Borsa: canapa, tonfo per Canada, lieve rosso per USA

Le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 25 giugno hanno segnalato curve in salita nella parte centrale della settimana ma -in entrambi i casi- chiudono poi con valori negativi. Soprattutto nel caso della Borsa canadese continua a manifestarsi una forte flessione con valori percentuali chiaramente negativi.

Indice Marijuana Canada 226.41

In data 26/6/2020 è

Negativo: -5,74

Costituenti: 19

Cambio: -2,47%

Prezzo di apertura: 231.35

Volume Totale: 19.22 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

18 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 227,45

19 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 225.11

22 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 230.76

23 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 241.35

24 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 236.44

25 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 229.37

25 giugno 2020 ore 12,00 AM raggiunto 226.41

Indice Marijuana Stati Uniti 39.73

In data 26/6/2020

Negativo: -0.09

Costituenti: 30

Cambio: -0,23%

Prezzo di apertura: 39.08

Volume Totale: 7.79 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

18 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 40.78

19 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 41.27

22 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 40.90

23 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.48

24 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 39.89

25 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 39.73

25 giugno 2020 ore 11,30 AM raggiunto 39.75

Andamento borsistico aggiornato in data 26 giugno 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 26 giugno 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Lexaria Bioscience presenta richiesta di fondi per gli studi per terapie anti Covid-19 e ottiene una nuova licenza Expanded Health Canada

Lexaria Bioscience Corp. (OTC: LXRP) (CSE: LXX) (CNSX: LXX.CN) (la “Società” o “Lexaria“), un innovatore globale nelle piattaforme di consegna di farmaci, annuncia di aver presentato una domanda di sovvenzione agli Stati Uniti presso il National Institutes of Health (NIH) intitolato “Farmacocinetica esplorativa sugli animali in vivo e in vivo e modellistica preliminare di efficacia di composti antivirali selezionati somministrati per via orale in seguito al potenziamento della formulazione di DehydraTECH.” ai sensi del loro Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (NIAID) Annuncio di opportunità di finanziamento (FOA) RFA-AI-20-028 – Partenariati per contromisure contro agenti patogeni selezionati.

Emerald Organic Products lancia Emerald Shield™ Division su tutto il territorio nazionale e si prepara alla ‘seconda ondata’ di Coronavirus

Emerald Organic Products, Inc. (OTC: EMOR) (la “Società”, “Emerald Organic” o “Emerald Organic Products”), una società diversificata di scienze della salute, è lieta di annunciare il lancio di Emerald Shield ™, un soluzione globale sviluppata per facilitare le iniziative necessarie in un mondo post-COVID-19 attento alla sicurezza. Con la missione di supportare comunità, aziende e comuni negli Stati Uniti, le aree di interesse chiave di Emerald Shield sono le sue soluzioni di sicurezza pubblica guidate tecnologicamente e le piattaforme trasformative di salute e benessere.

CB2Insights annuncia emendamenti alla nota di emissione detenuta da Merida Capital Partners

CB2 Insights (CSE: CBII; OTCQB: CBIIF) (“CB2” o la “Società”), annuncia di aver modificato i termini della sua cedola premissoriaemessa ed eccezionale detenuta da Merida Capital Partners (“Merida“), che è stata progettata per aiutare la Società a raggiungere i suoi piani di crescita a lungo termine e favorire la redditività continua.

Naturally Splendid spedisce un container di canapa alla Corea del Sud

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (“Naturally Splendid”) (TSXV: NSP) (OTC: NSPDF) (Francoforte: 50N) fornisce il seguente aggiornamento per quanto riguarda le spedizioni di semi di canapa con scafo esportati in Corea del Sud. Naturalmente Splendid è lieto di annunciare che è stato elaborato un ordine di acquisto per un container da 40 ′ di semi di canapa con scafo destinato alla Corea del Sud. Questa è la seconda spedizione di circa 20 tonnellate di semi di canapa, spedita in Corea del Sud dal 3 marzo 2020.

Naturalmente Splendid continua a ricevere un crescente interesse dal sud-est asiatico che cerca in Canada alimenti sicuri ed efficaci. La Società sta sfruttando questa recente esportazione di semi di canapa con scafo in Corea del Sud, come piattaforma per discutere ulteriori opportunità commerciali per esportare le linee di prodotti prodotte da Naturally Splendid in questa regione.

MediPharm Labs pubblica i risultati del primo Quadrimestre 2020, annullato il percorso di crescita internazionale



MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) (“MediPharm Labs” o la “Società”) un leader globale nell’estrazione di cannabis specializzata, guidata dalla ricerca, distillazione e prodotti derivati, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2020. La Società ha inoltre fornito un aggiornamento sulla creazione delle sue piattaforme di produzione globali certificate Good Practices Practices (“GMP”) e di nuovi flussi internazionali di entrate medicinali, per il benessere e per uso ricreativo per adulti.

