La crisi dovuta alla diffusione del virus Covid-19 sta manifestamente dispiegando i suoi effetti nefasti nelle Nazioni che ne sono state e sono colpite, così come dispiega effetti negativi anche sulle attività produttive e commerciali a livello mondiale. Gli esperti di economia, finanza e commercio internazionale, però, cercano anche di trovare degli aspetti positivi, come ad esempio, l’opportunità di conquistare fette di mercato della canapa a livello mondiale a causa della crisi che ha colpito lo storico primo produttore di canapa a livello planetario, ovvero la Cina. Gli esperti elencano alcuni titoli di libri scientificamente corretti nel divulgare le tecniche di coltivazione della cannabis e del suo trattamento in modo da riempire ulteriormente il tempo della permanenza in casa dovuta alle varie restrizioni attuate nei Governi delle Nazioni colpite dal Coronavirus. Un altro settore commerciale che oggi potremmo considerare un vero e proprio indotto dovuto alla lotta al Covid-19 è quello della sanificazione. Così, le imprese che producono prodotti specifici per la sanificazione a base di cannabis oggi hanno improvvisamente ampie praterie di azione e di sviluppo nell’immediato futuro. Italia sul tetto dell’associazionismo imprenditoriale nel campo della canapa attraverso la elezione di Francesco Mirizzi a capo della Industrial Hemp Association EIHA. Anche in Germania si sviluppa una nuova associazione a tutela e promozione della coltivazione e lavorazione della cannabis, la Cannabis Industry Association (BvCW).

Stati Uniti

Quali effetti avrà la crisi del coronavirus sull’industria della canapa?

Poiché il nuovo coronavirus COVID-19 continua a diffondersi in tutto il mondo, gli addetti ai lavori nel settore della canapa hanno opinioni divergenti su come la crisi potrebbe incidere sull’industria. La Cina, dove è iniziata l’epidemia, è il più grande produttore mondiale del raccolto e il Paese produce anche gran parte dell’hardware e dell’imballaggio della sezione del fumo da sigaretta elettronica per i prodotti CBD e THC utilizzati negli Stati Uniti. Ma con gran parte del Paese sotto blocco e le reti di distribuzione appositamente in attesa per rallentare la diffusione del virus, molte aziende negli Stati Uniti. stanno ora rivedendo le loro strategie di approvvigionamento, secondo Nic Easley, il CEO di 3C Consulting che ha sede a Denver.

«E’ una forte sveglia» ha detto Easley. «Sta costringendo le aziende a guardare con attenzione la propria catena delle forniture. Così, oggi ci si chiede “Da dove vengono i miei prodotti? Ho opzioni multiple per i fornitori?‘. Tutti cercavano l’opzione più economica per sempre e la risposta finora è sempre stata la Cina».

Easley ha affermato a Hemp Industry Journal che –anche se alcune aziende del settore canapa non possono essere colpite immediatamente dalla crisi–l’affidamento fatto sulla catena di approvvigionamento globale comporterà che la maggior parte delle aziende del settore vedrà effetti negativi.

«Questa crisi sta per andare a colpire tutti, soprattutto chi ha finora prodotto a basso costo per le aziende che trattano il settore delle sigarette elettroniche, le aziende dell’hardware, chiunque stia operando sotto quotazione rispetto grandi marche, chiunque abbia decentrato la produzione (in Cina), la crisi insomma sta per andare a danneggiare tutti questi», ha affermato Easley.

Per Landin Butterfield: «Qualsiasi tipo di intoppo in quella catena di approvvigionamento da parte loro permette agli agricoltori americani di entrare nel mercato internazionale e aiuta a limitare il flusso di basso costo cinese CBD che sta arrivando in America».

Jasen Russell, il fondatore rivenditore Hempzoo/ situato nella California meridionale e che produce abbigliamento a base di canapa e accessoristica online, ha detto di aver già visto qualche interruzione nelle spedizioni di prodotti da un fornitore in Cina. Anche se la fabbrica è molto a nord dell’epicentro dell’epidemia di Wuhan, molte città hanno sperimentato quarantene che hanno richiesto ai produttori di ottenere permessi speciali dal governo per operare. Anche se il processo ha preso un po’ di tempo per cominciare a diffondersi, Russell riferisce che la fabbrica è tornata online e i suoi dipendenti non sono stati influenzati dal rallentamento.

