L’analisi di C. Michael White, Professore e Capo del Dipartimento di Farmacia dell’University of Connecticut

Le affermazioni per i presunti poteri curativi del CBD sono state così esagerate che non sorprende che un produttore di CBD sia stato recentemente accusato dal procuratore generale di New York per aver affermato che la molecola può combattere COVID-19. Non esistono studi su animali o umani credibili che dimostrino che il CBD abbia alcun effetto sulla SARS-CoV-2 o sul decorso dell’infezione da COVID-19.

Come professore e presidente del Dipartimento di Farmacia dell’Università del Connecticut, nel corso dei decenni ho studiato molte affermazioni di cure vitaminiche per varie malattie, tra cui il CBD.

Un tempo i cocktail vitaminici antiossidanti erano ritenuti le nuove stelle del mondo della nutrizione. I cocktail, con vitamina E, beta-carotene e vitamina C, presumibilmente hanno ridotto il rischio di malattie cardiache, ictus e cancro. Quella storia – derivata da studi su singole cellule e su piccoli animali – era accattivante. Immagina di assumere una pillola vitaminica per arrestare i danni dei radicali liberi o impedire alle tue arterie di indurirsi.

Il prossimo era la soia e il resveratrolo, i cosiddetti supercibi che potevano abbassare i tassi di malattie cardiache e cancro; quindi il coenzima Q10, propagandato per prevenire danni muscolari indotti dalle statine. Tutto cadde in disgrazia quando furono condotti studi definitivi.

Ma quella del CBD è una questione diversa, poiché la disinformazione per questa molecola derivata dalla cannabis è esplosa dopo che un farmaco contenente cannabidiolo – o CBD – ha ricevuto l’approvazione della Food and Drug Administration nel 2018 – per il trattamento delle convulsioni associate a due rare forme di epilessia .

A nome del Journal of Clinical Pharmacology, ho recentemente condotto uno studio che ha valutato le prove a sostegno dell’uso del CBD.

Vi sono prove evidenti che il CBD può fare del bene per alcune persone. Il CBD può prevenire convulsioni nelle persone con due malattie rare, la sindrome di Lennox-Gestaut e Dravet. Il CBD mostra costantemente benefici se usato prima di un evento che provoca ansia, come parlare in pubblico (sebbene non sia efficace come il clonazepam, un farmaco indicato dalla FDA per l’ansia da prestazione).

Studi limitati mostrano risultati iniziali promettenti per altre condizioni, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche. Il CBD potrebbe aiutare con infiammazione delle articolazioni o della pelle, disturbi del sonno, ansia cronica, psicosi e problemi comportamentali associati alla sindrome dell’X fragile. Ma esistono già alternative naturali che offrono molte più prove di alcuni di questi benefici: la melatonina aiuta con il sonno, il kava per l’ansia cronica e l’estratto di curcuma per l’infiammazione generale o le malattie del fegato.

Il CBD si è dimostrato inefficace per il trattamento dei sintomi del morbo di Parkinson e di Crohn. I dati sul trattamento del dolore e degli spasmi muscolari sono scarsi. Per quanto riguarda la prevenzione del cancro, della rosacea o delle dozzine di altre cose che dovrebbe risolvere, questa è pura speculazione.

Il CBD è una droga. La FDA consente di venderlo come prodotto cosmetico e da prescrizione e puoi anche acquistarlo senza prescrizione medica. Ma solo perché è in molte cose (seltzer, cupcakes e birra, solo per citarne alcuni) non significa che sia privo di rischi. Nella valutazione più ampia, alte dosi di CDB hanno indotto un lieve danno epatico nel 17% delle persone che lo assumevano. Si sarebbe verificato un danno grave o irreversibile se i ricercatori non avessero impedito ai soggetti di prenderne di più. Se stai assumendo CBD a casa, senza controllo medico, non conosceresti il ​​danno epatico fino a quando non fosse acuto.

Ci sono anche interazioni farmacologiche. Aggiungi il CBD ad altri farmaci che stai assumendo e potrebbe produrre effetti collaterali imprevisti o rendere tali farmaci meno efficienti. Non prenderei il CBD senza consultare il mio medico o farmacista per assicurarmi che non vi fossero interazioni a rischio con i farmaci.

Poiché il CBD è un farmaco per le convulsioni, la FDA è preoccupata che potrebbe promuovere pensieri suicidi, come fanno altri farmaci per le convulsioni. Sebbene nessun dato supporti tale preoccupazione, il CBD non è stato studiato a lungo termine. Gli effetti collaterali più comuni del CBD comprendono sonnolenza e diarrea, che si verificano in un terzo degli utenti, e vomito e febbre, che si verificano nel 15%.

Si assumono ulteriori rischi se il prodotto CBD non è certificato da un laboratorio esterno. Senza questo, la contaminazione da batteri, funghi o metalli pesanti del CBD diventa più probabile, così come la miscelazione del CBD con droghe sintetiche. Molte valutazioni indipendenti mostrano già che molti prodotti non contengono la quantità di CBD che sostengono; alcuni forniscono molto meno.

Al contrario, alcuni dei prodotti contengono più del limite legale per THC. Ciò ti espone al rischio di arresto per possesso di marijuana. Ci sono anche altri scenari infelici: potresti aver usato un prodotto secondario e preso 500 mg per ottenere i benefici desiderati. Quindi, dopo essere passati a un prodotto di migliore qualità, prendi gli stessi 500 mg e accidentalmente overdose.

Il CBD non è un olio miracoloso. Finora, l’evidenza – o la sua mancanza, per la maggior parte dei disturbi – suggerisce che i rischi possono superare i benefici.

Mangiare una dieta equilibrata, allenarsi regolarmente, dormire a sufficienza, mantenere un peso corporeo sano e gestire lo stress sono le basi di una buona salute. Da nessuna parte c’è una raccomandazione per l’adozione di tutte le mode della salute che arrivano allo stesso tempo a lungo.

Ma le persone sono psicologicamente attratte dalle mode della salute perché sono nuove, sembrano plausibili (almeno in superficie) e sono facili da usare.

Ma è un errore credere che gli studi sulle cellule in un laboratorio siano direttamente applicabili all’uomo. Alcuni sostengono false affermazioni, altri sono selettivi nelle informazioni fornite e altri sopprimono le informazioni negative sul prodotto.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘No, CBD is not a miracle molecule that can cure coronavirus, just as it won’t cure many other maladies its proponents claim’ di C. Michael White, Professore e Capo del Dipartimento di Farmacia dell’University of Connecticut per ‘The Conversation’