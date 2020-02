Cannabis medica: dati dei clienti violati, nuovo rischio per la privacy non solo negli USA

Una vera e propria bomba scoppiata a casa di un hackeraggio temporaneo attraverso la catena distributiva Amazon sta oggi gettando una luce oscura sulla delicatezza del tema della difesa della privacy dei clienti ufficiali e listati dalle Autorità Sanitarie nell’accesso alla cannabis medicale. Come sempre, col senno di poi, si stanno cercando delle soluzioni che non siano solo soluzioni-tampone. Importante Expo cannabis a Las Vegas, una delle città USA più avanti in tema di liberalizzazione e legalizzazione ma soprattutto in direzione di una mentalità imprenditoriale e industriale in questo settore in forte espansione. Austin, Texas, nuova frontiera della legalizzazione, si ritrova ad avere Forze di Polizia che però, applicano metodi restrittivi e concessi proprio dal sistema legale ancor oggi vigente in materia. Un vero paradosso. La città, comunque, ha votato a favore dell’eliminazione dei ticket sugli esami di laboratorio in caso di richiesta di somministrazione specifica presentata dalla Polizia soprattutto stradale. L’Oklahoma sul punto di scendere in piazza per protestare contro il Governo locale, le leggi sui dispensari dello Stato sono ritenute eccessivamente discriminatorie nei confronti della clientela accreditata alla cannabis medicale. Nasce negli USA una apposita polizza assicurativa per i coltivatori USA di canapa per proteggersi dai danni di natura ambientale.

Stati Uniti

I dati personali sono ben protetti quando sono riferiti ai punti vendita di marijuana?

I dati personali di almeno 30.000 utilizzatori di cannabis ottenuti da un Servizio Web Amazon e usati da un punto vendita di Seattle hackerati attraverso un web gestore di software locale. C’è di che preoccuparsi. Il tema, infatti, è di grande rilevanza nel dibattito attuale degli Stati Uniti soprattutto a partire dal momento in cui si è presa coscienza del grande rischio relativo alla apparente vulnerabilità dell’industria della cannabis alla luce dello stato attuale. Un po’ come ogni settore della produzione, in fondo. Questo è stato dimostrato con la rivelazione di due settimane fa che un basket contenente dati web di Amazon Web Services, riguardante i dati del punto di vendita di 30.000 clienti di dispensari di cannabis e più di 85.000 file di dati individuali, è stato lasciato aperto, non criptato, e non protetto .Chiunque abbia un minimo di nozioni su come vanno le cose nel Web, sa quanto sia alquanto dannoso a fini di utilizzi terzi dei dati personali e sensibili utilizzare e cose potrebbe significare accedere ai clients ID governativi, nonché alle informazioni personali come l’età, l’indirizzo, i numeri della patente di guida, i numeri di telefono e accedere a firme personali, alla privacy e alla sicurezza come ha sottolineato anche la testata SC Magazine. Il che significa che questo problema è reale, è grande, e non se ne andrà tanto presto. E, a seconda di come ildispensario preferito gestisce i dati personali, essi sono quasi certamente memorizzati digitalmente, da qualche parte ed è un potenziale bersaglio.

La riserva dei dati aperta, scoperta per la prima volta il 24 dicembre e chiusa il 14 gennaio, è stata gestita da THSuite, un sistema di vendita collocato nell’area di Seattle, stesso sistema utilizzato da dispensari in Maryland, Ohio, e Colorado.

Altri dispensari che hanno usato THSuite potrebbero essere implicati in questo fatto delicato; i ricercatori hanno detto che il database era semplicemente troppo grande per essere quantificato e hanno controllato solo una manciata di file per vedere ciò che è stato esposto.

Come vpnMentor ha sottolineato, i dispensari raccolgono un sacco di dati personali da qualsiasi negozio nella zona, perché devonofarlo, sebbene così facendo creano un contenitore estremamente attraente di dati per gli hacker.

Si tratta di una grande responsabilità per i dispensari di marijuana medica, che potrebbero andare a rotoli pur di rispettare i requisiti federali HIPAA e così lasciando le liste dei pazienti trattati con cannabis medicale non garantite. Ma è probabilmente una preoccupazione più ampia per i clienti dei dispensari di cannabis,in particolare negli Stati dove semplicemente essere un consumatore di cannabis può portare a complicazioni sul lavoro e altrove.

