Borsa: canapa, Canada in forte calo e USA in lieve rialzo per il Covid-19

Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada e USA, hanno delineato un andamento alterno e volatile, nel caso statunitense, però, chiude negativamente, in fondo ad una settimana segnata dal contrasto diplomatico e commerciale tra USA e Cina, per la questione del Covid-19, mentre la Borsa canadese chiude con un segno positivo abbastanza netto.

Indice Marijuana Canada 154.11

In data 15/5/2020 è

Positivo: +7,81

Costituenti: 19

Cambio: 5,34%

Prezzo di apertura: 144.63

Volume Totale: 30.09 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

7 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 118.39

8 maggio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 117.53

11 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 163.43

12 maggio 2020 ore 16,00 PM raggiunto 162.72

13 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 147.88

14 maggio 2020 ore 10,00 AM raggiunto 148.25

14 maggio 2020 ore 12,30 PM raggiunto 155.88

Indice Marijuana Stati Uniti 31.80

In data 15/5/2020 è

Negativo: -0.22

Costituenti: 30

Cambio: -0,22%

Prezzo di apertura: 30.69

Volume Totale: 7.67 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

7 maggio 2020 ore 10.20 AM raggiunto 31.79

8 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 32.10

11 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 32.11

12 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 33.02

13 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 32.59

14 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 31.76

14 maggio 2020 ore 12.25 PM raggiunto 31.79

Su più di 200 titoli analizzati quotidianamente tra le società operanti nella produzione e commercializzazione di canapa a livello mondiale ed in relazione all’andamento della Borse del settore dopo il fine settimana di Pasqua, alla data del 15 maggio 2020, cinque sono tra le peggiori società quotate in Borsa, compresa la Harborside Inc. (CSE:HBOR).

Harborside Inc. (CSE:HBOR)

I titoli di Harborside Inc. (CSE:HBOR) hanno chiuso la giornata di trattazione titoli con un valore di $0,41 CAD per singola azione posseduta. Se tali azioni fossero comparate con la chiusura precedente a $0.45 per singola azione, la decrescita odierna si attesterebbe a $0.04 per azione il che rappresenta una decrescita approssimativa di -8,89% nel prezzo di ogni singola azione posseduta sul mercato HBOR. Agli inizi del mese, Harborside ha annunciato variazioni nelle attività del dispensario a San Jose per aggiornarsi alle disponibilità della Contea di Santa Clara, destinando tutto alle sole necessità della clientela medicale.

Indus Holdings Inc. (OTC:INDXF)

Nella giornata odierna le azioni comprese nel settore OTC di Indus Holdings, Inc. (OTC:INDXF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.3356 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.3570 per azione, la decrescita odierna risulterebbe pari a -$0,0214 per singola azione posseduta il che rappresenta una decrescita approssimativa di -5,99% nel prezzo delle azioni sul mercato INDXF. Una settimana fa Indus Holdings ha annunciato che la società ha assicurato 2.885,000 in stock options per funzionari e impiegati esercitabili al prezzo di $0,48 con data finale il 15 aprile 2030.

MedMen Enterprises Inc. (OTC:MMNFF)

Nella giornata odierna le azioni di MedMen Enterprises Inc. (OTC:MMNFF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.173 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.1844 per azione, la decrescita odierna risulterebbe pari a -$0,0114 per singola azione posseduta il che rappresenta una decrescita approssimativa di -6.18% nel prezzo delle azioni sul mercato MMNFF. Molto di recente, MedMen Enterprises ha annunciato che avrebbe resi pubblici molto presto i risultati della propria operatività finanziaria per il terzo quadrimestre 2020 terminato il 28 marzo 2020.

Meta Growth Corp. (TSXV:META)

Le azioni di Meta Growth Corp. (TSXV:META) hanno chiuso la giornata di trattazioni a $0.09 CAD per singola azione posseduta. Se comparate con la chiusura precedente a $0.095 le azioni della società segnalerebbero una decrescita odierna di -$0,005 per ogni singola azione posseduta, il che rappresenta una decrescita approssimativa di -$5,26 % per singola azione sui mercati META.Recentemente, Meta Growth Corp. ha annunciato che potrebbe posporre la pubblicazione dei dati relativi al proprio andamento finanziario per il periodo di sei mesi conclusosi il 29 febbraio 2020 con una esenzione temporanea, OSC Ontario Instruments 51-502.

Vireo Health International Inc. (OTC:VREOF)

Nella giornata di oggi le azioni comprese in OTC di Vireo Health International Inc. hanno chiuso la trattazione a -$0,32 USD per singola azione. Se comparate con la precedente chiusura a $0,3544 per azione, la decrescita odierna si attesa a $0,0344 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di -9,71% nel prezzo di ogni singola azione di VREOF. Recentemente Vireo Health ha annunciato che Army Langer ha rassegnato le proprie dimissioni dal Board dei Direttori della società.

