130 operatori del settore canapa hanno presentato 750 campioni nel primo anno del progetto di ricerca Midwest Hemp Database (MHD), uno sforzo regionale tra un gruppo di università che si concentra sui cannabinoidi. L’iniziativa, avviata dall’Università dell’Illinois, ha interrogato le parti interessate in diversi stati su una vasta gamma di pratiche agricole e ha profilato i cannabinoidi nei campioni di campo raccolti dal raccolto del 2020. MHD, che comprende anche laboratori privati, organizzazioni non profit e altri stakeholder dell’industria della canapa, mira a fornire informazioni sulle prestazioni agronomiche delle cultivar di canapa coltivate per la produzione di cannabinoidi.

Ricerca sulla performance

«La canapa è ancora una coltura ‘nuova’ per la regione, con la ricerca sulle migliori pratiche di gestione e sulle prestazioni delle cultivar ancora nelle fasi iniziali», ha affermato MHD nel suo rapporto inaugurale di recente pubblicazione. «Senza la presenza di semi di canapa certificati c’è un’enorme quantità di variabilità all’interno e tra le cultivar e le fonti della genetica. Tra questi due fattori, i coltivatori sono privi di fonti di informazioni affidabili mentre navigano in questo nuovo settore».

Nell’ambito dell’iniziativa, i produttori di canapa inviano informazioni sulle loro colture e i ricercatori analizzano e condividono tali dati con altri partecipanti e con il pubblico. In cambio della loro partecipazione, i coltivatori ottengono servizi scontati per i test sui cannabinoidi. I test forniscono informazioni preziose ai coltivatori di canapa ma non sostituiscono i test di conformità tramite agenzie statali o federali, ha osservato MHD.

Impostazione dei dati

Le prestazioni agronomiche e lo sviluppo dei cannabinoidi monitorati nei campioni presentati dai partecipanti consentono ai ricercatori di sviluppare profili per cultivar di canapa selezionate. Il database contiene anche informazioni su cose come metodi di semina, date di semina e fioritura e resa. I dati del MHD sono stati utilizzati per supportare le modifiche alle regole nella regola finale del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Tra i punti salienti, la ricerca del 2020 ha rilevato:

§ La canapa industriale viene tipicamente coltivata su una piccola superficie (<5 acri) ed è più simile a colture speciali rispetto alle colture a file tradizionali. I dati regionali hanno mostrato un aumento del numero di coltivatori autorizzati mentre la superficie coltivata è diminuita, indicando uno spostamento verso il basso nella dimensione media delle operazioni.

§ La canapa ad alto contenuto di cannabinoidi coltivata nel Midwest inizierà a fiorire durante il mese di agosto, continuando la crescita riproduttiva fino al raccolto all’inizio di ottobre. La canapa ad alto contenuto di cannabinoidi viene tradizionalmente raccolta a mano per ottenere materiale floreale di alta qualità, ma sono in fase di sviluppo anche metodi meccanici progettati per raccogliere la biomassa.

§ La resa floreale media di tutte le voci varietali nella MHD era di ~ 1,22 libbre/pianta. Esisteva una variazione sostanziale, con 140 (54%) delle voci di cultivar con rese inferiori a 1,0 libbre/pianta.

§ Attualmente vi sono molte differenze tra la preparazione dei campioni di laboratorio e i metodi analitici; cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) e gascromatografia (GC), per esempio. Questa disparità tra le attuali procedure di laboratorio rende difficile confrontare le analisi dei cannabinoidi. Pertanto, si consiglia di inviare i campioni tramite un laboratorio approvato e accreditato.

§ Il CBD totale (%) nei campioni presentati spesso non ha superato l’8% circa senza superare la soglia normativa dello 0,3% di THC, indicando che le cultivar con un rapporto CBD: THC (~25:1) stabile durante la fioritura aiuteranno a massimizzare la redditività pur mantenendo la conformità.

Team MHD

La raccolta dei dati e i protocolli di campionamento per la ricerca sono stati progettati da un team di ricercatori del Midwest utilizzando le regole del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti come guida.

Coordinato da Philip Alberti dell’Università dell’Illinois, che hanno collaborato per avviare la ricerca nel suo primo anno sono stati Shelby Ellison, University of Wisconsin-Madison; James Dedecker, Michigan State University; Marguerite Bolt, Purdue University; Esther Shekinah, Istituto agricolo di Micheal Fields; Rock River Laboratory Inc. e Pride Analytics & Consulting.

