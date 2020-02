Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada e USA hanno vissuto una settimana con foschi valori negativi. A differenza della settimana precedente frutto della pressione della volatilità complessiva delle Borse a livello globale, in questa settimana che si valuta al 7 febbraio 2020, l’andamento della diffusione del Coronavirus e soprattutto la risposta cupa data dai mercati mondiali hanno determinato curve borsistiche che chiudono in negativo.

Indice Marijuana Canada 190.26

In data 7/2/2020 è

Negativo: -4,00

Costituenti: 16

Cambio: -2,06%

Prezzo di apertura: 194.51

Volume Totale: 45.66 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

30 gennaio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 205.59

31 gennaio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 201.18

3 febbraio 2019 ore 10.30 AM raggiunto 192.03

4 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 197.48

5 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 199.37

6 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 192.99

6 febbraio 2020 ore 04,00 PM raggiunto 190,53

Indice Marijuana Stati Uniti 48.13

In data 7/2/2020 è

Negativo: -0.45

Costituenti: 31

Cambio: -0,93%

Prezzo di apertura: 48.51

Volume Totale: 13.67 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

30 gennaio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 51.10

31 gennaio 2019 ore 10.30 AM raggiunto 50.84

3 febbraio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 50.38

4 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 49.95

5 febbraio 2019 ore 10,30 AM raggiunto 49.18

6 febbraio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 48.26

6 febbraio 2020 ore 04,00 PM raggiunto 48.12

Andamento borsistico aggiornato in data 7 febbraio 2020

Su più di 200 titoli analizzati quotidianamente tra le società operanti nella produzione e commercializzazione di canapa a livello mondiale ed in relazione all’andamento della Borse del settore, alla data del 7 febbraio 2020, cinque sono sul podio USA compresa 4Front Ventures Corp (OTC:FFNTF) ed altre.

4Front Ventures Corp (OTC:FFNTF)

I titoli di 4Front Ventures Corp (OTC:FFNTF) hanno chiuso la giornata di trattazione titoli con un valore di $0,5095 per singola azione posseduta. Se tali azioni fossero comparate con la chiusura precedente a $0.47752 per singola azione, la crescita odierna si attesterebbe a $0.03198 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di 6,70% nel prezzo di ogni singola azione posseduta sul mercato FFNTF.

Aurora Cannabis Inc. (NYSE:ACB)

Nella giornata odierna le azioni di Aurora Cannabis Inc. (NYSE:ACB) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $2.14per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $2.20 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,14 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 7.00% nel prezzo delle azioni sul mercato NYSE.

Fire & Flower Holdings Corp (OTC:FFLWF)

Nella giornata odierna le azioni di Fire & Flower Holdings Corp(OTC:FFLWF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.75 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.72 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,03 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 4.17% nel prezzo delle azioni sul mercato FFLWF.

Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL)

Le azioni di Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL) hanno chiuso la giornata di trattazioni a $1.45 per singola azione posseduta. Se comparate con la chiusura precedente a $1.35 le azioni della società segnalerebbero una crescita odierna di $0,10per ogni singola azione posseduta, il che rappresenta una crescita approssimativa di 7,41% per singola azione sui mercati SNDL.

Terra Tech Corp (OTC:TRTC)

Le azioni di Terra Tech Corp (OTC:TRTC) oggi hanno chiuso la giornata di contrattazioni a $0.16 per singola azione posseduta. Se comparate con la precedente chiusura a $0,15per azione, la crescita odierna si attesta a $0.01 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 6.67% nel prezzo delle azioni sul mercato TRTC.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database