Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioè Canada e USA, hanno delineato un andamento estremamente volatile che, però, si è chiuso con un rosso profondissimo nel caso canadese e con un lieve rialzo nel caso della Borsa USA.

Indice Marijuana Canada 214.33

In data 22/5/2020 è

Negativo: -13,20

Costituenti: 19

Cambio: -5,80%

Prezzo di apertura: 223.62

Volume Totale: 104.44 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

14 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 148.25

14 maggio 2020 ore 04,00 PM raggiunto 153.60

15 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 178.88

19 maggio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 235.69

20 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 214.31

20 maggio 2020 ore 04,00 PM raggiunto 214.28

Indice Marijuana Stati Uniti 37.61

In data 22/5/2020 è

Positivo: 0.58

Costituenti: 30

Cambio: 1,57%

Prezzo di apertura: 37.97

Volume Totale: 30.39 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

14 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 31.76

14 maggio 2020 ore 12.25 PM raggiunto 31.79

15 maggio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 33.37

18 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 36.41

19 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 37.29

20 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 37.47

20 maggio 2020 ore 03,00 PM raggiunto 37.61

Novità societarie tra le aziende quotate in Borsa, aggiornamento alla data del 22 maggio 2020

Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e cannabis sta fortemente evolvendosi. La recente vicenda globale del Covid-19 sta ampiamente ridisegnando i contorni delle attività produttive e commerciali di settore, tra conglobazioni, fusioni e varie operazioni societarie attraverso le quali si cerca di contrastare il trend costrittivo dell’andamento economico-finanziario mondiale. Ecco alcune delle novità del mercato di settore e riguardanti le società quotate in Borsa che agiscono in questa specifica branca industriale mondiale,

BDSA diventa Insight Partner ufficiale di Business of Cannabis

La partnership è finalizzata a fornire aggiornamenti attraverso il network BofC. BDSA (precedentemente BDS Analytics) società leader onnicomprensiva, accurata ed operativa nel mercato della cannabis, in special modo nelle attività di intelligence e consumer research, ha annunciato ieri di essere diventata Official Insights Partner di Business of Cannabis. Business of Cannabis è la piattaforma preminente B2B in ambito media del Canada. In qualità di Insights Official Partner, BDSA fornirà a Business of Canada dati mirati e approfondimenti sui consumatori di cannabis e sui mercati del settore lungo il Canada con lo scopo di istruire e sostenere la comunità della cannabis.

AgraFlora Organics annuncia una partnership finalizzata alla estrazione con la società di settoreTop Tier con sede a Quebec

AgraFlora Organics International Inc. (“AgraFlora” o “La Società”) (CSE:AGRA) ha il piacere di annunciare la proprietà totale della società sussidiaria Sustainable Growth Strategic Capital Corp. (“SGS” oppure “La Società”) una compagnia con licenza a livello federale con base nell’area di Greater Toronto (GTA) con la quale ha creato una partnership a fini di estrazione (la “Extractor Partnership” o “L’Accordo”) per la processazione della canapa con un ente estrattore societario di alto profilo collocato in Quebec. La Partnership Estrattiva in congiunzione con SGSC partner Micro C45 Inc. (MC45 (una società canadese della canapa che ha sviluppato una separazione meccanica unica che opera successivamente alla raccolta per biomassa di canapa che poi risulta in valori più alti estrattivi. (Partner di Fornitura).

Motif Labs ottiene luce verde da Health Canada, avvia la sua operatività nelle strutture produttive ad Ontario

Nella giornata del 15 maggio scorso Health Canada ha ufficialmente assegnato una licenza Motif Labs Ltd una licenza Standard Processing secondo il Cannabis Act dopo un periodo di due anni di applicazioni e verifiche standard di controllo. La società opererà in qualità di hub manifatturiero, attività di partnership con i coltivatori di canapa e cannabis, così come anche in qualità di terza parte per creare un ampio raggio di prodotti basati su concentrati. Motif sta attualmente assistendo ad una domanda significativa di masse di olii e vaporizzatori ed ha ampie capacità di assolvere le necessità in-house del mercato.

Essendo un’azienda essenziale, l’azienda ha impiegato molto tempo a progettare un solido piano operativo COVID-19 per garantire che potesse essere lanciato con successo in modo sicuro ed efficace. “La salute e la sicurezza del nostro team è la nostra priorità numero uno”, afferma COO, Mario Naric. “Siamo fortunati ad avere un sito di livello mondiale, con ampio spazio di produzione che ci consente di operare in modo sicuro ed efficace. Tutto il nostro team di produzione è entusiasta di eseguire e iniziare a fornire ai nostri clienti i prodotti di alta qualità che siamo stati così entusiasti di produrre “.

Althea firma una fornitura di cannabis medicinale

Le società farmaceutica australiana Althea Group Holdings Limited (ASX:AGH) (Althea o “The Company) ha il piacere di annunciare che ha stipulato un contratto nella forma di Medicinal Cannabis Supply Agreement con la società inglese Grow Pharma per importare, vendere e distribuire prodotti Althea in Gran Bretagna. GrowPharma (una joint venture di Grow Biotech e IPS Pharma) è il distributore indipendente inglese di prodotti a base di cannabis per uso medicale in ambito umano (CBPM). Nell’accordo Althea è il sito totale dei prodotti medicali a base di cannabis che saranno inseriti. Nel formulario Grow Pharma. Grow Pharma ha stabilito un accordo di vendita totale a prezzi all’ingrosso dei prodotti Althea ed ha stabilito di non superare il prezzo massimo di mercato dei prodotti Althea così come stabilito dalla società in Inghilterra.

Vireo Health International Inc. (OTC:VREOF)

Nella giornata di oggi le azioni comprese in OTC di Vireo HealthInternational Inc. hanno chiuso la trattazione a -$0,32 USD per singola azione. Se comparate con la precedente chiusura a $0,3544 per azione, la decrescita odierna si attesa a $0,0344 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di -9,71% nel prezzo di ogni singola azione di VREOF. Recentemente Vireo Health ha annunciato che Army Langer ha rassegnato le proprie dimissioni dal Board dei Direttori della società.

International Cannabrands Inc. dba Radiko Holdings (CSE: RDKO) (la “Società”) annuncia che la sua controllata al 51% La Vida Verde, Inc.(“LVV”) ha stipulato un accordo con la controllata al 100% della società DB3 Management, LLC relativa al funzionamento della coltivazione di Carson City, Nevada (la “Facility”) con effetto immediato.

Steve Gormley, CEO della Società, ha commentato: “Coinvolgere LVV come partner nella nostra ultima acquisizione ci consente di utilizzare la nostra esperienza attraverso le nostre risorse e creare un allineamento di interessi all’interno della nostra organizzazione. Il team LVV offre una vasta esperienza nella coltivazione, estrazione, vendita al dettaglio e sviluppo di prodotti di cannabis, nonché una vasta esperienza nella produzione, nella logistica e nella distribuzione. Prevediamo che questa collaborazione alla fine porterà a ulteriori opportunità di operare come partner su acquisizioni future”.

