Borsa: canapa, Canada in netto positivo, USA ancora in rosso

Le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 29 maggio hanno mostrato un andamento fortemente volatile. Le principali piazze nella Borsa dove la canapa è merce di assoluto rilievo, Canada e USA, sono sempre sull’altalena, soprattutto ora, in epoca di Covid-19. E così, anche questa settimana Canada e USA vanno sull’otto volante, chiudendo, però, in linea con l’andamento dei titoli di settore negli ultimi giorni. Canada in positivo (+3,89) e USA in negativo ancora una volta (-0,42)

Indice Marijuana Canada 253.80

In data 29/5/2020 è

Positivo: +3,89

Costituenti: 19

Cambio: 1,56%

Prezzo di apertura: 250.66

Volume Totale: 104.44 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

21 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 237.36

22 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 253.06

25 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 260.15

26 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 255.50

27 maggio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 247.62

28 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 266.05

28 maggio 2020 ore 04,00 PM raggiunto 253.81

Indice Marijuana Stati Uniti 42.75

In data 29/5/2020

Negativo: -0.42

Costituenti: 30

Cambio: -0,79%

Prezzo di apertura: 43.29

Volume Totale: 30.85 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

20 maggio 2020 ore 03,00 PM raggiunto 37.61

21 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 38.03

22 maggio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 39.73

26 maggio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 43.25

27 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.89

28 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 43.74

28 maggio 2020 ore 03,00 PM raggiunto 42.74

Novità societarie tra le aziende quotate in Borsa, aggiornamento alla data del 29 maggio 2020

Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e cannabis sta fortemente evolvendosi. La recente vicenda globale del Covid-19 induce elementi di forte pressione e volatilità nelle Borse globali, in specie nelle due principali Borse del settore Canapa, ovvero USA e Canada. Alcune società trasformano la attuale crisi in opportunità e procedono a trasformazioni societarie oppure innovazioni non solo in ambito economico-finanziario. Ecco alcune delle novità del mercato di settore e riguardanti le società quotate in Borsa che agiscono in questa specifica branca industriale mondiale.

I dati aggiornati del Bilancio Finanziario di CanopyRivers relativi al quarto Trimestre e per l’anno fiscale 2020

Canopy Rivers Inc. TSX:RIV,OTC, CNPOF) pubblicherà i dati del report finanziario del Quarto Trimestre e per l’Anno Fiscale 2020 chiuso al 31 marzo scorso prima dell’apertura dei mercati il prossimo 3 giugno. I bilanci consolidati sottoposti a revisione contabile della Società e le discussioni e le analisi della direzione per i tre e dodici mesi chiusi al 31 marzo 2020 saranno disponibili sul profilo della Società su SEDAR all’indirizzo e sul sito Web della Società all’indirizzo. A seguito del rilascio dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’anno fiscale 2020, Canopy Rivers ospiterà una teleconferenza e un webcast audio con Narbé Alexandrian, Presidente e CEO e Eddie Lucarelli, CFO alle 9:00 AM Eastern Time di mercoledì 3 giugno 2020.

Aphria Inc. annuncia il passaggio al NASDAQ

Aphria Inc. (TSX:APHA e NYSE:APHA) continuerà ad operare in APHA fino all’8 giugno 2020, una società leader mondiale che opera nel settore della cannabis, ha annunciato ieri che trasferirà la lista delle proprie azioni dal New York Stock Exchange NYSE nel Nasdaq Global Select Market NASDAQ con effetto da venerdì 5 giugno 2020 dopo la chiusura del mercato. La Società prevede che le sue azioni ordinarie inizieranno a essere negoziate come titoli quotati al Nasdaq sul mercato aperto lunedì 8 giugno 2020 e continueranno ad essere quotate sotto il simbolo “APHA”. Questa transizione non avrà alcun impatto sulla quotazione principale della Società alla Borsa di Toronto (TSX: APHA).

Green Thumb Industries a favore di Open Rise Niles dal 28 maggio espande il proprio numero di punti vendita cannabis portandoli ad otto in Illinois e 45 a livello nazionale

Green Thumb Industries Inc. (“Green Thumb”) (CSE: GTII) (OTCQX: GTBIF), una delle principali società nazionali di beni confezionati di consumo di cannabis e proprietaria dei negozi al dettaglio Rise™ ed Essence, ha annunciato oggi l’espansione della sua impronta al dettaglio in Illinois con l’apertura di Rise Niles, l’ottavo negozio dell’azienda nell’Illinois e il 45esimo nella nazione, il 28 maggio. Questo è il terzo negozio per soli adulti Green Thumb che ha aperto quest’anno in Illinois. La società ha aperto un totale di sei negozi in tutto il paese da inizio anno.

Sugarbud annuncia una linea di credito facilitato assicurato per 5.0 milioni di Dollari con Connect First Credit Union Ltd.

Sugarbud Craft Growers Corp. (TSXV: SUGR, SUGR.WT) (“Sugarbud” o la “Società”) è lieta di annunciare che ha sottoscritto una lettera di impegno con Connect First Credit Union Ltd. (“First Calgary”) in rispetto di una linea di credito garantita senior da $ 5,0 milioni (il “Credit Facility”) . Il tasso di interesse impegnato ai sensi della linea di scade cinque anni dopo la chiusura. La linea di credito sostituisce la linea di debito esistente della Società con Pillar Capital Corp. I proventi della linea di credito verranno utilizzati per rimborsare $ 2,04 milioni in essere nell’ambito della linea di debito esistente e per scopi di capitale circolante in corso. La Società ha il diritto di rimborsare senza penalità gli importi in essere ai sensi della linea di credito prima della data di scadenza. La linea di credito è soggetta al costante rispetto delle convenzioni finanziarie ordinarie. Salvo il soddisfacimento di determinate condizioni abituali, compresa la messa a punto della documentazione di sicurezza, l’intero importo della linea di credito sarà disponibile alla chiusura; che la Società prevede di verificarsi entro il 1 ° giugno 2020 o intorno a tale data, il tasso di credito è riferito al Canada Bond per cinque anni + 3,55% con un tasso minimo minimo del 4,25% e

Canopy Growth a favore di Webcast pubblica il terzo quadrimestre ed i dati dell’anno fiscale 2020 in conference call pubblica oggi

Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth” o la “Società”) (TSX: WEED) (NYSE: CGC) pubblicherà i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre e l’anno fiscale 2020 chiuso al 31 marzo 2020 prima dell’apertura dei mercati finanziari il 29 maggio, il 2020. Dopo il rilascio dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’anno fiscale 2020, Canopy Growth ospiterà un webcast audio con David Klein, CEO e Mike Lee, EVP e CFO alle 10:00 Eastern Time il 29 maggio 2020.

