Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada (+8,91) e USA(+1,62), hanno vissuto una settimana di ripresa a fronte del tracollo delle due settimane precedenti, settimane caratterizzate dal pesante impatto negativo della crisi del virus Covid19 su tutte le piazze mondiali, asiatiche, europee e quelle del Continente Americano comprese. Si tratta comunque di tenere bene a mente che vi è ancora molta volatilità.

Indice Marijuana Canada 96.52

In data 20/3/2020 è

Positivo: +8,91

Costituenti: 16

Cambio: 10,17%

Prezzo di apertura: 88.37

Volume Totale: 88.37 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

12 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 100.57

12 marzo 2020 ore 04,00 PM raggiunto 94.86

13 marzo 2020 ore 4,30 PM raggiunto 100.09

16 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 93.65

17 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 93,21

18 marzo 2020 ore 10.30 AM raggiunto 94.03

19 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 94.27

19 marzo 2020 ore 04,00 PM raggiunto 96.12

Indice Marijuana Stati Uniti 22.19

In data 20/3/2020 è

Positivo: +1.62

Costituenti: 31

Cambio: 7,88%

Prezzo di apertura: 20.14

Volume Totale: 108.02 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

12 marzo 2020 ore 10.30 AM raggiunto 26.60

12 marzo 2020 ore 15,30 PM raggiunto 25.65

13 marzo 2020 ore 04,30 PM raggiunto 25.98

16 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 23.84

17 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 22.82

18 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 21.605

19 marzo 2020 ore 10,30 AM raggiunto 21.00

19 marzo 2020 ore 15,00 PM raggiunto 22.19

Andamento borsistico aggiornato in data 20 marzo 2020

Su più di 200 titoli analizzati quotidianamente tra le società operanti nella produzione e commercializzazione di canapa a livello mondiale ed in relazione all’andamento della Borse del settore, alla data del 20 marzo 2020, cinque sono sul podio USA compresa 4Front Ventures Corp (OTC:FFNTF) ed altre.

4Front Ventures Corp (OTC:FFNTF)

I titoli di 4Front Ventures Corp (OTC:FFNTF) hanno chiuso la giornata di trattazione titoli con un valore di $0,24 per singola azione posseduta. Se tali azioni fossero comparate con la chiusura precedente a $0.23 per singola azione, la crescita odierna si attesterebbe a $0.01 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di 4,35% nel prezzo di ogni singola azione posseduta sul mercato FFNTF.

Applied Biosciences Corp (OTC:APPB)

Nella giornata odierna le azioni di Applied Biosciences Corp (OTC:APPB) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.699 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.67 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,02 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 2.99% nel prezzo delle azioni sul mercato APPB.

Biome Grow Inc. (OTC:BIOIF)

Nella giornata odierna le azioni di Biome Grow Inc. (OTC:BIOIF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.04 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.03 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,01 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 33.33% nel prezzo delle azioni sul mercato BIOIF.

SOL Global Investments Corp (OTC:SOLCF)

Le azioni di SOL Global Investments Corp (OTC:SOLCF) hanno chiuso la giornata di trattazioni a $0.13 per singola azione posseduta. Se comparate con la chiusura precedente a $0.12 le azioni della società segnalerebbero una crescita odierna di $0,01 per ogni singola azione posseduta, il che rappresenta una crescita approssimativa di 8,33% per singola azione sui mercati SOLCF.

Cannapharmax Inc. (OTC:CPMD)

Le azioni di Cannapharmax Inc. (OTC:CPMD) oggi hanno chiuso la giornata di contrattazioni a $0.97 per singola azione posseduta. Se comparate con la precedente chiusura a $0,75 per azione, la crescita odierna si attesta a $0.22 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 29.33% nel prezzo delle azioni sul mercato CPMD.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database