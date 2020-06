Borsa: canapa, Canada chiude in negativo, USA in positivo

Le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 5 giugno hanno mostrato un andamento fortemente contrastato. In coda alla settimana, la Borsa canadese chiude in negativo (-1,15) e la Borsa USA in lieve positivo (+0,63) rabberciando una settimana alquanto asfittica.

Indice Marijuana Canada 239.22

In data 4/6/2020 è

Negativo: -1,15

Costituenti: 19

Cambio: -0,48%

Prezzo di apertura: 239.93

Volume Totale: 51.13 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

28 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 266.05

28 maggio 2020 ore 04,00 PM raggiunto 253.81

29 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 239,14

1° giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 237.70

2 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 237.69

3 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 241.18

4 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 240.22

4 giugno 2020 ore 03,30 PM raggiunto 238.64

Indice Marijuana Stati Uniti 42.96

In data 1/6/2020

Positivo: +0.63

Costituenti: 30

Cambio: 1,49%

Prezzo di apertura: 41.92

Volume Totale: 16.48 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

28 maggio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 43.69

28 maggio 2020 ore 03,00 PM raggiunto 42.74

29 maggio 2020 ore 03,00 PM raggiunto 41.25

1° giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.89

2 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 42.28

3 giugno 2020 ore 10.30 AM raggiunto 43.33

4 giugno 2020 ore 10,30 AM raggiunto 43.28

4 giugno 2020 ore 02,30 PM raggiunto 42.95

Novità societarie tra le aziende quotate in Borsa, aggiornamento alla data del 29 maggio 2020

Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e cannabis e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Zenabis annuncia l’estensione e la parziale conversione di Note Sicure Convertibili

Zenabis Global Inc. (TSX: ZENA) (“Zenabis” o la “Società”) è lieta di annunciare che ha stipulato accordi definitivi (gli “Accordi di modifica delle note”) con i titolari (i “Noteholder”) di ciascuno di le obbligazioni convertibili subordinate garantite originariamente emesse da Zenabis Investments Ltd. il 17 ottobre 2018, e successive modifiche il 21 agosto 2019 e il 31 gennaio 2020 (ciascuna, una “Nota” e collettivamente, le “Note”).

Greenlane annuncia i risultati finanziari del primo Quadrimestre

Greenlane Holdings, Inc. (“Greenlane” o “la Società”) (Nasdaq: GNLN), uno dei più grandi venditori globali di accessori di cannabis premium e prodotti speciali per la vaporizzazione, ha riportato oggi risultati finanziari per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2020. Aspetti salienti del primo trimestre 2020: (Salvo indicazione contraria, vengono effettuati confronti tra i risultati del primo trimestre 2020 e del quarto trimestre 2019). I ricavi del primo trimestre 2020 sono stati di circa $ 33,9 milioni; Le vendite dei marchi Greenlane sono cresciute a $ 6,3 milioni di dollari, pari al 18,5% delle entrate totali; L’utile lordo è stato di $ 7,3 milioni, pari al 22% delle vendite nette, con un aumento di $ 0,8 milioni, che rappresenta un miglioramento del margine lordo di 414 punti base; Stipulato un nuovo contratto di locazione per un nuovo negozio al dettaglio situato a Barcellona, ​​in Spagna, che è stato aperto al pubblico il 26 maggio 2020;

Curaleaf annuncia la partecipazione allla Piper Sandler 40th Annual Virtual Consumer Marketplace Conference

Green Thumb Industries Inc. (“Green Thumb”) (CSE: GTII) (OTCQX: GTBIF) Curaleah Holdings, Inc(CSE:CURA/OTCQX:CURLF), una società tra i principali operatori di cannabis integrati verticalmente negli Stati Uniti, ha annunciato oggi che Joe Lusardi, CEO di Curaleaf, parteciperà al Panel CEO di Multi-State Operators al Piper Sandler 40th Conferenza annuale del mercato dei consumatori, giovedì 4 giugno 2020 alle 16:15 ET. Inoltre, il management di Curaleaf ospiterà incontri virtuali one-to-one con gli investitori alla conferenza del 4 e 5 giugno 2020.

Tetra Bio-Pharma e Storz & Bickel entrano in accordo di vendita commerciale per il Mighty Mideci Vaporizer

Tetra Bio-Pharma Inc. (“Tetra” o “Azienda”) (TSXV: TBP) (OTCQB: TBPMF), una società biofarmaceutica impegnata nella scoperta e sviluppo di farmaci derivati ​​dai cannabinoidi e Storz & Bickel, una filiale di Canopy Growth Corporation, (TSX: WEED) (NYSE: CGC), un’azienda diversificata leader mondiale nel settore della cannabis, della canapa e della cannabis, è lieta di annunciare di aver finalizzato un accordo di vendita commerciale definitivo per la vendita del dispositivo Mighty Medic come parte del prodotto combinato farmaco-dispositivo CAUMZ ™.

Il ruolo che può svolgere la legalizzazione nel combattere l’ingiustizia razziale

Questa settimana l’Organizzazione nazionale per la riforma delle leggi sulla marijuana (NORML) ha rilasciato una dichiarazione in cui illustra in che modo i sostenitori della marijuana possono svolgere un ruolo nell’attuare la giustizia razziale in America. Dopo la morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis, le voci in tutta la nazione hanno protestato contro la brutalità della polizia e le politiche che colpiscono in modo sproporzionato le comunità di colore. Le disuguaglianze razziali esistono da tempo nell’applicazione delle politiche sulle droghe. Secondo l’analisi dell’American Civil Liberties Union (ACLU), gli afroamericani hanno quasi quattro volte più probabilità di essere arrestati per possesso di marijuana rispetto agli americani bianchi, nonostante il gruppo consumi marijuana a tassi simili. In alcuni stati, i neri avevano fino a sei, otto o quasi dieci volte più probabilità di essere arrestati. Dal 2010 al 2018, le disparità razziali sono effettivamente aumentate nell’applicazione della marijuana.

