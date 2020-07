All’interno della lotta contro la più grande crisi dopo il Secondo Dopoguerra, anche l’Uruguay individua nella coltivazione, trattamento e commercializzazione della canapa un ottimo metodo per dare una mano all’economia nazionale. Gli alimenti e i mangimi derivati ​​dalla cannabis, i cosmetici, la medicina e la genetica offrono le migliori opportunità di esportazione per l’Uruguay nei prossimi anni, secondo un recente rapporto dell’agenzia di promozione degli investimenti e delle esportazioni del Paese. Un fondo di investimento irlandese-francese afferma che sta cercando di raccogliere 30 milioni di euro nella prima fase in relazione alla prima fasi di un’impresa focalizzata su società private di cannabis, comprese quelle in derivati ​​di canapa e canapa. Il fondo di private equity ÓskareFund ha dichiarato che offrirà agli investitori la possibilità di unirsi al suo portafoglio nello spazio della cannabis medicinale. La Perrigo Company plc, con sede in Irlanda, ha stretto una partnership con Kazmira LLC del Colorado, USA, per aggiungere CBD al suo portafoglio di farmaci da prescrizione generici e antidolorifici. Oltre a un accordo di fornitura, Perrigo acquisirà una partecipazione azionaria approssimativa del 20% in Kazmiraper $ 50 milioni con $ 15 milioni pagati alla chiusura della transazione e il saldo entro 18 mesi, hanno detto le società. BastFiber Technologies Inc. (BFTi) del Canada ha dichiarato di aver venduto $ 3,3 milioni (CA $ 4,5 milioni) di azioni a Natural Products Canada (NPC) per finanziare le prove e avviare la produzione di salviette detergenti compostabili a base di canapa.L’operatore statunitense di olio di canapa Entoura (AVF CBD, LLC) ha acquistato la totalità di Atalo Holdings con sede in Kentucky dai tribunali fallimentari, come ha recentemente annunciato Entoura. Il valore di Atalo è stato fissato a $ 500.000 in un ordine del tribunale che ha governato le attività della società dopo che è andato sotto nel marzo 2020. Atalo all’epoca aveva dichiarato che le sue attività valevano $ 10 – $ 50 milioni contro passività da $ 1 a $ 10 milioni.

Uruguay

Si definisc e una road map per lo sviluppo del settore della canapa

Gli alimenti e i mangimi derivati ​​dalla cannabis, i cosmetici, la medicina e la genetica offrono le migliori opportunità di esportazione per l’Uruguay nei prossimi anni, secondo un recente rapporto dell’agenzia di promozione degli investimenti e delle esportazioni del Paese .

Rilevando che questi settori rappresentano il potenziale di «impatto sull’esportazione a breve termine», l’Agenzia ha anche affermato che lo sviluppo del settore può aiutare ad attrarre investimenti, aumentare la fortuna degli agricoltori dell’Uruguay e continuare la transizione nell’allontanamento dal commercio illegale di cannabis.

L’Uruguay è stato il primo Paese al mondo a regolare la produzione di cannabis per uso ricreativo, medico e industriale per adulti ed è stato il primo a stabilire un quadro normativo per sfruttare appieno il potenziale della pianta. Ciò ha portato a una prima ondata di investimenti con attori globali e nazionali che hanno avviato operazioni. L’Agenzia ha affermato che la posizione geografica favorevole del paese e l’impegno nei confronti delle esportazioni agricole ad alto valore aggiunto sono indicatori positivi per la canapa uruguaiana.

Pieno funzionamento

Un quadro ben funzionante, sicuro e consolidato che incorpora la tracciabilità e protegge l’industria dal lavaggio dei soldi dal commercio illegale, insieme al rating complessivo degli investimenti del Paese, può portare a un ulteriore afflusso di capitali esteri e nazionali, afferma il rapporto.

Notando la forte domanda esistente da parte di laboratori affermati in Uruguay e la crescente domanda a livello globale, il rapporto suggerisce che «lo scenario ideale per l’Uruguay sarebbe quello di generare i propri materiali (per) cannabis medica, alto CBD e basso THC e anche alte varietà di THC ma con libertà di livelli di CBD e altri cannabinoidi non psicoattivi». Ciò favorirebbe lo sviluppo locale. per uso alimentare, medico e persino tessile, suggerisce il rapporto.