Il problema è che questo è almeno in parte un problema di governo. Le leggi nella maggior parte degli Stati, compresa la California, richiedono la presenza ed individuazione di dispensari al fine di mantenere i dati dei clienti allo scopo di garantire che stanno rispettando la legge dello Stato e non vendere cannabis ai clienti minorenni. Insieme a quel minimo livello, molti dispensari hanno anche il compito di registrare i dati relativi alle vendite.

Per gestire tutte queste informazioni in un modo che non è quello del libro mastro o la classica scatola da scarpe chiusa in soffitta, i dispensari in molti Stati si stanno rivolgendo a soluzioni software come THSuite per gestire l’inventario ma anche per rispettare le leggi statali onerose come la tracciabilità ed il rispetto dell’età maggiorenne.

Un altro problema è che molti dispensari sembrano interpretare troppo ampiamente il diritto statale e conservano fin troppi dati.«La legge e la regolamentazione attuale richiedono che i licenziatari di cannabis mantengano certi dati registrati, incluse le ricevute, per sette anni» come ha osservato di recente l’analista legislativo della California. «I regolamenti non impongono esplicitamente ai licenziatari di conservare le informazioni personali raccolte nel l’ambito di una vendita per sette anni, anche se alcuni licenziatari possono interpretare l’obbligo di conservazione delle registrazioni da applicare a tali informazioni».

Questo ha spinto i legislatori statali ad approvare una specifica legge sulla protezione dei dati e l’ex governatore. Jerry Brown ha firmato una legge dove si pone un divieto di vendere dati personali a terzi ma i dati sono ancora in giro, da qualche parte. Ci sono opzioni fumose per le quali i dati risultano siano sicuri e conformi alle norme HIPAA come accade con Truevault.

In questo caso, sembra che THSuite ha appena usato una soluzione povera –un basket non protetta Amazon S3– piuttosto che qualcosa di più sicuro. I clienti di prodotti derivati dalla cannabis dovrebbero sentirsi autorizzati a chiedere ai dispensari quali dati raccolgono e dove li conservano.

Vi è comunque una generale riconosciuta necessità di rivedere le leggi che regolamentano il settore dei dati personali, leggi che ancor oggi sono ritenute onerose oltre che estremamente vaghe. Se i negozi di liquori non creano enormi riserve di dati interessanti, perché invece i dispensari sono obbligati a mantenere quest’obbligo? Come al solito, la risposta è «perché è erba» e quella risposta sta creando problemi supplementari per tutti.

Stati Uniti

L’ USA CBD EXPO promette innovazione ed istruzione a Las Vegas

Con più di 300 venditori e 500 differenti marchi, l’USA CBD EXPO del 13-15 febbraio è una esperienza di grande interesse per tutti coloro che siano interessati a vario titolo nell’ambito dell’industria CBD. Dopo l’evento inaugurale di gran successo della scorsa estate, USA CBD Expo oggi punta a Las Vegas. Lo show che interessa il settore CBD di maggior portata e successo avrà luogo nel corso di una tre giorni che si terrà presso il Las Vegas Convention Center tra il 13 ed il 15 febbraio e sarà certamente luogo di estrema rilevanza per tutti gli operatori e le parti interessate al settore CBD. Si possono così scoprire gli ultimi sviluppi dei prodotti e i nuovi prodotti innovativi, tra cui i temi di maggior attualità, cosmetici, infiorescenze, prodotti per animali domestici e altro da oltre 300 fornitori e 500 marchi.

L’esposizione americana CBD offre anche l’opportunità di ascoltare oltre 50 professionisti del settore CBD e canapa attraverso una serie di seminari educativi, tematiche affrontate secondo gli attuali indirizzi e workshop. Provenendo da molteplici sfaccettature delle industrie CBD e canapa come e-commerce, marketing e spazi imprenditoriali, gli speaker aggiorneranno e illumineranno i partecipanti. L’ex star della NFL Kyle Turley parlerà della sua esperienza con il CBD e il suo integratore derivato dalla canapa, Neuro XPF. Altri relatori sono Joy Beckerman dell’Associazione delle Industrie della Canapa, Julian Garcia della Cannabis Law Society e Antonio Frazier, VP delle Operazioni di CannaSafe.

