Borsa: canapa, con il Coravirus, Canada in risalita, USA in discesa

Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada e USA hanno vissuto una settimana con valori contrapposti: la Borsa canadese riesce a chiudere una settimana travagliata ma con valori positivi nella sua coda in vista del weekend. Tutt’altro andamento per la Borsa USA che, grandemente asfittica, chiude in drammatico valore negativo. Pesa su tutto questo lo sviluppo della questione del Virus COVID-19.

Indice Marijuana Canada 172.51

In data 14/2/2020 è

Positivo: +1,80

Costituenti: 16

Cambio: 1,05%

Prezzo di apertura: 170.27

Volume Totale: 82.91 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

6 febbraio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 192.99

7 febbraio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 184.10

10 febbraio 2019 ore 10.30 AM raggiunto 180.27

11 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 172.92

12 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 178.03

13 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 172.32

6 febbraio 2020 ore 04,30 PM raggiunto 172,17

Indice Marijuana Stati Uniti 45.16

In data 14/2/2020 è

Negativo: -0.06

Costituenti: 31

Cambio: -0,13%

Prezzo di apertura: 44.60

Volume Totale: 12.82 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

6 febbraio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 48.26

7 febbraio 2019 ore 10.30 AM raggiunto 47.40

10 febbraio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 47.10

11 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 45.61

12 febbraio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 45.24

13 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 44.46

13 febbraio 2020 ore 04,00 PM raggiunto 45.16

Andamento borsistico aggiornato in data 14 febbraio 2020

Su più di 200 titoli analizzati quotidianamente tra le società operanti nella produzione e commercializzazione di canapa a livello mondiale ed in relazione all’andamento della Borse del settore, alla data del 14 febbraio 2020, cinque sono sul podio USA compresa Greenlane Holdings Inc. (NASDAQ:GNLN) ed altre.

Greenlane Holdings Inc. (NASDQ:GNLN)

I titoli di Greenlane Holdings Inc. (NASDAQ:GNLN) hanno chiuso la giornata di trattazione titoli con un valore di $2,13 per singola azione posseduta. Se tali azioni fossero comparate con la chiusura precedente a $2.03 per singola azione, la crescita odierna si attesterebbe a $0.10 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di 4,93% nel prezzo di ogni singola azione posseduta sul mercato GNLN.

Medipharm Labs Corp (OTC:MEDIF)

Nella giornata odierna le azioni di Medipharm Labs Corp(OTC:MEDIF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $2.05 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $1.93 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,12 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 6.22% nel prezzo delle azioni sul mercato MEDIF.

Supreme Cannabis Company Inc. (OTC:SPRWF)

Nella giornata odierna le azioni di Supreme Cannabis Company Inc. (OTC:SPRWF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.32 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.30 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,02 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 6.67% nel prezzo delle azioni sul mercato SPRWF.

Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY)

Le azioni di Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) hanno chiuso la giornata di trattazioni a $16.86 per singola azione posseduta. Se comparate con la chiusura precedente a $16.01 le azioni della società segnalerebbero una crescita odierna di $0,85 per ogni singola azione posseduta, il che rappresenta una crescita approssimativa di 5,31% per singola azione sui mercati TLRY.

Vireo Health International Inc. (OTC:VREOF)

Le azioni di Vireo Health International Inc. (OTC:VREOF) oggi hanno chiuso la giornata di contrattazioni a $0.90 per singola azione posseduta. Se comparate con la precedente chiusura a $0,84 per azione, la crescita odierna si attesta a $0.06 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 7.14% nel prezzo delle azioni sul mercato VREOF.

