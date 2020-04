Borsa: canapa, Canada e USA di nuovo in rosso per il Covid-19

Le principali Borse di settore, nel campo della canapa industriale di livello mondiale, cioé Canada e USA, soffrono della volatilità delle Borse mondiali nell’era del Covid-19, questa settimana però, i timidi segnali di ripresa sono finiti nuovamente nel vortice delle chiusure negative.

Indice Marijuana Canada 111.75

In data 17/4/2020 è

Negativo: -3,69

Costituenti: 19

Cambio: -3,20%

Prezzo di apertura: 116.56

Volume Totale: 61.16 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

9 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 117.48

13 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 108.72

14 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 114,36

15 aprile 2020 ore 10.30 AM raggiunto 113.31

16 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 112.61

16 aprile 2020 ore 04,00 PM raggiunto 111.87

Indice Marijuana Stati Uniti 26.61

In data 17/4/2020 è

Negativo: -0.22

Costituenti: 30

Cambio: -0,82%

Prezzo di apertura: 27.00

Volume Totale: 11.75 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

9 aprile 2020 ore 10.30 AM raggiunto 26.78

13 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 26.43

14 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 27.37

15 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 26.73

16 aprile 2020 ore 10,30 AM raggiunto 26.44

16 aprile 2020 ore 03,00 PM raggiunto 26.61

Andamento borsistico aggiornato in data 17 aprile 2020

Su più di 200 titoli analizzati quotidianamente tra le società operanti nella produzione e commercializzazione di canapa a livello mondiale ed in relazione all’andamento della Borse del settore dopo il fine settimana di Pasqua, alla data del 17 aprile 2020, cinque sono sul podio USA compresa Aphria Inc.(NYSE:APHA) ed altre.

Aphria Inc. (NYSE:APHA)

I titoli di Aphria Inc (NYSE:APHA) hanno chiuso la giornata di trattazione titoli con un valore di $3,47 per singola azione posseduta. Se tali azioni fossero comparate con la chiusura precedente a $3.20 per singola azione, la crescita odierna si attesterebbe a $0.27 per azione il che rappresenta una crescita approssimativa di 8,44% nel prezzo di ogni singola azione posseduta sul mercato APHA.

Green Growth Brands Inc. (OTC:GGBXF)

Nella giornata odierna le azioni di Green Growth Brands Inc. (OTC:GGBXF) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $0.06 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $0.057 per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,003 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 5.26% nel prezzo delle azioni sul mercato GGBXF.

Neptune Wellness Solutions Inc. (NASDAQ:NEPT)

Nella giornata odierna le azioni di Neptune Wellness Solutions Inc. (NASDAQ:NEPT) hanno chiuso la giornata di trattazioni titoli a $2.04 per singola azione posseduta. Se le azioni della compagnia fossero comparate con la chiusura precedente a $1.47per azione, la crescita odierna risulterebbe pari a $0,57 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 38.78% nel prezzo delle azioni sul mercato NEPT.

Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL)

Le azioni di Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL) hanno chiuso la giornata di trattazioni a $0.53 per singola azione posseduta. Se comparate con la chiusura precedente a $0.47 le azioni della società segnalerebbero una crescita odierna di $0,06 per ogni singola azione posseduta, il che rappresenta una crescita approssimativa di 12,77% per singola azione sui mercati SNDL.

TerrAscend Corp. (OTC:TRSSF)

Le azioni di TerrAscend Corp. (OTC:TRSSF) oggi hanno chiuso la giornata di contrattazioni a $1.77 per singola azione posseduta. Se comparate con la precedente chiusura a $1,66 per azione, la crescita odierna si attesta a $0.11 per singola azione posseduta il che rappresenta una crescita approssimativa di 6.63% nel prezzo delle azioni sul mercato TRSSF.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database