I coltivatori e i produttori del Midwest possono ora richiedere la partecipazione alla ricerca MHD 2021.

Stati Uniti

La DEA Drug Enforcement Administration suona sempre la stessa musica a proposito di canapa nell’annuale report di settore

Un rapporto della US Drug Enforcement Administration (DEA) pubblicato questa settimana suggerisce che –la legalizzazione della canapa introdotta nel 2018– sta causando problemi alle forze dell’ordine, che secondo l’agenzia continuano a segnalare che le aziende di canapa vengono utilizzate come copertura da operatori illegali di marijuana.

La DEA, che ha da tempo avvertito che la canapa può essere uno scudo per i criminali, ha suggerito nel suo rapporto annuale di valutazione della minaccia della droga nazionale che il problema è particolarmente acuto negli stati in cui è consentita la coltivazione della marijuana.

Preoccupazioni sui trasporti

«Le indagini in alcuni Stati in cui la produzione di marijuana è legale secondo la legge statale hanno rivelato un numero significativo di aziende di canapa e attività di coltivazione che sono di proprietà e gestite da membri delle DTO (organizzazioni del traffico di droga) che producono e trafficano illegalmente marijuana», afferma il rapporto scarse note dedicate alla canapa industriale.

La DEA ha detto che alcuni operatori illegali trasportano marijuana attraverso i confini statali protetti da licenze di canapa. «Inoltre, le coltivazioni di canapa di grandi dimensioni vengono talvolta utilizzate per nascondere le piante di marijuana intervallate dalle piante di canapa», afferma il rapporto.

La denuncia più recente della DEA arriva dopo che le norme del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per la canapa industriale sono state emanate all’inizio di quest’anno. La DEA ha anche criticato ulteriori sforzi legislativi volti a depenalizzare la canapa, nonostante altre agenzie federali, come l’USDA e la Food & Drug Administration, che stanno lavorando per far avanzare il processo decisionale.

Animosità fin dall’inizio

Questi sforzi includono un progetto di legge attuale che modificherebbe la legge degli Stati Uniti per aumentare il limite consentito per il THC nella canapa industriale a un pieno 1,0% dall’attuale barriera dello 0,3%. Il senatore degli Stati Uniti Rand Paul ha proposto l’emendamento, l’Hemp Economic Mobilization Plan Act del 2020 (HEMP Act) alla fine dell’anno scorso. Da allora ha ricevuto l’approvazione della National Association of State Department of Agriculture (NASDA) degli Stati Uniti.

La DEA è stata un ospite costante e non invitato alla creazione di regole sulla canapa, affermandosi in modo aggressivo e persistente nel settore per spingere per maggiori restrizioni nonostante l’espressa rimozione della canapa dalla legge sulle sostanze controllate dagli Stati Uniti.

L’ex segretario all’agricoltura Sonny Perdue ha dichiarato durante il suo mandato presso l’agenzia agricola che la DEA ha continuamente respinto mentre l’USDA si impegnava a stabilire le normative sulla canapa. Ha detto che l’agenzia farmaceutica si è opposta alla creazione di un programma per la canapa poiché tale iniziativa è iniziata all’inizio dell’ultimo decennio.

Stati Uniti

Il Governatore del Nebraska: Legalizzare la cannabis ucciderà i vostri bambini

Il Governatore del Nebraska Pete Ricketts (R) è entrato a pieno titolo nel Reefer Madness per le sue osservazioni sulla legalizzazione durante una conferenza stampa la scorsa settimana, dicendo: «Se legalizzi la marijuana, ucciderai i tuoi figli».

Durante una conferenza stampa la scorsa settimana -ospitata dal gruppo anti-legalizzazione Smart Approaches to Marijuana– il Governatore del Nebraska Pete Ricketts ha detto: «Se legalizzi la marijuana, ucciderai i tuoi figli». Ricketts ha indicato che le sue osservazioni erano supportate da «dati … in tutto il Paese“.

«Ed è per questo che è pericoloso aggirare il processo stabilito che dobbiamo determinare se le droghe sono sicure ed efficaci e perché legalizzare la marijuana e aggirare il processo normativo per mantenere le persone al sicuro è pericoloso e danneggerà i nostri figli», ha affermato Ricketts tramite Recount.