Altri punti salienti degni di nota includono un nuovo lancio di bevande che avranno spazio attraverso i social media e tra gli uomini d’affari Dan Bilzerian Ignite CBD, più la nuova collaborazione tra Ronnie Ortiz-Magro da MTV Jersey Shore e Verge CBD, che sarà promuovere la loro CBD infuso lozione abbronzatura.

Oltre 14.000 partecipanti sono attesi per l’evento in cui gli espositori possono approfittare di seminari di aggiornamento ed eventi di networking con attori chiave in tutte le sfaccettature del settore CBD.

Se si è già nel settore e si sta cercando di scoprire nuovi ed eccitanti prodotti a prezzi all’ingrosso, è necessario un biglietto di acquisto del settore. Oltre a consentire di garantire l’accesso a grandi prodotti a prezzi ottimi, è anche possibile utilizzare esclusivi B2B seminari mirati e panel. I professionisti del settore possono acquisire opportunità di networking inestimabili con altri addetti al settore ed esperti e godere di ore dedicate solo a seminari di livello B2B.

L’evento è aperto anche al pubblico non strettamente coinvolto dal punto di vista professionale in alcune particolari fasce orarie. Oltre a campioni di prodotti e sconti esclusivi, il biglietto d’ingresso generale include anche l’accesso a seminari e panel.

Se si è interessati a cambiare carriera o a scalare la scala dell’industria della cannabis, ci sarà una apposita fiera di reclutamento per due giorni al CBD Expo USA, dove i partecipanti potranno scoprire il loro lavoro da sogno e il miglior percorso di carriera.

La dimensione globale del mercato CBD è stata valutata in oltre 3 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che toccherà 2207 miliardi di dollari entro il 2026. Converrà quindi assicurarsi di essere all’epicentro del movimento e ottenere i biglietti per l’Expo CBD USA appena possibile.

Stati Uniti

Austin vota a favore della depenalizzazione della cannabis

Il voto per effettuare materialmente la depenalizzazione della città più progressista del Texas è di fatto ignorato dalla Polizia e cheessa non concederà alcunché in caso di possesso .

La scorsa settimana, il consiglio comunale di Austin, Texas, quasi certamente la città più progressista in uno Stato a lento cambiamento ma ancor oggi innegabilmente uno Stato conservatore, ha votato all’unanimità a favore di valori fortemente conservatori: la città non pagherebbe di più per i test di laboratorio necessari per distinguere la cannabis illegale dalla canapa legale. Piccolo governo, responsabilità personale e moderazione fiscale. E, coerentemente con questi costumi, la depenalizzazione de-facto della marijuana vedendo tutto questo contestualizzato nientemeno in Texas. L’euforia è durata circa 24 ore .

Il giorno seguente, Brian Manley, capo della Polizia di Austin, ha indetto una conferenza stampa. «Il grande Governo e lo Stato assistenziale continuerebbero senza sosta nel loro ruolo, siano dannati i funzionari eletti», ha affermato il capo della Polizia. «La Cannabis -ha continuato Manley- è ancora illegale e tocca ancora a noi far rispettare la legge sulla marijuana se ci imbattiamo in persone che fumano nella comunità», come ha riferito il Texas Tribune .

Il risultato, come sia Reason che il Tribune hanno riferito, è uno stallo ormai datato dove si nota la mancanza di un uomo di leggeche abbia sia la potenza di fuoco sia il sostegno pubblico per far rispettare la sua volontà.

In linea di massima, quello che sta succedendo in Texas sta accadendo altrove negli Stati Uniti, come sta accadendo alle forze dell’ordine viziate da anni di proibizione della cannabis, investendo le loro vite e il lavoro irrimediabilmente complicato dalla canapa.

La Farm Bill del 2018, firmata poi in legge dal presidente Donald Trump, ha legalizzato la produzione di canapa, definendo la canapa come “la pianta di cannabis sativa con 0,3% o meno di THC”.

La legalizzazione della canapa ha aiutato a sovralimentare il boom del CBD ma ha anche significato che per continuare gli arresti per possesso di marijuana a basso livello, la Polizia aveva bisogno di fare più lavoro che dichiarare una sostanza a foglia verde per essere marijuana basata esclusivamente sull’odore e l’aspetto.

