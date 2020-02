La cartina al tornasole del ‘caso’ canadese è illustrativo di quel che sta accadendo sui mercati internazionali in epoca di Covid 19. La produzione e soprattutto la commercializzazione della cannabis soprattutto a partire dagli effetti nefasti del Coronavirus in Cina, sta subendo colpi durissimi nella direzione della forte contrazione del mercato di settore. Studio dei principali 10 Stati USA in termini di produzione di cannabis e di rendita fiscale derivante, un paio di aspetti che corrono positivamente insieme. Cosa significa coltivare cannabis in un contesto domestico soprattutto quando i costi abitativi -come accade nelle città USA- è davvero proibitivo. L’espansione del mercato delle bevande a base di cannabis e prodotti derivati sta diventando la nuova frontiera del mercato della cannabis in tutto il Mondo, gli esperti del settore, però, sono parecchio dubbiosi sull’utilizzo delle lattine in alluminio e circa quel che potrebbe accadere per questo motivo alla salute umana ed alla qualità delle bevande al CBD stesse. Il Giappone è un ‘caso’ a parte a proposito dell’estrema durezza del sistema legale e giuridico locale. Se ne parla molto soprattutto negli ultimi tempi a causa di alcuni casi di cronaca dove si rischiano anni di carcerazione spinta a fronte di quantità posseduta in ambito domestico in entità che in Occidente potrebbero essere considerate comodamente ad uso personale.

Canada

Il Coronavirus e l’impatto sull’industria della cannabis . Un esempio: le sigarette elettroniche

Con mezzo miliardo di persone sotto sequestro, l’epidemia di coronavirus in Cina è praticamente certo ormai avrà un grave impatto sull’economia della superpotenza asiatica, con effetti che ne deriveranno in tutto il Pianeta . E l’industria della cannabis, come molte preoccupazioni globali, dipende dal lavoro nelle zone industriali della Cina. Le aziende della cannabis, così lontane come le più remote praterie del Canada, temono un imminente colpo. La portata della crisi che sta affrontando la Cina è davvero sconcertante e chiaramente rappresenta una minaccia per la spinta generazionale del Paese alla prodigiosa crescita economica e che comprende un’industria che ha stretti legami con la cannabis, lo svapare.

Dal conteggio del governo cinese a partire dal 17 febbraio, un totale di 72.436 persone sono confermate essere affette dal COVID-19 coronavirus, mentre 1.868 persone sono morte . La festa del Capodanno Lunare, inizialmente impostata per trascorrere un lungo fine settimana in conclusione del mese di gennaio, è stato esteso ad un periodo di più di due settimane nel tentativo di contenere il virus. Ora, le fabbriche stanno ricominciando a vivere ma con gran parte della popolazione in isolamento, con una capacità gravemente ridotta.

Moody’s Investors Service il 18 febbraio ha abbassato la sua previsione di crescita per la Cina dal 5,8% al 5,2% per il 2020, prevedendo «un impatto economico grave ma di breve durata, con effetti a catena per le economie in tutta la regione».

Moody’s ha citato le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute al rallentamento dell’industria come fattore chiave che minaccia l’economia. E il business globale della cannabis è sicuramente influenzato da tali sconvolgimenti.

Secondo un’analisi del 14 febbraio prodotta da Reed Smith, studio legale globale con sede a Pittsburgh: «L’insorgenza di un nuovo ceppo del coronavirus ha influenzato in un modo o nell’altro molte aziende in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo. Le attività legate alla cannabis e alle sigarette elettroniche non fanno eccezione».

Secondo recenti rapporti dei media, «Tali imprese hanno sperimentato –o possono sperimentare– una certa interruzione delle loro catene di approvvigionamento a causa del focolaio virale».

Quasi tutto l’hardware delle sigarette elettroniche oggi venduto nel Mondo, ad esempio, è prodotto nelle zone di fabbrica collocate nel Sud della Cina. Questo include le cartucce che contengono l’estratto di cannabis o altri prodotti per svapare, le batterie che li riscaldano e i relativi vaporizzatori.

I punti vendita locali hanno già avvertito il colpo in posti così lontani come le praterie canadesi. «E ‘davvero difficile mettere le mani sulle 510 batterie prodotte in Cina in questo momento a causa del coronavirus», ha affermato Mack Andrews, proprietario del punto vendita locale AylmerNelson Cannabis al Calgary Herald lo scorso 16 febbraio.