I commenti del Governatore arrivano quando la commissione giudiziaria del legislatore considera una misura per legalizzare la cannabis medica nello stato. L’anno scorso, i sostenitori hanno tentato di ottenere un’iniziativa sulla cannabis medica agli elettori, ma la proposta è stata respinta dalla Corte Suprema dello stato che ha stabilito che la misura ha infranto la regola unica dello Stato per le domande di voto.

Secondo quanto riferito, gli organizzatori si stanno preparando per ottenere la questione nelle votazioni il prossimo anno se i legislatori non riescono ad attuare le riforme e hanno ridotto il linguaggio dell’iniziativa a una frase: «Le persone nello Stato del Nebraska avranno il diritto alla cannabis in tutte le sue forme per uso medico», affinché possa superare il controllo legale.

La senatrice dello Stato Anna Wishart (D), co-fondatrice di Nebraskans for Sensible Marijuana Laws, ha dichiarato a dicembre che sta lavorando al linguaggio delle votazioni per un’ampia legalizzazione. I firmatari delle votazioni hanno bisogno di 250.000 firme totali per sottoporre la questione agli elettori.

Il Nebraska è uno dei soli tre Stati che non hanno legalizzato la cannabis per uso medico, insieme ai vicini Kansas e Idaho.

Stati Uniti

Capsule di concentrato di THC proposte in Colorado

Il legislatore del Colorado sta valutando importanti modifiche ai suoi sistemi di cannabis per uso medico e per adulti. Se approvate, le proposte rappresenterebbero i più grandi cambiamenti alla politica sulla cannabis del Colorado dal passaggio della legalizzazione della cannabis per uso adulto nel 2012, riporta il Denver Post.

Facendo eco a un crescente coro di voci sulla prevenzione da tutto il paese, una recente proposta in Colorado cerca di limitare il THC nei concentrati di cannabis in risposta alle preoccupazioni sull’accesso dei giovani. Altre proposte includono limiti di acquisto meglio regolamentati sia per i pazienti medici che per i consumatori adulti, nonché l’inasprimento del processo di raccomandazione sulla cannabis medica (che richiederebbe un incontro di persona per garantire che un medico e un paziente hanno una «relazione in buona fede»).

«Negli ultimi due anni, ho visto un uso molto più frequente tra gli adolescenti, al punto che ho appena visto una paziente – una giovane donna, una cheerleader, un ragazzo fantastico in tutto, ma lei usa questi prodotti [ad alta potenza] ogni giorno ed è finita in ospedale perché vomitava costantemente e ha perso 25 libbre», ha affermato la parlamentare Yadira Caraveo (Democratica), sponsor principale e unico medico del legislatore, tramite il Post.

In origine, il disegno di legge della parlamentare Caraveo proponeva un limite del 15% di THC per i concentrati ma quel numero esatto è stato invertito a seguito del contraccolpo dell’industria. Mentre la possibilità di un limite di THC è ancora in discussione, non sono stati ancora stabiliti ulteriori limiti di potenza e non è chiaro se un tale limite di THC possa essere considerato per i prodotti a base di fiori di cannabis.

Le proposte sono fortemente contestate dalle industrie della cannabis per uso medico e per adulti, con alcuni sostenitori che definiscono la legislazione simile a un «divieto morbido».

Wanda James, proprietaria dei dispensari Simply Pure a Denver, ha detto al Post: «Vorrei che qualcuno mi spiegasse perché questo è stato avvolto intorno, ‘Oh, i bambini, i bambini.’ Ciò di cui stiamo discutendo qui è chiaramente un problema genitoriale, non un problema di affari».

«Questi legislatori lo fanno tutto il tempo», ha detto James. «Non fanno altro che mettere i loro nomi sul giornale e ottenere i loro 15 minuti di notorietà».

La parlamentare Caraveo ha riconosciuto che l’industria ha «alcuni vantaggi», ma ha detto che l’industria «è cambiata», riferendosi a uno spostamento nelle vendite di cannabis dall’essere principalmente fiorite nel 2014 a fiorire che ora costituiscono meno della metà del mercato e concentrati che rappresentano uno -terzo delle vendite di cannabis del Colorado nel 2019. La parlamentare Caraveo si è espressa anche su chi sostiene i suoi sforzi, ammettendo che le bollette sono state saldate da punti vendita anti-cannabis come Smart Approaches to Marijuana e Smart Colorado, che hanno sostenuto le proposte di limite di THC in altri Stati e hanno pubblicamente contestato la necessità di riforme sulla cannabis per anni.