I timori circa la diffusione del Coronavirus impattano anche il settore dei viaggi.

I timori per la sicurezza dei viaggi influiscono anche sul modo in cui le aziende del settore della canapa stanno facendo affari. Ad esempio, molte aziende CBD stavano progettando di partecipare al Natural Products Expo West ad Anaheim, California la prima settimana di marzo ma le cancellazioni da espositori e partecipanti hanno portato gli organizzatori a rinviare l’evento indefinitamente.

«Come per tutti i nostri eventi, è stata l’intenzione qui all’Expo West di Anaheim, quella di seguire le indicazioni ufficiali delle autorità locali e ascoltare le voci della comunità che serviamo e sosteniamo, al fine di massimizzare la salute dell’industria», ha detto Fred Linder, Presidente del gruppo New Hope Network, in un aggiornamento rilasciato a tutti i partecipanti lo scorso 2 marzo. «Oggi, è chiaro che la maggior parte di queste voci dicono di volere Expo West, ma non certo per questa settimana. E così siamo guidati da quella maggioranza che chiede di posticipare l’evento».

Jessica Bates, la fondatrice e CEO di Moon Mother Hemp in Colorado, ha detto che era pronta a viaggiare ad Anaheim -ma quando ha sentito che la convention era stata annullata e nonostante la perdita che avrebbe subito la sua azienda- come chiunque coinvolto nell’evento pianificato, ha subito la cancellazione, ha detto alla testata HEMPin una e-mail dove ha confermato di essere d’accordo con la decisione presa in merito.

«Abbiamo perso qualche migliaio di dollari in logistica e materiali stampati così come sono da calcolarsi anche le opportunità perse con gli acquirenti, i quali non avrebbero altro accesso possibile ad un Marchio della nostra dimensione», ha detto. «Come marchio di wellness, appoggiamo comunque la decisione di New Hope di posticipare l’evento fino a quando la comunità non sarà più sicura di riunirsi di nuovo in questo modo. La nostra priorità è la salute della nostra comunità».

Con una certa probabilità, la più grande fiera mondiale della canapa, NoCo, era prevista alla fine di marzo a Denver, in Colorado. Tuttavia, nel bel mezzo di tutte le preoccupazioni del Coronavirus, i funzionari hanno deciso di rinviare l’evento all’inizio di questa settimana e di riprogrammarlo per l’inizio di agosto.

Ma non tutti credono che l’epidemia di coronavirus significherà necessariamente cattive notizie per la canapa. LandinButterfield, un consulente che lavora congiuntamente con Patriot Hemp Services di Klamath Falls, Oregon, ha detto il mese scorso che l’epidemia potrebbe effettivamente apportare qualche beneficio ai coltivatori americani stante la posizione dominante della Cina nel mercato.

Qualunque sia l’impatto sull’industria della canapa, il bilancio umano del coronavirus non può essere scontato. Ad oggi, più di 100.000 casi di COVID-19 sono stati confermati in tutto il mondo, portando a quasi 3.500 morti.

Stati Uniti

Come imparare al meglio circa la cannabis in epoca di lockdown da Coronavirus

Alcuni suggerimenti librari per approfondire o conoscere la materia inerente la cannabis. Se si sta leggendo questo testo, è probabile che i lettori siano nascosti da qualche parte, come il resto dell’America, solo chiedendosi quando o se la società civile prevarrà su questo virus e potrà tornare alla normalità. Ma sono sufficienti solo 30 secondi di una qualsiasi delle conferenze stampa quotidiane tenute dalla Casa Bianca, per rendersi subito conto che è evidente che non c’è molta speranza che il giorno arriverà presto .

