Secondo i calcoli e le previsioni degli esperti il Continente Africano potrà trovare nel 2020 il proprio anno della definitiva svolta. Intesa non solo in termini di serbatoio di materia prima ma anche in quanto parte attiva dello sviluppo continentale e circa la conquista della scena mondiale della canapa. Gli Stati Uniti hanno punti di forza circa lo sviluppo del processo di legalizzazione della cannabis, bisognerà però, soprattutto procedere ad una omologazione del linguaggio giuridico a livello confederale. Il Canada è certamente al vertice della legalizzazione della cannabis sia in senso medicale sia in senso ludico. E’ in aumento, però, il fronte degli oppositori e si diffondono sempre più le paure dei consumatori potenziali soprattutto dopo i numerosi casi dei decessi dovuti al fumo da sigaretta elettronica. In Gran Bretagna si chiedono con fermezza leggi chiare che regolamentino in modo netto e definitivo l’intero settore della cannabis.

Africa

La cannabis nel Continente africano: sarà il 2020 l’anno della svolta?

Gli investimenti stranieri esteri stanno via via riversandosi in alcuni Paesi chiave del Continente africano ma alcune iniziative hanno mostrato alcune delle peggiori tendenze del business agricolo aziendale nei paesi in via di sviluppo.

Le persone hanno coltivato cannabis in Africa per secoli e ora la produzione legale di cannabis ha preso piede in alcuni Paesi del Continente con molti altri che prevedono un abbraccio a favore della nuova industria all’orizzonte. Stanno arrivando investimenti dall’estero e i recenti media prevedono un boom della cannabis africana nel 2020.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine nel suo rapporto del 2007 Cannabis in Africa ha stimato 10.000 tonnellate di cannabis sono state prodotte annualmente sul Continente, interamente sul mercato sotterraneo.

Oggi ci sono quattro produttori legali in Africa che stanno cercando di legalizzare la fiorente economia sotterranea. In cima alla piramide c’è di gran lunga il piccolo Paese senza alcuno sbocco sul Mar del Sud Africa, il Lesotho. A lungo produttore illecito, il Lesotho sta adottando una linea aggressiva di produzione commerciale di cannabis come biglietto per uscire dalla povertà e dal sottosviluppo. Nel 2017, ha rilasciato le prime licenze di coltivazione commerciale dell’Africa, di nuovo per il mercato medico internazionale. Da allora ha molto investito nel settore.

Nel 2018, il Sudafrica ha depenalizzato la coltivazione personale attraverso una specifica sentenza giudiziaria . Nello stesso anno, l’Autorità per la Regolamentazione sui Prodotti Sanitari del Sudafrica ha rilasciato le prime licenze per la coltivazione commerciale di marijuana medica, ora sono quattro in tutto. Nel maggio 2019, l’agenzia sanitaria del Sudafrica ha rivisto il settore CBD, spianando la strada per la libera vendita di estratto CBD e derivati al piombo .

Le cose si sono mosse molto più lentamente nello Zimbabwe tradizionalmente autoritario, che ha legalizzato anche la coltivazione di marijuana medica nel 2018, per ordine del Ministero della Salute.

La più recente new entry è l’Uganda, dove i piani di coltivazione commerciale sono stati ostacolati dalle richieste dei membri del governo conservatore per una revisione legale all’inizio di quest’anno.

Progressi sono stati riportati anche dal Malawi, dove il governo sta attualmente coltivando canapa su base sperimentale, con un occhio verso la produzione di ceppi propri di CBD . E Eswatini (precedentemente noto come Swaziland), un altro piccolo vicino di confine del Sudafrica, sta seguendo il Lesotho in un’economia legale basata sulla cannabis, con un disegno di legge o legalizzare la coltivazione ora in corso.

L’impasse legale che blocca la coltivazione di cannabis in Uganda sembra essersi appena rotto. Un rapporto in Taarifa Rwanda indica che le prime licenze in Uganda sono state approvate, con 7.000 ettari ora coltivati a cannabis. Tra le 90 aziende più grandi sotto licenza in Uganda c’è la compagnia israeliana Together Pharma , che intende esportare in Canada.

Con una manciata di Paesi che si stanno muovendo verso la legalizzazione e una marea di investimenti internazionali che colpiscono le coste africane, molti media hanno preso nota e hanno iniziato a ipotizzare che il 2020 potrebbe essere un anno importante per la cannabis africana.