«I fornitori hanno difficoltà a soddisfare la domanda». Andrews ha detto che il suo negozio ordinato una scorta considerevole delle batterie prima della crisi ha colpito la Cina ma ha immediatamente aggiunto: «Non sono sicuro che ogni negozio avrebbe avuto quella stessa fortuna che abbiamo avuto casualmente noi». E questo avviene in un momento particolarmente difficile, quando l’Alberta Gaming Liquor & Cannabis (AGLC) ha appena approvato la vendita di cartucce per sigaretta elettroniche per cannabis lo scorso 7 febbraio. Tutti gli occhi dell’industria sono puntati sulle vendite e sulle forniture circa la loro diffusione nella provincia occidentale.

«Ci saranno alcuni negozi in grado di vendere le cartucce ma non avrà le batterie» aveva predetto Andrews.

I legislatori provinciali sono d’accordo. «Ci aspettiamo che i rivenditori saranno in grado di iniziare ad ordinare i prodotti già questa settimana e che ci potranno essere prodotti limitati dalla attuale fase complessa» ha affermato il rappresentante AGLC Angelle Sasseville durante i commenti rilasciati a CBC News.

L’uso di estratti, anche per svapare, è diventato legale per il mercato dell’uso tra adulti ai sensi della normativa Health Canadache è entrata in vigore lo scorso anno. Le vendite di prodotti per sigarette elettroniche sono iniziate nell’Ontario nel dicembre 2019 ma lì il negozio on-line gestito dal governo provinciale mantiene un monopolio.

Ad Alberta, devono essere disponibili in dispensari di proprietà privata di mattoni e malta, rendendo la provincia un terreno di prova chiave per quello che viene chiamato Economia Canadese“Cannabis 2.0”.

Per ironia della sorte, l’ambizione della Cina è sempre stata quella di entrare nel boom della cannabis fornendo canapa per il mercato globale CBD, nonostante il fatto che la marijuana sia severamente proibita in Cina, più che in qualsiasi altro Paese del mondo. La Repubblica popolare continua a giustiziare migliaia di persone ogni anno per crimini legati alla droga, anche per la cannabis.

La provincia meridionale dello Yunnan e la provincia settentrionale di Heilongjiang sono i due principali produttori di canapa del Paese, con lo Yunnan in particolare che riveste il ruolo di una sede tra le più grandi della fiorente industria cinese della cannabis. Questi territori sono entrambi al di fuori della zona più colpita dal virus, in Cina centrale, con l’epicentro chenotoriamente è nello Wuhan nella provincia di Hubei. Come una pagina del New York Times che sta quotidianamente tracciando le notizie sull’epidemia, lo Yunnan e l’Heilongjiang hanno visto relativamente pochi casi e non sono nemmeno sotto le dure condizioni di blocco imposte nella Cina centrale e orientale.

Tuttavia, la zona colpita si sovrappone ampiamente al cuore industriale della Cina. Quindi alcune delle operazioni relative allacannabis nello Yunnan e nello Heilongjiang sono controllate da aziende con sede in aree colpite. Per esempio, grandi operazioni nello Yunnan sono condotte sotto Conba Group, una società farmaceutica con sede nella provincia di Zhejiang, che è statamolto pesantemente influenzata sia dal virus stesso e dalle relative misure di blocco.

La quota della Cina calcolata sul mercato globale della CBD potrebbe non essere abbastanza significativa perché la crisi nel Paese sviluppi un particolare impatto. Tuttavia, i produttori di CBD in Nord America e altrove che fanno affidamento sulla canapa cinese potrebbero anche subire effetti significativi sul settore.

Prima dell’attuale crisi sanitaria, c’erano i timori relativi alla guerra commerciale innescata da Trump con la Cina e che essa potesse danneggiare l’industria globale della cannabis. Il primo segno di un disgelo nella controversia che ha potenziato l’impennata nelle tariffe è venuto il 15 gennaio scorso, quandoWashington e Pechino hanno firmato un patto iniziale per regolare le relazioni commerciali. Il che è quanto giunto appena una settimana prima che il blocco fosse imposto allo Wuhan, probabilmente l’aspetto più ironico di tutti.

