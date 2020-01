Uno degli ultimi elementi che potrebbero ancora salvare il Pianeta in termini di riduzione dell’impatto ambientale e per il risanamento dell’ecosistema globale potrebbe essere proprio la canapa. Bisognerà lottare molto, però, contro le multinazionali che oggi, soprattutto nell’Agricoltura, dettano legge, come accade nel caso delle multinazionali dei fitofarmaci. Nepal sul tetto del Mondo anche per la gara di idee su progettualità costruita intorno alla canapa. In Grecia -col nuovo Governo- si intende apportare maggior chiarezza in termini di cannabis e di accesso al suo uso legale, portando l’intero sistema al livello degli standard accettabili all’interno della Unione Europea. Negli Stati Uniti 39 milioni di persone ufficialmente soffrono di emicrania. Oggi la cannabis può offrire una risposta anche in termini medicali, avviati progetti di ricerca scientifica per chiarire in modo fondato il nesso tra i due elementi.

Stati Uniti

Come la canapa può condurre ad una inversione polare per guarire l’atmosfera della Terra

«Per molto tempo mi sono occupato di come le nostre principali misure economiche non abbiano tenuto conto del degrado ambientale e dell’esaurimento delle risorse. Se la crescita non è sostenibile perché stiamo distruggendo l’ambiente, le nostre statistiche dovrebbero averci messo in guardia. Ma poiché il PIL [Prodotto Interno Lordo] non ha incluso la riduzione delle risorse e il degrado ambientale, in genere otteniamo un quadro eccessivamente roseo» (Joseph E Stiglitz).

L’umanità finora non è riuscita a valutare correttamente e realisticamente l’importanza a lungo termine e funzionale dei sistemi naturali integrati. Sprofondando sempre più nelle tossine ambientali, l’umanità ha ignorato le leggi della natura per fare più soldi negli ultimi 100 anni. Il distacco morale dal responsabile rispetto per la Natura; la qualità della vita sulla Terra per le generazioni future è un ripensamento aziendale, generalmente considerato troppo costoso perché sia considerata una preoccupazione significativa. Sarebbe costato miliardi di dollari per le nostre più grandi industrie essere responsabili per l’Ambiente. Rendere conto dell’aria pulita, dell’acqua non inquinata e del suolo incontaminato renderebbe molte delle principali industrie non redditizie o obsolete. “La realtà politica” serve il culto dell’industrialismo tossico, soppiantando le antiche tradizioni di gestione della Terra. Le generazioni future sono state dimenticate nel Cifrario del progresso, abbandonate alla ricerca di un profitto immediato ad ogni costo.

Nel corso del tempo, l’industrialismo chimico si è dimostrato intrinsecamente insostenibile. Dopo decenni di avvelenamento dell’atmosfera, dell’acqua, dell’aria e del suolo della Terra, siamo finalmente costretti ad ammettere l’estinzione. Non possiamo più ignorare o negare che, ora come ora, debbano verificarsi cambiamenti fondamentali.

Motivati dal PIL e dall’insaziabile desiderio dell’industria di controllare risorse energetiche distribuite in modo ineguale e tossiche, la disintegrazione radicale dell’ordine naturale sta portando all’estinzione globale. Ignorando l’importanza primaria dei sistemi integrati della Natura, l’umanità continua a consumare tossine con poca o nessuna considerazione per il risultato prevedibile. L’umanità è in fase iniziale di disintegrazione dei sistemi in questo momento. Il punto in cui il collasso sistemico irreversibile diventa inevitabile sarà raggiunto nelle nostre vite, se non lo è già stato.

La buona notizia è che l’agricoltura della canapa cannabis offre diverse proprietà uniche ed essenziali, necessarie per riparare l’equilibrio sistemico della Terra. Fatto ancora più importante, la canapa è il raccolto più efficiente, più globalmente distribuito che c’è, per trasformare la luce solare in energia utilizzabile.

Le cosiddette ‘esternalità non quantificabili’ sono le cose incommensurabili e inestimabili per le quali non possiamo fissare un prezzo. La qualità della vita, l’aria pura, l’acqua pulita e il suolo ricco sono universalmente apprezzati, soprattutto in senso astratto, spesso spirituale ma non in senso corporativo, numerico. Poiché non è possibile assegnare loro un valore numerico, tutto ciò che non è quantificabile viene regolarmente escluso dall’equazione dello sfruttamento delle risorse. Inevitabilmente, il prezzo reale del profitto industriale è alla fine pagato da persone e animali a valle, geograficamente e cronologicamente. Le generazioni che seguono la nostra si stanno dirigendo verso una salute degenerativa, un ambiente degradato e un violento collasso dell’ordine sociale umano, a meno che non si agisca in un tempo efficiente, globalmente coordinato per una campagna volta a favore di una Agricoltura non OGM e facendo tutto ciò immediatamente.