Anche se il presidente Donald Trump sostiene che non c’è bisogno di alcun blocco nazionale ed ha anche menzionato che potrebbe lasciare che il Paese si sbarazzi di tutta questa roba di distanziamento sociale per mantenere le economie di emergenza, molti Stati hanno già istituito l’obbligo di “rimanere a casa” ed hanno ordinato di tenere la popolazione a casa. Questo significa che milioni di persone, persone assolutamente normali, come peraltro chi legge questo testo, oggi girano per casa, annoiate a morte. All’inizio, era una specie di vacanza prolungata ma ora che si è pulito tutto in casa e forse si è anche progettato un nuovo ceppo di cannabis chiamato “Corona-B-Gone“, non c’è molto altro da fare finché il Governo non ti permette di uscire. Possiamo simpatizzare coi sentimenti. Siamo alla ricerca disperata di qualcosa, qualsiasi cosa che ci impedisca di impazzire.

Come disse Nietzsche, «Un buon soggetto per un grande poeta sarebbe descrivere la noia di Dio dopo il settimo giorno della creazione». Per combattere contro la noia oppure, più semplicemente, per aggiungere valore al tempo che si trascorre costretti in casa, in questo testo si danno alcuni consigli ed inviti alla lettura per approfondire la materia della cannabis magari anche divertendosi e trovando rifugio in una corretta informazione libraria.

Imparare a coltivare la marijuana

Cannabis: una guida per principianti alla coltura della marijuana

Danny Danko, redattore della rivista High Times, ha scritto una guida colturale “facile da usare” per la persona interessata in modo serio alla coltivazione della marijuana. Questo testto di 144 pagine tocca le molteplici sfaccettature del processo di coltivazione, dall’allestimento di una camera di coltivazione alla raccolta.

Manuale di base per la coltivazione di marijuana

Il leggendario esperto di coltivazione Ed Rosenthal mostra come coltivare l’erba. In questo libro, Ed, con più di 30 anni di esperienza, insegna i metodi basici per la coltura sia per i principianti sia per gli avanzati per la produzione di piante sane e potenti in una situazione interna ed esterna. Nel volume viene trattata anche la materia commerciale attinente alla marijuana. Questo documento di 500 pagine, completo di foto a colori e illustrazioni, è uno dei più votati nel campo della coltivazione della cannabis e probabilmente una delle migliori introduzioni alla coltivazione di marijuana oggi sul mercato.

Imparare a cucinare con la cannabis

Bong Appetit

Non c’è molto altro da fare in questi tempi apocalittici se non farsi una fumatina di marijuana e mangiare. Tutto questo è possibile -oggigiorno- visto il clima di costrizione domestica e la necessità di riempire il tempo anche con delle attività leggere e che non siano strettamente connesse con l’ambito delle richieste lavorative. È un viaggio di tono elevato nell’arte di cucinare cannabis, fornendo al lettore tutto quello di cui ha bisogno di sapere sulla produzione di olio per cucinare cannabis e burro. Include 65 ricette “high-end” dalle cene infuse ai dolci.

Il ricettario ufficiale di High Times per la cannabis

Uno dei primi libri scritti sul tema del cannabis cooking è proprio questo di Elise McDonough . È una vecchia guida scolastica alla scena dell’infuso da cannabis col quale viene con facile seguire le ricette per preparare antipasti, piatti di apertura e dolci. Con le ricette tradizionali non si sbaglia mai.

Imparare a realizzare infusi a base di cannabis per i cocktail

Cocktail a base di cannabis, cocktail analcolici e tonici

Bere qualcosa in casa è anche uno dei modi per ottenere un po’ di relax in questi giorni di clausura domestica da Covid-19. Questo libro di Warren Bobrow innalza il cocktail di una tacca mostrando al lettore una tonnellata di ricette per la combinazione di cannabis e alcol. Copre tutto, dal processo di decarbossilazione (attivazione del THC) alla creazione di una varietà di bevande rinfrescanti.

Stati Uniti

Società del settore cannabis guida i prodotti sanificanti le mani

Altre società che operano nel settore della estrazione di olii e di manifattura di cannabis potrebbero seguire la strada aperta da Green Ridge Biosolution nel settore merceologico specifico.