Stati Uniti

Gli Stati USA col maggior numero di punti vendita

Ora che la legalizzazione della marijuana sta prendendo piede in tutto il Paese, l’industria della cannabis sta davvero iniziando a germogliare . In ogni caso, nei 40 Stati che hanno legalizzato l’erba per uso medico e ricreativo -al giorno d’oggi ci sono ormai così tante giurisdizioni legali che si è perso il conto- si sta cominciando a vedere una rivolta nei dispensari della cannabis, Tutti loro si sono dedicati a servire le legioni di clienti di cannabis, sempre più alla ricerca di erba legale. Infatti, gruppi di persone sempre più numerosi oggi sono in fila davanti a questi negozi al dettaglio pronti a mettere le mani sull’erba. A modo suo, è una scena senza eguali.

Recentemente gli operatori di Verilife, che gestisce i dispensari in diversi Stati, recentemente si sono particolarmente impegnati nel determinare quanti dispensari di marijuana ci sono negli Stati Uniti.

Tra gli scopi dello studio anche scoprire quali Stati e città hanno il maggior numero di dispensari e quali contribuiscono con il maggior gettito fiscale al rispettivo settore.

Mentre Stati come la California, Washington e il Colorado hanno ovviamente guidato il gruppo in termini di riscossione delle entrate fiscali dalla vendita di cannabis legale, alcuni dei risultati di questa esplorazione in dispensari potrebbero sorprendervi.Quindi, senza ulteriori debiti, ecco i 10 Stati con il maggior numero di dispensari pro capite.

10-California

Non è difficile immaginare come mai il Golden State abbia avuto così tante difficoltà a condurre la cannabis nel mercato legale. Lo studio ha scoperto che ha solo 1,6 dispensari di marijuana ogni 100,000 abitanti il che non sembra abbastanza per servire tutti coloro che ne hanno bisogno. Tuttavia, lo Stato ha ancora ottenuto354 milioni di dollari in entrate fiscali nel 2018. Certo, è un po’ più basso delle proiezioni iniziali, ma è ancora più di qualsiasi altro Stato legale. Due delle sue città hanno più dispensari che altrove. Sembra che il posto migliore per trovare l’erba sia a Cathedral City (12º nella Nazione) e Santa Cruz (25º). Hanno 11.8 e 6.2 dispensari di marijuana ogni 50.000 abitanti, rispettivamente, secondo lo studio.

9-Michigan

Lo Stato ha recentemente avviato il suo settore ricreativo dopo aver eseguito un programma di marijuana medica per diversi anni.Ha 1.7 dispensari per 100.000 abitanti, secondo lo studio, contribuendo nel quartiere di $ 2,4 milioni di tasse in un settore.Per inciso, tuttavia, nessuna delle sue città ha fatto l’elenco della maggior parte dei dispensari.

8-Nevada

L’unica ragione per cui uno Stato che è sede di giurisdizioni in cui il gioco d’azzardo e la prostituzione sono legali dovrebbe essere nella lista dei dispensari di marijuana. Lo studio mostra che il Silver State ha 2.4 dispensari ogni 100.000 abitanti. Queste operazioni stanno conferendo 69,8 milioni di dollari l’anno in entrate fiscali. Tuttavia, nessuna delle sue città si colloca tra quelle con il maggior numero di dispensari.

7-New Mexico

Lo Stato sta spingendo di recente per la marijuana ricreativa ma probabilmente dovrà accontentarsi del suo settore cannabis medicale per un po’ di tempo. Tuttavia, non è troppo miserevole in base al numero di dispensari disponibili. Lo Stato ha 5.2 dispensari ogni 100.000 abitanti e sta raccogliendo 9 milioni di dollari in entrate fiscali annuali. Ha solo una città sulla lista della maggior parte dei dispensari. Santa Fe raggiunge quota 28 con 5.9 sedi ogni 50.000 abitanti.

6-Washington

Uno dei primi stati in America a legalizzare per uso ricreativo, Washington ha 6.2 dispensari di cannabis ogni 100.000 abitanti. E’ anche il secondo Stato a livello nazionale in termini di produzione di denaro, come lo studio rileva, generando $ 319 milioni di entrate fiscali all’anno. E’ anche il luogo dove si può trovare una manciata di città che ha superato il livello del numero di maggior parte dei dispensari disponibili compresi nella apposita lista. Bellingham (8.8 dispensari) e Olympia (8.6) raggiungonorispettivamente si posizionano al numero 20 e 21. Spokane (5.9) ha tagliato il traguardo al 27º posto, mentre Everett (5.8) si trova al 28º.