L’Agenzia ha affermato che lo sviluppo del settore può generare occupazione nelle aree vulnerabili del paese, offrendo posti di lavoro a coloro che hanno opzioni di lavoro limitate, come le donne nelle aree rurali.

La genetica nazionale è “cruciale”

Una rete competitiva di allevatori locali e un migliore accesso alla genetica esterna possono favorire lo sviluppo locale mentre i coltivatori di auto e i club di cannabis possono essere trasformati in allevatori, secondo il rapporto. Lo sviluppo e l’esportazione della genetica formulata dall’Urguay «è una parte fondamentale dell’opportunità che questa coltura presenta», osserva anche il rapporto. «Lo sviluppo della catena agroindustriale della cannabis inizia, come tutti gli altri, dalla base genetica, ed è fondamentale avere una genetica nazionale, adattata alle condizioni locali ma anche con regole chiare per l’incorporazione della genetica dall’estero», ha scritto l’Agenzia.

Oltre al CBD, il rapporto identifica le opportunità nelle esportazioni di alimenti e bevande di canapa, ma afferma che è necessario sviluppare un mercato interno «affidabile, trasparente»prima di cercare di capitalizzare sui mercati internazionali in forte crescita. «La cannabis entrerà in una fase di forte crescita del consumo globale, come la chia e la quinoa», prevede il rapporto, sottolineando anche il potenziale di olio di semi di canapa e farina proteica sia come cibo che come mangime per animali.

Altri ouput

Il rapporto sottolinea inoltre il potenziale di esportazione di fiori per la canapa fumabile e lo sviluppo di creme idratanti, creme solari e analgesici con basso THC, «seguendo criteri simili a quelli della Svizzera». A marzo 2020, c’erano 40 imprese di coltivazione della canapa in Uruguay autorizzate dal Ministero del bestiame, dell’agricoltura e della pesca, che si estendevano su una superficie di circa 600 ettari. Attualmente sono autorizzate anche otto aziende manifatturiere e 19 di ricerca e sviluppo.

Gran Bretagna

Una società franco-irlandese mira a incrementare i fondi per gli investimenti in Europa

Un fondo di investimento irlandese-francese afferma che sta cercando di raccogliere 30 milioni di euro nella prima fase in relazione alla prima fasi di un’impresa focalizzata su società private di cannabis, comprese quelle in derivati ​​di canapa e canapa.

Il fondo di private equity Óskare Fund ha dichiarato che offrirà agli investitori la possibilità di unirsi al suo portafoglio nello spazio della cannabis medicinale. L’investimento minimo è di € 100.000 e i termini dell’offerta richiedono agli investitori di impegnare i propri soldi per almeno quattro anni.

Partners

I partner del fondo, Crossroads Capital Management, Irlanda, e gli investitori di cannabis Óskare Capital società francese, affermano che è il primo di questi fondi ad essere basato in Irlanda dopo l’approvazione della Banca Centrale d’Irlanda nel maggio 2020. Lo studio legale con sede a Londra Eversheds Sutherland è un consulente dell’impresa.

I partner hanno affermato in un comunicato stampa che la loro strategia è quella di investire principalmente in società private che hanno “un’ampia esposizione globale all’industria della cannabis“, compresi quelli nella ricerca e produttori di “dispositivi, merci e attrezzature“. Il fondo cercherà principalmente le imprese con sede in Europa, ma non investirà direttamente nella coltivazione della cannabis, secondo il comunicato.

Il vantaggio dell’Europa

Óskare Capital, con sede a Parigi, afferma che l’Europa «gode del miglior ambiente regolamentare per l’innovazione e per la ricerca e lo sviluppo di cannabinoidi medici e terapeutici».

Óskare Fund ha dichiarato che cercherà di raccogliere ulteriori 120 milioni di € in futuri round di finanziamento.

I partner hanno osservato che nell’ultimo anno gli investitori hanno investito miliardi in fondi simili in Nord America, mentre continuano a essere messi in atto quadri giuridici per la cannabis terapeutica e ricreativa. La recente quotazione di un fondo quotato in borsa gestito da Purpose Investments of Canada alla Borsa irlandese è anche un indicatore positivo per le iniziative di cannabis con sede in Irlanda, hanno affermato i partner.

I rischi sono noti

Nel suo prospetto, il fondo Óskare è descritto come «un investimento a lungo termine, potenzialmente ad alto rischio, adatto solo a investitori istituzionali sofisticati e di alto valore netto che sono in grado di sopportare il rischio di perdere l’intero valore di le loro azioni».