Sam Belanger guida una società che opera nel settore CBD ed è ben consapevole che il CBD non è più il prodotto più caldo sul mercato ormai. In mezzo alla nuova pandemia da coronavirus, il disinfettante per le mani potrebbe avere quel titolo e come quasi tutti gli altri sulla terra, Belanger non ne ha trovato disponibile.Belanger è COO e co-fondatore di Green Ridge Biosolutions, una società CBD con sede a Ronan, Montana. Dall’apertura per gli affari, la società, che produce olii CBD, prodotti topici e prodotti sanitari, ha trovato che ha attraversato il terreno popolato da un bel po’ di alcol a base di killer di germi durante le operazioni normali e da quando la pandemia coronavirus si è allargata, semplicemente non ce n‘era più sul mercato commerciale. Quindi, dopo una breve conversazione con il chimico dell’azienda, Green Ridge ha deciso di iniziare a fare i suoi propri prodotti, e ora sta fornendo disinfettante per le mani ai clienti in diversi Stati, oltre a donare le cose più necessarie agli operatori sanitari locali e ai primi soccorritori, come ha riferito il Missoulian.

L’azienda sta producendo e distribuendo la propria linea di disinfettante per le mani, donandolo gratuitamente agli operatori sanitari e alla polizia e vendendo “al costo” al pubblico in persona e online a partire dalla scorsa settimana, secondo il giornale.

Italia

Canapa: dall’Italia una promessa di rinascimento per lo sviluppo agricolo in Europa

Francesco Mirizzi, nel corso del mese appena terminato, è stato insignito del titolo di Senior Policy Advisor presso l’European Industrial Hemp Association EIHA dopo aver lavorato per due anni per Copa-Cogeca, la più grande organizzazione farmaceutica all’interno dell’Unione Europea . Egli è anche un esperto in fase di creazione di reti a livello europeo e mondiale sia nel settore pubblico sia in campo privato (Pernod Ricard SA, Amministrazione Regione Puglia) ed ha esperienza nelle industrie della canapa, del cotone, del lino, del vino, del luppolo, degli alcool, delle olive e dell’industria dell’oliva. Mirizzi ha esperienze anche nel settore dello sviluppo agricolo e delle relazioni bilaterali internazionali ed ha acquisito conoscenze sulla European Economic Area e l’European Free Trade Association durante un corso di training presso la Commissione Europea.

La testata Hemp Today lo ha intervistato nel suo nuovo ruolo e gli ha chiesto: Qual è la promessa per lo sviluppo rurale nell’UE? In quali paesi o regioni è più promettente? «Le parti interessate al settore della canapa hanno il giusto profilo per iniziare una rivoluzione sempre più necessaria del settore agricolo, soprattutto coloro che sono stati intorno per gli ultimi decenni lottando senza sosta per una migliore reputazione per la canapa. I Paesi più promettenti, a mio parere, sono la Francia, per il suo status di produttore storico; l’Italia, in particolare per le preparazioni alimentari, il peso del marchio “Made in Italy“, e l’esperienza dei trasformatori alimentari; i paesi baltici, dove negli ultimi anni è stato osservato un picco nella coltivazione della canapa; e infine Polonia e Romania, dove la cultura popolare della canapa è ancora forte». Quali sono gli elementi chiave che l’EIHA vorrebbe vedere nelle prossime riforme della politica agricola comune (PAC) dell’Unione Europea? «Innanzi tutto, ci aspettiamo che il Parlamento Europeo confermi in seduta plenaria il proposto aumento del tasso massimo consentito di THC allo 0,3 per cento. Ciò consentirebbe al settore di allinearsi alle norme internazionali e di avviare l’allevamento di varietà nuove e più adattate. Inoltre, seguiremo da vicino le norme per l’attuazione degli “aiuti settoriali”, a partire dall’entrata in vigore della nuova riforma della PAC, gli Stati membri avranno la possibilità di destinare parte del denaro della PAC dal bilancio dei pagamenti diretti alla promozione del settore della canapa. Inoltre, chiediamo che la canapa sia riconosciuta come una coltura ad alto contenuto di carbonio, quindi soggetta a requisiti più semplici in termini di greening o pagamenti supplementari.Infine, chiediamo ai legislatori di consentire la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore della canapa».