In particolare, in base alla legge i poliziotti debbono presentare qualsiasi campione di cannabis sativa incontrino sul proprio cammino per destinarlo a costosi e dispendiosi test di laboratorio per determinare quanto THC contenga il dosaggio giunto in laboratorio e se questo fosse cannabis, o canapa, un processo che diventa particolarmente oneroso e sul quale molti poliziotti si lamentano. La legge sulla canapa sostanzialmente equivale alla depenalizzazione de facto dell’erba.

Secondo Margaret Moore, il procuratore locale, presentarecampioni di erba sequestrata al laboratorio di test di Stato, richiede un tempo che a rotazione può spingersi fino a un anno, più tempo di chiunque sia disposto a impiegare per un semplice possesso di sostanza a basso livello. Con leggi che regolamentano il settore di fatto invariate, i pubblici ministeri hanno chiesto più soldi. Nel frattempo, i procuratori hanno anche abbandonato 32 casi di possesso dopo che gli avvocati della difesa hanno fatto notare che l’erba coinvolta non è stata testata.

Piuttosto che pagare per nuove costose attrezzature di laboratorio o per l’erba da testare in laboratori privati, il Consiglio della città di Austin ha votato all’unanimità che nessun denaro della città potrebbe essere speso per testare la cannabis nei casi a livello di reato, il che significa che anche se le leggi statali sulle droghe restano invariate, chiunque sia stato beccato con meno di un grammo non può essere perseguito perché la Polizia di Austin non sarebbe stata in grado di provare di avere dell’erba.

Come risultato di tutto questo, centinaia di casi pendenti saranno ritirati, come ha affermato alla testata Reason il consigliere Gregorio Casar, sponsor del voto.

Stati Uniti

I pazienti trattati con cannabis medicale dell’Oklahoma in marcia verso la Capitale

L’Oklahoma ha una delle industrie della cannabis medicale tra le più permissive della Nazione ma i sostenitori avvertono che le restrizioni proposte sulle sedi dei dispensari e la pubblicità potrebbero soffocare l’intero processo .

Temendo che il programma statale sulla marijuana medica sia minacciato da una diffusione di nuove leggi, i sostenitori della marijuana medica dell’Oklahoma hanno mostrato intenzione di marciare sul Campidoglio per esortare i legislatori a ritirarsi. In questo momento, i pazienti curati con marijuana medica in Oklahoma stanno vivendo una bella vita rispetto alla maggior parte del Paese. A livello nazionale, ci sono fondamentalmente tre sistemi che gli Stati usano per distribuire le licenze per i dispensari : lotterie cieche, domande basate sul punteggio di merito che spesso includono battaglie giudiziarie per presunta corruzione e poi c’è l’Oklahoma, dove c’è una quantità illimitata di licenze e i candidati devono solo spuntare una casella a caso. Questo ha portato a un’economia della marijuana medica in piena espansione.

Nel mese di ottobre, i funzionari hanno annunciato che il 5% della popolazione dello Stato, 200.000 persone, ha una apposita marijuana card. Hanno anche detto di aver aggiunto circa 3.500 pazienti alla settimana da quando è iniziato il programma. La scorsa settimana, mentre nominava Travis Kirkpatrick come nuovo direttore, l’Oklahoma Medical Marijuana Authority ha annunciato che il numero di pazienti era salito a 246.000. E l’Oklahoma ha il maggior numero di dispensari pro capite nella Nazione, secondo Cherokee Phoenix, con 56 ogni 100.000 residenti .

Ma ora, con una tonnellata di fatture allineate che regoleranno pesantemente l’industria rispetto all’attuale status quo, i pazienti dell’Oklahoma intendono portare le loro preoccupazioni direttamente ai politici di Oklahoma City.

Oltre alla marcia, tutti coloro che intendano partecipare sono incoraggiati a cercare di programmare un incontro pomeridiano con i loro legislatori per sollecitarli su questioni come la pubblicità e una proposta di un’area di 1.000 piedi nella forma di zona cuscinetto intorno alle chiese (anche se i dispensari esistenti sarebbero compresi in una zona di salvaguardia).