La stagione primaverile della semina 2020, quindi, è oltremodo preziosa. Non sappiamo quante stagioni crescenti abbiamo lasciato prima di ‘guasti dei sistemi a cascata’ e ‘eventi a livello di estinzione non lineare’ diventassero irreversibili. Le popolazioni di specie indicatrici stanno schiantandosi da decenni. Eppure gli esseri umani continuano a usare risorse tossiche degradando sempre più l’Ambiente, come se in realtà, non ci fossero alternative, in tal senso.

Ci sono molte cose che si possono fare per guarire il Pianeta; ma c’è solo una pianta che possiede tutte le proprietà necessarie per fare tutto quel che deve essere fatto, nel tempo che possiamo aver perso strada facendo per fare la differenza.

La canapa è l’unica pianta qualificata al compito di sostituire i combustibili fossili e l’energia nucleare. La canapa può contemporaneamente porre protezione all’atmosfera terrestre, nutrire il mondo, porre fine alla disparità economica, espandere la base coltivabile e purificare il ciclo idrologico. Allo stesso tempo, come è noto, è un toccasana per curare la mente ed il nostro corpo. Certo, un raccolto così positivo per il genere umano e l’Ambiente suona così bene da non sembrare vero. Soprattutto alla luce di otto decenni caratterizzati da uno stile tipo ‘guerra alla droga’ che è sembrata più una propaganda che una comunicazione corretta e fondata scientificamente.

Man mano che cresce la consapevolezza dei servizi ambientali unici ed essenziali della cannabis, un mercato veramente libero alla fine evolverà cambiamenti infrastrutturali, in risposta all’influenza di combustibili puliti, poco costosi e a base di canapa. Il mezzo più efficiente, distribuito globalmente e conveniente per fornire energia a miliardi di persone, mentre la guarigione della Terra, è nel gambo stesso della pianta di canapa.

Poiché la cannabis è l’unica coltura che produce una nutrizione completa e biocarburanti sostenibili ottenuti dallo stesso raccolto, la sicurezza alimentare, la nutrizione e la disponibilità terapeutica di erbe sono notevolmente migliorate. Gli steli ricchi di cellulosa possono essere raccolti e bio-degradati per produrre idrogeno, alimentando la generazione fi energia elettrica. I semi e le foglie offrono proteine, aminoacidi, acidi grassi essenziali, vitamine, minerali, clorofilla e altro ancora.

L’espansione della base arabile utilizzando una coltura non invasiva con le caratteristiche di progetto pilota e che produce una nutrizione completa per l’uomo e gli animali: oltre che energia sostenibile, aria pulita, acqua chiara e suolo privo di contaminanti, tutto ciò è essenziale per aumentare la capacità di carico di questo Pianeta. Se non lo si farà presto, lo spostamento della popolazione e l’estinzione delle specie continueranno a peggiorare.

Tutte le Nazioni devono coordinare una campagna agricola globale, riutilizzando le loro forze militari dagli eserciti agli agricoltori.

La mission è piantare cannabis in ogni suolo e climatizzare le condizioni per le quali si possa essere in grado di adattarsi progressivamente. Questo sarebbe il modo più logico per ottenere condizioni atmosferiche equilibrate, e la distribuzione delle risorse essenziali nel più breve lasso di tempo possibile.

Se l’umanità sarà in grado di raggiungere il necessario spostamento polare nel valore della Cannabis, da ‘illegale’ a essenziale, questo determinerà se i nostri figli e nipoti sopravviveranno sulla Terra, oltre il XXI secolo.

Nepal

Cinque imprenditori finalisti nella gara dell’Asian Hemp Summit

Cinque finalisti nominati nel programma Entrepreneur Rewards dell’Asian Hemp Summit che si terrà il 31 febbraio a Kathmandu, Nepal.

La competizione, dedicata a chi ha impegnato il proprio ingegno nelle invenzioni innovative, startup e in altre iniziative di tipo imprenditoriale, ha raccolto più di 30 candidati provenienti da 11 Nazioni differenti.

Un vincitore generale sarà eletto durante il Summit, la cui sede sarà presso il Kathmandu Park Village Resort. Il vincitore sarà mostrato e reso noto al pubblico durante la due giorni del Summit.