5-Alaska

Anche se potrebbe non sembrare che ci siano troppi posti per comprare erba nell’ultima frontiera, essa è però, più verde di quanto si possa pensare. Lo Stato ha 12.7 dispensari di marijuana ogni 100.000 abitanti, dando il posto a 10,8 milioni di dollari di entrate fiscali annuali. Purtroppo, però, nessuna delle sue città aveva abbastanza dispensari pro capite per entrare a far parte della lista apposita.

4-Colorado

Un altro dei primi Stati della nazione a rendere la marijuana legale una realtà per adulti di 21 anni e più si trova in cima alla lista. Lo studio rileva che il Colorado ha 14.1 dispensari di cannabis ogni 100.000 abitanti. Si colloca, inoltre, al terzo posto nella lista in termini di maggior introito fiscale raccolte, visto che raggiunge i 288 milioni di Dollari all’anno. E ci sono molte città dove potrebbe sembrare che ci sia un punto vendita ogni angolo. Pueblo (16.6 dispensari) si colloca al terzo posto nella Nazione, seguita da Denver (14.9) al quinto posto. In basso alla lista è Boulder (12.1) all’11° posto e Colorado Springs (11.7) al 13esimo.

3-Montana

Anche se non sentiamo molto parlare del commercio di cannabis nel Montana, è uno degli stati leader nella Nazione in quanto a maggior numero di dispensari pro capite sul suo territorio. Lo studio mostra che ha 15.1 dispensari ogni 100.000 abitanti. Ma attira solo all’incirca 1,8 milioni di dollari all’anno di entrate fiscali. Inoltre, un certo numero delle città ha il maggior numero di negozi di cannabis nella Nazione. Missoula (18.1 dispensari) si allinea al primissimo posto nel Paese.

2-Oklahoma

Il settore statale della marijuana medica è predisposto per grandi cose, secondo lo studio. Ospita 15.6 dispensari di cannabis ogni 100.000 abitanti ma la maggior parte di questi stabilimenti sembra morire di fame. Queste operazioni producono solo circa 70.000 dollari di entrate fiscali annuali. Ma le sue città sono create per vendere più erba di qualsiasi altro posto della Nazione.

Moore (13.1 dispensari) si colloca al settimo posto della lista, seguita da Edmond (12.5) al nono. Ma non è tutto. Oklahoma City (10.6) e Norman (10.5) si trovano più in basso rispettivamente al 14º e al 15º. Tulsa (10.1) e Lawton (9.6) si collocano alle posizioni 17 e 18 e così Enid (7.0), Broken Arrow (6.5) e Midwest City.

1-Oregon

L’Oregon dovrebbe essere soprannominato lo Stato Dispensario.Lo studio rileva che ha 16.5 dispensari ogni 100.000 abitanti, arrivando al 4º posto ($94.4 milioni) nella Nazione per la riscossione delle entrate fiscali. Medford (17.1) è la seconda città leader del Paese per la maggior parte dei dispensari sul territorio.Eugene (16.1) arriva al 4º posto, Portland al 6º, Salem 8º e Bend al 10º posto. Altre tre città dell’Oregon (Corvallis, Springfield e Beaverton) hanno anch’esse raggiunto il record, come mostra lo studio.

Stati Uniti

Coltivare cannabis indoor in uno dei mercati immobiliari più costosi del mondo

Coltivare cannabis in uno dei mercati immobiliari più folli del Mondo potrebbe non suonare finanziariamente vitale ma un pacchetto di coltivatori di San Francisco coltivatori stanno facendo in modo che tutto ciò accada . Ma come funziona nella terra di monolocali al costo di 3.000 dollari da condividere con un coinquilino? Tutto questo rende il piatto più costoso? Ci si è consultati con un coltivatore di San Francisco di lunga data per ottenere la sua visione sulle prove del mercato e vedere se San Francisco notoriamente caratterizzata da alti prezzi immobiliari è oscurata da ombre sui sui settori di produzione che i coltivatori della città chiamano casa. Nell’ultimo decennio, il Gold Seal di Neil Dellacava ha fornito lo scaffale più alto della città coltivato indoor, come il famoso Red Congolese.

Durante una cena molto alla San Francisco che ha incluso salsicce, opzioni vegane e un pacchetto di Black Russian Backwoods Dellacava ha confessato tutto fino a Cannabis Now.«Penso che le lotte che esistono sono avvertite come le lotte di tutti gli altri meno che le proprie con la situazione generale delle tasse e cose». Poi ha aggiunto: «Per quanto riguarda la coltivazione a San Francisco, penso che sia costosa come è ovunque».