Agli inizi di quest’anno, la società di consulenza con sede in Inghilterra, Prohibition Partners , ha pubblicato il Rapporto Africano sulla Cannabis, sottolineando una astensione spesso accolta dagli interessi agro-industriali, petroliferi e minerari: «L’Africa ha un grande potenziale ma ha infrastrutture e strutture carenti, così, l’attuazione di nuovi centri di produzione può rivelarsi costosa e richiedere maggior tempo».

Questo solleva la questione se l’industria della cannabis in Africa sarà più di un attore responsabile rispetto ad altre industrie che storicamente lo sono già state in precedenza. Non è probabile. Finora, ci sono stati alcuni segni negativi.

Stati Uniti

Tre trend da tenere sotto controllo nel nuovo anno

Nessuno più dei consumatori abituali di cannabis è conscio di quanto l’intero settore stia vivendo un’epoca di grandi mutamenti.Dalla stessa disposizione die prodotti derivati dalla lavorazione della cannabis fino ai locali lounge dove poterla consumare in vario modo sono tutti aspetti in rapida variazione e soprattutto in rapida crescita sia dal punto di vista delle innovazioni tecniche e scientifiche sia dal punto di vista redditizio e commerciale. Ed ancor più grandi mutamenti e variazioni si profilano all’orizzonte .

E’ impossibile prevedere alcuni dei cambiamenti specifici che vedremo nel 2020 soprattutto considerando tutto ciò che accadrà in questo anno storico, caratterizzato da una stagione elettorale presidenziale di prim’ordine fino al compito che si è assunto monolitico da parte della FDA nel regolare il CBD per il consumo umano.

Detto questo, si può essere grandemente fiduciosi nell’anticipare altre tendenze del 2020 perché la cannabis sta crescendo nella sua denominazione di coltivazione di materie prime e -sempre più- l’industria della marijuana sta cominciando a imitare altri aspetti delle industrie più tradizionali come la normalizzazione e la commercializzazione che continuano a mettere radici. Ecco cosa aspettarsi nel nuovo anno.

1 – Una più forte enfasi su qualità e trasparenza

I prodotti ottenuti da cannabis legale iniziarono la loro attività e presenza con un livello di partenza alquanto basso: coltivare fiori di marijuana o sviluppare un prodotto infuso che soddisfacesse gli esigenti standard dello Stato e poi venderlo alle masse, che erano entusiaste ormai di acquistare qualsiasi prodotto contenente THC disponibile in un negozio legale. E gran parte di questi prodotti di prima generazione erano proprio questo: un punto di partenza, con prodotti sicuri ed efficaci che hanno fatto il lavoro. Ma nel 2020, vedremo un drastico aumento della qualità del prodotto e della trasparenza del processo.

Il prodotto-base sta costantemente migliorando, proprio grazie al lavoro svolto dai coltivatori, i quali sentono sempre di più la necessità di affinare la selezione delle infiorescenze e migliorare il livello di competitività con i concorrenti del settore specifico. Si tratta di un processo al quale stiamo assistendo già oggi e che certamente migliorerà nel prossimo futuro.

Anche i prodotti edibili ed i topici seguiranno il loro corso evolutivo, con i grandi Marchi del settore che investiranno cercando ingredienti migliori, più sani, più sostenibili e sempre più lussuosi, dal cacao per uso alimentare e negli alimenti in genere fino al burro di cacao nei prodotti ad uso topico

E naturalmente, soprattutto dopo gli incidenti talvolta mortali che si sono verificati a causa dei prodotti e delle strumentazioni atte a svapare nel corso del 2019, si assisterà ad una rapida crescita nelle selezioni e nel miglioramento della qualità degli estratti per svapare in maggior sicurezza.

2 – Ulteriori cambiamenti nelle Leggi Federali

Molti personaggi variamente interessati alla ‘questione’ della marijuana non avvertono in maniera pungente la lama della politica federale nella loro vita quotidiana, la cannabis non è avvertita cioè come un problema per il quale sia necessario interessarsene e dibattere. A livello federale la marijuana permane illegale ma la cannabis legale, a livello statale, è oggi disponibile per una netta maggioranza di americani. Seppur in queste modalità, i consumatori sentono comunque la presenza della illegalità a livello federale che attende ancora di essere chiarita e definita, anche quando non vi è piena conoscenza di questa specifica materia.

Ogni azienda che ha a che fare con le piante negli Stati Uniti, compresi i dispensari, gli impianti di coltivazione ed i produttori, pagano un premio su quasi tutto ciò che si fa. Il settore immobiliare è spesso progressivamente più costoso, a causa di requisiti di zonizzazione restrittivi e per il persistente stigma. Le aliquote fiscali effettive sono praticamente fuori dai grafici, a causa del codice fiscale IRS 280E. E quasi tutto ciò che coinvolge il capitale è più complesso (dicasi: costoso) a causa della effettiva impossibilità di questa tipologia di imprese di accedere a servizi bancari tradizionali. In ogni caso, alcune di queste ose cambieranno nel 2020 ed è questo ciò che interessa più direttamente i coltivatori.