I Finalisti per l’edizione di quest’anno sono:

Cosmic Annunaki, Nepal, il quale ha sviluppato un metodo per trasformare gli steli della canapa in carbone alimentare, una applicazione comune finalizzata a liberare il corpo dalle tossine e che procura benefici alla digestione ed alla salute cardiaca.L’azienda ha l’obiettivo di responsabilizzare le comunità locali economicamente, preservando allo stesso tempo le razze di canapa del Nepal.

Gohemp Agroventures, India, che mira a sviluppare soluzioni a base di cemento con fibre di canapa per contribuire all’obiettivo dell’India di fornire case a 11,2 milioni di famiglie indiane entro il 2022, il 75º anniversario dell’indipendenza dell’India. Gohemp è già stato riconosciuto come uno dei Primi 10 partecipanti al Global Housing Technology Challenge, che riconosce le Tecnologie praticabili per l’adattamento al Mercato Indiano.

Green Cube Solutions, Polonia, una strat up che sta sviluppando una serie di strumenti di intelligenza artificiale dedicati al monitoraggio delle colture, ottimizzazione della resa e gestione dei campi di canapa all’aperto. La piattaforma integrata end-to-end supporta la preparazione del suolo attraverso la raccolta e fino alla distribuzione del prodotto.

Hemptech Asia Trading (HAT), che sta lavorando per sviluppare un settore delle fibre di canapa nel Nord Borneo e lo Stato malese di Sarawak, con il potenziale di produrre fino a 50.000 tonnellate di canapa grezza entro l’inizio di maggio 2020. HAT sta anche creando una società d’affari femminile per le industrie della moda e del trucco e sta creando un’app che darà agli agricoltori e agli altri stakeholder notizie, prezzi e mangimi vivi per piantagioni di canapa.

Mycroft Gin, Regno Unito, mira a sviluppare un’impresa intorno alle alternative ecologiche e sostenibili per le abitazioni comuni oltre che prodotti per uso personale: canapa biodegradabile e pannolini umidi compostabili con disinfettante naturale per la pulizia della casa; canapa biodegradabile e compostabile per assorbenti sanitari e tamponi; crema solare a base di canapa.

Grecia

Le parti interessate al settore della canapa spingono per un percorso chiaro a favore dei produttori

Le parti interessate in Grecia al settore della canapa affermano di aver raddoppiato gli sforzi per spianare la strada ai produttori dopo l’elezione di un nuovo Governo conservatore la scorsa estate .

«La canapa e la produzione di CBD sono diventati un business lucroso negli ultimi due anni ed ha attratto molta attenzione da parte degli investitori e di imprenditori ambiziosi», ha affermato Michalis Theodoropoulos Ufficiale degli Affari Commerciali di KANNABIO, una cooperativa che opera nel settore canapa in Grecia. «Sono già considerevoli motori economici e meritano una regolamentazione equa, giusta e razionale».

Eletto con il mandato di porre fine alla persistente crisi economica del paese, il conservatore di centro-destra del partito di Nuova Democrazia della Grecia sotto la guida del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha posto una priorità sul riaccendere l’economia tagliando le tasse e le regolamentazioni per attrarre gli investimenti. Gli interessi economico-finanziari greci della canapa dicono che la pianta può giocare un ruolo in quanto la rivitalizzazione economica se le normative di settore saranno settate in modo adatto per l’industria.

KANNABIO ha dichiarato di aver inviato al nuovo Governo dati dettagliati sulle opportunità economiche internazionali e sulle prospettive commerciali per la canapa e si è unito ai produttori della Panhellenic Cannabis Producers Union nel redigere una dichiarazione al Governo sui principali problemi affrontati dai produttori locali di canapa, a causa di un quadro legislativo e regolamentare incompleto e frammentato.

Mentre l’agricoltura della canapa è «relativamente regolamentata in Grecia», KANNABIO ha detto che le norme che interessano altri attori della catena del valore inducono però ad una direzione verso «una zona grigia legale che limita seriamente i produttori locali e confonde i consumatori».

«L’eliminazione delle barriere e delle strozzature esistenti può portare alla creazione di un settore sostenibile con migliaia di nuovi posti di lavoro», ha affermato il Gruppo.

Un ostacolo principale è la mancanza di legislazione sui limiti del THC negli alimenti (e nei cosmetici), una proposta per la quale Theodoropoulos ha detto che KANNABIO ha consegnatoproposta di revisione al Comitato del Ministero dell’Agricoltura sotto il governo precedente nel gennaio 2019.

