Le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 17 luglio hanno vissuto una settimana con valori estremamente negativi in apertura, nella parte mediana dello sviluppo borsistico settimanale hanno visto un lieve rialzo ma la coda porta in entrambi i casi a chiusure in rosso.

Indice Marijuana Canada 223.57

In data 17/7/2020 è

Negativo: -1,42

Costituenti: 18

Cambio: -0,63%

Prezzo di apertura: 224.72

Volume Totale: 28.96 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

9 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 213.45

10 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 214.28

13 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 223.14

14 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 215.35

15 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 224.60

16 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 222,49

16 luglio 2020 ore 3,00 PM raggiunto 223.94

Indice Marijuana Stati Uniti 41.21

In data 17/7/2020

Negativo: -0.21

Costituenti: 31

Cambio: -0,51%

Prezzo di apertura: 41.82

Volume Totale: 10.67 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

2 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 39.44

6 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 40.21

7 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 39.80

8 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 39.15

9 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 38.54

10 luglio 2020 ore 02,30 PM raggiunto 38.83

Andamento borsistico aggiornato in data 17 luglio 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 17 luglio 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Illinois, le Università del Wisconsin strutturano team per testare differenti qualità di canapa con l’apporto dei coltivatori

L’Università dell’Illinois e l’Università del Wisconsin stanno reclutando coltivatori e agricoltori del Midwest affinché piantino e testino differenti varietà di canapa quest’anno in cambio di campioni con forti sconti di cannabinoidi. I partecipanti al progetto debbono accettare almeno due dati campione per singola varietà di pianta perché poi tutti i dati siano archiviati nel Midwestern Hemp Database. La University of Illinois Extensionafferma che le migliori pratiche di gestione BMP e le prestazioni varietali della canapa industriale devono ancora essere determinate.

Produttore canadese di CBD nomina l’ex dirigente Clorox come responsabile dello sviluppo del prodotto

Neptune Wellness Solutions, un estrattore e produttore di CBD Laval, con sede in Quebec, ha nominato l’ex responsabile dello sviluppo del prodotto Clorox, Eric Gharakhanian, direttore dello sviluppo del prodotto per la divisione Health & Wellness Innovations. Gharakhanian guiderà lo sviluppo del portafoglio di prodotti per la salute e il benessere di Neptune nei settori della cura della persona e della cura della casa, concentrandosi su salviettine igienizzanti sostenibili e naturali a base vegetale, disinfettanti per le mani e altre innovazioni, secondo una dichiarazione dell’azienda. “Apprezzo fortemente la salute e la sostenibilità ambientale significativa e mi sforzo di allineare questi valori con il lavoro che faccio per fare la mia parte per avere un impatto positivo su questo mondo“, ha affermato Gharakhanian.

La Legge del Michigan potrebbe comportare un aumento della tassazione sulla canapa, richiede test THC totali

La legislatura del Michigan ha approvato un disegno di legge per allineare ampiamente l’industria della canapa dello stato con gli standard federali, incluso il test totale del THC. La misura aumenta anche le tasse di licenza più di 10 volte. Il disegno di legge è in attesa dell’azione del governatore Gretchen Whitmer dal 2 luglio, secondo il Grand Rapids Business Journal. I coltivatori di canapa del Michigan operano attualmente come piloti di ricerca ai sensi della Farm Bill 2014.

Il Mississippi indirizza i coltivatori della canapa ad adottare il Programma USDA e passando il test del programma statale

Uno degli ultimi Stati che ha consentito la detenzione in proprio della canapa, il Mississippi, sta indirizzando gli agricoltori interessati a coltivare il raccolto per richiedere una licenza di singolo produttore attraverso il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Lo Stato ha approvato la legge sulla coltivazione della canapa nel Mississippi alla fine del mese scorso, legalizzando la coltivazione della canapa e ordinando al commissario per l’agricoltura e il commercio di creare un piano statale. Tuttavia, i legislatori non si sono appropriati dei finanziamenti necessari per attuare un programma statale di coltivazione della canapa, lasciando la supervisione dell’USDA l’unica opzione legale per i produttori di coltivare la canapa. Gli agricoltori del Mississippi devono inviare elettronicamente le loro domande di produzione di canapa USDA a farmbill.hemp@usda.gov per l’elaborazione accelerata a causa delle attuali condizioni di lavoro a distanza dell’agenzia.

Neptune Wellness Solutions sta per vendere 12 milioni di dollari in azioni per operazione di capitale



Una società canadese di salute e benessere sta vendendo oltre 4,7 milioni di azioni ordinarie con un’offerta di 2,65 USD per azione per raccogliere circa 12,65 milioni di dollari. Neptune Wellness Solutions, un estrattore di canapa e produttore di prodotti con sede a Laval, Quebec, ha dichiarato lunedì in una dichiarazione della società che prevede di utilizzare i proventi netti di questa offerta azionaria per capitale circolante e scopi aziendali generali. Gli acquirenti erano investitori istituzionali incentrati sulla sanità elettronica. L’offerta, fatta solo negli Stati Uniti, si è conclusa mercoledì.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database