Il Congresso degli Stati Uniti si è preso tutto il suo tempo per approvare una legislazione che permettesse alle aziende del settore cannabis di operare come qualsiasi altro business. Ma gli esperti politici e gli stakeholder finanziari di alto rango stanno mostrando segni che il vero cambiamento sta arrivando e possiamo supporre che -una volta che le aziende di cannabis saranno tassate e finanziate come qualsiasi altra azienda- alcuni di questi risparmi saranno trasmessi al consumatore finale.

3- Un’esplosione di Innovazione Tecnologica nel ramo Cannabis

Secondo gli esperti del settore, la collisione tra la cannabis e l’Innovazione tecnologica oggi è solo all’inizio.

Abbiamo già assistito a grandi innovazioni di topo tecnologico nel settore della cannabis e della sua lavorazione. Così come si è vista anche qualche speranza, in tal senso, che è presto decaduta.

Ma nel 2020 assisteremo a una maggiore innovazione tecnologica nell’ambito cannabis rispetto agli ultimi cinque anni, e tutto ciò sarà a causa della fiducia del mercato, a causa della disponibilità di capitali, a causa della diminuzione dello stigma e perché i consumatori chiedono di più dalle esperienze accumulate professionalmente nel ramo cannabis.

E questa rivoluzione nell’ambito della innovazione non si limiterà al tipo di tecnologia a cui pensiamo più spesso, anche se si assisterà anche all’aumento del numero delle macchine destinate alla estrazione e ai dispositivi delle sigarette elettroniche che cambieranno le regole del gioco oltre che il loro funzionamento. Si pensi alla tecnologia dell’agricoltura tradizionale e al suo potenziale impatto sui programmi di coltivazione e coltivazione della marijuana. E che dire della tecnologia di controllo dell’umidità e della decontaminazione e di cosa questo potrebbe significare per un’industria che sta iniziando a considerare la spedizione di grandi quantità di cannabis legale in tutto il mondo?

E che dire delle nuove metodiche tecniche di rilascio del prodotto che devono ancora essere tutti creati? Si tratta qui di tecnologie mediche come quelle sublinguali e le supposte che è scientificamente provato sono validi metodi di somministrazione medica. Tutto quello che un tempo era considerato tabù, oggi è illuminato dalla Scienza anche in questo settore specifico del mercato globale e dell’economia mondiale.

Canada

I tre trend negativi della cannabis da tenere d’occhio nel 2020

Lo spazio politico per la cannabis è generalmente in ripresa ma ci sono alcune tendenze intersecanti che i sostenitori dovranno tenere d’occhio nel prossimo anno .

In una tendenza generale tendente al progresso per la libertà della cannabis, ci sono alcune tendenze preoccupanti che l’industria del settore e gli attivisti dovranno essere tenere attentamente sotto controllo nel 2020.

Questo riguarda sia la attuale forma dell’industria della canapa sia il fronte degli oppositori a qualunque forma di liberalizzazione o legalizzazione. Sembra piuttosto che la cannabis ed il suo fronte compatto incrementeranno la loro pressione sui produttori indipendenti mentre i proibizionisti continueranno a fare pressioni e spargere paure attraverso il tema dei rischi connessi con l’uso della cannabis attraverso le sigarette elettroniche.

1 – La crescita del fronte corporativo della cannabis

Nonostante l’alto livello di restrizioni sui livelli di THC che permane vietato secondo le leggi federali statunitensi, le specie vegetali sono registrate e consentite. Oggi, però, c’è il rischio che le specie vegetali possano essere privatizzate. E i singoli coltivatori privati che utilizzano le specie curate e prodotte in proprio corrono il serio rischio di restare marginalizzatinell’ambito mercato dei prodotti derivanti dalla canapa.

Questo trend lo si nota soprattutto nel caso del Canada, dove i produttori autorizzati stanno spingendo fuori dal mercato i coltivatori indipendenti e quelli a livello domestico.

I dispensari che hanno finora operato nell’ambito di una “zona ampiamente legalizzata” a Toronto e Vancouver sono state successivamente eradicate, soppiantate da un numero più piccolo di dispensari e punti vendita autorizzati con relative licenze4 nell’ambito del regime giuridico posto in essere con la vera e propria legalizzazione partita lo scorso ottobre .