KANNABIO ha chiesto al Governo di adottare un limite dello 0,3% di THC -generalmente è uno standard di tipo globale per le foglie e le infiorescenze secche ma ha suggerito una tolleranza fino allo 0,8% di THC a causa del clima caldo della Grecia che tende ad aumentare i livelli di THC nelle piante della canapa. Mentre lo 0,3% di THC è più comunemente osservato in tutto il mondo, diverse Nazioni hanno ora stabilito livelli di THC ammissibili ad un 1,0%. Gli orientamenti altamente restrittivi dell’UE per il THC sono dello 0,2%.

Nella situazione attuale, i prodotti alimentari a base di canapa fabbricati da produttori locali non sono considerati ufficialmente come alimenti dalle autorità statali, e i prodotti sono distribuiti in una zona grigia, ha detto Theodoropoulos. «Ciò ha anche come conseguenza diretta la mancata certificazione dei prodotti finiti biologici fabbricati in Grecia, Sebbene il mercato greco sia inondato da prodotti alimentari biologici di canapa importati che non sono soggetti alle stesse restrizioni a causa della clausola di libertà delle merci del l’UE».

«A parte la sfiducia dei consumatori e le continue azioni giudiziarie nei confronti del proprietario e del l’agricoltore, questa situazione sta causando barriere al l’ingresso dei produttori greci che devono affrontare la burocrazia e la perdita di reddito nel lungo periodo», ha aggiunto Theodoropoulos.

KANNABIO ha detto che “una mancanza di azione da parte del Governo può causare l’obbligo per lo Stato greco di finire dinanzi a un tribunale per porre rimedio a una situazione che ha creato la concorrenza sleale e ingiusta contro i produttori greci di canapa”.

La cooperativa non ha esitato a chiedere un risarcimento legale.La scorsa estate il gruppo ha intentato una causa contro l’Autorità Portuale di Chania a seguito dell’arresto e dell’azione penale ai sensi delle leggi sulla droga di uno dei suoi membri.

KANNABIO comprende pionieri produttori di canapa organica e attivisti coinvolti in sforzi di legalizzazione della cannabis in Grecia dal 2005.

Stati Uniti

Il Dipartimento Federale della Salute avvia indagine scientifica sull’efficacia della cannabis nel trattamento delle emicranie

Circa 39 milioni di americani soffrono di emicrania. In mezzo alle restrizioni allo studio della cannabis, il governo federale sta cercando informazioni sul fatto che la cannabis possa o meno aiutare con i mal di testa estremi .

Il Department of Health and Human Services’ Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), Dipartimento di natura federale, sta per avviare una ricerca sull’impatto della marijuana sulle emicranie.

La richiesta fa parte di un più ampio appello da parte dell’AHRQ alla ricerca di informazioni scientifiche da parte del pubblico per la revisione dei trattamenti per le emicranie acute episodiche. La revisione è attualmente in corso e in corso di svolgimento secondo il Programma AHRQ’s Evidence-based Practice Centers (EPC).L’agenzia ha detto che qualsiasi materiale scientifico, pubblicato o meno, che potrebbe informare la revisione è il benvenuto.

Una grande parte di quello che l’AHRQ sta cercando di fare è confrontare l’efficacia della terapia oppiacea contro una serie di terapie farmacologiche non basata su oppioidi. Oltre alla marijuana, si cercheranno opzioni farmaceutiche più tradizionali per il sollievo dall’emicrania come l’acetaminofene, farmaci antinfiammatori non steroidei, triptani, rilassanti muscolari e farmaci anti-nausea, tra gli altri. Inutile dire che la cannabis suona sicuramente la più user-friendly del gruppo.

L’AHRQ paragonerà anche le opzioni di terapia non farmacologica, come l’esercizio o l’agopuntura, e il loro impatto sulle emicranie.

Per tutte le opzioni di trattamento, saranno sottoposti a ricerca i risultati e le informazioni relative a cose come il dolore nella sua fase iniziale, come la persona possa essere in grado di continuare ad agire durante il trattamento, quanto sono soddisfatti i pazienti con il sollievo dal dolore e come la loro qualità di vita generale si sviluppi con il trattamento. Si potrà anche esaminare il potenziale che può svilupparsi in caso di abuso di trattamento e overdose. Immaginiamo che la cannabis abbia un buon punteggio rispetto ad altri trattamenti di questa categoria ma non possiamo nemmeno immaginare che qualcuno sia mai andato in overdose a causa dell’agopuntura.

Negli ultimi tempi, c’è ancora molto da fare per capire perché le persone affette da emicrania ottengono sollievo dalla cannabis, tanto che qui stiamo parlando del governo federale che sta cercando di analizzare e studiare.

Il mese scorso, abbiamo notato perché le emicranie sono un tale affare, non solo per le donne che sono due o tre volte più probabilità di soffrire di emicranie rispetto agli uomini ma per tutte le persone che soffrono.