Dellacava crede che indipendentemente da quanto caldo possa essere un dato settore immobiliare in un particolare Comune, gli operatori di cannabis saranno sempre derubati più duramente dai proprietari di ambito immobiliare.

Una delle sfide particolari, però, è bilanciare i costi del lavoro a San Francisco. Dellacava vuole pagare il personale in modo sufficiente per essere in grado di vivere una qualità di vita decente in uno dei mercati immobiliari più scandalosamente costosi del mondo, in modo da produrre un prodotto di qualità. Questo significa meno mani sul potenziale mazzo totale. Ma crede ad altre cose come il potere, l’imballaggio e la rifilatura sono tutti elementi paragonabili. Anche se si devono pagare quegli alti prezzi abitativi della città.

«Paghiamo un prezzo alto perché vogliamo prodotti buoni», ha detto. «Indipendentemente, pagherei tanto anche se fossi in Adelanto oppure se fossi qui».

La coltivazione di Dellacava è rimasta sullo stesso piano per anni nonostante la ricostruzione. Crede di pagare meno al metro quadro per il suo spazio a San Francisco rispetto alla maggior parte delle persone che cercano di aprire un negozio nella zona di Sacramento. Dellacava ha detto il dipartimento per la costruzione di edifici è operazione complessa ma che tende ad essere nella maggior parte dei posti. «Vorrei applaudire San Francisco per essere effettivamente in grado di escogitare un sistema adatto al lavoro con gli operatori preesistenti», ha detto. «Molte città hanno fallito in questo ma San Francisco deve essere applaudita per aver condotto tutti noi al punto in cui stiamo facendo proprio quello che stiamo attuando».

Come risultato del pensare sempre al futuro in modo proattivonella città, Dellacava ha confessato come lui abbia avuto un permesso in mano e la pace della mente, prima della maggior parte degli operatori che ha conosciuto. Nelle parole di Dellacavasi sottolinea spesso la necessità di ripensare il modo di pianificare l’ambito edilizio ed immobiliare ma anche il sistema delle concessioni delle licenze per coltivare in serra o indoor in genere.

L’accordo per gli operatori preesistenti a San Francisco era per l’edificio che avevano già in propria disponibilità. Ma se la Gold Seal volesse acquisire un’altra struttura, essa dovrebbe affrontare i rigori che scaturiscono dalla numerosità del pool di candidati generali in campo.

Stati Uniti

Le lattine di alluminio e le bevande a base di cannabis: una nuova sfida per le aziende delle bevande a base di cannabis

Le bevande a base di cannabis e prodotti derivate sono parte del profilo prossimo venturo nel radar dei grandi interessi produttivi e commerciali. Un aspetto che, in realtà, riscuote interesse in tutto il Mondo . Si tratta di modalità -sebbene al momento si tratti solo di vendere e commercializzare la marijuana nella sua forma classica- per rendere l’intero settore produttivo più socialmente accettabile, in particolar modo tra coloro che sono parecchio avversi al fumo o allo svapare da sigaretta elettronica. L’imbottigliamento di bevande a base di cannabis, un po’ come sta facendo la Coca Cola o Anheuser Bush, potrebbe essere un modo geniale per aggirare o risolvere questo aspetto. Ma le società che si sono impegnate ed hanno investito nel settore delle bevande a base di cannabis fin dall’inizio, si è scoperto che la cannabis non necessariamente collimano con questo approccio. Gli imprenditori che operano in questo settore delle bevande THC devono scontrarsi con un ampio numero di questioni per poter poi, portare questo tipo di bevande effettivamente sul mercato, compresi i tempi di insorgenza instabili ed il settore degli aromi . Si tratta comunque di materie sul punto di dover essere affrontate prima o poi. Gli imprenditori del settore hanno anche imparato che l’utilizzo di lattine di alluminio per fornire queste bevande sul mercato probabilmente non sta andando ad operare con immediatezza.