È vero che molti dispensari nella zona grigia sono stati riaperti ma recentemente le autorità di Toronto hanno fatto un passo insostenibile per impedirlo: la costruzione di grandi barriere in mattoni di cemento tra i negozi razziati e i marciapiedi. Questo non è certamente quello che ci si aspettava per “legalizzazione”.

Secondo la normativa canadese, i «produttori artigianali di cannabis» hanno un posto specifico ma devono vendere a uno dei grandi produttori autorizzati che servono come intermediari per i punti vendita al dettaglio. Ciò significa che è di fatto loro vietato agire come operatori indipendenti.

In tutto questo, due province hanno cercato di bandire la coltivazione domestica, costringendo essenzialmente i consumatori a comprare cannabis aziendale: Quebec e Manitoba.

Fortunatamente in Quebec il divieto è stato rigettato dai tribunali provinciali nel mese di settembre. Ma quello in Manitoba è ancora in piedi. E in quello che sembra quasi una mossa di vendetta, poco dopo il rovesciamento del divieto di coltivazione locale il governo del Quebec si è mosso per aumentare l’età legale del consumo di cannabis da 18 a 21. La nuova legge entra in vigore dal 1° gennaio.

Mentre molti attivisti e sostenitori anticipano che la cannabis legale arriverà presto in America, è importante che consideriamo il Canada come un modello e adottiamo misure per proteggere i piccoli agricoltori.

2- I proibizionisti spingono sul pedale dei rischi nell’usare sigarette elettroniche per consumare cannabis.

Lo spavento per la protezione della salute legato all’uso da sigaretta elettronica, che ha causato circa 50 vittime negli Stati Uniti, è ovviamente una preoccupazione molto reale e urgente. Ed è altrettanto evidente che fornisce un’atmosfera matura per lo sfruttamento da parte dei sostenitori anti-cannabis che vogliono rimettere il genio della cannabis legale nella proverbiale bottiglia, la logica e la razionalità sono praticamente dannati.

Sono numerosi i servizi e gli articoli di approfondimento che sono stati scritti e diffusi su questo tema e che hanno diffuso paure e timori sull’uso delle sigarette elettroniche per consumare cannabis.

Il Governatore di New York Andrew Cuomo ha contribuito alla confusione in un’imbarazzante intervista di settembre con la CNBC, in cui è stato ostinatamente interrogato sul fatto che l’ondata di malattie correlate all’uso delle sigarette elettroniche lo avesse spinto a riconsiderare la legalizzazione della cannabis.

3 – La reiterata confusione tra marijuana e cannabis

Il tumulto scatenatosi sul fumo da sigaretta elettronica a base di cannabis ci porta ad un altro problema preoccupante che l’industria della cannabis deve affrontare: la necessità di una maggiore educazione su che cosa esattamente significa “cannabis”.

Sfortunatamente, la terminologia sempre più favorita dall’industria della cannabis e dalla comunità in sua difesa sta anche contribuendo al clima intellettuale confuso. Sotto il nuovo dogma, l’uso della parola “marijuana” è sempre più vietato, sia perché si torna a certe forme di razzismo intellettuale oppure per certa strisciante normalizzazione nell’uso della parola attraverso la applicazione e l’uso del suo nome scientifico.

Nel frattempo, la parola “cannabis” sta diventando un raccogli-tutto adatto per tutti i prodotti derivati dalla cannabis, compresi gli estratti e gli oli in cartucce per svapare e compresi i prodotti di canapa che contengono meno dello 0,3% THC.

Se la parola “marijuana” deve essere cancellata dal nostro vocabolario, allora ce ne deve essere un’altra per indicare il fiore di cannabis essiccato e curato, tipicamente quello che contiene abbastanza THC per un effetto psicoattivo. Usando la parola ‘cannabis’ in modo ampio e impreciso si addensa la nuvola di offuscamento intorno all’intera questione, e alla fine favorisce le forze di contraccolpo culturale.

Europa

Il Gruppo Canapa Europea raggiunge l’Asian Summit per allinearsi alla conquista degli scopi internazionali

La European Industrial Hemp Association EIHA ha deciso di partecipare ad un accordo di cooperazione con gli organizzatori dell’Asian Hemp Summit che si terrà tra il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2020 in Nepal . Il vivo mercato asiatico della canapa sarà il focus quando i principali attori della scena della canapa provenienti da ogni angolo del Mondo si incontreranno al Kathmandu’s Park Forest Resort per il secondo summit annuale.