Una ricerca pubblicata dalla Washington State University in novembre ha mostrato che nelle 20.000 sessioni di uso di cannabis che hanno seguito dove le persone stavano cercando di ottenere sollievo per un mal di testa, hanno avuto successo il 90% delle volte. Sembra che ne valga la pena, prima di tuffarsi nella tana del coniglio della Big Pharma.

Stati Uniti

Cinque miti di moda tra i consumatori di cannabis della California

Un sondaggio -primo nel suo genere- condotto dalla NorCal Cannabis Company ha scavato nel più grande mercato mondiale di cannabis per scoprire chi sono i veri consumatori. I risultati potrebbero risultare non poco sorprendenti.

Per decenni, i coltivatori del Triangolo dello Smeraldo della California del Nord, l’area che comprende Mendocino, Humboldt e le contee Trinity, sono stati l’epicentro della scena della cannabis in America .

Il Golden State ha avuto il primo mercato legale di marijuana medica con l’approvazione del Prop 215 nel 1996. La proposta 64, la legge sull’uso degli adulti, legalizzò la coltivazione, la vendita e l’uso ricreativo della cannabis nel novembre 2016.

Migliaia di aziende che operano nel settore della cannabis sono emerse da allora, tutte cercando di stabilirsi in un mercato già saturo e altamente regolamentato. L’industria del settore ha visto una innovazione senza precedenti e gli investimenti di grande spessore in diverse categorie, come lo sviluppo del prodotto e la tecnologia, causando un cosiddetto ‘Green Rush’. È stato detto in precedenza che entro il 2024, il mercato della cannabis in California comprenderà il 25% dell’intero mercato della cannabis negli Stati Uniti.

Tuttavia, a causa dell’immaturità del mercato, pochi dati sono ancor oggi disponibili per aiutare l’industria. Per dare forma allo sviluppo del prodotto e al processo decisionale strategico, le aziende devono porsi domande fondamentali, come: chi compra il prodotto e per cosa lo usa?

Per aiutare a colmare queste lacune in termini di conoscenza, NorCal Cannabis Company ha intrapreso uno studio -primo nel suo genere- sui consumatori di cannabis della California.

Utilizzando un panel online, il sondaggio ha interrogato 1529 persone e rappresenta tutti i consumatori di cannabis della California di 21 anni e più.

Il risultato è condensato e pubblicato nel Five Myths of Today’s California Cannabis Consumer. Jeffrey Graham è il VP della Business Intelligence della NorCal Cannabis Company. Aiuta l’azienda a prendere decisioni più adatte al singolo casoutilizzando i dati. Secondo Graham, è stato deciso di effettuare questa ricerca perché c’erano molte domande fondamentali sui consumatori di cannabis della California che erano senza risposta, “così abbiamo deciso di condurre ricerche per conto nostro”.

Mito 1: Gli utenti ricreativi usano cannabis per divertimento, mentre gli utenti a fini medici sono concentrati sulla loro salute.

La realtà è che la maggior parte dei consumatori di cannabis usa cannabis per motivi sia ricreativi che medici.

Mito 2: Le donne sono un segmento di mercato emergente tra i nuovi consumatori di cannabis.

In realtà le donne usano la cannabis esattamente come gli uomini, allo stesso modo.

Mito 3: Una manciata di marchi dominano il mercato della cannabis in California.

La verità è che nessun marchio ha raggiunto una posizione di rilievo nel mercato.

Mito 4: Tutti californiani hanno libero accesso alla cannabis

La verità è che -invece- non è affatto così.

Mito 5: I consumatori migrano dai dispensari alla consegna.

In realtà, i consumatori vogliono un’esperienza omnichannel per massimizzare le loro esperienze.

“Ciò che ci preoccupa è la mancanza di disponibilità che esiste per la cannabis regolamentata per così tante persone”, dice Graham sulla scoperta.

La ricerca mostra come la cannabis dia sollievo a così tante persone per cose come il dolore, l’insonnia e la depressione. Gli elettori della California hanno approvato la legalizzazione della cannabis ma la gente ancora non ha accesso legale in tutta la maggior parte dello Stato.

Graham ritiene che lo studio sia importante perché mostra che la cannabis apporta aiuto con “una varietà di modi fondamentali e importanti” e non è un semplice caso di distinzione tra “ricreativo” e “medicinale”.

“Vorrei che la gente capisse che molti dei preconcetti che hanno sui consumatori di cannabis, sul consumo di cannabis e sulla disponibilità di cannabis possono essere sbagliati”, dice Graham.