«Dublino è una delle sedi più grandi del mondo per i fondi gestiti e in particolare per le classi di attività più insolite», ha affermato Deborah Hutton, partner di Eversheds Sutherland a Dublino. «Il potenziale per questo tipo di investimento è enorme».

Irlanda

Una società che opera nel settore dell’igiene personale sottoscrive contratti per 50 milioni di dollari nel mercato CBD

Perrigo Company plc, con sede in Irlanda, ha stretto una partnership con Kazmira LLC del Colorado, USA, per aggiungere CBD al suo portafoglio di farmaci da prescrizione generici e antidolorifici.

Oltre a un accordo di fornitura, Perrigo acquisirà una partecipazione azionaria approssimativa del 20% in Kazmira per $ 50 milioni con $ 15 milioni pagati alla chiusura della transazione e il saldo entro 18 mesi, hanno detto le società.

1.3 miliardi di $ in vendite

Perrigo ha registrato vendite per $ 1,3 miliardi nell’ultimo trimestre registrato. La società ha dichiarato che il suo investimento azionario di minoranza segna una prima fase della partnership che vedrà alla fine Perrigo lanciare prodotti CBD in numerosi mercati globali. Kazmira, nel frattempo, sarà il fornitore esclusivo di Perrigo sul mercato statunitense.

«Riteniamo che la profonda conoscenza della scienza del CBD da parte di Kazmira, unita alla competenza e agli investimenti normativi di Perrigo, ci consenta di guidare il settore attraverso la prossima fase di sviluppo di rigorosi standard di qualità e impegno proattivo con i regolatori», ha affermato Murray S., CEO e Presidente di Perrigo Kessler.

«Non vediamo l’ora di sfruttare le competenze normative e manifatturiere di Perrigo in concerto con la tecnologia proprietaria di Kazmira per l’elaborazione su larga scala della biomassa», ha affermato Priyanka Sharma, co-CEO di Kazmira.

Perrigo è quotata alla borsa di Tel Aviv e New York.

Canada

Marchio australiano ricava 3.3 milioni di dollari per sviluppare fazzolettini ottenuti con fibre di canapa

Bast Fiber Technologies Inc. (BFTi) del Canada ha dichiarato di aver venduto $ 3,3 milioni (CA $ 4,5 milioni) di azioni a Natural Products Canada (NPC) per finanziare le prove e avviare la produzione di salviette detergenti compostabili a base di canapa .

Il presidente e CEO di Bast Fibre, Noel Hall, ha dichiarato che l’azienda spera di sfruttare la tendenza all’eliminazione della plastica monouso e di affrontare i problemi ambientali causati dalle salviette sintetiche non biodegradabili. Natural Products Canada è finanziato da una serie di investitori pubblici e privati, tra cui il Centro di Eccellenza del Governo federale per la commercializzazione e la ricerca. L’investimento, guidato dall’NPC e dalla società di capitali di rischio Lightburn, include la partecipazione di investitori esistenti e nuovi investitori individuali, hanno affermato le società.

Obbiettivi di lungo termine

BFTi, una società di ingegneria che sviluppa miglioramenti della protezione IP per canapa, lino e altre fibre ottenute dal fusto, ha dichiarato di aver sviluppato un processo di produzione in una struttura in Ungheria, con l’obiettivo di produrre salviette disinfettabili compostabili per i clienti nel 2020 attraverso fibre di provenienza europea. Hall ha affermato che l’obiettivo a lungo termine è quello di reperire materiale vegetale di rafia in Canada e negli Stati Uniti e produrre salviette presso le strutture del Nord America.

La società ha dichiarato che prevede di indirizzare le vendite a giganti produttori globali di beni di consumo come Procter & Gamble e Johnson & Johnson, nonché ai principali punti vendita nordamericani come Walmart e Costco. L’annuncio di raccolta di capitali fa seguito a un accordo all’inizio di quest’anno in cui BFTiha siglato un accordo di licenza globale con il colosso americano dei materiali Georgia-Pacific per sviluppare, elaborare e commercializzare tessuti non tessuti sostenibili di nuova generazione da tutto il gruppo di piante bastoni che include iuta e kenaf oltre alla canapa e al lino. La società ha dichiarato di voler aiutare l’hub Georgia-Pacifico a creare un portafoglio di prodotti per i principali clienti di G-P nei settori dei servizi alimentari, industriali e dei club nordamericani.

