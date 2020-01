Le nuove leggi sulla coltivazione e il possesso della cannabis entrano in vigore nel Territorio della Capitale Australiana (ACT) venerdì 31 gennaio. Ma non sono ciò che la maggior parte dei sostenitori della cannabis spererebbe.

Le leggi ACT sono un buon primo passo, ma contraddicono le leggi federali che rendono la coltivazione e il possesso della cannabis un reato. E non è chiaro se queste leggi federali continueranno ad essere applicate nell’ACT.

Le nuove leggi fanno anche poco per regolare l’offerta di cannabis o dei suoi semi. Invece, la legislazione e la regolamentazione sulla cannabis dovrebbero essere affrontate in modo simile all’alcool e al tabacco.

Le nuove leggi consentiranno ai residenti nel territorio di almeno 18 anni di coltivare piante di cannabis in casa. Ci sarà un limite di due piante per persona e quattro per famiglia. E a ogni persona sarà permesso di non avere più di 50 grammi di cannabis essiccata.

Le piante di cannabis possono essere coltivate solo su proprietà private. E solo da persone che abitualmente abitano lì.

Queste leggi non avranno alcun impatto sui reati penali per la coltivazione su larga scala della cannabis o la fornitura di cannabis o semi di cannabis. Resterà inoltre vietata la vendita commerciale di cannabis attraverso punti vendita o bar.

Tuttavia, le leggi pongono l’ovvia domanda: se le persone coltivano piante di cannabis, dove ottengono i semi? Sebbene una persona non venga perseguita per possesso o coltivazione di una pianta di cannabis ai sensi delle nuove leggi ACT, la persona che fornisce i semi o le piante commetterebbe un reato.

Esistono ancora notevoli incertezze sui potenziali conflitti tra queste nuove leggi ACT e le leggi federali che criminalizzano il possesso di cannabis.

Ai sensi del Federal Criminal Code Act del 1995, è un reato possedere una droga controllata. Ciò può comportare una pena di due anni di reclusione.

Il procuratore generale Christian Porter, deputato, ha dichiarato pubblicamente che i reati federali avranno ancora pieno effetto nella legge. Pertanto, l’ufficio del procuratore generale si aspetta che la polizia ACT attui le leggi penali federali dopo il 31 gennaio.

Ciò si tradurrà in una bizzarra situazione in cui le persone che coltivano piante in casa nell’ACT potrebbero infrangere le leggi federali nonostante sia autorizzato dalle leggi locali.

La situazione richiederà una leadership all’interno delle forze dell’ordine per decidere la risposta appropriata.

Nella maggior parte dell’Australia, il possesso di cannabis è ancora un reato. Dato che il 34,8% degli australiani di età superiore ai 14 anni ha fumato cannabis almeno una volta, molti australiani hanno violato la legge.

I costi economici per il sistema giudiziario coinvolti nel perseguire i reati di cannabis sono considerevoli, anche quando sono in atto schemi di diversione.

Gli schemi di diversione in genere richiedono che le persone catturate con piccole quantità di cannabis frequentino l’istruzione o la consulenza sulla droga. Questi schemi sembrano convenienti rispetto alla detenzione.

La ricerca suggerisce che perseguire le persone per il possesso di piccole quantità di cannabis potrebbe effettivamente essere più dannoso della droga stessa, portando a disoccupazione, problemi di relazione e ulteriori problemi con la legge.

La criminalizzazione crea anche una barriera per le persone in cerca di cure farmacologiche e fornisce notevoli profitti per la criminalità organizzata.

L’ACT guida l’Australia nella progressiva riforma della politica in materia di droga; l’introduzione di questa legge è un altro passo nella giusta direzione.

Tuttavia, le buone leggi dovrebbero essere inequivocabili e chiarire le incoerenze con la legge federale. Dovrebbero inoltre chiarire i meccanismi legali di approvvigionamento.

Esistono diversi modelli di legalizzazione della cannabis all’estero, che vanno dalla vendita al dettaglio commerciale e alla coltivazione, ai club sociali di cannabis sanzionati su piccola scala, che operano in alcune parti della Spagna e dei Paesi Bassi. Questi club sono collettivi senza fini di lucro in cui la cannabis può essere coltivata e utilizzata.

Il Canada e molti stati degli Stati Uniti hanno adottato un modello commerciale al dettaglio, in cui le persone possono acquistare cannabis in un negozio locale, simile all’alcool o al tabacco. L’Australia dovrebbe seguire questi paesi nel regolare la cannabis in modo simile a come regoliamo l’alcol e il tabacco.

Traduzione dell’articolo ‘ACT cannabis laws come into effect on Friday, but they may not be what you hoped for’ di Stephen Bright dell’Edith Cowan University e Jarryd Bartle del RMIT University per ‘The Conversation’