Attualmente, ci sono 621 dispensari in Oklahoma, secondo i nuovi numeri dalla Oklahoma Medical Marijuana Authority e il 79% dei cittadini dell’Oklahoma si identificano come cristiani. Con molte chiese in tutto l’Oklahoma, questo significa che ci potrebbero essere spazi giganti che potrebbero diventare off limits per i fornitori di cannabis. E se ci fossero un paio di chiese in centro in alcune zone rurali dello Stato e le loro zone cuscinetto si sovrapponessero? I sostenitori temono che i fornitori sarebbero essenzialmente costretti nelle parti meno desiderabili della città. «Non c’è niente di immorale nella medicina o nel consumo responsabile di cannabis adulta, quindi i cuscinetti della chiesa non hanno molto senso, ma qualsiasi restrizione urbanistica onerosa che escluda le aziende della cannabis sono ingiuste, hanno un impatto sproporzionato sulle piccole imprese, e potrebbe rendere impossibile per alcune comunità accedere in modo sicuro alla cannabis regolamentata» ha affermato alla testata Cannabis Now Morgan Fox, direttore delle relazioni con i media della National Cannabis Industry Association.

Per quanto riguarda la pubblicità, Fox ha notato che l’NCIA è contro ogni restrizione che vada al di là di quelle poste sull’alcol «anche se in genere facciamo di tutto per sostenere misure per limitare l’esposizione ai minori».

LeafLink, che traccia 19.000 prodotti in tutti i dispensari in 10 Stati , ha un nuovo rapporto sui prezzi che mostra come i fornitori dell’Oklahoma hanno margini alquanto risicati sui margini, nonostante il boom nei pazienti man mano cheil mercato raggiunge la sua fase di maturazione. Le categorie di mercato più competitive attualmente sono quelle dei commestibili e degli ingeribili. Se si è precari si è in buona forma poiché è il settore meno competitivo del mercato. Le infiorescenze e i concentrati sono il quarto più costoso di tutti i mercati tracciati da LeakLink. Le infiorescenze hanno il margine di profitto più basso di qualsiasi prodotto sul mercato. Attualmente, una libbra di marijuana in Oklahoma si vende all’ingrosso per una media di 2.786 dollari.

Nella loro lettera ai legislatori in preparazione per il giorno della marcia della lobby, i sostenitori dicono che il passaggio della legge dello Stato sulla marijuana medica, State Question 788, ha permesso a centinaia di migliaia di usufruenti di avere una scelta nel modo in cui trattano le loro malattie .

«Questa scelta è stata particolarmente notevole per i pazienti che in precedenza erano bloccati in un ciclo di utilizzo di farmaci di prescrizione e oppiacei per il trattamento del dolore cronico», recita la lettera. Ha anche sottolineato l’enorme volume di cittadini dell’Oklahoma che hanno preso parte al programma come prova della sua necessità. «Nonostante la spinta all’indietro, il programma di marijuana medicale dell’Oklahoma è il fulgido esempio che si pone sulla collina rispetto a molti altri Stati, ed è imperativo che sia protetto e gli sia permesso di crescere.L’opportunità unica dell’Oklahoma di creare e raccogliere oro verde dovrebbe essere protetto e incoraggiato proprio come si fa con i mercati del petrolio e del gas naturale» si legge ancora nella lettera. «Questo genere di colpo di fortuna economico per la gente di questo stato dovrebbe essere sostenuto non oppresso».

La marcia ha avuto inizio alle 10 di Giovedì 6 febbraio all’Oklahoma State Capitol, 2300 North Lincoln Boulevard di Oklahoma City.

Stati Uniti

Il Dipartimento d’Agricoltura degli USA lancia il Programma Pilota Assicurativo per i coltivatori di canapa

Durante la stagione agricola del 2019, alcuni coltivatori di canapa americani hanno perso parte del proprio raccolto a causa delle cattive condizioni atmosferiche. L’assicurazione sulle coltivazioni a livello federale può aiutare i coltivatori a ripagarsi da tali perdite nel 2020.

Il Dipartimento USA d’Agricoltura Risk Management Agency RMA ha annunciato alla fine del mese scorso che un programma pilota assicurativo sulle coltivazioni potrebbe essere disponibile per il settore canapa in 21 Stati USA entro la stagione di coltivazione 2020.