La European Industrial Hemp Association, l’unica organizzazione paneuropea di appartenenza per i settori industriali della canapa, ha un’eredità di quasi due decenni. Con sede a Bruxelles e Colonia, l’organizzazione è stata lanciata ufficialmente nel 2005 per dare all’industria della canapa una voce alla Commissione europea. La European Industrial Hemp Association è stata leader nel rappresentare gli interessi delle parti coinvolte in prima persona in Europa nel settore della canapa durante l’elaborazione di leggi e regolamenti che interessano l’industria di settore.L’associazione comprende 25 Stati dell’UE e altri 12 paesi, tra cui l’Asia Pacifico e l’America settentrionale.

L’ Asian Hemp Summit si è rivelato un’efficace piattaforma di networking per le aziende, le parti interessate, i politici, le agenzie di sviluppo, i ricercatori, i gruppi ambientali, i rivenditori e gli appassionati privati di canapa che hanno partecipato al vertice inaugurale nel 2019, ha detto Nivedita Shah, Shah anapa Inno-Ventures (SHIV), ente organizzatore.

Altri enti organizzatori dell’Asian Hemp Summit sono HempToday ed Hempoint con sede nella Repubblica Ceka, un produttore verticale integrato e società di consulenza. Gli sponsor sono già siglati ufficialmente a sostegno dell’Asian Hemp Summite sono High Grade Hemp Seeds Inc. (HGH) degli Stati Uniti, HempConsult GmbH della Germania e la start up HempMongoliacon sede ad Ulan Bator.

Gran Bretagna

Il gruppo britannico afferma che la mancanza di regole chiare sul CBD rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica

Un gruppo di portatori di interesse sulla cannabis si è scagliato contro le autorità nazionali per la sicurezza alimentare nel Regno Unito per i continui ritardi nel chiarimento dello status giuridico del CBD, una situazione che il gruppo sostiene metta a rischio la sicurezza pubblica.

«Lo status giuridico attuale nel Regno Unito non è testato, non confermato e ancora aperto all’interpretazione» ha affermato la Cannabis Trades Association in una dichiarazione a seguito di un incontro di questo mese con l’inglese Food Standards Agency(FSA).

Gli Stati di tutt’Europa devono far fronte ad una incertezza normativa analoga, a seguito delle modifiche apportate all’inizio del 2019 al nuovo catalogo alimentare dell’UE che definisce gli estratti dalla canapa come ‘nuovi alimenti’. Secondo le norme del catalogo, essenzialmente un meccanismo di sicurezza alimentare destinato in parte a guidare i legislatori nazionali, i nuovi alimentie gli ingredienti alimentari sono definiti come quelli non comunemente consumati nei paesi del l’Unione europea prima del 1997. Gli alimenti determinati per essere ‘nuovi alimenti’ devono essere sottoposti a una lunga, costosa valutazione del rischio e processo di registrazione che potrebbe ostacolare in modo significativo il mercato globale, le parti interessate, è stato affermato.

Gli interessi della canapa a livello nazionale e dell’UE, guidati dall’Associazione europea della canapa industriale (EIHA), hanno sostenuto che gli estratti di canapa venivano consumati sul Continente prima del 1997 e pertanto dovrebbero essere esentati dalle norme sui nuovi prodotti alimentari. L’EIHA ha condotto un’ampia ricerca per un documento pubblicato all’inizio di quest’anno che dimostra che gli estratti di canapa sono stati nella dieta europea già nel corso della Storia.

I sostenitori della CBD hanno riconosciuto che gli isolati CBD e la CBD ottenuta sinteticamente dovrebbero essere considerati “nuovi alimenti” secondo gli orientamenti dell’UE. Ma sostengono che tutti gli estratti vegetali derivati direttamente dalla pianta di canapa dovrebbero essere esentati dalle regole del catalogo.

Il CTA ha inoltre suggerito che altri organismi commerciali entrati di recente nel l’industria commettono un errore nel sollecitare i loro membri a presentare una domanda per ottenere lo status di Novel Foods per prodotti CBD interi a base vegetale prima che la situazione normativa diventi più chiara. Il processo stesso di presentazione di una domanda per nuovi prodotti alimentari consiste nel L’accettazione che i prodotti sono di fatto nuovi.

Anche con tale approvazione, CTA ha aggiunto, «non si offre nessuna protezione dalle misure di esecuzione” dalle autorità. “Sarebbe irrilevante se si presentasse o meno una domanda. Non è previsto alcun periodo di grazia o periodo transitorio per i prodotti sottoposti al processo di presentazione delle domande”. “Tali prodotti potrebbero essere ritirati dalla vendita mentre la domanda è in corso di elaborazione, che potrebbe richiedere fino a sei anni».