Le menti scientifiche assunte per eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono alla produzione di bevande a base di cannabis hanno imparato che le lattine di alluminio stanno per distruggere la potenza del THC molto prima che il cliente abbia la possibilità di provarle. Ciò significa che dal momento in cui queste bevande sono prodotte, spedite, messe sugli scaffali e infine acquistate dal consumatore, potrebbero cadere a terra. Scopriamo che al THC non piace la struttura molecolare dei rivestimenti protettivi usati nelle lattine di alluminio. Questi rivestimenti, tipicamente un design di plastica polimerica, sono lì per prevenire la corrosione causata dalla carbonatazione. È uno sviluppo che permette di immagazzinare le bevande per lunghi periodi senza che esse vadano perdute. Ma quando l’alluminio è usato per contenere il THC, il sistema fallisce. E stiamo parlando di un fallimento notevole.

«La nostra teoria è che il materiale base della cannabis, le goccioline, si attaccheranno al rivestimento e vi si aggrapperanno fissamente. Quando si apre la lattina per farsi un drink, perderà la sua potenza», ha riferito a Yahoo Finance Canada Harold Han, fondatore e capo scientifico di Verdosa. Altri esperti del settore dicono che la perdita è più di un semplice soffio, è da qualche parte nelle vicinanze del 97%.

Questo significa che le aziende di cannabis ora devono trovare un’alternativa alle lattine di alluminio, dice Han, ma una mossa del genere farebbe alzare i costi di produzione per i produttori di bevande. E questo, naturalmente, si tradurrà in prezzi al dettaglio più alti per il consumatore, un gruppo che non è molto entusiasta dell’idea di bere comunque la propria cannabis.

Mentre le bevande a base di cannabis sembravano il passo più logico per normalizzare rapidamente la cannabis in mezzo alla nuova scena legale, è stato difficile venderla, specialmente quando si cercava di convincere i puristi della cannabis a provare qualcosa di nuovo.

Nonostante tutti i progressi che l’industria della cannabis ha permesso –lasciando il posto a una ampia varietà di prodotti eccitanti– le persone stanno ancora comprando per lo più fiori ad alto contenuto di THC, Pre-roll e prodotti per sigarette elettroniche, secondo BDS Analytics . E mentre la cannabis commestibile sta mostrando progressi significativi nei profitti –il che significa che queste bevande potrebbero ancora prendere il largo- la maggior parte dei clienti non ha ancor oggi interesse a bere marijuana. Secondo un rapporto di Arcview Market Research, solo il 32% dei curiosi della cannabis ha ammesso che sarebbero disposti a farsiun’iniezione di bevande infuse di THC. Tuttavia, questo è un buon inizio, uno che potrebbe portare 4,1 miliardi di dollari entro il 2022, aggiunge il rapporto.

Anche Wall Street sta scommettendo contro le bevande a base di cannabis in questo momento. L’anno scorso, Cowen e Co. ha detto che il mercato delle bevande infuse di THC era piccolo e che non c’era ancora una società che poteva cambiare la situazione. Ha sostenuto che la riluttanza su questi prodotti era probabilmente a causa di una base di clienti soggetti a lavaggio del cervello nelpensare che il fumo è il modo migliore per consumare cannabis.Queste persone, presumibilmente persone che usano marijuana da anni, non vogliono che la loro erba sia tecnologicamente avanzata e non vogliono berla casualmente in un bar o in un pub. Vogliono fumarlo come se fosse stato fatto per migliaia di anni e questo è tutto.

Da qualche parte circa il 60% dei nuovi clienti di cannabis dice di volere prodotti che non devono fumare. Oggi, il problema è che le lattine di alluminio che scaricano la potenza del THC, ieri erano bevande con un sapore schifoso e domani saranno certamente sostituite da qualcos’altro.

Ma il mercato potenziale dell’industria continua ad espandersi ogni giorno che passa. Forse nel momento in cui il governo federale porrà fine alla proibizione delle bevande a livello nazionale, potremmo vedere alcune di queste aziende pronte ad uscire con ogni sorta di potere nel settore delle bevande. Anzi, ci scommetteremmo sopra. Tutto quello che stiamo dicendo è che sarebbe sciocco contare questi prodotti giù e fuori prima che abbiano la possibilità di uscire dal cancello. Il loro tempo sta per venire.

Giappone

Il Giappone è il peggior luogo dove consumare cannabis

È stato dimostrato di nuovo questa settimana che il Giappone è tra i posti peggiori in assoluto in cui vivere se sei un appassionato di cannabis, figuriamoci un turista, dato che la storia di un padre e di un figlio della Prefettura di Nara ha iniziato a girare nei media di tutto il mondo .

