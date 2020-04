Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada e USA, mostrano ancora forti segni di volatilità sulle piazze internazionali, con un segno relativamente migliore per la Borsa canadese rispetto al segno positivo molto più timido nel caso della Borsa USA.

Indice Marijuana Canada 117.69

In data 24/4/2020 è

Positivo: +3,55

Costituenti: 19

Cambio: 3,11%

Prezzo di apertura: 120.49

Volume Totale: 60.39 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

16 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 112.61

16 aprile 2020 ore 04,00 PM raggiunto 111.87

17 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 113.46

20 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 116.06

21 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 112,90

22 aprile 2020 ore 10.30 AM raggiunto 113.42

23 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 117.26

23 aprile 2020 ore 16,00 PM raggiunto 117.68

Indice Marijuana Stati Uniti 28.42

In data 24/4/2020 è

Positivo: +0.67

Costituenti: 30

Cambio: 2,41%

Prezzo di apertura: 28.40

Volume Totale: 10.90 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

16 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 26.44

16 aprile 2020 ore 03,00 PM raggiunto 26.61

17 aprile 2020 ore 10.30 AM raggiunto 26.98

20 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 27.72

21 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 27.49

22 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 27.76

23 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 28.70

23 aprile 2020 ore 03,00 PM raggiunto 28.42

Andamento borsistico aggiornato in data 24 aprile 2020

Su più di 200 titoli analizzati quotidianamente tra le società operanti nella produzione e commercializzazione di canapa a livello mondiale ed in relazione all’andamento della Borse del settore dopo il fine settimana di Pasqua, alla data del 24 aprile 2020, cinque sono sul podio USA compresa Acreage Holdings(OTC:ACRGF) ed altre.

Acreage Holdings Inc. (OTC:ACRGF)

I titoli di Aphria Inc (OTC:ACRGF) hanno chiuso la giornata di trattazione titoli con un valore di $2,25per singola azione posseduta. Se tali azioni fossero comparate con la chiusura precedente a $2.05 per singola azione, la crescita odierna si attesterebbe a $0.20 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di 9,76% nel prezzo di ogni singola azione posseduta sul mercato ACRGF. Agli inizi del mese corrente Acreage Holdings ha annunciato la sospensione di ulteriore guida della società ed il termine della compagnia ha proposto la acquisizione di Deep Roots in Nevada causata dalle preoccupazioni connesse con il Covid-19

Cansortium Inc. (OTC:CNTMF)

Nella giornata odierna le azioni comprese nel settore OTC di Cansortium Inc. (OTC:CNTMF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.2615 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.2190 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,0425 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 19.41% nel prezzo delle azioni sul mercato CNTMF. Agli inizi della giornata di ieri, Cansortium ha annunciato l’apertura di un dispensario in East Orlando, il suo 20simo dispensario in Florida ed è il suo terzo nell’area metropolitana di Orlando.

Cresco Labs Inc. (CSE:CL)

Nella giornata odierna le azioni di Cresco Labs Inc. (CSE:CL) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $6.03 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $5.73 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,30 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 5.24% nel prezzo delle azioni sul mercato NEPT. Recentemente Cresco Labs ha annunciato che è stata completata l’espansione della struttura atta a coltivazione in Lincoln IL, la più grande nello Stato e la prima fase dell’espansione presso la sua struttura a Kankakee.

iAnthus Capital Holdings, Inc. (OTC:ITHUF)

Le azioni di iAnthus Capital Holdings Inc. (OTC:ITHUF) hanno chiuso la giornata di trattazioni a $0.2050 per singola azione posseduta. Se comparate con la chiusura precedente a $0.1750 le azioni della società segnalerebbero una crescita odierna di $0,03per ogni singola azione posseduta, il che rappresenta una crescita approssimativa di 17,14% per singola azione sui mercati ITHUF.Le azioni di iAnthus oggi hanno girato nonostante The Schall LawFirm ha annunciato la presentazione di una class action contro iAnthus Capital Holdings Inc.

Green Thumb Industries Inc. (OTC:GTBIF)

Nella giornata di ieri le azioni comprese in OTC di Green ThumbIndustries hanno chiuso la trattazione a 1,90 $ per singola azione. Se comparate con la precedente chiusura a $ 1,64 per azione, la crescita odierna si attesa a $ o,43 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di 7,17% nel prezzo di ogni singola azione di GTBIF. Nella giornata di ieri Green Thumbha annunciato che sarà tenuta una conferenza in forma di conference call il 14 maggio prossimo dopo il rilascio dei dati contenuti nel report del primo trimestre 2020 e dei dati finanziari correlati.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database