Un’industria da 50 miliardi di dollari

Le salviette per la pulizia e altri prodotti non tessuti come pannolini, spugne per il trucco e camici e maschere ospedaliere, rappresentano un’industria globale da $ 50 miliardi, con il solo mercato statunitense stimato a circa $ 28 miliardi. Ma la maggior parte dei prodotti non tessuti sono sintetici o semi-sintetici e pertanto contribuiscono in modo rilevante alle discariche e alla contaminazione da microplastiche. Al contrario, i non tessuti a base di fibre di stelo sono privi di plastica, compostabili e provenienti da colture rinnovabili che forniscono riduzioni nette delle emissioni di gas serra.

Shelly King, CEO di Natural Products Canada, ha affermato che il finanziamento di iniziative in fibra di bastia potrebbe stimolare la coltivazione estesa della canapa per la fibra in Canada, dove attualmente la maggior parte della canapa viene coltivata per la produzione e il seme di CBD. «[La fibra di Bast] svolgerà un ruolo importante nella costruzione della domanda a lungo termine di paglia di canapa e nella realizzazione della visione dell’utilizzo di tutta la pianta di canapa», ha affermato King.

Cosa sono le fibre di rafia?

Le fibre di rafia (in canapa, spesso indicate come fibre “tecniche”) crescono all’esterno degli steli del gruppo di piante rafia. Le fibre trasportano sostanze nutritive e supportano la struttura delle piante mentre la pianta cresce ma sono anche naturalmente assorbenti, allo stesso tempo, forti pure quando sono bagnate, una caratteristica parecchio auspicata in molti prodotti non tessuti.

Robert Ziner, fondatore e CEO di Canadian Industrial HempCorp., Toronto, che sta sviluppando una tecnologia di elaborazione su scala industriale per la fibra di canapa, ha accolto con favore gli annunci degli accordi Georgia-Pacifico e NPC.

«Siamo davvero felici di vedere queste aziende far avanzare il settore della canapa e l’industria delle fibre», ha affermato Ziner. «Riteniamo che l’introduzione di nuove tecnologie e scalabilità nell’industria della lavorazione dei gambi di canapa ridefinirà l’economia di produzione e marketing esistente e accelererà a livello globale lo sviluppo del prodotto».

Stati Uniti

La società americana di canapa Atalo viene acquistata dal tribunale fallimentare

L’operatore statunitense di olio di canapa Entoura (AVF CBD, LLC) ha acquistato la totalità di Atalo Holdings con sede in Kentucky dai tribunali fallimentari, come ha recentemente annunciato Entoura . Il valore di Atalo è stato fissato a $ 500.000 in un ordine del tribunale che ha governato le attività della società dopo che è andato sotto nel marzo 2020. Atalo all’epoca aveva dichiarato che le sue attività valevano $ 10 – $ 50 milioni contro passività da $ 1 a $ 10 milioni.

Entoura, che annovera gli uffici a Old Hickory, nel Tennessee e in Madison Avenue a New York City, ha dichiarato che aggiungerà i marchi e i prodotti esistenti di Atalo al suo portafoglio di prodotti a marchio del distributore e servizi di genetica, biomassa ed estrazione di olio di canapa. Atalo, che in precedenza si era identificato come produttore di alimenti, CBD e fibre, aveva sviluppato interessi in tecnologia, scienza delle colture, agronomia, raccolta e lavorazione prima del suo crollo.

Operatore multi-Stato

Entoura afferma di avere piantato un totale di 1.200 acri (487 ettari) di canapa e di 8.361 metri quadrati di spazio serra in Nevada, New York, Kentucky, Carolina del Sud e Alabama, oltre alla lavorazione strutture in Nevada e Tennessee.

Atalo è stata colpita da forte declino quando il suo partner, il colosso del CBD GenCanna, anch’egli residente in Kentucky, è andato in bancarotta all’inizio di quest’anno, rovinando la scena della canapa in quello stato. Atalo ha accusato la sua caduta per«un impegno di capitale fallito, che ha lasciato la società incapace di pagare i suoi creditori».

Kevin Murray, fondatore e CEO di Entoura, è anche presidente di Pilgrim Financial Consultants, LLC, una società di gestione patrimoniale in private equity, hedge funds, investimenti diretti, fusioni e acquisizioni e capitale di rischio, secondo la sua pagina Linked-In.