Secondo la versione inglese della testata Mainichi Shimbun, uno dei principali giornali nazionali giapponesi , il tutto è iniziato come una domenicale disputa familiare e si è concluso con l’arresto di due adolescenti per aver violato la legge giapponese sul controllo della cannabis . I media giapponesi si sono assicurati di sottolineare che uno dei sedicenni ha frequentato la scuola privata e l’altro no.

Secondo il giornale, il ragazzo della scuola pubblica ha deciso di organizzare una piccola operazione di coltivazione nella casa della sua famiglia ma secondo la sua testimonianza, le cose non sono mai davvero in modo tale da avere una vera e propria coltivazione, a parte una fioriera e attrezzature atte all’illuminazione, cose non scritte nel rapporto. Alla fine avrebbe detto alla sua famiglia che stava progettando di coltivare la cannabis per profitto. A quel punto, suo padre avrebbe chiamato la polizia dopo un qualche tipo di avvertimento.

Anche il ragazzo della scuola privata avrebbe fatto la spia. Tra i due studenti, i poliziotti avrebbero incassato meno di 5 grammi di erba e semi. Hanno detto alla polizia di aver preso la cannabis da internet via Twitter.

La polizia della Prefettura di Nara è sempre a caccia di coltivatori.Nel 2018 hanno impiegato sei mesi lavorando su un tema solo in modo pervicace ed alla fine sono finiti nella rete solo 80 piante in un raid solo .

Le vere pene che i due potrebbero affrontare sono quasi draconiane. Secondo l’articolo 24 della legge giapponese sul controllo della cannabis, chiunque cerchi di importare o coltivare erba in Giappone corre il rischio di dover scontare pene fino a sette anni. Inoltre affrontano il rischio di dover pagare una multa che è l’equivalente di più di 27,000 Dollari USA.

Anche per coloro che hanno obiettivi imprenditoriali, essere accusati del semplice possesso di cannabis che è considerato per uso personale, non appena i tribunali si rendono conto che non si tratta di imputati che potrebbero ricavare introiti, ci si ritrova a dover sfidare comunque pene fino a cinque anni. E se si provasse -invece- che ci si ritrova davanti a potenziale profitto?

«La persona che commette il reato di cui al paragrafo precedente per profitto è punita con reclusione con lavoro per non più di sette anni, o, alla luce delle circostanze, può essere punita con reclusione con lavoro per non più di sette anni e una multa di non più di 2.000.000 yen», recita il Codice Penale.

Quindi, grazie al padre per aver scelto la strada della giustizia penale al contrario di quella del ruolo genitoriale, questi ragazzi sono ora in potenziale vista di un tempo di carcerazione fino a quando non sono 23enni da quando hanno ammesso di collaborare allo sforzo.

La persecuzione della cannabis per i giapponesi non si ferma nemmeno quando escono di casa.

Questo è stato riportato in primo piano quando il Canada legalizzò la marijuana. Secondo lo standard giapponese, chiunque si trovi a fumare in Canada, o altrove la cannabis sia stata legalizzata per scopi medici o ricreativi, potrebbe affrontare fino a cinque anni di carcere. Il linguaggio del codice penale specifica che non importa se è marijuana medica.

Ma se si viene beccati a distribuire prodotti fabbricati a base di marijuana medica senza scopo di lucro si rischia solo cinque anni invece dei sette che si otterrebbero per vendere cose che i tribunali non trovano siano per scopi terapeutici.

Il Giappone non si limita a mandare in visibilio i liceali con vite in difficoltà, ogni volta che una celebrità viene beccata vicino all’erba è una grande notizia. Tra questi casi, quello dell’anno scorso, quando l’ex campione del mondo di Judo Junior , ora ufficiale di polizia a Kyoto, è stato arrestato mentre in visita alla famiglia a Osaka.Durante l’ispezione di Polizia in relazione ad una rapina avvenuta nei pressi dell’Accademia di polizia di Kyoto, nel corso della perquisizione, sono state rinvenute infiorescenze secche di cannabis e una pipa.

Il caso di cronaca più importante in tema di cannabis nella storia del Giappone rimane Sir Paul McCartney. L‘ex Beatle è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita mentre era in tour con i Wings. McCartney disse che aveva deciso di portare con sé mezzo chilo perché sapeva che non avrebbero trovato niente da fumare. Quel mezzo chilo ha fatto finire McCartney in prigione per nove giorni, il che non è poi così male, visto che correva il rischio di incorrere in una sentenza di sette anni di cui sopra.