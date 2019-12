Borsa: canapa, Canada in netto rialzo, USA in picchiata

Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada e USA hanno vissuto una settimana con segno contrastante: chiaramente positivo nel caso del Canada ma con una curva drammaticamente negativa nel caso della Borsa USA.

Indice Marijuana Canada 214.32

In data 20/12/2019 è

Positivo: +4,24

Costituenti: 20

Cambio: 2,02%

Prezzo di apertura: 211.01

Volume Totale: 38.46 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

12 dicembre 2019 ore 10,40 AM raggiunto 210.30

13 dicembre 2019 ore 10,30 PM raggiunto 226.49

16 dicembre 2019 ore 10.40 AM raggiunto 219.63

17 dicembre 2019 ore 10,30 AM raggiunto 218.87

18 dicembre 2019 ore 10,50 AM raggiunto 212.03

19 dicembre 2019 ore 10,50 AM raggiunto 213.85

19 dicembre 2019 ore 04,30 PM raggiunto 212.97

Indice Marijuana Stati Uniti 49.32

In data 20/12/2019 è

Negativo: -0.32

Costituenti: 25

Cambio: 0,06%

Prezzo di apertura: 49.21

Volume Totale: 4.49 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

12 dicembre 2019 ore 10,30 AM raggiunto 51.27

13 dicembre 2019 ore 10.00 AM raggiunto 51.95

16 dicembre 2019 ore 09,30 AM raggiunto 51.72

17 dicembre 2019 ore 09,50 AM raggiunto 51.19

18 dicembre 2019 ore 10,30 AM raggiunto 50.43

19 dicembre 2019 ore 09,50 AM raggiunto 49,21

19 dicembre 2019 ore 04,30 PM raggiunto 49.15

Andamento borsistico aggiornato in data 20 dicembre 2019

Su più di 200 titoli analizzati quotidianamente tra le società operanti nella produzione e commercializzazione di canapa a livello mondiale ed in relazione all’andamento della Borse del settore, alla data del 20 dicembre 2019, cinque sono sul podio USA in considerazione che s’è trattato di una settimana in positivo soprattutto in chiusura della settimana borsistica nel caso canadese, mentre per quel che riguarda la Borsa USA, anche per l’incertezza derivata dall’impeachment del Presidente Trump, è stata debole in tutta la settimana ed ha chiuso la curva settimanale con valori nettamente negativi

cbdMD Inc. (OTC:YCBD)

I titoli di cbdMD Inc. (OTC:YCBD) hanno chiuso la giornata di trattazione titoli con un valore di $3,11 per singola azione posseduta. Se tali azioni fossero comparate con la chiusura precedente a $2.88 per singola azione, la crescita odierna si attesterebbe a $0.23 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di 7,99% nel prezzo di ogni singola azione posseduta sul mercato YCBD.

Digipatch Inc (OTC:DIGP)

Nella giornata odierna le azioni di Digipatch Inc (OTC:DIGP) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.11 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.10 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,01 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 10.00% nel prezzo delle azioni sul mercato DGIP.

Planet 13 Holdings Inc. (OTC:PLNHF)

Nella giornata odierna le azioni di Planet 13 Holdings Inc.(OTC:PLNHF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $1.76 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $1.65 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,11 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 6.67% nel prezzo delle azioni sul mercato PLNHF.

Marimed Inc (OTC:MRMD)

Le azioni di Marimed Inc (OTC:MRMD) hanno chiuso la giornata di trattazioni a $0.64 per singola azione posseduta. Se comparate con la chiusura precedente a $0.58 le azioni della società segnalerebbero una crescita odierna di $0,06 per ogni singola azione posseduta, il che rappresenta una crescita approssimativa di 10,34% per singola azione sui mercati MRMD.

THC Biomed Intl Ltd (OTC:THCBF)

Le azioni di THC Biomed Intl Ltd (OTC:THCBF) oggi hanno chiuso la giornata di contrattazioni a $0.12 per singola azione posseduta. Se comparate con la precedente chiusura a $0,11 per azione, la crescita odierna si attesta a $0.01 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 9.09% nel prezzo delle azioni sul mercato THCBF.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database