“Siamo entusiasti di offrire la copertura di alcuni produttori derivati dalla lavorazione della canapa in questo programma pilota”, ha affermato l’amministratore RMA Martin Barbre in un comunicato stampa dello scorso 23 dicembre.

Il programma pilota di assicurazione delle colture fornirà copertura per le perdite subite nelle colture di canapa a causa di danni provenienti da cause naturali, tra cui il tempo, insetti e siccità, per i produttori ammissibili che coltivano canapa per fibra, grano, o olio CBD nell’arco di quest’anno.

Ma una delle questioni più pressanti che i sostenitori della canapa hanno sollevato con il governo federale negli ultimi mesi, è connessa alle modalità con le quali è stato redatto l’insieme delle norme sul settore canapa, in sostanza non ben indirizzato: il focus è aiutare i coltivatori le cui colture sono andate perse perché i coltivatori hanno preferito modalità spinte di coltivazione e prodotto più THC rispetto al limite legale. Da questo sono derivate le perdite causate dalla distruzione delle colture che superano il limite federale dello 0,3% di THC per la canapa, esse non saranno coperte da questo programma pilota di assicurazione delle colture.

Nell’agosto del 2019, una tempesta di grandine devastò i raccolti di canapa in Oregon, causando una perdita stimata intorno a 25 milioni di dollari.

Ma nell’ambito di questo programma pilota, gli agricoltori avranno accesso alla vera e propria copertura della propria produzione, il che significa protezione per le perdite da cause naturali sotto il multi-peril Crop Insurance (MPCI) programma mediato attraverso l’USDA.

Purtroppo, la canapa non potrà beneficiare di pagamenti per il reimpianto o ha impedito pagamenti per le piante nell’ambito dell’MPCI. Il programma è in aggiunta alla copertura Whole-Farm Revenue Protection disponibile per i coltivatori di canapa che è stato annunciato dal USDA nel mese di agosto .

Per beneficiare del programma pilota di assicurazione delle colture, gli agricoltori devono essere risultanti coltivatori in conformità con lo stato applicabile, tribale, o con i regolamenti federali per la produzione di canapa. Essi devono inoltre avere almeno un anno di esperienza nella coltivazione della canapa e ottenere un contratto per la vendita della coltura assicurata.

I produttori devono anche far parte di un pilota di ricerca statale o universitario autorizzato dalla Farm Bill 2014 o essere autorizzati in base a uno stato, tribale, o programma federale approvato ai sensi della USDA Agricultural Marketing Service norma finale provvisoria emessa nel mese di ottobre 2019.

Il nuovo programma pilota di assicurazione del raccolto è disponibile per gli agricoltori in alcune contee in Alabama, California, Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Nel Tennessee, in Virginia e nel Wisconsin.

Chris Boucher, CEO del produttore californiano di canapa Farmtiva , ha detto a HEMP che, anche se non crede che l’assicurazione sulle colture offerta dal programma pilota è necessaria per la sua coltivazione in serra coltivata nel clima mite della California meridionale, “fornisce una rete di sicurezza per gli agricoltori su larga scala” contro il tempo catastrofico come una grandinata o altri danni causati da insetti, fuoco, o forti piogge. E anche gli agricoltori che non partecipano al programma di assicurazione delle colture potranno godere della legittimità aggiunta che porta al raccolto ancora associati con lo stigma della marijuana, secondo Boucher.

“Si sta andando nella direzione dell’aiutare l’industria in termini di finanze per un agricoltore che potrebbe avere bisogno di aiuto con la banca locale o prestiti, cose del genere”, ha poi aggiunto.

La RMA ha anche annunciato che -a partire dalla stagione di coltivazione del 2021- la canapa sarà un raccolto che rientrerà nel piano assicurativo nell’ambito del programma di assicurazione delle colture denominato Nursery Value Select. Le colture di canapa saranno ammissibili per la copertura in entrambi i programmi se coltivati in contenitori e in conformità con le normative federali, qualsiasi Stato applicabile o leggi tribali e termini della politica di assicurazione delle colture. Un elenco degli agenti assicurativi che offrono polizze di assicurazione sulle colture è disponibile presso tutti i Service Center USDA e online tramite RMA Agent Locator. Per ulteriori informazioni sui programmi di assicurazione delle colture per la canapa e altre colture, visitare rma.usda.gov.