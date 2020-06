Le principali Borse di canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 19 giugno hanno mostrato un andamento settimanale particolarmente agitato, pur sempre sotto stress a causa delle variabili internazionali, soprattutto il Covid-19 e la alterna valutazione del petrolio, la chiusura in entrambi i casi ha un po’ rabberciato le iniziali curve apertesi con valutazioni ancor più negative

Indice Marijuana Canada 227.80

In data 19/6/2020 è

Negativo: -0,84

Costituenti: 18

Cambio: -0,37%

Prezzo di apertura: 226.26

Volume Totale: 9.33 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

11 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 236.25

11 giugno 2020 ore 03,30 PM raggiunto 226.24

12 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 230.81

15 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 224.05

16 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 233.21

17 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 228.48

18 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 227,49

Indice Marijuana Stati Uniti 40.54

In data 19/6/2020

Negativo: -0.15

Costituenti: 30

Cambio: -0,37%

Prezzo di apertura: 39.98

Volume Totale: 3.92 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

11 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 40.85

11 giugno 2020 ore 03.45 PM raggiunto 39.94

12 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 40.10

15 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 39.82

16 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.40

17 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 40.73

18 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 40.55

Andamento borsistico aggiornato in data 19 giugno 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 19 giugno 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e cannabis e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Oxford Investments Holdings Inc.: attivata in Florida la coltivazione della canapa con Pioneer Green Farms

Oxford Investments Holdings Inc. (OTC Pink: OXIHF) (“Oxford” o la “Società”) è lieta di annunciare che la sua controllata con sede in Florida, Pioneer Green Farms LLC. (“Pioneer Green”), ha iniziato le operazioni di coltivazione della canapa in Florida. Il vivaio di agrumi di Drymon (“Drymon’s”) di Sarasota, in Florida, ha ottenuto una licenza di coltivazione della canapa dal Dipartimento dell’Agricoltura e dei Servizi al Consumo della Florida, divisione delle piante. Pioneer Green ha un accordo di licenza con Drymon, in base al quale Drymon è titolare della licenza e gestirà il progetto per conto di Pioneer Green.

Il golfista professionista Rickie Fowler nominato nuovo ambasciatore per Kadenwood LLC, società della cannabis a ciclo completo dal seme allo scaffale

Kadenwood, LLC, una delle principali società di CBD seed-to-shelf dei consumatori dedicata a promuovere la fiducia e la trasparenza nella categoria del benessere tradizionale, ha annunciato oggi l’aggiunta del golfista PGA Tour Pro Rickie Fowler come nuovo ambasciatore del marchio. Fowler sarà presente nella campagna promozionale per il suo marchio di prodotti per la cura personale CBD basati sulle prestazioni, LEVEL SELECT™, che aiuta gli utenti a mantenere uno stile di vita sano e attivo, dalle attività quotidiane più piccole all’esercizio fisico, agli sport agonistici e altro ancora.

Thailandia: La legalizzazione della marijuana prevista in via di completamento nel 2020

La Thailandia ha una lunga e forte storia con la cannabis, dalla medicina tradizionale ai mercati neri di alta classe. L’erba era legale fino agli anni ’30 ed era ampiamente usata nella medicina tradizionale tailandese. Sfortunatamente, a causa delle pressioni internazionali, la Thailandia ha avviato un processo di proibizione delle droghe e ha introdotto alcune delle sue prime leggi antidroga. Ora, quasi 90 anni dopo, l’erba è di nuovo legale in Thailandia, ma solo per uso medicinale. Nel 2019, il Thailand Narcotics Act è stato modificato per consentire l’uso della cannabis a scopi medici e di ricerca. Questo passo ha reso la Tailandia il protagonista della regione, quando si tratta di marijuana, mentre altri Paesi circostanti hanno iniziato solo ora le loro legislazioni in questo settore.

City view Green Holdings Inc. salda i debiti e consiglia la costruzione nella sede di 49 Easton Road a Brantford, Ontario

City View Green Holdings Inc. (OTCQB: CVGRF) (“City View” o la “Società”), negoziando attraverso le strutture del Canadian Securities Exchange (“CSE”) sotto il simbolo “CVGR” e su OTCQB® sotto il simbolo “CVGRF” annuncia un accordo di anticipazione raggiunto con un prestatore a condizioni di mercato in relazione al prestito garantito di $ 450.000 stipulato nel maggio 2019, che doveva scadere il 31 maggio 2020 (fare riferimento al comunicato stampa del 31maggio 2019). Conformemente ai termini del contratto dianticipazione, la Società ha versato al prestatore $250.000 del capitale, unitamente a tutti gli interessi dovuti alla data di scadenza. La restante somma capitale di $ 200.000 e gli interessi relativi saranno dovuti il ​​1° dicembre 2020. In relazione a questo accordo, la Società ha emesso al prestatore 1.000.000 warrant di acquisto di azioni ordinarie, ciascuno dei quali è esercitabile in un’azione comune della Società in un prezzo di $ 0,15 fino al 30 gennaio 2021. Questi titoli hanno un periodo di attesa che scade il 10 ottobre 2020 in conformità con le leggi sui titoli applicabili.

Liberty Health Sciences aprirà il nuovo dispensario Stuart, 25sima apertura lungo la Treasure Coast della Florida



Liberty Health Sciences Inc. (CSE: LHS) (OTCQX: LHSIF) www.libertyhealthsciences.com (“Liberty” o “Azienda”), un fornitore di cannabis di alta qualità ha annunciato oggi che intende aprire le porte del suo 25° dispensario a Stuart, in Florida, entro giovedì 18 giugno, previa approvazione del Dipartimento della salute della Florida. Il nuovissimo dispensario Liberty da 5.000 piedi quadrati si trova al 3323 SE Federal Highway Stuart, FL. 34997 e offre un ampio spazio espositivo e commerciale, due sale di consultazione private e una grande attesa. Il negozio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19, sabato, dalle 10 alle 17 e domenica, alle 12 alle 17:00 Come per tutte le location Liberty, le opere d’arte murali di ispirazione locale saranno presenti in tutto il negozio su base rotante.