I critici affermano che gli aiuti nell’ambito della PAC sono sbilanciati a favore delle grandi aziende agricole. Vi aspettate cambiamenti significativi nella prossima riforma della PAC che affronteranno questo squilibrio, in generale? Dopo tutto, la maggior parte degli allevamenti di canapa sono relativamente piccoli. «La questione della sostenibilità economica del modello agricolo è al centro delle discussioni. Considerando i recenti sviluppi globali, credo che le carte saranno presto rimescolate e un approccio più audace sarà adottato dai legislatori, a favore delle cooperative e dei piccoli agricoltori. Detto questo, dobbiamo riconoscere il sostegno generale della Commissione e del Parlamento alle PMI (anche se per alcune è stato fatto troppo poco). La nuova proposta della Commissione, ad esempio, suggerisce di limitare l’aiuto finanziario a 60.000 euro per azienda agricola, evitando di dare troppo ai grandi operatori. Inoltre, anche nell’attuale PAC esiste un fondo specifico per i piccoli agricoltori. Tuttavia, si può fare ben poco se gli Stati membri non votano su un bilancio coerente e adeguato per la PAC».

Come funziona il programma di sovvenzioni agricole dell’UE per gli agricoltori di canapa nella pratica? «Le norme dettagliate saranno stabilite in seguito e soprattutto a livello nazionale. I tipi di interventi che saranno possibili da finanziare sono tra gli altri: investimenti in beni materiali e immateriali, creazione di fondi di mutualizzazione, attività di promozione, produzione biologica, ecc. Misure analoghe sono già in atto per i settori del vino e degli ortofrutticoli, tra gli altri. Queste sovvenzioni non sono però automatiche. Gli Stati membri devono essere convinti di assegnarle nel prossimo anno. Pertanto, un impegno dei membri dell’EIHA e dell’intera comunità della canapa è fondamentale per garantire che il settore della canapa in futuro sia sostenuto dai fondi della PAC. Finora ci risulta che la Francia è stato il primo Paese a segnalare l’idea di includere la canapa nella sua futura strategia per la PAC. Confidiamo che altri Stati membri faranno lo stesso».

Quali sono i gruppi elettorali più importanti all’interno dell’UE che dobbiamo raggiungere per quanto riguarda la canapa? «Il primo obiettivo della nostra comunicazione e della nostra attività di supporto sono i membri del Parlamento e i funzionari della Commissione Europea. Stranamente, la maggior parte di loro non ha una chiara idea delle meraviglie che la canapa può fare sul campo e come prodotto trasformato. Ci concentreremo sul moltiplicare le occasioni di apprendimento per tutti gli attori coinvolti a Bruxelles. L’EIHA si impegnerà a fondo per evidenziare l’uso della canapa nei tessuti e come materiale da costruzione. Se ci concentriamo esclusivamente sul CBD, non saremo all’altezza del supportare i valori della canapa».

Qual è la posizione della canapa nella Politica dell’UE rispetto ai settori più antichi in cui avete lavorato? Come valuta la posizione generale della canapa come coltura nei programmi e nelle istituzioni dell’UE? Dove abbiamo bisogno di cambiamento e miglioramento? «Abbiamo bisogno di molti cambiamenti, purtroppo. La canapa non può essere paragonata a qualsiasi altra coltura nel quadro delle politiche dell’UE. L’immagine negativa che ha avuto negli ultimi decenni ha contribuito efficacemente al suo oblio, fatta eccezione per alcune (confuse) regole sul contenuto di THC. Tutto deve essere costruito da zero, a differenza di altri prodotti agricoli, che sono tutti altamente regolati da una moltitudine di regole. Sarà compito dell’EIHA guidare la strutturazione di un vero mercato dei prodotti della canapa a livello europeo, con regole chiare e comuni».

Quanto è importante l’interfaccia dell’EIHA con le istituzioni internazionali? Quali sono queste relazioni chiave e quali sono gli obiettivi comuni? «L’ONU e l’OMS sono le principali istituzioni in cui il nodo principale deve essere sciolto. Pertanto, l’EIHA si impegnerà con queste due istituzioni, con maggiore vigore rispetto al passato. Il tanto atteso cambiamento nel sistema di programmazione delle droghe è ancora una delle nostre priorità principali, e il più grande ostacolo allo sviluppo globale del settore».

