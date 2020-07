Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada e USA, hanno visto alla data del 24 luglio 2020 rialzare la coda settimanale delle proprie curve chiudere in positivo ma si tratta di valori alquanto sofferti, poiché è forte ancora il clima di volatilità. La curva borsistica settimanale canadese ha avuto una vistosa discesa mentre quella statunitense è sempre stata mediamente sostenuta, poi la chiusura alquanto timida

Indice Marijuana Canada 217.46

In data 24/7/2020 è

Positivo: +0,02

Costituenti: 18

Cambio: +0,01%

Prezzo di apertura: 217.30

Volume Totale: 13.44 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

16 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 222,49

17 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 223.47

20 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 224.55

21 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 220.46

22 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 218.62

23 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 217,53

23 luglio 2020 ore 12,30 PM raggiunto 217,41

Indice Marijuana Stati Uniti 42.60

In data 24/7/2020

Positivo: +0.43

Costituenti: 31

Cambio: 1,02%

Prezzo di apertura: 42.22

Volume Totale: 8.17 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

16 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.15

17 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.08

20 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.10

21 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.93

22 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 42.03

23 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 42.66

23 luglio 2020 ore 12,30 PM raggiunto 42.63

Andamento borsistico aggiornato in data 24 luglio 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 24 luglio 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Scienziati federali svelano il programma per migliorare la accuratezza dei test di laboratorio su canapa e marijuana

Un’agenzia federale della scienza ha lanciato un programma martedì, volto ad aiutare i laboratori a misurare accuratamente i composti chimici chiave nei prodotti di canapa e marijuana tra cui oli, edibili, tinture e balsami. Il programma di garanzia della qualità della cannabis (CannaQAP) del National Institute of Science and Technology potrebbe aiutare ad aumentare la precisione nell’etichettatura dei prodotti e aiutare i laboratori forensi a distinguere i prodotti tra canapa e marijuana legalmente federali, che è ancora una sostanza controllata dal Programma 1 legale in diversi stati. NIST, parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, è un’agenzia di scienze fisiche che aiuta a stabilire standard di settore per incoraggiare l’innovazione e migliorare la capacità delle industrie statunitensi di competere nell’economia mondiale.

Le nuove linee guida sullo sviluppo delle droghe e della cannabis non miglioreranno la definizione del settore, affermano esperti legali specializzati

Gli esperti legali del settore della canapa hanno affermato che le linee guida recentemente pubblicate sullo sviluppo di farmaci a base di cannabis che ha emesso martedì la Food and Drug Administration statunitense non influenzeranno necessariamente le future normative sui prodotti a base di CBD e che non è ancora chiaro se le raccomandazioni saranno trasformate in regole. “Un documento di orientamento non significa che lo stiano necessariamente emettendo con un occhio al futuro regolamento, significa solo che prima di finalizzare il documento di orientamento, prenderanno in considerazione i commenti del pubblico“, ha dichiarato l’avvocato della cannabis Jonathan Havens, un partner di Washington DC con sede presso Saul Ewing Arnstein & Lehr. “Non sono sicuro che vedremo uscire una serie specifica di regolamenti“.

Prosegue la lotta per acquisire il controllo su GenCanna in Aula di Tribunale man mano che la società fuoriesce dalla bancarotta

Il controllo su GenCanna, una società che opera nel settore dellacanapa e del CBD del Kentucky che aveva presentato istanza di fallimento al Capitolo 11 a febbraio, è ora oggetto di controversia in una corte d’appello per fallimenti del 6° Circuito. La società di cannabis con sede nel Massachusetts MariMed, una delle principali parti interessate di GenCanna, ha presentato un avviso giovedì mostrando l’intenzione di appellarsi a un ordine del giudice americano in fallimento che ha scoperto che MariMedaveva agito in modo improprio tentando di sostituire i membri del consiglio di amministrazione della GenCanna e costringere il presidente Steve Bevan e CEO Matty Mangone-Miranda, secondo la Legge 360. L’appello arriva dopo che la maggior parte delle attività di GenCanna sono state vendute al suo principale creditore, MGG Investment Group, finanziatore privato con sede a New York, per oltre 75 milioni di Dollari. Secondo quanto riferito, GenCanna sta lavorando alle trattative di transazione con MGG Investment Group per risolvere i reclami del comitato dei creditori non garantiti.

La USDA approva il piano di produzione di canapa per Minnesota, Puerto Rico, Tennessee

I funzionari federali del Dipartimento Agricoltura con il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti hanno firmato questa settimana i piani di produzione della canapa per due Stati e un territorio degli Stati Uniti. Il Minnesota, che è stato uno stato di canapa per sei anni nell’ambito del programma pilota Farm Bill 2014, ha ricevuto l’approvazione per il suo piano martedì. Lo Stato ha dichiarato all’inizio di quest’anno che avrebbe continuato a operare nell’ambito del programma pilota 2014 per la stagione 2020. L’approvazione dell’USDA per il nuovo piano di canapa dello Stato non cambia questa decisione. A gennaio, il commissario per l’agricoltura del Minnesota Thom Peterson ha scritto in una lettera all’USDA che la data del 31 ottobre per passare dai programmi pilota ai piani approvati dell’USDA non è pratica, causando disagi sia per gli agricoltori che per il personale del dipartimento dell’agricoltura statale.

I gruppi industriali del settore canapa si alleano per esplorare programmi di raccolta fondi ma la strada da fare è ancora molto lunga

I gruppi nazionali del comparto canapa stanno organizzando una campagna per istituire un programma di checkoff, un sistema a volte acrimonico progettato per raccogliere fondi per la ricerca e la promozione del settore tassando coloro che traggono profitto dalla pianta. Esistono check-out per quasi una dozzina di prodotti statunitensi e, nel caso dell’industria lattiero-casearia, i soldi raccolti hanno contribuito a lanciare l’ormai famosa campagna intitoloata “Got Milk?“. I sostenitori dei checkoff indicano un esempio come un vantaggio promozionale e, a volte, gli attori del settore concordano con lo scopo dell’imposta ma ciò non significa che non ci siano mai lamentele o polemiche sul modo in cui i fondi vengono gestiti. La Hemp Industries Association e il National Industrial Hemp Council hanno annunciato all’inizio di questo mese che avrebbero esplorato la creazione di un programma ottenendo feedback su come dovrebbe funzionare un checkoff prima di proporre un piano al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, che lo approverebbe o lo negherebbe.