Forniteci un’istantanea dell’efficacia dell’elaborazione delle politiche comunitarie. «Contrariamente a quanto molti pensano, l’elaborazione delle politiche dell’UE è molto inclusiva e trasparente: tutte le parti interessate hanno pari accesso alle istituzioni dell’UE. Dalla mia esperienza, le parti interessate più efficaci sono quelle più innovative in grado di fornire proposte costruttive, indipendentemente dalle dimensioni. Quindi immagino che siamo in una buona posizione finora».

Germania

Una nuova associazione tedesca sosterrà pienamente la canapa

Una nuova associazione a favore della cannabis afferma che il suo lavoro abbraccerà completamente la canapa industriale in quanto mira a creare un paesaggio giuridico e normativo costruttivo per la cannabis nel più grande mercato europeo . La missione della neonata Cannabis Industry Association (BvCW) è di creare un mercato innovativo e sostenibile per i prodotti a base di cannabis basato sulla protezione dei consumatori e sul rispetto degli standard di qualità.

«Abbiamo molto lavoro educativo davanti a noi per preparare la Germania per la concorrenza nel mercato internazionale», ha detto Marijn Roersch van der Hoogte della società di consulenza MRHemp, che opera come vice presidente del nuovo gruppo.

Roersch van der Hoogte ha detto che i valori limite obsoleti del THC e le questioni relative all’uso della cannabis come materia prima per alimenti e integratori alimentari sono tra le questioni critiche che interessano la canapa che il gruppo affronterà.

Quattordici aziende che rappresentano un’ampia gamma di interessi sulla cannabis erano presenti ad una riunione formativa della BvCW tenutasi recentemente a Berlino. Il gruppo è uno spin-off della German Hemp Association (DHV), che lavora sulle questioni relative ai diritti civili legate alla cannabis. BvCW, in una dichiarazione, ha detto che si concentrerà maggiormente su «politica, economia, scienza e gli aspetti mediatici dell’economia della cannabis».

«La rappresentanza degli interessi per l’industria della cannabis in Germania era attesa da tempo», ha detto Stefan Meyer, Neo-Livia GmbH, che è presidente della nuova Associazione. «La BvCW vuole rafforzare la voce forte di tutte le aziende già attive nel settore della cannabis». Ha detto che una vasta gamma di questioni devono essere affrontate per quanto riguarda la ricerca, la legislazione e le normative per la cannabis medica, la canapa industriale, l’importazione, i servizi, il commercio e l’ingegneria.

Un altro direttore di recente nomina, Joscha Krauss della società CBD Mh Medical Hemp Gmbh, ha detto che il gruppo lavorerà su condizioni quadro per la sicurezza di commercializzazione dei prodotti CBD & CBD, garanzia di qualità del prodotto e standardizzazione delle procedure e regole per il mercato.

«Quando il CBD o altri cannabinoidi sono usati nei cosmetici e nei prodotti alimentari, le scoperte scientifiche devono portare a condizioni quadro praticabili», ha detto Krauss. Ha detto che l’Associazione si impegnerà quindi in un dialogo attivo sulla classificazione degli estratti di CBD come Novel Food, notando che queste regole devono essere criticamente messe in discussione e devono cambiare.

Altri membri del Board i quali svolgono anche la BvCW come componente commissione esecutiva sono: Dr. Armin Prasch, Fidelio Healthcare GmbH & Co. KG; Lisa Haag, MJ UniverseLtd; Michael Greif, Drapalin Pharmaceuticals GmbH; Sven Kallies, Thankyoujane GmbH; Benjamin Patock, Bovida Inc.; Philipp Weber Cannamigo GmbH; Maximilian Moosbrugger, Cannamigo GmbH; e Ulrich Thibaut, TherCanni GmbH. JürgenNeumeyer, ex componente DHV, è il Direttore Manager della Associazione.